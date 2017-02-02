ФРС обречена на заклание

Пока мир «переваривает» инаугурацию и первые дни президентства Дональда Трампа, за спиной «рыжего» почти неприметно, медленно, но верно разворачиваются куда более важные для человечества финансово-экономические процессы, которые на поверхности проявляются колебаниями обменного курса доллара, динамикой фондовых рынков и цен на энергоносители, нефть — прежде всего.

31 января — 1 февраля пройдёт заседание Федеральной резервной системы США, на котором будет решаться вопрос по учётной ставке. Предыдущее заседание, которое прошло ещё до инаугурации 45-го президента США, завершилось её повышением до уровня 0,5-0,75% годовых, что должно было привести к усилению доллара и падению фондовых рынков. Усиление доллара произошло, а вот падение не состоялось — более того, индекс Dow Jones 30 взял 25 января рекордную отметку в 20000 пунктов и с тех пор устойчиво находится выше неё. Что может объясняться одной-единственной причиной: победа Трампа сама по себе, без каких-либо действий с его стороны, заставила «горячие капиталы» со всех мировых финансовых рынков (прежде всего — из Европы, Китая и Японии) бежать в США даже без дальнейшего повышения учётной ставки ФРС и усиления доллара. В этом смысле нью-йоркский миллиардер «сэкономил» своей стране уже несколько сотен миллиардов долларов, а если начнёт по-настоящему «ёжиков кошмарить», то сэкономит уже триллионы. Собственно, затем его, наверное, и выбирали, и выбрали — в противном случае человек с таким «бэкграундом» был бы отсеян американской политической машиной ещё до стадии праймериз.

Задним числом, конечно, хорошо было бы сказать, что «это, рыжий, всё на публику», что его соперничество с Клинтон было не более чем «борьбой нанайских (юсэйских?) мальчиков», вернее — мальчика и девочки. Но всё развитие событий говорит, что это не так — причем категорически не так. И ФРС, скорее всего, «обречена на заклание», то есть на банкротство. Пусть не сегодня и не завтра, но уже в очень близкой перспективе, то есть ещё при президенте Трампе. Наверняка многих в составе Федрезерва, включая нынешнего председателя Джанет Йеллен, подобная перспектива, мягко говоря, не вдохновляет. Поэтому по результату предстоящего заседания можно будет судить о том, в каком режиме находятся отношения между Белым домом и главным эмиссионным центром «империи доллара».

Если Йеллен и её сторонникам удастся «продавить» изменение нынешней ставки — даже не важно, в какую именно сторону, — можно будет говорить о жёстком конфликте, который может развиваться в двух видимо противоположных, но по существу однонаправленных сценариях развала США как государства. Если же ставка останется на нынешнем уровне — значит, пойдёт «игра в четыре руки», и привычные нам «баксы» очень скоро могут утратить статус мировой валюты и валюты вообще, превратившись в то, чем они на самом деле являются, — фиатные «фантики», долговые расписки частных финансовых структур, не обеспеченные никакими реальными активами (см. историю британской «Компании Южных морей» образца 1720 года, только в усиленном на порядки размере). Во всяком случае объём всех номинированных в долларах ФРС финансовых инструментов (агрегат L) зашкаливает уже за 2000 трлн., более чем в двадцать раз превосходя мировой ВВП.

С той же перспективой связаны и получившие в последнее время широкое распространение прогнозы о «долларе за 40 рублей и ниже». Как говорил в «Белом солнце пустыни» боец Сухов, «это вряд ли». Прежде всего — потому, что нынешний Банк России устроен и действует как местный филиал ФРС, удерживая национальную российскую валюту к доллару на уровне примерно в 40-50% от паритета покупательной способности, а в «нужные моменты» доводя это соотношение до 20-25%, как было в конце 2014 — начале 2015 года. Хорошо для экспорта, плохо для остальных секторов экономики. Зато США, и это уже не секрет, благодаря такому механизму получили возможность потреблять вдвое больше, чем производят.

Новый «хозяин Белого дома», в отличие от своих предшественников, решавших эту проблему исключительно за счёт увеличения госдолга, намерен усилить и производство. Поэтому в его интересах — во всяком случае, на нынешнем этапе — стабильный доллар и поэтапное повышение стоимости кредитов и их обслуживания. Поэтому можно предположить, что, несмотря на предполагаемое увеличение доходов от экспорта энергоносителей и ослабление санкций, российская валюта будет какое-то время — скорее всего, до осени 2017 года — находиться в интервале 58‑63 рубля за доллар.



Цены на нефть и газ, похоже, новое «ралли на понижение» тоже не ждёт. «Команда Обамы», обвалив эти рынки, по сути, проспонсировала экономику крупнейших импортёров «чёрного» и «голубого золота», прежде всего — Китая, ЕС и Японии, на сотни миллиардов долларов. Трамп, снимая все ограничения на добычу «сланцевых» углеводородов внутри США, намерен эти деньги получить обратно. Поэтому поток «нефтедолларов» в Россию будет расти — ещё один повод «дружить» с 45-м президентом США — разумеется, не за счёт сдачи нашего стратегического потенциала.

Источник: nnm.me