Эзотерика – лишь часть неизведанной области физики. О будущем России

По рекомендации коллеги sinebur1 прошёлся по его ссылке. Попал на некий ченнелинг. Почему-то в сознании всплыло слово „секта”.



Однако, прочитав статью, изменил мнение. Может, конечно, этот ченнелинг действительно с сектантскими наклонностями, не знаю. Но если в тексте заменить инопланетян с их атрибутикой, скажем, на ГП, Глобального Предиктора, то получается очень даже… жизненно.



Кроме того, будучи сам уверен в существовании некоего Информационного поля ( что проверено лично с десяток раз на практике ), будучи опять же лично знаком с несколькими людьми, которых принято называть „видящими”, – вполне допускаю, что описанные процессы и предсказания не столько результат замечательной фантазии авторов, сколько действительно кусок информации, полученной эзотерическими методами.



В том числе и через ченнелинг, что, видимо, означает „временный прямой канал связи”.



В конце-концов эзотерика, её воздействие на нашу реальную жизнь – всего лишь (пока) неизведанная часть физики.

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Ведущий: Я приветствую Цивилизацию Орион и хотел изучить тему «Состояние сценария развития России в будущем».

Силы: Мы приветствуем тебя. Мы – цивилизация Орион. Эту тему мы бы хотели начать совершенно с другой стороны – со стороны прошлого, анализа тех событий, привнесений с помощью сценариев политических событий, внутренних изменений осознания человека.



С одной стороны, сценарий на сегодняшний день напоминает испорченную пластинку, поскольку одни и те же события повторяются изо дня в день, по сути, не переворачивая событийность наизнанку, не изменяя ее, а только формируя новые коэффициенты сопричастия человека с пространством.



Они, как известно, идут по двум направлениям. Одна часть человечества деградирует и уходит по понижающему коэффициенту, прилипая к пространству третьей мерности и даже ниже. Другая часть человечества поднимается и идет по пути развития.



Этот сценарий, как вам уже доносилось, был всегда до этого и будет, поскольку всегда разделяется количество наблюдателей, присутствующих в опыте пространства 3D Земли на две части. Одна часть – это авангардная система продвижения развития, другая часть – это просто опыт Душ, опыт исполнителей сценарного плана, поскольку те, кто исполнители, в основном спят, не понимают, что реально происходит в их жизни, кто ее собирает, составляет, руководит.



Следовательно, это пространство можно разделить на две части: одна часть пространства определяется как исполнители, вторая часть как некие реформаторы, система пробуждения, побуждения этого сценария в сторону реформ, позитивного взаимодействия с пространством четвертой мерности.

Именно так надо воспринимать старые сценарии, которые происходили в 2011-2015 годах. Этот год отличается мало, единственно тем, что именно в этом году принято решение изменить сценарный план и развернуть его совершенно в другую сторону – сторону пробуждения большей массы людей, реформаторства по отношению к той системе, которая сложилась.



Мы, как Цивилизация Орион, признаем, что те сформированные политические устои, которые сложились во многих государствах мира, те идеологии по отношению к формированию мировоззрения, те религиозные эгрегоры, которые определились с точки зрения некой веры в Господа, во Всевышнего, уже устарели и практически не работают с точки зрения тех необходимых векторов, которые выставляет Совет Душ, опыт наблюдателей.

Этот сценарий, и мы это понимаем, не совпадает с тем опытом во многих случаях, который требуется людям развития, тем, кто стоит на пути продвижения вперед – к Свету, к четвертой мерности. Это отдельный вопрос, и мы хотели бы сделать по нему отдельный ченнелинг, это наше мнение как цивилизации по этому пространству.



Поэтому, если говорить о сценарном плане, то он изменен буквально в недавнее время по вашему градусу земного нахождения, и изменен в сторону реформ, пробуждения, изменения политических систем практически по всему земному шару. Это будет похоже на то состояние, которое было в начале прошлого века, когда волна революций захватила многие страны и изменила лицо планеты, политическое состояние, жизнь людей совершенно в другом формате, в других политических взглядах и вообще взглядах на жизнь, в знаниях, стремлениях, морали, вере, убеждениях.

Как вы знаете, многие люди потеряли веру. Она была снята как некая проформа, обязывающая сопрягаться с пространством диапазонов, которые диктует православная, католическая и другие веры. Это было сделано специально, иначе не было бы техногенного рывка, построения государств с капиталистическим укладом, который образовал Советский Союз и другие страны.



Это было продумано заранее, согласовано с Учительской системой.



Это не было так называемой «атакой дьявола или Люцифера». Это был просто сценарий, который заводился через сознание людей и образовывался этими же людьми с точки зрения исполнения, осознания, принятия этого сценария.



Никто впоследствии не возражал, что получились в финале этого преобразования: автомобили, небоскребы, телевизоры, телефоны, компьютеры, интернет и т.д. Все это было принято с радостью, с большим энтузиазмом с точки зрения развития человечества, понимания той системы, которая образует форматы восприятия людей.

Это, с одной стороны, было достижением, неким прорывом, системной реформой с точки зрения техногенной конструкции.



С другой стороны, эти конструкции, техногенные достижения привели к однобокому восприятию человечества по отношению к потребительским качествам. Они привели к деградации, ухудшению культурного наследия, взаимосвязи человека с творчеством, к ухудшению его развития, уровня знаний, потребностей по отношению к окружающим людям.



Это создало изоляцию людей, замену общения на электронно-технический уровень. С одной стороны, это интересный опыт, с другой стороны, сам по себе наблюдатель является либо реформатором, либо испытуемым, которого нужно погрузить и уничтожить.

Погружая и уничтожая, мы, как цивилизация Орион, прекрасно понимаем, что у нас нет будущего с точки зрения сценарного плана. Поэтому этот эксперимент с точки зрения привнесения техногенных конструкций вызывает у человечества ограничения возможностей состояния внутреннего развития, блокаду энергетических связей с пространствами других людей, ограничение состояния влияния на сообщества, выражения собственных взглядов.



Все эти отрицательные явления прекрасно нами понимаются, и мы осознаем, что те явления, которые происходят сейчас, образуют некое ухудшение состояния, которое будет продолжаться еще некоторое время.

После определенного периода фиксации этого застоя, принятия формата утверждения того, что человек сам начнет понимать, что он погружается в низшие слои развития, произойдет внутреннее осознание людей.



Сейчас эти коэффициенты подаются, сейчас многие люди понимают, что они находятся в состоянии деградации, некого падения вниз по отношению к своим возможностям, своим соотношениям с пространством. Но чаще всего сам наблюдатель перекладывает эту ответственность на внешнее пространство, на государство, сообщество, на находящихся людей рядом.

На самом деле это неправильно. У самого наблюдателя в этой ситуации должно появляться чувство собственной ответственности за развитие, за движение вперед. Это, к сожалению, редкое качество, но его необходимо пробуждать, развивать, проявлять.



Поэтому было принято решение пробудить очень многих спящих. На сегодняшний день это более 85% человечества, из них придется пробудить не менее 25% по отношению к тому сообществу, которое является сейчас реальными наблюдателями, не находится в состоянии фантомных рядов. Это очень большая работа цивилизаций и Учительской системы.



Эта работа даст возможность привлечь в сторону развивающихся слоев, людей, которые стоят на фазе развития, еще не менее 5-6%, поскольку из тех 25%, которые пробудились, очень сложно будет перевести в рамки развития всю часть пробудившихся, поскольку часть из них будет просто переживать катарсис, стресс, трансформацию, но не более.

Души будут принимать решение о их выводе из пространства, о их состоянии вне концепции обеспечения опытом. Поэтому, если говорить о сценарии будущего, то прежде всего это тот вектор, который поддерживает пробуждение определенной части человечества, тех возможностей, которая была не использована, была сокрыта и увеличена с помощью сценарных взаимодействий, техногенных конструкций информационного пространства.

Информационное пространство будет преобразовано в сторону реформирования, формирования новых взглядов, новых взаимодействий, в том числе и на религию, на мироздание.



Будут активно использоваться и эзотерические знания, поскольку без их присутствия очень сложно понять смысл тех взаимодействий, которые будут производиться по отношению к тем инициативам, предложениям, которые будут вноситься с помощью новых сообществ, нового взгляда, людей.



Ведь трансформация политических систем и государства требует не только уничтожения старого, но и обновления нового. Она требует привнесения новых конструкций состояния внутреннего убеждения людей, взгляда на жизнь, на политику, на взаимоотношения государств между собой.

Государства будут изменяться, изменять свои соотношения, границы. Также будут изменяться и сообщества, политические взгляды. Будут привноситься деструктивные силы, в том числе и в виде исламизма, других религий, которые являются агрессивными по отношению ко многим сообществам.



Эти привнесения будут создавать хаос, разрушения, слом старых устоев, поскольку сам старый устой, старая система государственности, политики, проживания людей ничего не дает, кроме, как уже сказано, деградации, прилипания людей к своим материальным объектам: деньгам, жизненной философии обывателя, который находится в изоляции собственных потребностей, собственного потребления и т.д.

Это сформированная философия порождена естественным образом, в том числе и по причине сценарного плана, определенного застоя, который происходил по нашему мнению именно по отсутствию инициативы Совета Душ в отношении дальнейшего развития, трансформации человечества. Совет Душ, с одной стороны, приветствовал деструктивный опыт развития, с другой стороны, требовал появления коэффициентов развития в этом пространстве, не предлагая кардинальных шагов.



Когда эти кардинальные шаги были приняты, утверждены как некий ход истории, вариант развития человечества, то и сам сценарий пошел вперед и будет преобразован в ближайшее время.

Центр активности изменений вы сможете наблюдать в начале – в середине 2017 года, когда трансформация пробежится как волна, с точки зрения политических систем, политических преобразований.



Это коснется и России, но ваша власть, ваша политическая система продержится еще не более чем два года, поскольку сама по себе система в России точно такая же ретроградная и консервативная с точки зрения дальнейшего развития государственности по отношению к людям, к той новой платформе, которая есть.

Россию также ожидают события, которые будут трансформировать практически всё население. Будут выводить его из состояния баланса, из среднего обывателя, мещанина, можно называть это разными именами, но мы это называем спящими людьми, которые привыкли ходить в магазин, на работу, и взаимодействовать с собственной жизнью из позиции страха: «как бы чего не вышло», «как бы чего не произошло», позиции накопительства, изолированности по отношению друг к другу.



Это состояние не нужно ни Душам, ни вышестоящей системе. Сам сценарий будет изменять это состояние, приводить его совершенно в другие вектора, соотношения.

Это будет касаться каждого человека, поскольку именно в его сознании будет происходить трансформация. Она не будет происходить где-то вокруг, в состоянии несуществующего пространства, пространство существует только в каждом из вас.



В каждом из вас появятся новые коэффициенты, определяющие некое новое понимание пространства и с точки зрения мировоззрения, и обеспечения некой информационной конструкции, которая будет привноситься как необходимость понимания нового состояния человечества. Это новое состояние человечества прежде всего преобразование отношений людей между собой, которые будут выходить из рамок финансовых зависимостей, государственных ограничений диапазонов в совершенно другие общественные состояния, форматы развития.

Об этих форматах развития мы бы хотели поговорить отдельно, поскольку сам по себе процесс сценария взаимосвязан и с агрессией, и с деструктивными событиями, с разворотом событий по отношению к нормальному состоянию государственности, политическому ходу событий и т.д.



Детализацию этих событий мы сообщать не будем, поскольку она еще находится в разработке, в состоянии согласования со многими вышестоящими системами и цивилизациями, но сам каркас, система уже принята и начинает привноситься в состояние определения людей.

Пробуждение начнется раньше, оно начнется не в феврале следующего года, а уже в ноябре – октябре этого года с точки зрения привнесения новых коэффициентов, увеличения вибраций со стороны системы Земля-Гайя и привнесения предварительной событийности, которая будет уже создавать трещины, разломы в сознании людей, давать предположения, что могут существовать другие системы, другие сообщества.

Это касается и каждого из вас, которые представляют свою жизнь в будущем, поскольку представлять ее в таком формате, который сейчас, достаточно сложно даже для нашей цивилизации, которая по сути удерживала сценарий в неком стабильном статическом состоянии с достаточно большими усилиями, сохраняя некий консерватизм, «день сурка», некую повторяемость событий у каждого человека в сознании.



Этому процессу приходит конец, этот процесс не может продолжать долго, поскольку сама энергетика пространства, само состояние вложений в разы превышает отдачу по необходимым коэффициентам возврата тех энергетических состояний, которые были раньше и которые привносятся сейчас.

Как вам известно, человечество практически перестало реагировать на те события, конструкции, которые привносились ранее и создавали некий энергопоток, энергобаланс. На сегодняшний день эта эмоциональная отдача составляет в несколько раз меньше эмоционально-чувственных эквивалентов, чем было раньше.



Следовательно, энергообеспеченность, энерговозврат и возврат задолженности точно также упал по отношению к тем цивилизациям, которые поддерживают это пространство. Они уходят, они выводят собственные затраты, конструкции, и в том числе через те события, которые будут происходить в ближайшем будущем.

Мы только начали этот диалог. Мы надеемся на его продолжение, поскольку понимание сути будущего сценария должно лежать в рамках осознанности тех людей, которые будут усваивать эту информацию. Эта информация должна быть понимаемой как необходимость, как состояние, которое может реально изменить их жизнь к лучшему, к состоянию свободы и независимости. Если есть вопросы, задавай.

В: Да, у меня есть вопрос. Вы сказали о политической системе и России в том числе. Но на сегодняшний момент ее можно уже преобразовывать, создавать какие-то кадровые заделы. Что на сегодняшний день предлагается вашей цивилизацией с точки зрения нашего государства, которое мы видим в формате только одного человека, и только очень неопределенной мутной политики, которая направлена на поддержание некого олигархического строя?

С: Это хороший вопрос. Мы действительно подводим сейчас в состояние полей возможностей достаточно большое количество людей-реформаторов, которые находятся в состоянии некого сокрытия, некого потенциала. Они не проявлены, но они уже внедрены в систему политического строя государства.



Они как некий бутон, почка раскроются мгновенно, при необходимости, изменив собственное внутреннее состояние. Это будет внедренная программа - некая фантомность, но это необходимо, поскольку без внутреннего внедрения в систему политического устройства государства российского очень сложно будет изменить программу, которая очень инерционна и зависима от состояния сознания людей вокруг. Поэтому взлом программы будет происходить изнутри.

Этих людей сейчас не видно. Их практически невозможно распознать, и даже если распознать, невозможно предъявить им претензии, поскольку как можно предъявить претензии прохожему, если он просто идет по улице.



Следовательно, эти люди, как некие мины замедленного действия уже присутствуют и в правительстве, и в Думе, и в Совете Федерации, и в тех областях, которые будут являться некими прогрессивными регионами по изменению политической ситуации, хода событий. Но перед этим произойдут финансовые и другие события, которые приведут Россию в состояние повышенной напряженности.

Это состояние создаст еще большие условия, которые будут только сопутствовать, направлять это некое движение, ведь смена лидера, смена власти является не самоцелью.



Самоцелью является некое убеждение состояния населения, наблюдателей, людей, и особенно тех, кто проснулся, поскольку спящие для нас не интересны, они есть спящие, они будут воспринимать события именно так, как будет подаваться с экранов телевизоров, с информационных пространств. А пробужденные, состояние людей, которые находятся в пробуждении, это есть некая измененная осознанность, это есть раздумье, их внутренний мир.

Именно их реакция, их наполнение, понимание будущего развития и есть движение вперед. Без этого наполнения, понимания, без этой коллективной осознанности нет смысла менять власть, нет смысла изменять сценарий.



Он будет продолжаться в том формате, пока не накопятся внутренние состояния убеждения людей в необходимости изменения и политического строя, общественного уклада, государственности и самого построения взаимоотношений людей между собой и финансовой системой. Все это придется изменять, трансформировать.



Для всего этого есть определенные концепции, определенный сценарий, возможности. В этом будет очень активно задействована Учительская система, поскольку именно она будет привносить в состояние людей развития то мышление, тот внутренний мир, мировоззрение, которое необходимо как накопленная часть, как некий потенциал развития. Мы, Цивилизация Орион.

В: Спасибо. А можно представиться – с кем я беседовал?

С: Мы – руководители сценарного плана системы Земля. Мы уже представлялись в прошлый раз.

В: Спасибо вам. Спасибо за интересную беседу.





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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com