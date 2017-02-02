Дмитрий Медведев категорически запретил “антисемитизм”. На любом уровне!

Как тут не вспомнить слова великого Вольтера: "Чтобы узнать, кто властвует над вами, просто выясните, кого вам не позволено критиковать".

Буквально недавно прямо с Первого канала государственного российского телевидения премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, кого, по его мнению, категорически не позволено критиковать.

"В любой стране, в том числе и в нашей антисемитские высказывания должны пресекаться на корню. На любом уровне..." (С) Д.А.Медведев.

"Антисемитские высказывания" — это любая критика в адрес представителей библейского народа, который в стародавние времена жил на территории древнего Израиля и Палестины, а теперь численностью в несколько миллионов проживает в России и ведёт себя на русской земле как хозяин.

Как вообще жиды (иудеи) появились на русской земле — большой вопрос! Это ещё предстоит выяснить историкам. Но то, что они сегодня вконец обнаглели — очевидно всем!

Вот Владимир Соловьёв, один из ведущих российского телевидения, постоянно позиционирует себя как иудей, при этом он позволил себе на всю Россию и даже на весь мир заявить, что "славяне у них, иудеев, находятся в гостях!"

Кто на самом деле находится в России в гостях, причём в незваных гостях, показала в своё время российская императрица Екатерина I, издавшая в 1727 году Указ "О высылке жидов из России".

Напоминаю его короткий текст, если кто-то не слышал о таком повороте в нашей истории:

"Указ Именной, состоявшийся в Верховном Тайном Совете 26 апреля 1727 года. О высылке Жидов из России и наблюдении, дабы они не вывозили с собою золотых и серебряных Российских денег.

Сего Апреля 20, Её Императорское Величество указала: Жидов, как мужеска, так и женска пола, которые обретаются на Украине и в других Российских городах, тех всех выслать вон из России за рубеж немедленно, и впредь их ни под какими образы в Россию не впускать и того предостерегать во всех местах накрепко; а при отпуске их смотреть накрепко ж, чтобы они из России за рубеж червонных золотых и ни каких Российских серебряных монет и ефимков отнюдь не вывезли; а буде у них червонные и ефимки или какая Российская монета явится и за оные дать им медными деньгами". (Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Том 7. 1723-1727. СПб., 1830. С. 728).

Уже из самого текста высочайшего Указа понятно, за что конкретно власть массово депортировала жидов за границу Российской империи — за деньги! За их выкачивание из народа российского, в следствие чего их в большом количестве недополучала государственная казна по причине того, что жиды спаивали народ в своих шинках и разоряли россиян ростовщичеством, ну прямо как и сегодня.



"Быстрые деньги" под 1.4% в день или 833% годовых, учитывая "сложный процент"!

Вскоре и следующая российская императрица, Елизавета Петровна, именным указом от 13 декабря 1742 года потребовала высылки всех жидов из России по тем же самым причинам.

Причём в её Указе оговаривалось, что "оные Жиды ещё в Нашей Империи, а наипаче в Малороссии под разными видами, яко то торгами и содержанием корчем и шинков жительство своё продолжают, от чего не иного какого плода, но токмо, яко от таковых имени Христа Спасителя ненавистников, Нашим верноподданным крайнего вреда ожидать должно. А понеже Наше Всемилостивейшее матернее намерение есть от всех чаемых Нашим верноподданным и всей Нашей Империи случиться могущих худых следствий крайне охранять и отвращать; того для сего в забвении оставить Мы не хотя, Всемилостивейше повелеваем: из всей Нашей Империи, как из Великороссийских, так и из Малороссийских городов, сел и деревень, всех мужска и женска пола Жидов, какого бы кто звания и достоинства ни был, со объявления сего Нашего Высочайшего указа, со всем их имением немедленно выслать за границу, и впредь оных ни под каким видом в Нашу Империю ни для чего не впускать; разве кто из них захочет быть Христианской вере Греческого исповедания; таковых крестя в Нашей Империи, жить им позволить, токмо вон их из Государства уже не выпускать. А некрещенных, как и выше показано, ни под каким претекстом никому не держать...." (Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Том 11. 1740-1743. СПб., 1830. С. 727-728).

Как видим, российская императрица Елизавета Петровна произвела разделение этого гремучего ведущего паразитический образ жизни народца на собственно жидов (иудеев) и на тех из жидов, кто "крестился в христианскую веру Греческого исповедания". Этих крещённых жидов стали называть в России словом "евреи".

А спустя два десятка лет, уже во времена Екатерины II наглые библейские жиды осуществили крупную диверсию против русского народа. Они уговорили немку Екатерину II запретить в России хождение слова "жиды" и поспособствовать тому, чтобы все россияне называли "сынов Израилевых" только словом "евреи"!

Далее я хочу привести фрагмент рассказа Анатолия Глазунова (Блокадника), который очень хорошо описал, как была сделана эта диверсия:

"Почему жиды решили запретить в России называть их «жидами»? Если любознательный читатель пойдёт в библиотеку, чтобы найти ответ на этот вопрос, его ждёт разочарование. Ни одной книжки, ни одной диссертации на эту тему нет. Наши кандидаты и доктора наук не смели и не смеют исследовать эту тему. А ведь ответ лёгкий.

Дело в том, что слово «жиды» в России стало очень многозначным, стало очень богато неприятными для жидов ассоциациями и чувствами. На этом слове образовался целый пласт антижидовской культуры, очень ценный для русских.

Слово «жиды» присутствует и в фольклоре (пословицы, поговорки и былины), и в летописях, и в трудах знаменитых русских историков, и в художественной и публицистической литературе. Выразительное, богатое, крутое слово «жиды» - очень распространённое слово в живом языке Русского народа. Оно было в употреблении всех слоёв русского общества более 1500 лет! На антижидовской культуре, на культуре сопротивления жидовской экспансии воспитывалось каждое новое поколение русских людей.

Поведение жидов в нашей стране с 7 века было постоянно богомерзким. Хорошего о жидах сказать нечего. Знаменитых «культурных героев» из жидовского племени, которые внесли огромный вклад в развитие русской культуры не было ни одного. Преобладали ростовщики, воры, мошенники, паразиты, предатели, проныры, прохиндеи, педерасты, осквернители христианских святынь. Были даже добыватели крови из похищенных христианских младенцев.

Кровь младенцев жиды потом использовали для религиозных и медицинских целей. А вот «культурного героя» из жидов не было ни одного!

В России слово «жиды» помимо основных значений стало ещё и нарицательным, как и слово «иуда».

Слово «жиды» стратеги жидовства решили выкорчевать из русского языка и сознания Русского народа для того, чтобы создать для жидов более комфортные психологические условия в России. Слово «жиды» надо было истребить, чтобы разрушить в русском народе историческую память, для того, чтобы убрать из сознания русских людей знание о длительной борьбе русских с жидовской экспансией. Слово «жиды» надо было истребить, чтобы образ жидовского народа в сознании русских стал бы не так неприятен. Замена слова «жиды» на слово «евреи» в русском языке и в сознании русских - это утверждение языкового рабства русских. А языковое рабство русских - это наиболее надёжный для жидов вид рабства. Управлять русскими, которые оказались в языковом рабстве, будет много легче, чем русскими, сознание которых не изменено. Ивашки-зомби послушно пойдут за жидами туда, куда жиды их поведут. И будут послушно делать то, что жиды им скажут. Истребить слово «жиды» из русского языка и из сознания русского народа - значит облегчить жидам завоевание власти в России.

Но как выкорчевать слово «жиды» из русского языка, из сознания русского народа? Жиды избрали проверенный способ достижения поставленных целей. Когда надо чего-нибудь добиться в чужой стране, где народ враждебно относится к жидам, надо сначала изменить сознание правителей этого народа. А затем переродившиеся правители будут уже действовать по жидовской указке.

Так и было сделано, когда потребовалось в «этой России» запретить слово «жиды». Кагалы послали уполномоченных в Петербург, и те деньгами, подарками, разного рода услугами, жалобами, просьбами, увещаниями, «вечным жидовским нытьём о тяжёлой и унизительной жизни бедных евреев» стали воздействовать на Екатерину Вторую и сенаторов. Были и очень благоприятные обстоятельства. Екатерина Вторая была немка, плохая православная, не очень-то любила русский народ, плохо знала его историю и совсем ничего не знала о жидовской экспансии на нашей планете. И она уже оказала большие услуги жидовскому народу, когда послала карательные войска против Железняка и Гонты, которые проводили большую зачистку от жидов и от поляков оккупированных русских земель. Она позволила сотням тысяч жидов-оккупантов жить в пределах Российской империи. Она расширила жидам значительно и территорию для проживания.

Жиды жаловались, что слово «жиды» их сильно обижает и оскорбляет, а ведь они верные подданные, никаких бунтов, как пугачёвцы и гайдамаки, не устраивают, даже оды императрице пишут!

Жиды напоминали Екатерине Второй и сенаторам, что в «просвещённой» стране «бедных евреев не обижают, их жалеют, им помогают». И первую «лингвистическую» победу жиды одержали весьма быстро. Если в начале своего правления Екатерина Вторая ещё в своих указах употребляла название «жиды», то в конце своего правления слово «жиды» уже совсем исчезло из российского законодательства о жидах... Хотя есть много данных о том, что многие высшие чиновники продолжали употреблять при последующих царях слово «жиды» даже в служебных записках, предназначенных царю, его семье и Сенату. Так при императоре Павле сенатор Державин (он же знаменитый поэт) в своей служебной записке царю о бедственном положении крестьян в Белоруссии десяток раз написал слово «жиды». И Павел Первый не только не пожурил Державина, но даже наградил его за это исследование. Позднее, при императоре Николае Первом, чиновник МВД Владимир Даль (он же составитель Толкового словаря Великорусского языка) в своей служебной записке «Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их», предназначенной для царя, членов его семьи, для министра внутренних дел графа Л. Перовского и для высших чиновников МВД и Сената, употребил слово «жиды» 190 (!) раз. И царь Николай Первый не только не наказал Даля, но и весьма высоко оценил его исследование..." Источник.

После революции 1917 года, учинённой в Российской империи жидами, их "Совет Народных Комиссаров", который по словам Путина состоял на 80-85% из евреев, определил за "антисемитизм" высшую меру наказания — расстрел.

Потом Сталин разделил советских евреев на плохих и нормальных. Плохих — троцкистов и сионистов — он объявил "врагами трудового народа" со всеми вытекающими из этого последствиями. А "антисемитизм" в отношении нормальных евреев Сталин строжайше запретил, так объяснив это разделение евреев на две части:

И вот уже в наше время премьер-министр Российской Федерации публично заявил о категорическом запрете на всякую критику в отношении любых евреев, и нормальных, и даже плохих. "В любой стране, в том числе и в нашей антисемитские высказывания должны пресекаться на корню. На любом уровне...", — Д.А.Медведев.

Несколькими годами ранее, 30 октября 2012 года, в отношении Иосифа Сталина Дмитрий Медведев сделал в Фейсбуке другое заявление: «Иосиф Сталин и другие руководители Советского государства того времени заслуживают самой жёсткой оценки. Это должно остаться в анналах нашей истории, чтобы никогда этого не повторилось. Потому что война со своим народом – это тягчайшее преступление!».

Не хочется мне называть "врагом народа" самого Дмитрия Анатольевича Медведева, но в обоих этих случаях он неправ!

У Сталина были основания делить проживавших в Советской России евреев на плохих и нормальных евреев и последних уничтожать как "врагов трудового народа" уже на том основании, что те были виновны в Красном Терроре и убийстве миллионов русских людей в годы Гражданской войны 1918-1922 годов.

Об участии еврейских головорезов в массовом убийстве русских сегодня красноречиво говорят сохранившиеся фото и кинодокументы той поры, а также свидетельства очевидцев. Одним из таких очевидцев был английский политический деятель Уинстон Черчилль, написавший в 1920 году в статье "Большевизм против Сионизма" примечательную фразу: "Революция, случившаяся в России — дело рук евреев, причём самых худших представителей еврейского народа. Толпа "исключительных личностей из подонков больших городов Европы и Америки схватила за волосы русский народ и установила своё господство над огромной империей..." Источник.

И что? Этих подонков Сталин не имел права трогать?!

Кто может считать, что это была с стороны Сталина "война со своим народом"?!

Давать такую характеристику Сталину, очевидно, может лишь тот, кому совершенно не интересна судьба русского государствообразующего народа, и кто печётся о судьбе только своего "народа Израильского".

Д.А.Медведеву, очевидно, плевать на русский народ! Свой, еврейский, народ, похоже, ему ближе всего. И это объясняет очень многое!

Теперь уже и гражданская война на Украине предстаёт в совершенно новом свете!

Казалось бы, какая разница? На Украине после февральской революции 2014 года народ имеет 100% еврейское правительство! В России после разрушения СССР в 1991 году, народ имеет (как и после 1917 года) на 80-85% еврейское правительство, которое возглавляет Д.А.Медведев, не скрывающий своего еврейства. И вдруг, между двумя еврейскими правительствами, российским и украинским, идёт такая конфронтация, что на Украине в Донецкой и Луганской областях уже два года методично "зачищается" мирное население, отказавшееся жить под властью Еврейского Киева.



Еврейское правительство Украины.

Почему и зачем там льётся эта кровь?

Почему российские СМИ рассказывают гражданам России какую-то ерунду про события на Украине, вместо того, чтобы по примеру Уинстона Черчилля честно сказать: "Революция, случившаяся в 2014 году на Украине — дело рук евреев, причём самых худших представителей еврейского народа. Толпа еврейских подонков, рассказывающих всем сказки про возможную интеграцию Украины с Европой и Америкой, схватила за волосы славянский народ и установила своё господство над огромной славянской территорией..."

И вот сейчас выясняется для чего именно зачищается еврейскими подонками украинская территория от славян, проживающих в Донецкой и Луганской областях.

Вы только послушайте, что рассказал вернувшийся из турне по Израилю этот лощёный мужчина. В ближайших планах евреев — превращение Украины в "Небесный Иерусалим"!!! "Украина и Израиль — один народ, одна судьба!"

И никто не спрашивает 40-миллионый славянский народ, проживающий на Украине, хотят "гои" такого "счастья" или не хотят.

Евреи за них уже всё решили!

А наши российские жиды втихаря от государствообразующего русского народа, как выяснилось, реализуют свой крупномасштабный проект по превращению России в Мировое Государство под полностью жидовским руководством!

Об этом я рассказал в статье "Страсти по Исакию, что за ними?".

И как на фоне всего этого мы должны расценивать заявление Дмитрия Медведева о полном запрете критики евреев и жидов, причём на любом уровне?!

Свой ответ на этот вопрос я дал в предыдущей статье "Славянский ГЕН, пробуждения которого очень боятся жиды".

2 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин