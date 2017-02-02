Арест сотрудников ФСБ может быть только верхушкой айсберга

История гремит на всю страну – ведь это госизмена в главных службах безопасности. Доктор исторических наук, политический деятель Вячеслав Тетекин уверен – когда в стране процветает коррупция в высших эшелонах власти, а экономика все больше давит на плечи населения, процессы разложения дойдут даже до самых стойких столпов власти, даже до спецслужб. Об этом и многом другом он рассказал в интервью.

Также с этим делом связано разбирательство по делу хакерской группы "Шалтай-Болтай", и, возможно, каким-то образом к этому может оказаться причастен глава отдела по расследованию киберпреступлений "Лаборатории Касперского".

По делу о госизмене арестованы сотрудники ФСБ. Они обвиняются в передаче конфиденциальной информации Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США . Примечательно то, что это не рядовые сотрудники – это высокопоставленные начальники. В сотрудничестве с иностранной разведкой обвинили начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергея Михайлова и его заместителя, уроженца Урала Дмитрия Докучаева . Всего по делу арестованы четыре человека , а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек .

Вопрос: Сотрудники ФСБ арестованы по обвинению в госизмене, так как они могли сотрудничать с ЦРУ – на Ваш взгляд, на что прежде всего стоит обратить внимание в этой ситуации?

Вячеслав Тетекин: Проблема заключается в общей деградации морально-нравственного состояния наших граждан.



Если раньше был своеобразный "перегиб" в другую сторону – всякий контакт с иностранцем из дальнего зарубежья, из капиталистических стран уже считался потенциальной предпосылкой к возможной вербовке, то сейчас общество развернулась в обратную сторону – чуть ли не доблестью считается играть на руку Западу. Общество ориентировано в этом направлении.

Плюс ко всему – культ обогащения всеми способами создает предпосылки для вербовки наших представителей спецслужб. Потому что разведчики, контрразведчики, представители других силовых структур смотрят, что вокруг происходит – а они гораздо лучше осведомлены, чем простые граждане, об уровне коррупции, который царит в высших эшелонах власти, в том числе и за счет национальных интересов. Поэтому у некоторых сотрудников, видимо, тоже возникает желание обогащаться подобным образом. Идет общая эрозия общества.

Вопрос: Как она дошла до руководства подразделений ФСБ?

Вячеслав Тетекин: То, что сейчас вскрылся случай с этими хакерами, с которыми работают наши спецслужбы, – это только верхушка айсберга. Через какое-то время, когда все встанет на свои места, может проясниться ужасающая картина массовой вербовки представителей наших правоохранительных органов, да и не только правоохранительных органов, но и экономических органов этими самыми иностранными разведками.

Почему в данном случае против этого "Шалтай-болтая" ситуация развивается? Потому что в Америке начался громкий скандал вокруг якобы вмешательства России в предвыборные дела. Мы сначала отвергали эти претензии, но потом начали искать, "откуда ноги растут", и вот они – выясняется, что у нас кто-то мог сотрудничать с американцами. И еще раз подчеркиваю – скорее всего, это только верхушка айсберга массового предательства.

ФСБ — это структура которая держалась дольше всех. В правоохранительных органах авторитет Дзержинского по-прежнему высок. Все-таки есть нравственные ориентиры, но деградация и общее разложение в конечном счете затронули и правоохранительные органы.

Вопрос: И когда началась эта всеобщая эрозия?

Вячеслав Тетекин: Это началось с начала 90-х годов, когда бытовало мнение, что, развалив Советский Союз, мы мгновенно войдем в "цивилизованное общество". А вместе с этим шла массовая сознательная ломка наших национальных устоев, это был не стихийный процесс. А чтобы успешно продавать Родину, сначала нужно изменить менталитет человека – вот тут истоки того предательства, с которым мы сегодня имеем дело. Даже школьникам в курсах литературы навязывали иностранных авторов, шло отчуждение от национальных традиций, устоев, культуры.

Винить тут надо не конкретных предателей – хотя их нужно по всей строгости закона осудить, если они действительно виновны, – но и общие нравы, которые царят в обществе. Вот, наконец, сейчас последние пару лет взялись за это дело.

Схватили этих джентльменов, которые продавали какие-то тайны Западу, но, с другой стороны, давайте посмотрим на экономической блок Правительства – целый ряд независимых экономистов обвиняет экономической блок в измене национальным интересам. Политика, которую проводят эти люди, настолько грубо противоречит интересам развития Российской Федерации, что очень многие задаются вопросом – это просто ошибка или что-то, кто-то за этим стоит?

Вопрос: Но ведь и раньше брали желающих работать против своей страны – сейчас их стало больше?

Вячеслав Тетекин: В СССР каждый, кто становился на путь предательства, понимал, что ему грозит минимум 15 лет тюрьмы, максимум – расстрел. Генерала Полякова расстреляли, Пеньковского расстреляли, и каждый, кто только начинал двигаться в том направлении, четко знал, что его ждет. Поэтому в 50-80-е гг. были лишь единичные случаи госизмены со стороны сотрудников спецслужб.

А в последнее время к шпионам начали относиться снисходительно. Ни одного американца не повязали, ни одного пособника западных спецслужб не арестовали, громкого процесса не было. Обстановка всеобщего попустительства.



Я думаю, что корень проблемы именно в попустительстве в отношении тех, кто поддается вербовке зарубежных спецслужб. Для них, оказывается, "немножко поторговать родиной" – занятие не только не предосудительное, но и не очень-то опасное. Это, прежде всего, отражение политики высшего руководства, которое не вело жесткую линию на пресечение предательства. Вот и получили то, что получили.

Вопрос: С другой стороны, мы видим, что их все-таки арестовали – все-таки работа ведется? Следят не только за противником, но и за тылом?

Вячеслав Тетекин: Я убежден, что в спецслужбах подавляющее большинство – абсолютно порядочные, преданные Родине, патриотичные люди. Никаких сомнений в этом нет. А эти преступные проявления и связи с иностранными спецслужбами отслеживаются и накапливаются. Но вопрос в том – дают эти делам ход или нет. Если не дают, то почему? То ли потому, что боятся "выносить сор из избы", то ли потому, что так кому-то нужно.

Вопрос: Как тогда можно характеризовать нынешнее положение наших спецслужб?

Вячеслав Тетекин: В последние годы началась открытая конфронтация с Западом, но она имеет не патриотический, а бизнес-характер. Просто наши олигархи не хотят делиться своей прибылью, и прежде всего нефтедоходами, с западной олигархией. Явление патриотизма, вдруг вспыхнувшего, нужно искать не в переосмыслении нашего недавнего прошлого, а в том, что разошлись интересы западной, мировой олигархии и российской. Тут и борьба с иностранными разведками хоть чуть-чуть началась.

Однако, этот "экономический" патриотизм недолговечен. Как только Дональд Трамп сказал, что нам нечего делить, давайте дружить – тут же начали наши чиновники говорить о приоритете восстановления отношений с Западом. "Давайте опять будем искать капиталовложения, инвестиции, займы и прочее" – тогда можно предположить, что и этот "патриотический энтузиазм" пойдет на убыль.

И конечно, обычный молодой человек, смотря в сторону Запада, видит, что здесь и работы нет, и квартиру не получишь, и перспективы роста нет. Как на такой основе может возникнуть патриотизм? Никак. Патриотизм возникает только при здоровой экономической основе и на социальной справедливости. Без этого он невозможен.

Если экономика страны разваливается, идет деградация практически во всех отраслях жизни общества, то как можно предположить, что спецслужбы останутся нетронутыми процессом гниения? Это невозможно. Поэтому падает профессионализм, растет коррупция.



И несмотря на то, что подавляющее большинство сотрудников спецслужб — это истинные патриоты, которые борются за интересы страны, – эти процессы разложения проникают, к сожалению, достаточно глубоко.



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