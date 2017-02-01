Женщины в мужской одежде – это божественно?.. Трейлер фильма

Коко Шанель входит в список ста самых влиятельных людей ХХ века.

Она создала Империю моды и научила женщин быть свободными.

НО за это великой мадмуазель пришлось принести в жертву собственное счастье...

Эта одинокая женщина,

дымившая, как паровоз,

никогда не бывшая замужем,

постоянно менявшая любовников,

одевшая женщин мира в траурное чёрное платье,

не узнавшая радости материнства,

большую часть жизни употреблявшая наркотические препараты,

сотрудничавшая с врагами своего народа, -

это она, Коко Шанель,

сделала невозможное –

одела женщин в брюки...

Узкие джинсы и брюки приводят к плохой циркуляции энергии в организме женщины.

У молодых девушек плохо развиваются мышцы бедер, кровообращение нарушается, сдавливаются женские органы и это приводит к проблемам с зачатием и рождением здоровых детей.

У 80% современных девушек избыток мужских гормонов.

По мировой статистике, сейчас каждая пятая женщина рожает с помощью оперативного вмешательства.

В 80-х гг. цифры были другими: тогда операцию делали только каждой десятой.

По другим данным...

в Китае к оперативному вмешательству прибегают в каждом втором случае, в странах Южной Америки методом кесарева сечения на свет появляются более 50 % младенцев.

В крупных мегаполисах мира операция проводится, практически, в 100% случаях...

исключение: женщина настояла на своем желании рожать самостоятельно.

(источник)

Ветхий Завет, 1-27

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Втор. 22, 5

На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом всяк делающий это.

Коко Шанель сделала невозможное – одела женщин в брюки.

Премьера фильма

"Женщины в мужской одежде - это божественно?."

на сайте "КОНТиненталист"

2 февраля 2017 г.

по адресу

Коко Шанель входит в список ста самых влиятельных людей ХХ века.

Она создала Империю моды и научила женщин быть свободными.

НО за это великой мадмуазель пришлось принести в жертву собственное счастье...

Эта одинокая женщина,

дымившая, как паровоз,

никогда не бывшая замужем,

постоянно менявшая любовников,

одевшая женщин мира в траурное чёрное платье,

не узнавшая радости материнства,

большую часть жизни употреблявшая наркотические препараты,

сотрудничавшая с врагами своего народа, -

это она, Коко Шанель,

сделала невозможное –

одела женщин в брюки...

Узкие джинсы и брюки приводят к плохой циркуляции энергии в организме женщины.

У молодых девушек плохо развиваются мышцы бедер, кровообращение нарушается, сдавливаются женские органы и это приводит к проблемам с зачатием и рождением здоровых детей.

У 80% современных девушек избыток мужских гормонов.

По мировой статистике, сейчас каждая пятая женщина рожает с помощью оперативного вмешательства.

В 80-х гг. цифры были другими: тогда операцию делали только каждой десятой.

По другим данным...

в Китае к оперативному вмешательству прибегают в каждом втором случае, в странах Южной Америки методом кесарева сечения на свет появляются более 50 % младенцев.

В крупных мегаполисах мира операция проводится, практически, в 100% случаях...

исключение: женщина настояла на своем желании рожать самостоятельно.

(источник)

Ветхий Завет, 1-27

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Втор. 22, 5

На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом всяк делающий это.

Коко Шанель сделала невозможное – одела женщин в брюки.

Премьера фильма

"Женщины в мужской одежде - это божественно?."

на сайте "КОНТиненталист"

2 февраля 2017 г.

по адресу