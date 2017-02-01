Женщины в мужской одежде – это божественно?.. Трейлер фильма
13:17. 1 февраля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: Василий Лычковский
Коко Шанель входит в список ста самых влиятельных людей ХХ века.
Она создала Империю моды и научила женщин быть свободными.
НО за это великой мадмуазель пришлось принести в жертву собственное счастье...
Эта одинокая женщина,
дымившая, как паровоз,
никогда не бывшая замужем,
постоянно менявшая любовников,
одевшая женщин мира в траурное чёрное платье,
не узнавшая радости материнства,
большую часть жизни употреблявшая наркотические препараты,
сотрудничавшая с врагами своего народа, -
это она, Коко Шанель,
сделала невозможное –
одела женщин в брюки...
Узкие джинсы и брюки приводят к плохой циркуляции энергии в организме женщины.
У молодых девушек плохо развиваются мышцы бедер, кровообращение нарушается, сдавливаются женские органы и это приводит к проблемам с зачатием и рождением здоровых детей.
У 80% современных девушек избыток мужских гормонов.
По мировой статистике, сейчас каждая пятая женщина рожает с помощью оперативного вмешательства.
В 80-х гг. цифры были другими: тогда операцию делали только каждой десятой.
По другим данным...
в Китае к оперативному вмешательству прибегают в каждом втором случае, в странах Южной Америки методом кесарева сечения на свет появляются более 50 % младенцев.
В крупных мегаполисах мира операция проводится, практически, в 100% случаях...
исключение: женщина настояла на своем желании рожать самостоятельно.
(источник)
Ветхий Завет, 1-27
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
Втор. 22, 5
На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом всяк делающий это.
Коко Шанель сделала невозможное – одела женщин в брюки.
Премьера фильма
"Женщины в мужской одежде - это божественно?."
на сайте "КОНТиненталист"
2 февраля 2017 г.
по адресу
https://cont.ws/@infobazasm/509266
Коко Шанель входит в список ста самых влиятельных людей ХХ века.
Она создала Империю моды и научила женщин быть свободными.
НО за это великой мадмуазель пришлось принести в жертву собственное счастье...
Эта одинокая женщина,
дымившая, как паровоз,
никогда не бывшая замужем,
постоянно менявшая любовников,
одевшая женщин мира в траурное чёрное платье,
не узнавшая радости материнства,
большую часть жизни употреблявшая наркотические препараты,
сотрудничавшая с врагами своего народа, -
это она, Коко Шанель,
сделала невозможное –
одела женщин в брюки...
Узкие джинсы и брюки приводят к плохой циркуляции энергии в организме женщины.
У молодых девушек плохо развиваются мышцы бедер, кровообращение нарушается, сдавливаются женские органы и это приводит к проблемам с зачатием и рождением здоровых детей.
У 80% современных девушек избыток мужских гормонов.
По мировой статистике, сейчас каждая пятая женщина рожает с помощью оперативного вмешательства.
В 80-х гг. цифры были другими: тогда операцию делали только каждой десятой.
По другим данным...
в Китае к оперативному вмешательству прибегают в каждом втором случае, в странах Южной Америки методом кесарева сечения на свет появляются более 50 % младенцев.
В крупных мегаполисах мира операция проводится, практически, в 100% случаях...
исключение: женщина настояла на своем желании рожать самостоятельно.
(источник)
Ветхий Завет, 1-27
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
Втор. 22, 5
На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом всяк делающий это.
Коко Шанель сделала невозможное – одела женщин в брюки.