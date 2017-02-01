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Завод «Роснано», построенный за 15 млрд рублей, признан банкротом

20:59. 1 февраля 2017 Просмотров - 143 2 коммент. Опубликовал:

Фото 2011 года. Глава “Роснано” Анатолий Чубайс осматривает продукцию завода литий-ионных акуммуляторов ООО “Лиотех”.

Проект по выпуску инновационных аккумуляторов так и не смог стать успешным.

Четыре года назад в Новосибирске о заводе «Лиотех» не говорил только ленивый. Запуск производства литий-ионных аккумуляторов, которые нужны для автобусов на электродвигателях, превратился в грандизное шоу. Цеха блестят, полы как на танцполе, кругом стерильная чистота — в общем, образцовое производство…

На открытие пожаловал сам глава «Роснано» Антолий Чубайс. Тогда он не скрывал своих эмоций:

- Это масштабный прорывной проект, переводящий всю индустрию на новый технологический уровень, — заявлял тогда руководитель госкорпорации. А его помощники добовляли: это будет крупнейшее в мире предприятие подобного рода.

Вложения составили почти 15 млрд. руб. Партнеров выбрали из Китая – компанию Thunder Sky. Но на деле вышел пшик. Половина мощностей работала — другая простаивала. А вчера Арбитражный суд запустил процедуру банкротства.

Общий объем долгов предприятия — более 8,6 млн. руб. Среди кредиторов, горящих желанием вернуть назад свои деньги, министерство экономического развития Новосибирской области. Суд постановил взыскать в его пользу 498,8 млн руб., выделенных в качестве господдержки.

К слову, по поводу строительства «Лиотеха» Счетная палата высказывала претензии к «Роснано» еще во время проверок 2012 года. Уже тогда были обнаружены нарушения, которые, по мнению аудиторов, могли быть связаны с «коррупционными мотивами».

В «Роснано» говорят, что они не виноваты в провале — мол, подвели партнеры из Китая.

- Завод создавался «Роснано» совместно с китайской компанией Thunder Sky в условиях гарантированного спроса — Пекин подтвердил намерение выкупать 85% продукции завода. Свои обязательства партнер не выполнил, в дальнейшем проект реализовывался без его участия, — оправдываются в госкорпорации. — Мы рассчитываем, что во время процедуры наблюдения (она вводится на предприятии в связи с банкротством — Ред.) завершится разработка новых, более востребованных рынком решений. Это позволит предприятию выйти из кризиса.

ЗВОНОК НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Информацию от сотрудников завода получить не так-то просто. Во всех источниках только один телефон, по которому девушка-секретарь отправляет в головной офис — в «Роснано». Но одновременно с этим в соцсети есть открытая группа предприятия. В сообщениях за декабрь администратор группы Татьяна Зубарева всех сомневающихся уверяет – завод работает, все в порядке. Дозвонились до нее по сотовому, ответ тот же – звоните в «Роснано». Между тем в той же группе литий-ионные аккумуляторы просит продать простой люд, хотя бы поштучно! И ведь продают! Кто-то даже видео запостил с подписью «спасибо», на нем багажник «жигулей» забит новыми батареями, к которым прикручены усилители звука.

Вся прибыль “Роснано” — это валютные спекуляции и проценты по вкладам

Странно слышать из уст главы госкорпорации, что у них денег — лопатой греби и давай по две премии выписывай!

Достаточно заглянуть в финансовую отчетность “Роснано”, чтобы понять: доход вовсе не от того, что изобрели что-то прорывное и продали за бешеные деньги. Вся прибыль — это прокручивание госденег на банковских счетах плюс, по сути, валютные спекуляции.

Завод «Роснано», построенный за 15 млрд рублей, признан банкротом

Екатерина КОМЯКОВА, Елена ОДИНЦОВА

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Источник: www.kramola.info

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