Воспитание девочек на Руси [Правильное образование]

Редакция - http://ru-an.info, 31 января 2017

Воспитание девочек, девушек, настоящих женщин, волшебниц.. Воспитание девочек на Руси проходило очень серьёзно. Ведь девушка – это хранительница ДНК-памяти Рода, хорошая дочь, жена, мать. Хранительница очага, муза и символ, ради которого мужчины защищают Родину, совершают подвиги....

Много веков назад, как и сейчас, будущие родители хотели защитить своих детей, воспитать их трудолюбивыми и вежливыми, научить грамоте. Детство считалось только истоком, из которого развиваются все качества взрослого человека. Об этом говорят русские пословицы: «Ученье в детстве - как резьба по камню», «Гни деревце пока гнется, учи дитятку, пока слушается». Свой взгляд был у наших предков и на вопросы дисциплины. Детей учили подчиняться родительской воли и почитать старших. Воспитание девочек и мальчиков сильно различалось. Если мальчиков воспитывали как добытчиков, то девочек как будущих матерей и хозяек. Их с детства учили прилежности, аккуратности, трудолюбию, почтению к старшим, целомудрию. Родители были обязаны научить девочка "хранить чистоту свою для мужа своего". "Домострой", по которому тогда жили люди требовал от главы семейства: «Если дочь у тебя, и на нее направь свою строгость, тем сохранишь ее от телесных бед: не посрамишь лица своего, если в послушании дочери ходят, и не твоя вина, если по глупости нарушит она свое девство, и станет известно знакомым твоим в насмешку, и тогда посрамят тебя перед людьми. Ибо если выдать дочь свою беспорочной – словно великое дело совершишь, в любом обществе будешь гордиться, никогда не страдая из-за нее». Девочки с детства помогали по хозяйству.

Они присматривали за младшими детьми, помогали в поле и дома. Мать была обязана передать навыки дочери, которыми должна владеть хорошая жена. С ранних лет девочек учили шить, рукодельничать, готовить, вести хозяйство. Готовили к основной роли женщины. Роли жены и матери. Взросление девушек проходило согласно традициям и сопровождалось многими обрядами. Так девочкам с раннего детства готовили приданное. А в некоторых деревнях девочка сама шила или вышивала часть своего приданного. Обряды касались и внешнего вида девушек. Например, девочкам с малолетства волосы заплетали в одну трехлучевую косу - это символизировало объединение жизненных сил. Коса располагалась строго вдоль позвоночника и считалось, что все светлые силы через волосы переходят в позвоночник (хребет) и наполняют человека жизненными силами, подготавливая ее к будущему материнству. Когда девушка выходила замуж, косу расплетали и заплетали уже две косы, ибо с этого времени она получала силы не только для себя, но и для будущего ребенка.

Во взрослении девочек важным этапом был обряд вскакивания в понёву (полотнище ткани, которое женщины Древней Руси использовали вместо юбки). До 15-16 лет девочки носили длинные рубахи и лишь затем приходил день, когда в присутствии всей родни и соседей проводился специальный ритуальный обряд. Девушка забиралась на лавку и начинала ходить по ней из стороны в сторону. Мать девушки следовала за ней с раскрытой поневой в руках и упрашивала дочь: "Вскочи, дитятко, вскочи, милое". Самой девице, по обычаю, следовало сердито отвечать: "Хочу - вскочу, не хочу - не вскочу!"

Свершение этого обряда означало, что она объявляла себя девушкой на выданье и давала право женихам присылать сватов. Все свое детство и юность девушка находилась под покровительством отца. После свадьбы обязанность заботиться о девушке переходила к мужу. На Руси говорили: «Отец бережет дочь до венца, а муж до конца». Девушка должна была почитать мужа, который был главой семейства. И то, чему ее научили родители она передавала своим детям, внукам.

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Что умела 10-летняя девочка 100 лет назад на Руси?

Автор – Светлана Голицына

Наш народ издавна говорил: «маленькое дело лучше большого безделья». Этого принципа строго придерживались и в воспитании детей. К десяти годам и мальчишки, и девчонки в крестьянских семьях уже становились самостоятельной «хозяйственной единицей» и имели много обязанностей.

Девочек очень рано приучали к посильному труду, даже раньше, чем мальчиков. Так, с 5-6 лет они уже должны были уметь прясть, помогать по дому и на огороде, в уходе за младшими братьями и сестрами, за домашней птицей и скотиной.

К 10 годам, благодаря «науке» мам, бабушек и других старших женщин в семье, они переходили на новый уровень ответственности. Десятилетняя дочь считалась уже вполне взрослой девушкой со всеми вытекающими отсюда требованиями к ней. Если знакомые и соседи давали девочке-подростку уничижительное определение «непряха», это было очень плохой характеристикой, и на хорошего жениха впоследствии ей можно было даже не рассчитывать.

Как строился процесс обучения?

Исключительно на личном примере: обычно мать в процессе домашних либо полевых хлопот показывала и объясняла дочери, как и что она делает, затем доверяла ей выполнять более простую часть работы. По мере усвоения нужных навыков функционал, выполняемый девочкой, усложнялся. Если в 5-6 лет маленькая хозяйка должна была присматривать за цыплятами, то в 10-12 – уже выгонять корову на пастбище и доить ее. Эта поступательность и непрерывность процесса гарантировала высокие результаты обучения.

Не бунтовали ли подростки против такого уклада? Разумеется, нет. С одной стороны, трудовые навыки, привитые с самого раннего детства, позволяли им выжить в довольно непростых социальных реалиях, не зря же в народе сложилась поговорка «С ремеслом весь свет пройдешь – не пропадешь». Детям сызмальства прививали такие понятия как сыновний/дочерний долг, уважение к старости, и осознание того, что семья – это самое главное в жизни, а любой труд на ее благо был уважаем.

«Хозяйство водить — не разиня рот ходить»

Что же конкретно должна была уметь деревенская девочка к своему десятилетию? Ее задачи были весьма многообразны, несмотря на кажущуюся простоту крестьянского быта.

«Бабий кут». Это «женское царство» у печи. Обычно отделялась от остальной избы занавеской, и сильный пол без крайней надобности старался туда не заходить. Более того, появление постороннего мужчины в «бабьем углу» приравнивалось к оскорблению. Здесь хозяйка проводила большую часть своего времени: готовила еду, поддерживала порядок в «посуднике» (шкафу, где хранилась кухонная утварь), на полках вдоль стен, где стояли кринки для молока, глиняные и деревянные миски, солонки, чугунки, в деревянных поставцах с крышками и в берестяных туесах, где хранились сыпучие продукты. Десятилетняя девочка активно помогала матери во всех этих хлопотах: мыла посуду, убиралась, могла сама приготовить несложную, но здоровую крестьянскую пищу.

Уборка в доме. В обязанности девочки-подростка вменялось также поддерживать чистоту в доме. Она должна была подметать пол, мыть и чистить лавки, прибитые к стенам и/или переносные скамьи; вытрясать и чистить половики; убирать постель, перетрясать ее, менять лучину, свечи, чистить керосиновые лампы. Нередко десятилетние девочки сами справлялись и еще с одной обязанностью – стирали и полоскали белье на речке, а затем развешивали его на просушку. И если в теплое время года это было скорее развлечением, то стирка в проруби зимой превращалась в довольно суровое испытание.

Пестунство. В многодетных семьях «догляд» старших детей за младшими был суровой необходимостью, ведь родители много и тяжело работали в поле. Поэтому девочку-подростка нередко можно было увидеть еще и у люльки, которая крепилась за кольцо к центральной балке потолка («матице»). Старшая сестра, сидя на лавке, вставляла ногу в петлю, качала люльку, а сама занималась рукоделием.

Помимо укачивания младенца, к 10 годам маленькая нянька могла сама перепеленать его, сделать соску из нажеванного хлеба, покормить из рожка. И, конечно же, успокоить плачущего малыша, развлечь его песнями, «пестушками» и прибаутками. Если была такая необходимость, то в 10-12 лет девочку могли отдать в няньки – «пестуньи». За летний период она зарабатывала от трех до пяти рублей – сумма, немалая для подростка. Иногда, по уговору с родителями, с няней расплачивались «натурпродуктами»: мукой, картошкой, яблоками, другими овощами и фруктами, отрезами ткани.

Ткачество. Очень важный элемент крестьянской культуры. Ведь всю ткань для одежды, полотенец, скатертей и других предметов обихода крестьяне делали сами, поэтому ее и называли домотканой. Сначала девочку учили наматывать нитки на цевки (берестяные трубочки-катушки), затем – трепать лен, и прясть из него кудели (нитки). В южных губерниях они еще и чесали шерсть. Обычно всем этим занимались долгой зимой в большой «бабьей» компании.

Уже в 5-7 лет девочка овладевала первичными навыками, и отец делал ей личную прялку или веретено – поменьше, чем у взрослых. Кстати, считалось, что собственный инструмент – это очень важно. Свою прялку нельзя было давать подружкам – «спортят», и чужими прялками пользоваться тоже было нельзя, ведь «хороший мастер работает только своим инструментом». Потом девушку обучали работе на ткацком стане, и к 10 годам многие могли уже сами создать пояс или рушник. Первый «хенд-мейд» обязательно оставляли маленькой мастерице, а на следующем этапе она начинала готовить свое приданое.

Помимо перечисленного, девочка в 10 лет помогала взрослым в поле: вязала снопы, собирала колоски, ворошила сено. Еще она занималась огородом, могла пасти корову, козу, гусей, уток; убирала навоз и чистила скотину. В общем, подростковый кризис пролетал незаметно, ведь у взрослеющей девочки просто не было на это времени. Зато трудолюбивая помощница всегда получала поддержку и похвалу от старших, которые жили по принципу «Не та родна дочь, что бежит от дела прочь, а та дочь родна, что на всякой работе видна».

Однако не стоит думать, что крестьянские дети на Руси были полностью лишены обычных детских радостей. Младшие девочки играли в «дочки-матери» тряпичными куклами, сами плели для них косы, шили наряды и придумывали украшения. Кстати, считалось, что если девочка охотно играет в куклы, то она будет отличной хозяйкой и матерью. Девочки постарше собирались на посиделки, где болтали, пели, вязали, вышивали и шили. Всех детей – от мала до велика – нередко отправляли в лес собирать ягоды, грибы, травы, хворост, или на речку – удить рыбу. И это тоже было веселым приключением, которое, в то же время, адаптировало их ко взрослым обязанностям. Взято: http://ru-an.info/news/4983

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