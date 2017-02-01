Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 февраля 2017

Невозможное возможно

О том, как невозможное, стало возможным.Осень 2016 года. https://riafan.ru/559995-ssha-ne-hvatilo-v remeni-dlya-razmezhevaniya-terroristov-i-o ppozicii-v-sirii – цинкPS. Как показывает ежедневно пополняющийся список выше, размежевание боевиков оказалось более чем возможно, просто США не могли или скорее не хотели этого делать, как в свое время и заявлял МИД РФ. Поэтому обошлись и без американцев. На практике, образовавшиеся в Идлибе два полюса притяжения вокруг "Ан-Нусры" и "Ахрар-аш-Шам", привели к автоматической рассортировке боевиков Идлиба на списки "плохих" и "хороших" террористов, чего РФ добивалась от США с ноября 2015 года. Причем, в качестве бонуса, все эти группировки еще и враждуют между собой.Важная деталь – долгое время в западной прессе доказывали, что радикалы-экстремисты составляют лишь незначительную часть "борцов за свободу". Как показывает список размежевания, к "плохим" террористам предпочло записаться куда как больше группировок, чем к "хорошим". Да и если подходить объективно, в списке "хороших", те еще упыри отметились, но с ними будет отдельный разговор.

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Сирийское противостояние – уроки, выводы и перспективы

Накануне ввода российского военного контингента Сирия находилась на грани распада и краха государственности…

Разрешение конфликта в ближневосточной Сирии имеет огромное значение не только для региона, но и окажет влияние на всю геополитическую ситуацию в мире. Для понимания происходящих там процессов необходимо сделать небольшой экскурс в историю.

Нынешняя Сирия была сформирована отцом Башара Асада, компетентным государственным и политическим деятелем, Хафезом аль-Асадом, который руководил страной на протяжении 29ти лет – с 1971 по 2000 год.

Башар Асад стал шестнадцатым президентом страны в 2000 году. К 2010 году искусственно созданная и навязанная определенными силами «Арабская весна», которая к тому времени успела уничтожить Йемен, Ирак, Афганистан, Ливию и едва не разрушила Египет и Тунис, докатилась до Сирии, инспирировав там начало протестных движений. Сегодня у специалистов нет никаких сомнений в том, что так называемые арабские революции являются управляемыми извне процессами, конечная цель которых – свержение неугодных США и Западу правительств и политиков для замещения их на лояльных и управляемых, что на практике означает доминирование в регионе прозападных сил.

Относительно самостоятельный Башар Асад не вписывался в новое устройство региона и поэтому мешал своим геополитическим противникам – Израилю, США, Саудовской Аравии, Катару, Турции и некоторым европейским странам, прежде всего Великобритании и Франции. Спецслужбам этих стран, по откатанным в ходе «Арабской весны» схемам, не составило труда организовать снабжение «мирных протестантов» в Сирии деньгами и оружием. В результате в 2011 году в стране началась гражданская война, разжигателями которой стали террористические организации «Фронт ан-Нусра»(региональное подразделение «Аль-Каиды»), ИГИЛ и другие (организации запрещенные в РФ — ред.).

Развитие гражданской войны в Сирии шло по тому же сценарию, что и в Ливии. Как и у Кадаффи, нашлись у Асада и свои предатели. Генерал Мустафа аль-Шейх, перешедший на сторону боевиков Сирийской Свободной Армии (ССА), в 2012 году в интервью газете «La Republica» заявил: «Президент Башар Асад падет в сентябре 2012 года, потому что его войска деморализованы, большая часть офицеров-суннитов дезертировала, его оружие слишком старое и боеприпасов очень мало».

Ситуация была катастрофической. Крупнейшие города страны стали заполняться боевиками, которые проникали под видом мирных жителей, а как только армия начинала оказывать сопротивление, СМИ и западные страны сразу реагировали, обвиняя сирийскую власть и лично Асада в «чрезмерном применении силы» к «мирным протестующим». За несколько лет «ползучей» гражданской войны сирийская армия потеряла территории на востоке и в центральной Сирии, восточную половину Алеппо. Столкновения начались и в столице страны Дамаске.

Разнородные группировки боевиков буквально разорвали страну. В центре и на востоке обосновался ИГИЛ, так называемая умеренная оппозиция контролировала Идлиб и часть Алеппо, на юге страны бесчинствовали боевики из Саудовской Аравии, прошедшие подготовку у американских инструкторов.

По информации представителей министерства обороны РФ, в середине 2015 года под контролем сирийской армии находилось не более 30% территории страны. Сирия находилась на грани распада и краха государственности.

От окончательной гибели Сирийскую Арабскую Республику спасла дружественная помощь из России. 30 сентября 2015 года, по просьбе сирийского правительства, в страну началась переброска авиационной группы ВКС России, которая позже была усилена ССО, саперами, медиками и другими подразделениями.

Под руководством начальника Генерального штаба МО РФ Валерия Герасимова было организовано эффективное взаимодействие с Сирийской арабской армией, спланирован и успешно проведен ряд операций, в которых был задействован огромный потенциал ВКС, что привело к стратегическому перелому в ходе войны.

Среди этих операций особо стоит выделить освобождение Пальмиры, блокирование и освобождение Алеппо и ликвидацию анклавов джихадистов в провинциях Латакия, Дамаск и Хама.

Эти операции, безусловно, станут хрестоматийными примерами грамотного оперативно-тактического планирования. Высшие экспертные оценки этих операций подтверждаются вручением начальнику генерального штаба МО Валерию Герасимову и министру обороны Сергею Шойгу государственных наград по итогам операции. Иллюстрации дают наглядное представление об изменении оперативной обстановки за полтора года после начала оказания помощи российским контингентом:

Перспективы

По мнению военных специалистов, перспективной тактикой станет дальнейшее постепенное вытеснение боевиков с занимаемых ими позиций, при которой особое внимание нужно будет уделять пресечению контратак противника.

Как пояснил Федеральному агентству новостей (ФАН) военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев: «Быстрый захват Пальмиры в прошлом году был воспринят как успех и таковым являлся. Но посмотрите на карту – правительственные войска контролировали только узкую полосу территории вдоль дороги, при этом горы и холмы вокруг заняты боевиками ИГИЛ. Невозможно контролировать город, не контролируя территорию вокруг. К сожалению, Пальмира была отбита у правительственных войск именно потому, что наступление не велось на широком фронте. В будущем войска Асада не должны повторять таких ошибок, нельзя спешить и оставлять открытыми фланги».

В целом, по оценкам специалистов, все действия сирийской армии на различных направлениях, проводятся в соответствии с разработанными высшим командованием планами, с рациональным и максимально эффективным использованием возможностей наземной и военно-космической разведки, а также с применением самых современных артиллерийских систем и сил ВВС.

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов обращает внимание на то, как под руководством командующего российской группировкой войск в Сирии, генерал-полковника Андрея Картаполова, подразделения САА грамотно продвигаются под Пальмирой, наступая на широком фронте и занимая господствующие высоты, закрепляя достигнутый успех.

В целом, специалисты склонны рассматривать военно-политическую ситуацию в Сирии в 2017 году как стабильную с тенденцией к улучшению.

«Журналистская правда»

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Межсирийские переговоры в Женеве отложены до 20 февраля

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что межсирийские переговоры в Женеве отложены до 20 февраля.

Де Мистура заявил, что начнёт рассылать приглашения на встречу в Женеве уже после 8 февраля. Ранее СМИ со ссылкой на дипломатов сообщили, что возобновление переговоров по Сирии, которые проводятся под эгидой ООН, отложено до 20 февраля. Источник

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