Русский урок человечеству

Я сам не русский человек, но тепло и с надеждой отношусь к русскому народу. И потому мне всегда интересно было, что говорили о русских другие не-русские люди. Конечно же, в первую очередь, знаменитости – куда без них. Но и простые люди тоже…

Если бы русские знали свою силу, никто не мог бы бороться с ними, а от их соседей остались бы толь­ко кой-какие остатки.” Ченслер, английский путешественник XVI века.

“Они, кажется, лучше нас следуют учению Евангель­скому. Обмануть друг друга почитается у них ужас­ным, гнусным преступлением; прелюбодеяние, наси­лие и публичное распутство весьма редки, противоестественные пороки совершенно неизвестны, а о клятвопреступлении и богохульстве вовсе не слышно”. – Кампензе, Альберто (гг. рожд. и смерти не уст.) – автор написанного ок. 1523-24 по рассказам отца и брата, посещавших Россию, послания папе римскому Клименту VII.

«Мера — есть суть Русской цивилизации», — Клод Гельвеций, французский философ.

«Русские люди неустанно работают на преображение себя и окружающих от человекообразия к Человечности!», — Дюма Александр, французский писатель.

«Русским людям нужна Правда, и они ищут её, прежде всего в жизни», — Франсуа де Ларошфуко, французский писатель-моралист.

“…Немногие армяне, уцелевшие от погромов, ссылки, искали спасения в других странах. 300 тысяч чело­век, в том числе множество сирот, приютила и обо­грела Россия, где были созданы комитеты помощи беженцам из Западной Армении. И благодаря брат­скому участию русского народа, кавказских армян и других народов России, беженцы были спасены от голодной смерти” – Лейлин, XIX век.

«Русские люди добросовестно и безвозмездно трудятся, если в обществе есть нравственная идея, праведная цель», — Фридрих Гегель, немецкий философ.

«Жить по Правде — это по-русски!», — Уильям Томсон, английский физик.

«Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость», — Шарль де Голль, французский государственный деятель, президент Франции.

«Концепция добронравия — жить по совести — это по-русски», — Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании.

«Русскость — это мировоззрение справедливого жизнестроя», — Станислав Лем, польский писатель.

«Русская душа — это щедрость, не знающая границ», — Далай-Лама, духовный лидер тибетского народа.

«Русские люди не терпят всякой мерзости!», — Генри Форд, американский инженер.

“Те немцы, которые пережили русский плен (в который больше всего боялись попасть) – после освобождения лучше всего относились к русскому народу. Сейчас это поколение стариков, знавших Россию изнутри, почти все ушло…” Курт Зайдель, журналист.

“Люди русские, добра Нам желая, стали брать Наших деток на ученье” – из стихотворения народного чувашского поэта Константина Иванова-Прты.

Вазген Авагян

Источник: voicesevas.ru