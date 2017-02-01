Про угнетённый “славянский ген” и про взаимоотношения двух библейских братьев — Иакова и Исава

Российский литератор Сергей Андин написал микро-рассказ "Славянский ген". Я хочу познакомить с ним своих читателей и предложить осмыслить его глубинный смысл.

"СЛАВЯНСКИЙ ГЕН"

- Знаешь, что, друг. Мы вот тут с тобой сидим, обсуждаем разные темы. А мне в голову пришла одна фантастическая мысль.

- И о чём, интересно, эта мысль?

-А ты только подумай. Сколько на земле людей со славянскими корнями. Все сейчас погрязли во лжеучениях и уверены, что каждый из них прав! И вот однажды, мы с тобой открываем истину, которая касается всех славян, говорим об этом людям, но нам не верят. Мало того, ещё и насмехаются над нами. Что делать тогда?

- Даже не знаю… Наверное, просто бросить эту затею, да и всё. Ну, или остаться при своём мнении.

- Да… Это не выход. А если бы учёные нашли такой ген, который есть только у славян. В этом гене уже есть все многовековые истины и знания. Если бы такой ген был… Мы бы могли просто послать зашифрованный звуковой сигнал по всем теле, радио и интернет вещаниям, который пробудил бы в людях со славянским геном те знания, которые они утратили и которые не замечают в простой жизни...

ИСТОЧНИК.

У славян действительно есть такой ГЕН, которого, возможно, нет у других народов. Этот ген связан прежде всего с теми уникальными талантами, которыми когда-то славяне владели, а сегодня нет, потому что эти таланты не то что не раскрывают с малолетства у славянских детей, а даже напротив их всячески глушат!

Про синдром Маугли вы слышали?

Если нет, вот краткий ликбез:

"Синдром Маугли" самый наглядный пример, который говорит о том, что детство — это время пробуждения и развития у человека не только речи, но и всех других заложенных в него Богом талантов. И если что-то не развивать, если ребёнок будет лишён знания и опыта в какой-то области человеческой жизнедеятельности, то позже, когда он вырастет, он станет конкретно в этой области своего рода Маугли.

Евреи, которые сегодня "наше всё", это прекрасно знают, поэтому своих детей они приучают чуть ли не с пелёнок ощущать себя "пастухами народов", "богоизбранным народом", который должен раз за разом вырывать удачу из рук всех других народов абсолютно любыми путями. "Любая подлость нравственна, если она приносит пользу евреям!" — учат их "духовные учителя". А в методической литературе, написанной специально для воспитания еврейских детей, имеется чёткое указание на возраст, с которого молодых еврейчиков надо воспитывать в таком духе.

«Отец и мать не могут удовлетвориться тем, что их дети получили поверхностные знания, они должны стремиться дать им основательное еврейское образование. Недопустимо откладывать их религиозное воспитание до тех пор, пока они достигнут школьного возраста. Тратить первые годы, когда дети наиболее впечатлительны, только на волшебные сказки и детские стишки столь же безответственно, сколь и неразумно». (Хаим Донин. «Быть евреем», «Единство», Ростов-на-Дону, 1991, стр. 140-141).

Вот смотрю я сегодня на эту фотографию, которую я нашёл на просторах Интернета, и у меня внутри вскипает "ярость благородная", как в песне поётся одной великой, призывающей славян к Победе над подлым и коварным врагом.

А вскипает во мне "ярость благородная" оттого, что я вижу на этой фотографии высокообразованных Маугли, славянских юношей и девушек, которых воспитали уже во взрослом возрасте служить верой и правдой еврейскому Богу и еврейскому народу. Причём сами эти молодые люди, которые крестятся перед попами в коленопреклонённом состоянии, даже не осознают, что они чьи-то рабы...

Откуда я это знаю, что они чьи-то рабы?

А всё просто. Я владею информацией, которую до этих молодых людей просто не донесли те же попы в рясах, пред которыми они крестяться.

Зачем рабам, которые себя рабами не осознают, открывать глаза на истину? Верно? Они ведь могут взбунтоваться! Вот поэтому до них эту информацию и не доводят!

"КОГДА Ж ТЫ ПОУМНЕЕШЬ, ВОСПЕТЫЙ В НАРОДНЫХ СКАЗКАХ ИВАН-ДУРАК?!"

Если бы наш народ, читая Библию, понимал бы её так же, как понимают её текст евреи, он бы не был иваном-дураком. Но увы!

Вот ТО, чему в России с малолетства учат евреев, но не учат славян:

Цитирую написанную на русском языке для русскоязычных евреев статью «Беседы о Торе», опубликованную в журнале «Отцы и дети» (выпуск 24, ноябрь-декабрь 1994, КИСЛЕВ 5755, Ассоциация преподавателей еврейской традиции «ЛАМЕД», с. 18).

Поясняю: упомянутая в этой статье книга Берешит (Бытие) — это самое начало Библии, первая глава "Ветхого завета", который наш народ обычно не читает, а если и читает, то просто не понимает его содержимое.

Вот что разъясняют раввины евреям:

«Рамбам, один из величайших комментаторов Торы, сформулировал правило, ключевое для книги Берешит (Бытие) и для изучения истории праотцев: «Деяния отцов – знак для потомков». По поводу нашей главы он писал: «В этой главе есть ещё один НАМЁК НА СУДЬБУ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ, ибо всё, что произошло между Яковом и Исавом, будет происходить между нами и потомками Исава. Встреча Яакова, возвращающегося из дома Лавана, где он спасался от гнева своего брата Исава, – это миниатюрная копия, прообраз тех великих, простирающихся на тысячелетия исторических событий, всех контактов и конфронтаций между сынами Израиля и сынами Исава, и народами мира».

Кто-нибудь из верующих христиан знает это?! Знает, что описанные в первой главе "Ветхого завета" отношения между двумя братьями Иаковом и Исавом представляют собой для религиозного воспитания всех евреев на планете "миниатюрную копию, прообраз тех великих, простирающихся на тысячелетия исторических событий, всех контактов и конфронтаций между сынами Израиля и сынами Исава, и народами мира" .

Полагаю, что кроме евреев, их духовных воспитателей, наших так называемых "христианских священников" и меня, увы, никто больше не знает этой прописной истины!

Что же представляет собой ПРООБРАЗ всех простирающихся на тысячелетия ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, всех контактов и конфронтаций между сынами Израиля и сынами Исава и другими народами мира?

Он представляет собой РАССКАЗ, в котором описано в деталях, как брат Иаков нагло кинул брата Исава с "первородством", вступив в преступный сговор со своей матерью Ревеккой. Сообща они подло обманули находившегося при смерти Исаака, и тот отдал своё благословение и право на 2/3 отцовского наследства не сыну-первенцу — Исаву как положено было, а его младшему брату — Иакову.

Старшему же сыну Исаву отец Исаак не дал ничего! Даже когда он узнал, что его младший сын Иаков подло обманул его!

На вопль возмущения Исава отец Исаак лишь ответил сыну: "брат твой пришёл с хитростью и взял благословение твоё", "вот, я поставил его господином над тобою и всех братьев его отдал ему в рабы; одарил его хлебом и вином; что же я сделаю для тебя, сын мой?"

То есть, такое понятие, как "восстановление справедливости" в иудейских историях напрочь отсутствует! Сумел обмануть кого-то, захватил что хотел — всё, ты король и господин! Молодец! — одним словом. (Приложение: "ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА УДАЁТСЯ ОБМАНУТЬ ОГРОМНОЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ!").

Увидев к себе такое отношение как брата Иакова, так и отца Исаака, возмущённый Исав сказал родителю: "неужели, отец мой, одно у тебя благословение? благослови и меня, отец мой! И возвысил Исав голос свой и заплакал". Исаак, отец его, сказал ему: "вот, от тука земли будет обитание твоё и от росы небесной свыше; и ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ МЕЧОМ ТВОИМ И БУДЕШЬ СЛУЖИТЬ БРАТУ ТВОЕМУ; будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей".

Выше я процитировал Библю, первую книгу "Бытие", главу 27, стихи 35-40, о текстах которой иудеи говорят, что это ПРООБРАЗ всех простирающихся на тысячелетия ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, всех контактов и конфронтаций между сынами Израиля и сынами Исава и другими народами мира.

Понятно вам, как евреи воспитаны, на каких примерах? И как они обучены относится к вам, иваны-дураки?

Возможно, кто-то пока не может поверить, что история про Иакова и Исава имеет в еврейском воспитании столь огромное значение, что это вовсе и не история двух братьев, а прообраз, по которому уже много веков развиваются события между "сынами Израиля" (евреями) и "сынами Исава" (славянами), и народами мира?

А всё очевидно, надо только увидеть факты и осмыслить их в свете этой истории!

Многие, к примеру, сейчас искренне радуются военным победам России в Сирии, восхищаются силе и качеству русского оружия, а также талантам его изобретателей, а между тем стоит поднять свою голову чуть повыше, чтобы увидеть, кому это русское оружие служит!

Русские иваны-дураки радуются военным атакам нашей авиации по позициям боевиков-террористов в Сирии, а у нас в Москве, в Кремлёвском дворце и непосредственно у стен Кремля библейские жиды ежегодно празднуют свою военную победу (!) над сирийским царём Антиохом IV Эпифаном!

Вот вам всё точно происходит, как в Библии написано: "и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему" (Бытие, 27: 40).

Приложение:

1. "История России просто непостижима без наложения на неё библейской истории!"

2. "Зачем славянский календарь сократили на 5508 лет?!"

Ну а сейчас я хочу процитировать здесь небольшой фрагмент книги чеченского писателя Дени Баксана "След Сатаны. На тайных тропах истории", чтобы рассказать читателю, как после 1917 года евреи и жидомасоны высокой степени посвящения пытались убить или заморить в славянах тот самый СЛАВЯНСКИЙ ГЕН, пробуждения которого они всегда очень боятся.

ДЕНИ БАКСАН:

Что такое душа человека? Возможно ли определить её суть? Где в человеческом теле гнездится эта священная субстанция, которая требует постоянного очищения?

Ответ нашёлся в священных писаниях и в туманных намёках эзотерической литературы. Душа человека — в его крови. И проступила такая закономерность: чистая душа — чистая кровь и, наоборот, замутненная кровь — замутненная душа.

Доказуемо ли это? Да.

Кровь, возможно, единственная вещь во Вселенной, которая столь очевидно соприкасается с двумя мирами — миром материальным, доступным нашим пяти чувствам, и миром эфемерным, надчувственным, тем, что мы называем душой. Кровь как бы связует оба эти состояния сущего и именно через неё мы способны немного приоткрыть ту завесу, за которой находятся великие тайны человеческой жизни, человеческой судьбы, человеческой истории. Мир людей до сих пор представлялся бы нам нагромождением абсурда, безумия и сюрреализма, если бы мы не взглянули на него через рубиновый кристалл человеческой крови...

Кровь и плоть

В 1911 году в Англии вышла книга некоего Макса Генделя в двух томах, в которой излагались основы космогонии розенкрейцеров. Розенкрейцеры (орден Розы и Креста) — одно из ответвлений «Великого масонского братства» и, по некоторым данным, в наибольшей степени связаны своим происхождением с орденом Храма (тамплиерами) и до сих пор хранят многие тайны и секреты последних.

В книге среди прочей «премудрости» особо пристальное внимание уделено вопросам национальным, расовым и личностным и все они сводятся, в конце концов, к проблемам биологической крови — той самой красной крови, которая течет в наших с вами жилах и венах. В первом томе дается, так сказать, общая характеристика крови, как универсального хранителя и носителя человеческой личности, его души, его Эго и, более того, человеческого разума. Во втором томе показаны те вещи, которых можно достичь, манипулируя кровью, смешивая её в живом теле человека. Помимо частных результатов, которые достигаются с помощью этих манипуляций, показан и главный результат, являющийся, как об этом открыто пишется, основной целью «Посвященных» — биологическое смешивание рас и наций, чтобы ослабить в них такие «дремучие» качества как патриотизм, привязанность к Родине, любовь к своим семьям и т.д.

Повторяем, все это пишется с полной откровенностью, без всяких недомолвок.

В «кровавой» главе первого тома (она называется «Кровь — проводник Эго») описываются довольно убедительные взаимосвязи между состоянием крови человека (температура, быстрота или замедленность её тока и т.д.) и такими характерными человеческими качествами как разум, безумие, страх, сексуальность, ненависть, любовь и т.д. Однако для нашей темы безусловный интерес представляет «кровавая» глава из второго тома, называемая «Смешение крови». Приведём из неё несколько цитат:

«Наука недавно открыла, что гемолиз (разрушение крови — авт.) является результатом инокуляции (прививки, внедрения) крови одной особи в вены другой особи иного вида, в результате чего более низкоразвитая особь умирает. Так, например, животное, инокулированное кровью человека, погибает. Кровь собаки, введенная в вены птицы, убивает птицу, но собаке не повредит, если в её вены будет введена птичья кровь. Наука просто констатирует этот факт, в то время эзотерик (то есть „посвященный в тайное знание“ — авт.) дает объяснение причин».

Прервем цитирование. Как видит читатель, главный смысл приведенных выше слов заключается в том, что «сильная кровь» подавляет «слабую кровь», а так как, по утверждению самого Макса Генделя, кровь есть носитель личностного Эго человека, его национальных, семейных привязанностей, более сильной кровью подавляются, убиваются и эти человеческие качества.

Это не наше толкование. И сам Макс Гендель, как он объясняет далее, привёл «животный» пример для более наглядного объяснения сути и целей смешивания именно человеческой крови. Продолжим цитату:

«Так, посредством подмешивания чуждой крови, смешанными браками представителей различных племён или наций Водители человека постепенно помогают ему изгнать Семейный, Племенной или Национальный дух из крови…»

«Водители человека» здесь, конечно, «Посвященные», Вожди , Элита, потомки древних Мастеров и Жрецов.

Как мы видим, «инокуляцию» можно производить различными способами, самый современный среди которых — прививка . Однако Макс Гендель наряду с прививкой упоминает еще два способа — «смешанные браки» и какое-то «внедрение». Неисчислимые данные из мировых мифологий, легенд, ритуалов и свидетельств этнографов говорят о том, что «внедрение» — это питьё крови в жидком виде или поедание её вместе с сырой человеческой плотью. И читатель ошибётся, если подумает, что речь идёт о каких-то диких явлениях глубокой древности. Он в дальнейшем убедится в том, что людоедство никогда ещё не имело такого обширного распространения как ныне, когда в «цивилизованных» странах оно стало целой отраслью медицинской промышленности, поставленной на конвейер.

Но вернёмся к Максу Генделю. Он признаёт, что «кровяная», биологическая ассимиляция приводит к потере человеком какого-то важнейшего качества, обозначаемого им как «непроизвольное ясновидение, которое проявлялось в связи с работой групповых духов в крови».

Это «непроизвольное ясновидение» есть не только выражение семейной, этнической самоидентификации человека, оно имеет более глубинное, более важное значение для человека, так как в этом «ясновидении» души (крови) сосредоточен и главный стержень веры человека в Единого Бога — Различение. Различение добра и зла, Бога и Сатаны, хорошего и плохого.

«Смешение крови» низводит Различение на нет, стирает его, делает кровь (душу) человека слепой («слепая мудрость» адептов культа Верховного Существа) и, в конце концов, приводит его к сатанизму.

Свойство крови как вместилища души изначально обозначено в учениях великих пророков Единобожия. Так, открыв Библию, вы сможете убедиться, что пророк Моисей (мир ему) неоднократно и категорически запрещает употребление крови, «ибо душа — в крови». Святой Коран столь же категоричен...

Значит, и Священный Коран признает какие-то особые свойства крови, раз жёстко запрещает есть её.

Однако у «посвященных» свои взгляды на «поедание» (переливание, «внедрение») крови и смешанные браки, как средство смешивать разную кровь. Макс Гендель заканчивает свою главу о «Смешении крови» следующими словами:

«В Шестую Эпоху Периода Земли будет существовать лишь Всеобщее Братство под руководством Спасителя-Мессии, но дня и числа ни один человек не знает, ибо он не определён, а зависит от того, как скоро достаточное число людей начнёт жить жизнью Братства и Любви (имеется в виду — через смешение крови — авт.), которая должна стать отличительным признаком нового века».

Кто такой этот «Мессия-Спаситель» в восприятии современных эзотеристов мы увидим в дальнейшем, но смешение крови (наций), как мы только что узнали, должно стать знамением, предшествующим его появлению.

Слова о «Братстве и Любви» через смешение крови заставляют нас вспомнить некогда знаменитый «научно-фантастический» роман А. А. Малиновского (Богданова), видного большевика и соратника Ленина, написанный им ещё до революции, и носящий весьма характерное название «Красная звезда». Вот краткое содержание этого романа.

Земляне летят на Марс. Там они знакомятся с жизнью марсиан и видят, что люди в марсианском обществе были связаны кровью в буквальном смысле этого слова. Они по капле передавали друг другу кровь, которая объединяла их не только биологически, но и духовно, идейно. В результате у марсиан возникло «братство», с царящей в нём «любовью», они создали «коммунизм на крови».

«Братство и Любовь» через смешение крови — несмотря на то, что Богданов перенёс это явление на Марс, перед нами легко узнаваемая философия розенкрейцеров. Но как она проникла в большевизм и во что вылилась в коммунистическом Советском Союзе?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вспомнить фигуру величайшего эзотериста той эпохи Рудольфа Штайнера, проживавшего в Швейцарии. (Приложение: "Логово дьявола: правда о Швейцарии, сионизме и евреях").

Находясь в эмиграции, лекции Штайнера посещали такие видные вожди партии и интеллектуалы как Ленин, Дзержинский, Чичерин, Луначарский, Горький, Урицкий и другие. С особой прилежностью эти лекции посещал Богданов, отличавшийся мистическим складом ума.

Что являлось темой этих лекций?

Кровь.

Рудольф Штайнер был хранителем крупнейшей коллекции старинных восточных рукописей и книг, содержащих мистические, эзотерические тайны. Штайнер писал, что в крови человека имеются некие компоненты, несущие информацию о внутреннем мире человека, об окружающей его действительности, о памяти предков и т.д. Словом, учил большевиков всему тому, о чём мы узнаем из работы его собрата по эзотеризму Макса Генделя. Однако, в отличие от последнего, Рудольф Штайнер, очевидно, не ограничился теорией, но и учил воплощать все эти идеи «перемещения» практически.

В любом случае, А. Богданов после Октябрьской революции организует в Москве крупнейший в мире Институт переливания крови и становится первым его директором.

Ю. Воробьевский, основной наш источник по Богданову, пишет: «В институте проводились странные опыты. Богданов сам принимал в них непосредственное участие, испытывая на себе разрабатываемые методики. И в 1928 году во время одного из таких экспериментов он умер. История очень любопытная».

Она покажется читателю ещё более любопытной, если он узнает, что тремя годами ранее, в 1925 году, погиб и наставник Богданова, Рудольф Штайнер, похищенный и умерщвленный по приказу Гитлера.

Чего добивался своими экспериментами Богданов — это тайна. Но тайна эта напоминает поведение восточных жен из «Белого солнца пустыни», которые при появлении Сухова в панике задирали платья и закрывали лица, открывая все остальное.

Мы хотим сказать, что бесполезно засекречивать результаты опытов, когда известны сами опыты, показывающие направление поиска. Мы точно знаем, что женщинам переливали мужскую кровь, мужчинам — женскую; старцам вливали кровь младенцев, детям — старческую; русским — еврейскую, евреям — русскую. Варианты этих опытов бесчисленны. Известный советский писатель той эпохи Юрий Тынянов отметил эти опыты следующими словами:

«Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех, из двадцатых годов, у которых перемешалась кровь! Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут».

Зная, что кровь является носительницей личностных и национальных характеристик человека, мы без труда догадываемся, что перемещение крови ставит себе целью стирание этих характеристик, превращение мужчин в носителей женской психологии, а женщин — в мужеподобные создания. Помимо этого, если представителю одной национальности влить до полной замены кровь представителя другой национальности, то человек, подвергшийся такому воздействию, теряет свои национальные признаки или, по крайней мере, они ослабевают у него. Для посвященных в тайные знания это простая арифметика, отражающая самую суть биологии, и мистикой она кажется лишь тем, кто не обращает на эти вещи никакого внимания, доверчиво съедая суррогат знаний, которым его услужливо кормит так называемое «школьное образование»...

Мужчина может знать женщину, ее достоинства, красоту, нежность только оставаясь самим собой, то есть мужчиной. Мужчина с женскими повадками никогда не узнает достоинства женщины, не оценит их, не соединит свою судьбу с её судьбой в нормальной семье. И наоборот. Мужеподобная женщина, «синий чулок», теряет нормальное восприятие мужчины, теряет ориентир правильного выбора, теряет знание. То же самое происходит и со смешанными нациями...

Не может быть благородства или благочестия в половых мутантах, утерявших свои изначальные качества в андрогинности, как не может их быть и в мутантах этнических , пребывающих в столь же противоестественном «интернациональном» (биологическом) слиянии. Вспомним еще раз слова «посвященного» Макса Генделя:

«Так, посредством подмешивания чуждой крови, смешанными браками представителей различных племен или наций Водители человека постепенно помогают ему изгнать Семейный, Племенной или Национальный дух из крови».

Вернемся, однако, к опытам Богданова, в контексте которых были мимоходом упомянуты евреи.

В России сразу же после революции стал издаваться журнал «Врачебное дело». В этом журнале публиковались материалы опытов, проводимых для определения особенностей тех или иных наций по крови. Опыты шли около трёх лет и, наконец, были опубликованы итоги экспериментов над кровью русских и евреев: процент их «распознаваемости» составил 88,6.

Иными словами, в 90 случаев из ста русского можно отличить от еврея по составу крови. Богданова особенно интересовала кровь именно русских и евреев. Разумеется, отличия по составу крови можно найти и у других национальностей, но Богданова особенно интересовала кровь этих двух наций.

Макс Гендель также не обошел молчанием «еврейскую» тему. Главу о «Смешении крови» он предваряет странным замечанием, смысл которого в том, что у евреев — самая «сильная кровь». Об этом же толкует и В. В. Шульгин, человек долгой и удивительной судьбы. Вот его слова: «…какой опасностью может грозить еврейская раса русской расе? Очень простой. Опасностью поглощения. Еврейская кровь, по-видимому, гораздо сильнее. Можно с несомненностью утверждать, что из десяти русско-еврейских детей девять унаследуют черты родителя еврея». По странной случайности, книга В. В. Шульгина вышла в свет в эмиграции всё в том же 1928 году. Видимо, в ту пору вопросам крови придавалось важное значение .

Со смертью Богданова опыты с человеческой кровью в СССР не были прекращены. Напротив, они обрели до крайности мистическое направление. Так, известный хирург С. С. Юдин (кстати, удостоенный нескольких государственных премий) стал в 30-е годы проводить опыты переливания живым людям крови мертвецов . (Об этом подробнее см. в приложении 1).

Макс Гендель открывает одну из целей подобных опытов. Он пишет: «В Библии, а также в учениях древних скандинавов и шотландцев прямо сказано, что Эго человека в крови. Гете, который был одним из Посвященных, тоже отмечает это в своём „Фаусте“. Фауст собирается подписать договор с Мефистофелем (дьяволом — авт.) и спрашивает: „Почему не подписать обыкновенными чернилами? Почему кровью?“ Мефистофель отвечает: „Кровь — это совершенно особый субстрат“. Он знает, что тот, кто владеет кровью, владеет человеком…»

Гете действительно был посвящённым, эзотеристом (он состоял в наиболее революционной масонской организации — ордене иллюминатов), но здесь не это главное. Важно то, что «тайны крови» не есть (как лукавит С. М. Гендель в своей книге) открытие современной ему науки. Знания об этих мрачных тайнах уходят к Гете, на столетие назад от времени Генделя, а от Гете — ещё в большую глубину времени.

«Тот, кто владеет кровью, владеет человеком…». Эти слова заставляют вспомнить, как совсем ещё недавно в бывшем СССР людей заставляли «добровольно-принудительно» сдавать кровь в передвижных и стационарных донорских пунктах. Никто, вероятно, и не пытался подсчитать гигантские объёмы «особого субстрата», собираемого в масштабах огромной империи, населённой множеством народов.

Что с ним делали, с этим океаном крови?

Конечно, переливали больным, раненым, спасали жизни людей. Но давайте немного пофантазируем в духе «научных фантазий» Богданова, Юдина и их преемников. Кровь из Узбекистана везётся в консервированном виде, например, в Литву; из Литвы — в Молдавию; из Молдавии кровь можно перевезти куда-нибудь в Азербайджан; оттуда — в Эстонию; из Якутии в Кабардино-Балкарию и т.д.

Разумеется, это всего лишь фантазия. Но опыты с кровью, начатые ещё на заре Советской власти, усиленно поощрявшиеся до недавних пор межнациональные браки и официальная имперская политика, направленная на создание «новой исторической общности людей — советского народа», то есть какой-то аморфной, взаимно-ассимилированной массы людей, растворенной в русской этнической среде — разве все эти реальности не придают осязаемые формы нашей «фантазии»?

Оглянемся вокруг себя. С горестным изумлением мы наблюдаем массу с виду здоровых людей, которые с непостижимой злобностью предают свои нации и, более того, с омерзительным рвением участвуют в их уничтожении. С точки зрения нормальной человеческой логики эти действия необъяснимы.

Чем можно объяснить ненависть людей к своей родине, к своему народу, к своему языку? Труса можно подкупить, идиота обмануть. Но ни подкуп, ни обман не могут превратить людей одной с нами крови в наших изощренных, беспощадных врагов.

А может быть, у нас с ними уже не одна кровь?

Может быть, современные гендели, штайнеры и богдановы добились вожделённого ими «изгнания Семейного, Племенного или Национального духа из крови»?

Может быть теории, которые нормальный человек, наделённый чувством брезгливости, воспринимает как безумный мистический бред, стали практикой, реальностью?

Кто-то, конечно, знает ответы и на эти вопросы. Мы можем только предполагать и молить Всевышнего защитить нас и наших детей от сатанинских экспериментов с кровью, сознанием, душами. Мы молим Всевышнего сохранить нам Его бесценный дар — Различение. А садисты и истязатели своих народов — куда им деться? Ведь дороги всех людей пересекутся когда-нибудь там, где не спасут ни ложь, ни богатство, ни власть — перед судом Всевышнего. Поистине, только безумец может не задумываться об этом...

Прочесть целиком книгу Дени Баксана "След Сатаны на тайных тропах истории" можно здесь.

Завершить свою статью я хочу письмом друга из Белоруссии, которое я получил от него сегодня.

Белый Рус: Антон, твоя статья "Страсти по Исакию, что за ними?" поднимает исключительно важный вопрос. Тут двух мнений быть не может. Я имею ввиду, что не может (не должно) быть разногласий по факту важности вопроса. Твой взгляд показывает нам существование исключительно изощрённо-коварного, "умного на зло" долгоиграющего плана по окончательному порабощению Русского Народа и, соответственно, России.

Свяжем между собой множество казалось бы разрозненных фактов: совместная тусовка Папы Римского и Кирилла Гундяева, высказывание Папы о педерастах, как о почти нормальном явлении, строительстве в Грозном синагоги на несколько тысяч иудеев (по некоторым данным самой большой в России), недавняя высадка в Одессе почти двухсот переселенцев из Израиля, как первых колонистов для создания на Украине нового Иерусалима. (Смотри видеоинтервью сиониста Игоря Беркута).

И в эту же строку передача Исаакия в ведомство Гундяева с очень дальним прицелом. Дело в том, что мы живём в еврейском понятийном пространстве! В телеящике почти одни еврейские.... лица, в дискуссиях о возможных вариантах развития России и Русского Мира принимают участие почти поголовно эксперты-евреи. Нам на каждом углу навязывают их национальные ценности, от содомо-гоморрских до культурологических и финансовых... О чём можно говорить, когда культурой России заведует еврей в должности министра, а экономикой командуют грефы-чубайсы?! И даже так называемый национальный банк рвёт лихву с России в пользу еврейской ФРС США!

Куда только смотрит Премьер?!

И получается, что Русский Православный человек утром смотрит новости по ящику, видя ведущего не славянина, идёт на работу, где начальственные должности занимают, как правило всё те же, вечером по тому же ящику наблюдает, как правило их же по каналам-развлекухам, "полирует" всё это безобразие алкогольным зельем, к которому народ приучили в шинках богоизбранные ещё в стародавние времена, и, наконец, контрольный — идёт слушать проповеди в храм с чуждой православному архитектурой, где ему могут сказать, что славяне до крещения Руси были варварами! (Гундяев).

Казалось бы, конец Истинному Русскому Православию!

Обложили!

Русские почти на коленях...

Заблуждаются! Русские слегка присели, шнуруя берцы...

Вот на этой ноте я и хочу закончить свой рассказ про угнетённый "славянский ген" и про взаимоотношения двух библейских братьев — Иакова и Исава, история о которых является прообразом взаимоотношений между евреями и славянами. Всем славянам надо зарубить себе буквально на носу ту часть религиозно-воспитательной информации, которая касается лично их и "ига Израильского": "будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей" (Библия, "Бытие", глава 27, стих 40).

В самой Библии прописано чёрным по белому, что это иго "сынов Израилевых" не будет вечным, когда славяне воспротивятся, тогда они и сбросят его "с выи своей"!

Этого просто надо сильно захотеть!

1 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин