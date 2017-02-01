Презентация фильма “Утерянная добродетель”

Дорогие друзья! 27 января в Общественной палате Российской Федерации, в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений в VI направлении “Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ” состоялся премьерный показ нового документального фильма Общероссийской общественной организации “Общее дело”, в котором приняли участие представители Русской Православной Церкви, ученые-богословы, врачи, известные общественные деятели.

В премьерном показе приняли участие епископ Глазовский и Игринский Виктор, член Патриаршего совета по культуре, президент Международного кинофорума славянских и православных народов “Золотой витязь”, кинорежиссёр, артист театра и кино, народный артист России Бурляев Николай Петрович, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, протоиерей Григорий Григорьев, кандидат педагогических наук, магистр богословия, протоиерей Игорь Бачинин, кандидат психологических наук, доцент Барцалкина Виктория Васильевна и многие другие.



На фильм получен гриф “Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви”. Присвоен номер Издательского совета ИС Р17-621-0792.



Совсем скоро новый фильм выйдет на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на канал Общего дела, следите за новостями!

Источник: www.youtube.com