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Презентация фильма “Утерянная добродетель”

08:55. 1 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Дорогие друзья! 27 января в Общественной палате Российской Федерации, в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений в VI направлении “Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ” состоялся премьерный показ нового документального фильма Общероссийской общественной организации “Общее дело”, в котором приняли участие представители Русской Православной Церкви, ученые-богословы, врачи, известные общественные деятели.
В премьерном показе приняли участие епископ Глазовский и Игринский Виктор, член Патриаршего совета по культуре, президент Международного кинофорума славянских и православных народов “Золотой витязь”, кинорежиссёр, артист театра и кино, народный артист России Бурляев Николай Петрович, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, протоиерей Григорий Григорьев, кандидат педагогических наук, магистр богословия, протоиерей Игорь Бачинин, кандидат психологических наук, доцент Барцалкина Виктория Васильевна и многие другие.

На фильм получен гриф “Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви”. Присвоен номер Издательского совета ИС Р17-621-0792.

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Источник: www.youtube.com

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