Оракул. Документальный фильм по книге ВП СССР

Концептуал СМИ Дельфийский оракул как эффективная консалтинговая фирма

Что собой представляет Дельфийский оракул? Может ли он управлять мировыми процессами? С какими вопросами можно было обращаться к оракулу? Какая методология лежала в основе его деятельности? Предсказуема ли социально-экономическая система? Как овладеть методами предсказаний? Что говорят нам данные о результатах деятельности дельфийских жрецов? Много ли они дали точных предсказаний и предсказаний, которые вовсе не сбылись? Что поддерживало веру в священные ритуалы?

Как мифы движут цивилизациями и формируют алгоритмы управления обществом? Используется ли институт оракулов в качестве центра управления и распространения концептуальной власти? Как с помощью оракула предсказать пути развития экономики? Были ли у славян свои оракулы и как ими пользовались жрецы? Как войти в процесс общения Бога и человека? Нужен ли для этого посредник? Как древние политтехнологи работают в современных проявлениях?



==========================================================================

Рекомендуем:

Оракул: социальный институт и политтехнология, Внутренний Предиктор СССР



Книги ВП СССР



==========================================================================