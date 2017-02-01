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Новости Славянского МИРА Выпуск 33

12:01. 1 февраля 2017 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня в новостях:

— Что было, что есть и что будет интересного.
— Находки и артефакты земель славянских.
— Праздники и славянские гулянья.


Начнём с того, что можно посмотреть да изведать.

В Москве состоится выставка — «Наша слава — русская держава!» Где можно познакомиться с полотнами исторической живописи. Это третья по счёту выставка в «Манеже» признанного мастера Василия Нестеренко.
На двух этажах экспонируются сотни картин и графических листов художника. Название проекта точно отражает главную тему в творчестве мастера: в своих работах он рассказывает о славном прошлом страны, с интересом анализирует настоящее. Костяк экспозиции — полотна «Избавление от Смуты», «Отстоим Севастополь!», «Москва встречает героев Полтавы». На выставке можно увидеть изображения Ивана Сусанина, Дмитрия Пожарского, и других деятелей.
Пейзажи Нестеренко — это гимн многогранной природе страны. Ещё одна сторона творчества мастера — монументальная духовная живопись: он является автором множества фресок для российских и зарубежных храмов. Многие произведения демонстрируются впервые.

Выставка открыта с 8 февраля по 3 марта
Со вт по вс с 12:00 до 22:00

АДРЕС Центрально-выставочного зала «Манеж»
пл. Манежная, д.1
БЛИЖАЙШЕЕ МЕТРО
Библиотека имени Ленина
Источник: kudago.com/msk/event/vystavka-nasha-slava-russkaya-derzhava/



В Петергофе можно посетить интереснейший музей — Музей старинных велосипедов.
Музей расположился под крышей одного из самых старинных каменных домов Петергофа. Вниманию посетителей представлена уникальная коллекция велосипедов разных времен, на некоторых в свое время катались русские императоры. Помимо просмотра раритетной экспозиции музея гости ненадолго переместятся в 19 век и покатаются на современных копиях «паука» и «костотряса».
Экспозиция музея познакомит посетителей с богатой историей развития велокультуры. Здесь можно встретить разнообразные винтажные открытки с велосипедной тематикой, редчайшие марки, игральные карты, запонки, медали, чернильницу и даже подставку для ножа, которые так или иначе связаны с велоспортом.
Особый интерес вызывают велосипедные номера, звонки, разнообразные фонари и множество подлинных аксессуаров велосипедиста того времени.
Также при музее работает собственная библиотека в которой хранятся тысячи книг, документов, каталогов и фотоархивов, посвященных истории велосипедного дела.

Тел.: 450-52-87
Адрес: Петергоф, ул. Правленская, 1
vk.com/feed?z=photo-43660281_456242648%2Falbum-43660281_00%2Frev



Продолжим артефактами земель славянских.


В Эрмитаже хотят «изучить приемы мумифицирования», воссоздать внешний вид алтайских мумий и установить причины смерти.
Двум алтайским мумиям из коллекции Эрмитажа провели компьютерную томографию, сообщили на сайте музея.
Объектом исследования стали две мумии III века до н.э. из пятого Пазырыкского кургана — мужчины-вождя, которому, по оценкам антропологов, на момент смерти было 55–60 лет и женщины, погребенной с вождем в одной могиле. Предполагают, что на момент смерти женщине было 45–50 лет.
Специалисты попробуют установить болезни, которыми страдали древние алтайцы, причины смерти, воссоздать облик мужчины и женщины, а также «более детально изучить приемы мумифицирования».
art1.ru/…/altayskim-mumiyam-iz-ermitazha-sdelali-tom…


Впервые более чем за четверть века масштабные плановые реставрационные работы начались в знаменитой Судакской крепости в Крыму.
Об этом сообщила ученый секретарь музея-заповедника «Судакская крепость» Мария Рогова.
Установленные возле крепостных стен и башен леса обработаны огнезащитным составом, так как на некоторых объектах, например на башне Джованни Марионе, есть деревянные средневековые перекрытия. Работы, как отмечает ученый секретарь, можно назвать «спасательными».
В будущем реставрация коснется верхних оборонительных укреплений крепости, включая цитадель (Консульский замок) и Девичью башню. Первоочередные работы, необходимые для сохранения объектов, проводятся по программе, утвержденной Госкомитетом по охране культурного наследия Крыма.
Первые упоминания о крепости Сугдея (Судак) относятся к 212 году. После того, как Крым вошел в состав византийской империи, здесь появились первые укрепления, датируемые VI-VII веками.
В X-ХIII веках город пережил пик развития, став значительным торговым центром Таврики и всего Северного Причерноморья. В XIV веке генуэзцы вытеснили из Солдайи (так они называли Судак) золотоордынцев, управлявших крепостью.
В 1475 году крепость была захвачена турецкими войсками. В 1771 году в город без боя вошел отряд российских войск.
Сейчас территория крепости (29,5 гектара) является музеем-заповедником «Судакская крепость». В музее-заповеднике расположены более 60 объектов культурного наследия: башни, куртины (участки стен между башнями), храмы, цистерны, оборонный вал, казармы.
ria.ru/society/20170126/1486504809.html


Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях.

В Челябинске 4 февраля приглашают на Вечер русских этнических танцев.
В программе вечера: молодецкие игры, традиционные хороводы, кадрили, круговые и линейные танцы.
Вечер проводит клуб русского традиционного танца «Уральская Вечёрка».
Прикоснитесь к миру русской традиционной культуры!
На вечёрке используется этнографический материал, собранный на Южном Урале.

Вечер пройдёт в Клубе Танго, Свердловский пр-т д. 84Б
Начало в 14-00
vk.com/event58854051


В Петербурге 5 февраля Александр Маточкин приглашает на свой первый творческий вечер, где под мерные звуки старорусской гармони прозвучат обработки современных песен и казачьих романсов. А также, напевов крестьянских песен, которые Александр услышал на красивой северной реке МезЕнь, прозвучит целиком печорская былина и другое.
На протяжении двух десятилетий Александр Маточкин изучает и архивирует русский фольклор. Основные темы его изучения — это Русский Север и древность.
Вечер состоится 5 февраля 2017 г., в 19 часов.
vk.com/amatochkin?w=wall14249450_5177



В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю:

31 января, вторник
Законы по которым живёт Вслнная
Автор-соведущий — Александр Жарков

1 февраля, среда
Чистотел — здоровья удел
Автор-соведущий — Юрий Лодин

2 февраля, четверг
180 лет без Пушкина
Автор-соведущий — Валерий Михайлович Лобов

4 февраля, суббота
Прикладное пчеловодство. Часть вторая.
Автор-соведущий — Евгений — экофермер из Сибири

Начало эфиров в 20-00, время — московское

Программа «Стол Заказов» выходит по пятницам в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всём Славянском Мире.

Напоминаем: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.


Вместе сделаем мир лучше!

Желаем всем Добра!
 

Источник: www.kramola.info

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