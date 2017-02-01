Фильм «Притяжение» (2017): Возможно, есть что-то важнее бессмертия

Рецензия содержит «спойлеры» (раскрывает сюжетные подробности фильма)

Фильм «Притяжение» ещё на стадии рекламной кампании вызвал противоречивые мнения со стороны зрителей, посмотревших первые трейлеры. С одной стороны – сцена с огромным космическим кораблём, падающим под эпическую музыку прямо на столицу России, и своей масштабностью отсылающая к знаковой американской фантастике «День независимости», а с другой – заявления создателей о неких новых смыслах и идеях, которые они вложили в картину.

Тех, кто заранее критиковал фильм, можно понять – попытки тягаться с Голливудом в зрелищности ранее чаще всего заканчивались провалом. И дело даже не в бюджете, обуславливающем яркость спецэффектов, а в том, что миру хватает одного Голливуда с его суперменами, вечно враждебной вселенной и страшными монстрами, желающими поскорее захватить Землю (хотя в последнее время и там начал появляться альтернативный взгляд, как, например, в фильме «Прибытие»). Люди и в России, и за её пределами ждут другое кино – то, которое, грубо говоря, будет продвигать не «американскую мечту», основанную на принципах конкуренции, в том числе и в космосе, а «русскую» – со специфическим именно нам взглядом на мир.

И новый фильм Фёдора Бондарчука вопреки ожиданиям многих в этом смысле порадовал, хотя и сохранил местами отталкивающую голливудскую обёртку. А теперь обо всём по порядку.

Сюжет фильма «Притяжение»

В небе над Москвой сбит неопознанный летающий объект. Падая, космический корабль задевает несколько жилых домов района Чертаново, в результате чего гибнет много людей. Место падения быстро оцепляют военные, и специальная комиссия пытается вступить в контакт с нежданными гостями – к этому моменту уже ясно, что объект имеет внеземное происхождение. Руководящий операцией полковник Лебедев после общения с представителем инопланетян призывает командование воздержаться от применения силы, так как, по его словам, корабль починится и скоро улетит.

Параллельно развивается и сюжетная линия дочери этого полковника – девушки Юли, которая вместе со своим молодым человеком Артёмом приехала в Чертаново посмотреть на метеоритный дождь. Им чудом удаётся спастись, а вот их подруга погибает в результате падения космического корабля. Своих близких потеряли и многие другие жители района Чертаново, и большинство из них не намерены смириться с появлением пришельцев. На стенах домов начинают появляться надписи «Это наша земля!» После ряда событий Юле и Артёму предстоит возглавить народное недовольство, правда, при этом они окажутся по разные стороны баррикад.

Теперь о начинке фильма.

Образ военной техники, армии и силовых структур Образ военной техники, армии и силовых структур

Начнём с того, что ярко бросается в глаза и вызывает чувство гордости за свою страну. В фильме в лучшем свете продемонстрировано множество образцов российской военной техники – это и авианосец Кузнецов, и истребители палубной авиации, и различная наземная техника, а также командная структура – в частности, можно полюбоваться недавно созданным Национальным центром управления обороной Российской Федерации.

Одна из сцен погони происходит на бронеавтомобиле Тигр, который успешно противостоит инопланетному противнику. Насколько всё продемонстрированное соответствует физическим законам и так далее – вопрос спорный, но то, что именно так в фильмах надо показывать наши вооружённые силы, не вызывает сомнения.

Достаточно реалистично и без лишнего пафоса ведут себя и сами сотрудники силовых ведомств. Это не бездушные машины, а люди, которым зачастую приходится действовать нестандартно и принимать сложные решения. Не всё получается у них идеально, вносят коррективы и личные жизненные обстоятельства, но отсутствие бравады и глупого героизма в стиле «Рэмбо» в действиях главных героев в погонах выглядят очень достойно. Особенно радует, что именно эта рассудительность и сдержанность в конце концов позволят относительно мирно и с наименьшими потерями урегулировать ситуацию.

Революция и кровь во имя иллюзии «любви» и «Родины» Революция и кровь во имя иллюзии «любви» и «Родины»

На примере Юли, её парня Артёма и других молодых ребят показано, как эмоциональная неустойчивость и импульсивность, неспособность контролировать свои чувства, могут вылиться в цепочку, казалось бы, случайных событий, которые закончатся трагедией. Никто не хочет зла – все вроде как за «любовь» и за «Родину», все друг за друга стеной, а в результате из-за всеобщей развязности их благие порывы очень быстро получают деструктивное наполнение. Любовь, основанная на безудержной страсти (в фильме это в том числе показано через откровенную постельную сцену), а не на осознании многоаспектности и глубины этого чувства, довольно быстро перерастает в желание обладать человеком любой ценой, даже ценой несчастья своего избранника.

Что важно, та самая романтика в отношениях героев и чересчур откровенная постельная «сцена любви» в начале фильма, разворачивающаяся на фоне падения космического корабля, поданы зрителю в максимально голливудском формате с нагнетанием эмоций, страстей и чувственности, но при этом дальнейшее развитие событий демонстрирует, что «любви» во всей этой истории не было и в помине.

Чувством «любви» герои называли лишь облечённые в красивые слова свои животные инстинкты, на смену которым в изменившихся обстоятельствах быстро пришла совсем другая «страсть». И в этом плане фильм «Притяжение» намного правдивее сотен современных киноисторий, в которых затмевающая сознание чувственность демонстрируется как должное и лживо служит основой для финалов в стиле «жили долго и счастливо».

Тем не менее, продемонстрированные на экране кадры, тем более со школьницей (по сюжету главная героиня – ученица старших классов), никак не соответствуют обозначенной возрастной категории 12+.

Аналогичным образом разворачивается и история борьбы «за Родину». Ущемлённая гордость и сидящий глубоко внутри каждого принцип «око за око» быстро подавляет благие порывы, превращая их лишь в привлекательную обёртку, за которой скрывается чувство мести и желание возвыситься. Немного современных технологий эмоциональной раскачки толпы через провокационные видеоролики в соцсетях, неаккуратные заявления политиков на телевидении, и вот уже те, кто вроде как за свою «землю», идут с дубинками на тех, кто как раз и защищает мир на этой земле.

Этот сюжет наглядно демонстрирует, что патриотизм должен опираться в первую очередь не на эмоции, а на адекватную оценку происходящего и продуманные действия с учётом возможных последствий.

Контакт с инопланетным разумом Контакт с инопланетным разумом

Разрывая голливудские шаблоны, сюжет не оправдывает ожидания тех, кто надеялся увидеть очередную мясорубку с пришельцами. Прилетевший корабль преследует исследовательские цели, а его вынужденная посадка спровоцирована цепью случайных событий, одним из которых стал удар по нему со стороны ВВС, которые закономерно расценили неопознанный объект, как возможные тайные разработки наших заокеанских «партнёров», и приняли адекватные такой угрозе меры.

Как выясняется в ходе развития сюжета, другим цивилизациям запрещено выходить на контакт с представителями Земли, так как, по их мнению, человечество ещё морально и нравственно не готово к подобным знакомствам, и они принесут только вред (развитие событий наглядно подтверждает оценки пришельцев). Более того, прогнозы инопланетного разума неутешительны: неуклонно возрастающий уровень насилия и беспощадная переработка ресурсов планеты без оглядки на экологию через несколько сотен лет приведут нашу цивилизацию к гибели.

Но и у самих инопланетян не всё гладко, ведь на пути к своей цели – преодолению смерти – они, похоже, утратили что-то очень важное, стоящее над бессмертием. Хоть, в целом, ситуация на Земле далека от совершенства, но это не значит, что у нас нечему поучиться. И именно история, приключившаяся в столице России, поможет им осознать, что достижение вечной жизни – отнюдь не то, ради чего можно пожертвовать своей человеческой природой.

Эта кульминационная идея фильма служит во многом отсылкой к насаждаемой на Западе и транслируемой оттуда во все другие страны идеологии трансгуманизма, ставящей своей главной целью приобретение бессмертия, прежде всего, с помощью развития техносферы. Создатели фильма предлагают свой взгляд на жизнь и предназначение человека, отличный от идеологии рвущихся в технократическую вечность и готовых на этом пути сокращать всех «невписавшихся в светлое будущее». И хотя эта тема в фильме раскрыта не полностью, само её оглашение в таком формате служит серьёзной заявкой, которая носит глобальный характер.

Образ главной героини и недоработанность сюжета Образ главной героини и недоработанность сюжета

Ну а закончить рецензию придётся всё же негативом, без которого в фильме, к сожалению, не обошлось.

Некоторые сюжетные повороты выглядят уж слишком абсурдными или как минимум нелогичными. Космический корабль при посадке умудряется непонятным образом потерять самый важный механизм. Охраняемая сотнями бравых вояк зона посадки больше похожа на проходной двор. Обычная школьница в отдельных сценах ведёт себя как вундеркинд в юбке (точнее в штанах), а в других – как неадекватная импульсивная особа, чья наглость переходит все границы, особенно в отношениях с отцом. Похожим образом представлена и большая часть молодёжи, правда, их неадекватность приведёт к весьма печальным последствиям, что весьма жизненно.

Но есть и много мелких приятных бонусов, по типу пожеланий «не залипать в телевизор» («Посмотришь полчаса – и сам пойдешь пришельцев мочить»), улыбки Юрия Гагарина на футболке одного из главных героев, и современного аналога Алисы Селезнёвой. Также стоит упомянуть, что главная героиня, несмотря на отталкивающее и порочное поведение в начале фильма, ближе к середине реабилитируется, проявляя то, что знакома с понятиями порядочности и чести. В частности, она понимает, что обязана помочь тому, кто спас её, несмотря на личную неприязнь и возможные риски.

Наркотики

В фильме говорятся правильные слова о том, что курение – это один из элементов саморазрушения человека, но сами эпизоды с сигаретами показаны в достаточно привлекательном стиле.

Секс

Одна продолжительная и эмоциональная постельная сцена без демонстрации интимных частей тела. Хотя продемонстрированный эпизод и обусловлен сюжетом, но его откровенность зашкаливает – явно не для возраста 12+.

Насилие

В фильме малое количество сцен насилия для заявленного жанра. Общий посыл направлен на стимулирование решать конфликты мирным способом, избегать агрессии и не поддаваться негативным эмоциям.

Мораль

Фильм «Притяжение» не обещает человечеству гарантированного светлого будущего, но вселяет надежду, что люди осознают что-то важное, что поможет им изменить себя в лучшую сторону и свернуть с намеченного пути, который весьма вероятно закончится глобальной катастрофой. Картина содержит также «антимайдановский» посыл, побуждает зрителей не вестись на популярную сегодня эмоциональную раскачку, избегать необдуманного насилия, и поднимает глобальные вопросы предназначения человека. Фильм служит прекрасной рекламой военной техники нашей страны. Заявленная возрастная классификация «12+» не соответствует содержанию фильма. Рекомендуемое возрастное ограничение – «16+»

Дмитрий Раевский

Источник: whatisgood.ru