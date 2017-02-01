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Есть кактус — не обязательный атрибут демократии

15:13. 1 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://ria.ru/

«Требовать от Москвы выполнения Минских соглашений, которые должен выполнять Киев – это загонять процесс в тупик. Так в эфире радио Sputnik оценил прозвучавшие в ходе визита в Берлин призывы президента Украины политик Николай Стариков.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Запад должен продлить и усилить санкции против РФ, если не будет прогресса в реализации Минских соглашений по Донбассу.

Выступая перед журналистами в Берлине в понедельник, Порошенко выразил надежду на прогресс в реализации Минских договоренностей. «Если этого не произойдет, то мы думаем, что санкции не только не должны быть сняты, но их следует по возможности усилить», – заявил он.

В тот же день вечером президент Украины прервал свой визит в Германию. Данное решение, как объяснила пресс-служба Порошенко, было принято из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, в районе города Авдеевка. Минобороны самопровозглашенной ДНР возложило вину за обострение обстановки на украинских силовиков, предпринявших попытки штурма позиций ополченцев в районе Авдеевки. В Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что агрессивные действия Киева в Донбассе подрывают Минские договоренности и свидетельствуют о нежелании руководства Украины их выполнять.

Требовать от Москвы выполнения Минских соглашений, которые должен выполнять Киев – это загонять процесс в тупик. Так в эфире радио Sputnik оценил прозвучавшие в ходе визита в Берлин призывы президента Украины лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков.

«Уже на протяжении нескольких лет мы видим театр абсурда. Западные политики вместе с Порошенко заявляют, что Россия должна выполнить Минские соглашения. Хотя в самих Минских соглашениях черным по белому написано, что эти договоренности – между Украиной с одной стороны, и ДНР и ЛНР – с другой. А Россия наряду с Францией и Германией является гарантом их выполнения. Требовать же от России выполнения Минских соглашений, которые должна выполнять Украина – это загонять дело в тупик», – уверен Николай Стариков.

Он предположил, что отношение Германии к украинской проблеме будет меняться.

«Давайте поймем, что для (канцлера ФРГ) Ангелы Меркель, для немецкой политики Украина не является приоритетным направлением. Ангела Меркель думает о том, как ей сохранять и развивать свою политическую карьеру. И для развития этой политической карьеры она встала в свое время в фарватер американской политики. Которая заключалась в том, чтобы осуществить государственный переворот на Украине, а затем, прошу прощения за сленг, «раздербан» этого государства. И вдруг оказалось, что корабль, за которым ты следовал, где-то «растворился». И ты оказываешься первым и несешь всю ответственность. А то, что ты хотел получить легким путем, оказывается чревато развязыванием военного конфликта в центре Европы», – сказал Николай Стариков.

Политик полагает, что общественные настроения в Германии – не в пользу бесконечного затягивания искусственной конфронтации с Россией.

«Полагаю, что терпение немецких обывателей не бесконечно. Не как в известном анекдоте, где «ежики терпели, плакали, но продолжали есть кактус». Поэтому, думаю, что может появиться кто-то, кто скажет, что «есть кактус» – это вовсе не атрибут демократии. Можно есть то, что вам нравится – и это будет вполне демократично, а эти американские «кактусы» есть вовсе не обязательно», – заключил Николай Стариков.»

Источник: nstarikov.ru

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