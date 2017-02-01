Добро пожаловать в бомжи
Сергей Шаргунов об инициативе отбирать за долги единственное жилье
Инициатива Минюста, согласно которой можно будет в счет погашения долга изымать единственное жилье, затронет до 20 тысяч человек. Такой подсчет дала замглавы Федеральной службы судебных приставов Татьяна Игнатьева. Сейчас законопроект обсуждают в Общественной палате, после чего он должен попасть в Госдуму. Он уже поддержан на разных уровнях власти.
Цифры потенциальных жертв могут быть совсем другими. В разы большими. У нас десятки миллионов бедных.
Конечно, я полностью согласен с Патриархом Кириллом, который совсем недавно с трибуны Думы сказал депутатам, что отбирать единственное жилье за долги нравственно недопустимо. Это может привести людей, оказавшихся на улице, к асоциальному образу жизни.
Да что там, быстрая дорожка к расчеловечеванию и гибели.
Конечно, буду голосовать против такой инициативы. Но не сомневаюсь, когда ее внесут, польются потоки красноречия, объяснений и оправданий «эффективности» и «целесообразности» очередной «вынужденной меры».
Поэтому хотелось бы заранее сказать по сути.
Сегодня согласно 446-й статье Гражданского процессуального кодекса должника нельзя лишать жилья, если оно у него единственное. Именно в эту статью хотят внести поправки.
В Минюсте, где затеяли изменения, говорят, что ничего страшного не произойдет. Мол, выселять будут только тех, у кого на члена семьи приходится вдвое больше социальной нормы. Это от 14 до 18 квадратных метра в зависимости от региона. Изъятое жилье должны продать, вернуть кредитору долг, а разницу отдать выселенному. Разница эта должна быть не меньше минимальной суммы на покупку нового жилья. Но если человек за три месяца новое жилье не приобретет, то деньги уйдут в бюджет муниципалитета, который и должен предоставить новое жилище.
Но мы же знаем, какова у нас практика. Во-первых, у кого квадратных метров много больше, чем прописано в нормативах? Речь прежде всего о владельцах домовладений. У нас полстраны живет в своих домах. В любом, даже крупном городе, за исключением, пожалуй, только Москвы и Санкт-Петербурга, значительную территорию занимает частный сектор. И что же, людей будут выкидывать из домов, которые подчас строили их деды?
Во-вторых, стоимость таких домов часто невелика. После возврата долга, зачастую тоже не такого значительного, на покупку нового ничего не останется. Хотя чиновники, возможно, и найдут в своем регионе какую-нибудь халупу и предложат человеку.
У нас сотни тысяч семей живут в аварийном и ветхом жилье, когда потолок буквально валится на головы. Но по документам такие бараки проходят зачастую как современное и благоустроенное жилье. Какие начнутся махинации после введения нового закона, можно только догадываться.
Даже если предположить невероятное — строгое выполнение всех правил, то не снимается вопрос, насколько в принципе допустимо отнимать единственный дом.
По Конституции высшей ценностью считается человек, а Россия прописана как социальное государство. И платить, кстати, Конституция вменяет в обязанность только налоги. И каждый имеет право на жилище, никто не может его быть лишен произвольно. Это тоже прописано в Основном законе.
Станут отнимать единственное жилье — поставят под удар самых слабых, беззащитных, брошенных. За которых некому заступиться. Которым не по карману непомерные поборы, попросту нечем платить за ЖКХ и «капремонт», кто от беспросветности запутался в банковских кредитах…
Эти люди — помеха. Они все эти годы пополняли великую армию обреченных — бомжей… Не случайно, некоторые чиновники уже предлагали отстреливать бездомных.
Не исключаю, что инициатива Минюста — тест. Как воспримут, будут ли соглашаться? До какого предела можно дойти? «Оптимизация», то есть уничтожение больниц, школ, библиотек, даже электросетей… Недавняя идея взимать налог на безработицу…
И вот, новый «пробный камень». Летящий в голову простого человека.
http://svpressa.ru/society/article/165443/
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Необходимость таких поправок можно объяснить лишь предполагающимся ростом должников, а рост должников – ухудшением социально-экономической ситуации.