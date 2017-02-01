Добро пожаловать в бомжи

Сергей Шаргунов об инициативе отбирать за долги единственное жилье

Инициатива Минюста, согласно которой можно будет в счет погашения долга изымать единственное жилье, затронет до 20 тысяч человек. Такой подсчет дала замглавы Федеральной службы судебных приставов Татьяна Игнатьева. Сейчас законопроект обсуждают в Общественной палате, после чего он должен попасть в Госдуму. Он уже поддержан на разных уровнях власти.

Цифры потенциальных жертв могут быть совсем другими. В разы большими. У нас десятки миллионов бедных.

Конечно, я полностью согласен с Патриархом Кириллом, который совсем недавно с трибуны Думы сказал депутатам, что отбирать единственное жилье за долги нравственно недопустимо. Это может привести людей, оказавшихся на улице, к асоциальному образу жизни.

Да что там, быстрая дорожка к расчеловечеванию и гибели.

Конечно, буду голосовать против такой инициативы. Но не сомневаюсь, когда ее внесут, польются потоки красноречия, объяснений и оправданий «эффективности» и «целесообразности» очередной «вынужденной меры».

Поэтому хотелось бы заранее сказать по сути.

Сегодня согласно 446-й статье Гражданского процессуального кодекса должника нельзя лишать жилья, если оно у него единственное. Именно в эту статью хотят внести поправки.

В Минюсте, где затеяли изменения, говорят, что ничего страшного не произойдет. Мол, выселять будут только тех, у кого на члена семьи приходится вдвое больше социальной нормы. Это от 14 до 18 квадратных метра в зависимости от региона. Изъятое жилье должны продать, вернуть кредитору долг, а разницу отдать выселенному. Разница эта должна быть не меньше минимальной суммы на покупку нового жилья. Но если человек за три месяца новое жилье не приобретет, то деньги уйдут в бюджет муниципалитета, который и должен предоставить новое жилище.