Главная » Аналитика, Экономика

Добро пожаловать в бомжи

15:18. 1 февраля 2017 Просмотров - 169 Один комментарий Опубликовал:

Сергей Шаргунов об инициативе отбирать за долги единственное жилье

Добро пожаловать в бомжи

Инициатива Минюста, согласно которой можно будет в счет погашения долга изымать единственное жилье, затронет до 20 тысяч человек. Такой подсчет дала замглавы Федеральной службы судебных приставов Татьяна Игнатьева. Сейчас законопроект обсуждают в Общественной палате, после чего он должен попасть в Госдуму. Он уже поддержан на разных уровнях власти.

Цифры потенциальных жертв могут быть совсем другими. В разы большими. У нас десятки миллионов бедных.

Конечно, я полностью согласен с Патриархом Кириллом, который совсем недавно с трибуны Думы сказал депутатам, что отбирать единственное жилье за долги нравственно недопустимо. Это может привести людей, оказавшихся на улице, к асоциальному образу жизни.

Да что там, быстрая дорожка к расчеловечеванию и гибели.

Конечно, буду голосовать против такой инициативы. Но не сомневаюсь, когда ее внесут, польются потоки красноречия, объяснений и оправданий «эффективности» и «целесообразности» очередной «вынужденной меры».

Поэтому хотелось бы заранее сказать по сути.

Сегодня согласно 446-й статье Гражданского процессуального кодекса должника нельзя лишать жилья, если оно у него единственное. Именно в эту статью хотят внести поправки.

В Минюсте, где затеяли изменения, говорят, что ничего страшного не произойдет. Мол, выселять будут только тех, у кого на члена семьи приходится вдвое больше социальной нормы. Это от 14 до 18 квадратных метра в зависимости от региона. Изъятое жилье должны продать, вернуть кредитору долг, а разницу отдать выселенному. Разница эта должна быть не меньше минимальной суммы на покупку нового жилья. Но если человек за три месяца новое жилье не приобретет, то деньги уйдут в бюджет муниципалитета, который и должен предоставить новое жилище.

Но мы же знаем, какова у нас практика. Во-первых, у кого квадратных метров много больше, чем прописано в нормативах? Речь прежде всего о владельцах домовладений. У нас полстраны живет в своих домах. В любом, даже крупном городе, за исключением, пожалуй, только Москвы и Санкт-Петербурга, значительную территорию занимает частный сектор. И что же, людей будут выкидывать из домов, которые подчас строили их деды?

Во-вторых, стоимость таких домов часто невелика. После возврата долга, зачастую тоже не такого значительного, на покупку нового ничего не останется. Хотя чиновники, возможно, и найдут в своем регионе какую-нибудь халупу и предложат человеку.

У нас сотни тысяч семей живут в аварийном и ветхом жилье, когда потолок буквально валится на головы. Но по документам такие бараки проходят зачастую как современное и благоустроенное жилье. Какие начнутся махинации после введения нового закона, можно только догадываться.

Даже если предположить невероятное — строгое выполнение всех правил, то не снимается вопрос, насколько в принципе допустимо отнимать единственный дом.

По Конституции высшей ценностью считается человек, а Россия прописана как социальное государство. И платить, кстати, Конституция вменяет в обязанность только налоги. И каждый имеет право на жилище, никто не может его быть лишен произвольно. Это тоже прописано в Основном законе.

Станут отнимать единственное жилье — поставят под удар самых слабых, беззащитных, брошенных. За которых некому заступиться. Которым не по карману непомерные поборы, попросту нечем платить за ЖКХ и «капремонт», кто от беспросветности запутался в банковских кредитах…

Эти люди — помеха. Они все эти годы пополняли великую армию обреченных — бомжей… Не случайно, некоторые чиновники уже предлагали отстреливать бездомных.

Не исключаю, что инициатива Минюста — тест. Как воспримут, будут ли соглашаться? До какого предела можно дойти? «Оптимизация», то есть уничтожение больниц, школ, библиотек, даже электросетей… Недавняя идея взимать налог на безработицу…

И вот, новый «пробный камень». Летящий в голову простого человека.

 

http://svpressa.ru/society/article/165443/

 

Метки: общество
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Добро пожаловать или Специалистам въезд разрешен. Юлия Витязева
... конкурентами ближневосточным мигрантам и местным бомжам. Власть постепенно начнёт разъезжаться, благо...
В Дагестане работают только русские рабы.
...бывают и случаи когда бомжей подбирают, как правило без...напоили и отвезли (хотя бомжей берут более "боязливые", ...поступают совсем не с бомжами, - бомжи чаще больные, плохо питаются...работать!" ( дословно: "русские добро пожаловать в холопы!"), своих коренных ...
Славяно-Арийская Ведическая Культура
... было назвать под одним названием – Добро пожаловать, шахиды! То есть, вы понимаете..., для помощи в родах, для бомжей, для лиц без определенного места...
Свеча над пропастью
... возмездие для обычной продавщицы? - Пожалуй, ты прав, это маловероятно,... шаг, повторяя: «Добраться до трассы! Добраться до трассы! А ... ужас. Завидуешь последнему бомжу, когда он говорит такому...- Выражайся яснее. - Яснее, пожалуй, некуда. - Ты явилась из ...
Бэкграунд, выпуск-334 за 18 января 2014
... нелиберального агентства риа-новости. Но, пожалуй самым интересным событием стало назначение... совсем разные вещи. Мусор –раз. Бомжи –два. Киевская администрация там сейчас...-м – ту же премию - получила добрая, ностальгическая мелодрама «Москва слезам не...
Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2015
...непроходной кандидат."Новые патриоты"? Хм. Пожалуй не надо. К оглавлению | ...местных жителей прозвище «Армия боевых бомжей», приняла в качестве гуманитарной ...так и не добралась. Как сообщают херсонские предприниматели, «боевые бомжи», возмущенные плохим...

Один комментарий»

  • 8766 5071
    Волемир 1 февраля 2017 в 16:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Необходимость таких поправок можно объяснить лишь предполагающимся ростом должников, а рост должников – ухудшением социально-экономической ситуации.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>