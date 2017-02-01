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Бесплатный 6-недельный ознакомительный курс “Прогрессорство”

16:02. 1 февраля 2017 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:


 

От автора

И вот, я решился. Уже восемь лет. Более ста учеников. Успешные проекты. И меня уже на всех и всё просто не хватает. Пришло время систематизировать мой труд учителя человеков - создать школу.

Накопились успешные методы, подготовлены прекрасные преподаватели, кураторы и предметники. Создана система обучения.

И вот школа открылась для всех желающих.

То, что я умею делать - это растить людей, делать из сырого материала нечто бОльшее, чем человек может сделать из себя сам, даже с помощью родителей, институтов и опыта жизни.
Теперь же этот труд совершает коллектив, который создан специально, чтобы масштабировать наш успех...

Что такое школа Раевского и как в ней обучаются? Зачем вообще в ней учиться? На эти и многие другие вопросы вы можете получить ответы здесь.

Из анонса ознакомительного курса

Мир прогрессора – это мир, полный звучаний, соответствий, созвучий и диссонансов. Это, действительно, как мир музыки, который можно для себя открыть и в нём развиваться; это мелодии, которые можно осязать и, так понимая, менять мир вокруг себя. Все истинные педагоги и правители были именно такими: иначе как бы они могли быстро и иррационально менять среду обитания и людей вокруг себя?!
Но чтобы создать мощные изменения, надо самому стать этими изменениями.

И главный вопрос: "Что менять в себе, как научиться менять в себе механизмы?". Этому научился я и научил своих учеников. И это преподается в Школе Раевского - как правильно учиться, как менять глубинные структуры, как приобретать глубинные компетенции, и, в итоге, как в себе произвести те самые глубинные изменения, которые меняют окружающий мир...

Если кто-то пожелает научиться этому искусству, то он должен понимать, что вступает не в мир схем и таблиц, но в мир музыки, где ноты лишь описывают красоту, и то не всегда успешно.
Надо иметь любовь к музыке, чтобы её играть.
Надо иметь любовь к людям, чтобы их «читать» и, тем более, менять.

Бесплатный ознакомительный курс в Школе Раевского продлится шесть недель, обучение будет проводиться в группах по 6-8 человек в формате живых совместных обсуждений под руководством куратора. Обучение предполагает не только изучение законов развития, но и живое общение, в процессе которого можно задавать любые вопросы, приводить свои примеры, просить об обратной связи.

Более подробно о курсе, аудиопрезентация автора и запись в группе: https://vk.com/raevskiyschool

О законах развития: http://pandoraopen.ru/2017-02-01/zakony-razvitiya-kak-proisxodit-vashe-razvitie/
 

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