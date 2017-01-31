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Величайший обман алкомаркетологов

14:57. 31 января 2017 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал:
Или Почему люди считают нормой травиться ядом

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Вся алкогольная политика строится на лжи и мифах.

Как видно из графика (см. ниже) в 1914 году употребление алкоголя сократилось практически до нуля. Когда в середине XIX века начали насильно спаивать народ и довели страну до 6-литрового душевого употребления в год в стране начались антиалкогольные бунты. Не смотря на существовавшую государственную монополию употребление в Союзе не превышало 2 литров на душу населения в год вплоть до смерти Сталина. Но потом пятая колонна начала действовать более нагло и открыто, начали искусственно завышать Госплан – людей насильно пить как раньше уже не заставишь, и тогда, изучив загадочную русскую душу, было решено изменить сознание людей с помощью ворвавшегося в их жизнь голубого экрана.

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Талантливые актеры и режиссеры под кураторством и финансированием алкомаркетологов подготовили информационную диверсию в виде кинокомедий. После их показа врачи с ужасом констатировали нарастающую алкоголизацию. После фильма "Ирония судьбы или с легким паром" народ в банях на праздники начал дохнуть как мухи.


Вот таблица, где просчитаны сцены винопития и табакокурения в любимых советских фильмах.

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Как видно из графика повышение Госплана с одной стороны, и показ этих фильмов с другой стороны сделали со страной то, что ни смог сделать ни один завоеватель – запустили механизм самоуничтожения.

Впоследствии, под давлением алкогольного лобби был изменен государственный стандарт этилового спирта – страшный наркотический яд стал волшебным образом питьевым.

Величайший обман алкомаркетологов или Почему люди считают нормой травиться ядом

А вот этикетка 1909 года:

Величайший обман алкомаркетологов или Почему люди считают нормой травиться ядом

Поднимать на новый год отраву людей научил фильм "Карнавальная ночь", где из 74 минут 15 посвящены винопитию – более 20% всего времени и передача "Голубой огонек".



Сейчас на телевидении ничего не поменялось – безголосые певцы и певички призывают поднять бокалы, фильмы и сериалы наводнены сценами винопития и табакокурения.



Мало кто знает, что многие зарубежные фильмы монтируются для внутреннего и внешнего рынка по-разному. Для внутреннего рынка без сцен винопития, табакокурения и употребления наркотиков – там это запрещено законом. Для нас – со всеми этими сценами. Мы смеялись над Саакашвили, жующим галстук, но мало кто знает, что импорт и экспорт алкогольных изделий находится в ведении министерства обороны (у нас этим занимается министерство сельского хозяйства). Один из комитетов США называется "По алкоголю и вооружению". Не поддавайтесь методам скрытого управления, начинайте думать своей головой, если Вы не распознаете в алкоголе оружие у ваших детей не будет будущего.

Величайший обман алкомаркетологов или Почему люди считают нормой травиться ядом

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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: алкоголизация
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Один комментарий»

  • 287 228
    Алексей Малков 31 января 2017 в 15:54 Ссылка Пометить
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    Автор вводит читателей в заблуждение.
    Не в фильмах дело, а в капитализме.
    При социализме производство и продажа алкогольной продукции была исключительно государственным делом.
    А при капитализме продажу алкогольной продукции и самодельной отравы может осуществлять любой человек. Свобода-с.
    Если население России на поменяет общественный строй с капитализма на социализм, то вымрет.
    Чего и добиваются мировые глобализаторы.

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