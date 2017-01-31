Величайший обман алкомаркетологов

Или Почему люди считают нормой травиться ядом

Как видно из графика (см. ниже) в 1914 году употребление алкоголя сократилось практически до нуля. Когда в середине XIX века начали насильно спаивать народ и довели страну до 6-литрового душевого употребления в год в стране начались антиалкогольные бунты. Не смотря на существовавшую государственную монополию употребление в Союзе не превышало 2 литров на душу населения в год вплоть до смерти Сталина. Но потом пятая колонна начала действовать более нагло и открыто, начали искусственно завышать Госплан – людей насильно пить как раньше уже не заставишь, и тогда, изучив загадочную русскую душу, было решено изменить сознание людей с помощью ворвавшегося в их жизнь голубого экрана.Талантливые актеры и режиссеры под кураторством и финансированием алкомаркетологов подготовили информационную диверсию в виде кинокомедий. После их показа врачи с ужасом констатировали нарастающую алкоголизацию. После фильма "Ирония судьбы или с легким паром" народ в банях на праздники начал дохнуть как мухи.Вот таблица, где просчитаны сцены винопития и табакокурения в любимых советских фильмах.Как видно из графика повышение Госплана с одной стороны, и показ этих фильмов с другой стороны сделали со страной то, что ни смог сделать ни один завоеватель – запустили механизм самоуничтожения.Впоследствии, под давлением алкогольного лобби был изменен государственный стандарт этилового спирта – страшный наркотический яд стал волшебным образом питьевым.А вот этикетка 1909 года:Поднимать на новый год отраву людей научил фильм "Карнавальная ночь", где из 74 минут 15 посвящены винопитию – более 20% всего времени и передача "Голубой огонек".Сейчас на телевидении ничего не поменялось – безголосые певцы и певички призывают поднять бокалы, фильмы и сериалы наводнены сценами винопития и табакокурения.Мало кто знает, что многие зарубежные фильмы монтируются для внутреннего и внешнего рынка по-разному. Для внутреннего рынка без сцен винопития, табакокурения и употребления наркотиков – там это запрещено законом. Для нас – со всеми этими сценами. Мы смеялись над Саакашвили, жующим галстук, но мало кто знает, что импорт и экспорт алкогольных изделий находится в ведении министерства обороны (у нас этим занимается министерство сельского хозяйства). Один из комитетов США называется "По алкоголю и вооружению". Не поддавайтесь методам скрытого управления, начинайте думать своей головой, если Вы не распознаете в алкоголе оружие у ваших детей не будет будущего.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com