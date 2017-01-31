Уникальные авиадвигатели, поднявшие отечественную авиацию на недосягаемую высоту

Первые отечественные авиадвигатели появились в стенах этого предприятия в 1912 году. И на протяжении почти ста лет работа московского завода "Салют" была связана с самыми передовыми разработками авиастроения. Специально для смертельно опасного перелета через Северный полюс Валерия Чкалова конструктором Александром Микулиным был разработан двигатель М-34. Следующая его разработка – АМ-38 стал сердцем самолета истребителя танков Ил-2 - одного из символов победы в Великой Отечественной войне. Именно здесь появился первый отечественный реактивный двигатель ТР-1 Архипа Люльки. Но мировую известность получил двигатель ВК-1 для истребителя Миг-15, после его оглушительных побед в небе воюющей Кореи. Авиационные легенды 20 века Миг-25 и Су-27 были оснащены двигателями этого предприятия.

В последнее десятилетие коллектив завода "Салют" смог не только выжить и переоснаститься сверхсовременным оборудованием, но и приступил к разработке авиадвигателя пятого поколения.