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Уникальные авиадвигатели, поднявшие отечественную авиацию на недосягаемую высоту

15:58. 31 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Первые отечественные авиадвигатели появились в стенах этого предприятия в 1912 году. И на протяжении почти ста лет работа московского завода "Салют" была связана с самыми передовыми разработками авиастроения. Специально для смертельно опасного перелета через Северный полюс Валерия Чкалова конструктором Александром Микулиным был разработан двигатель М-34. Следующая его разработка – АМ-38 стал сердцем самолета истребителя танков Ил-2 - одного из символов победы в Великой Отечественной войне. Именно здесь появился первый отечественный реактивный двигатель ТР-1 Архипа Люльки. Но мировую известность получил двигатель ВК-1 для истребителя Миг-15, после его оглушительных побед в небе воюющей Кореи. Авиационные легенды 20 века Миг-25 и Су-27 были оснащены двигателями этого предприятия.
В последнее десятилетие коллектив завода "Салют" смог не только выжить и переоснаститься сверхсовременным оборудованием, но и приступил к разработке авиадвигателя пятого поколения.

Метки: авиадвигатели, авиация России, Вооружённые силы России
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