Тайна проклятия ашрама. Битлз в Ришикеше

Покинутые корпуса, полуразрушенные залы для медитации, дорожки, заросшие травой, разбитые окна и осыпавшаяся со стен штукатурка… Как вышло, что этот некогда популярный ашрам Махариши — создателя трансцедентной медитации, который даже почтили своим присутствием легендарные Битлз, сейчас заброшен и находится в полной разрухе и запустении? Говорят, что это место проклято и лишь горстки преданных фанатов Битлов или отчаянные путешественники вроде нас готовы теперь войти в его проржавевшие от ливней ворота. Что же на самом деле случилось с ашрамом Махариши Махеш Йоги в Ришикеше и какое влияние этот Гуру оказал на историю группы?15 февраля 1968 года Леннон и Харрисон с женами прибыли в пыльный Дели, погрузились в такси и, преодолев шестичасовой путь до Ришикеша, переступили порог ашрама Махариши. МакКартни и Старр со своими спутницами присоединились к друзьям четыре дня спустя. И, думаю, ребята не усомнились в своем выборе, ведь так называемый “ашрам Битлз” по сравнению с привычными местными школами медитации, мягко говоря не был аскетичным местом. Расположенная в Долине Святых, что в предгорьях Гималаев, Международная школа медитации, раскинувшаяся на территории в 57 кв. км. (!) в 150 метрах над берегами реки Ганг и окруженная джунглями, обладала всем для того, чтобы избалованный западный человек мог назвать его роскошным. Все кельи были кондиционированными, имели индивидуальные системы отопления, водоснабжения и были обставлены удобной западной мебелью. На территории ашрама находилась почта, банк и вертолетная площадка. Вдумайтесь, сколько усилий и денег требовалось на то, чтобы обеспечить такие условия в индийском лесу в 1968 году?Природа активно берет свое, и это заброшенное место выглядит как площадка для съемок фильма об Индиане Джонсе.Я забралась на повалившееся и упершееся верхушкой в небольшой холм дерево, чтобы осмотреться. Скользкий ствол хрустнул под моим весом и я не замедлила спуститься обратно. Все равно вокруг видно лишь одни джунгли…С середины 60-х годов Битлз обратили свой взгляд в сторону восточных учений, одновременно принимая ЛСД и другие наркотики для расширения сознания. Однако после изучения основ Трансцедентной медитации на семинаре Махариши в Уэльсе они публично заявили прессе, что отказываются от психоделиков в пользу духовных практик. Тогда же они приняли предложение гуру пройти обучение в его новом ашраме в Ришикеше.Мимо пустых построек мы пробирались вглубь территории школы, то и дело переступая заросшие мхом камни. Требуется приложить усилия, для того, чтобы разглядеть сквозь ветви залы для медитации.Дни, посвященные медитации и прослушиванию лекций Махариши, благотворно сказались на моральном состоянии группы. Некогда опустошенные, они почувствовали прилив новых творческих сил. Многие считают, что именно это время было наиболее плодотворным для группы. Но в какой-то момент что-то пошло не так.Пустые глазницы окон, что снаружи выглядят устрашающе, изнутри открывают великолепные виды на буйно разросшийся лес. И хотя от былой роскоши не осталось и следа, все равно видно, сколько любви было вложено в обустройство ашрама.В это одухотворенное место проник разврат. Алкоголь, наркотики, беспорядочные половые связи. Правительство Индии больше не могло мириться с тем, что под видом школы для медитации процветает притон. Лавочку прикрыли, послушников разогнали, а Махариши бежал от преследования властей на Запад. А место было проклято мудрыми старцами-садху — обитателями долины. Стоп! Версия, конечно, в рунете популярная, но не вяжется с фактами. Да и вообще, дурацкая какая-то.Прогуливаясь по темным коридорам, то и дело находишь надписи с признаниями вечной любви к Битлам, нацарапанные фанатами группы.Все было совсем не так. Постепенно участники группы втягивались в учение и становились зависимыми от гуру Махариши, который начал требовать от знаменитых послушников значительных денежных вливаний, якобы, на дело распространения Знания по всему миру. Но в какой-то момент ребята поняли, что дальше так продолжаться не может. В один прекрасный день четверка собрала вещи и была такова. Когда Махариши понял, что существенный источник его дохода иссяк, он в сердцах проклял четверку, разогнал ашрам и отправился на Запад искать новых богатых простофиль. Так, ну опять сюжет для “Комсомолки” выходит. Неужели все так запущенно?Поднявшись на крышу мы видим яйцевидные комнаты для медитации. Видите эти ржавые лесенки? По ним послушник забирался в специальный отсек, где проводил часы за медитацией и релаксацией. Но сейчас в ашраме живут лишь туканы, да и обезьяны, наверное, но мы их не встречали.Так что же произошло с процветающей школой. Да и было ли проклятие? Почему Битлз покинули Ришикеш? Реальность оказалась гораздо прозаичнее.Быт в ашраме не был таким уж легким. Часы, а порой и сутки в медитации, строгое вегетарианское питание, которое не всем пришлось по вкусу. У кого-то не обошлось без банальной ангины. Хотя возникали проблемы и по-серьезнее, вроде дизентерии и прочей амебы. А если взять в расчет комаров, пауков, вороватых мартышек и прочую нечисть, которой пруд-пруди в индийских лесах…Первыми собрало чемоданы семейство Старр. Супруги посетовали, что вегетарианская еда им не подходит, на многие компоненты кушаний у Ринго аллергия и он вынужден питаться фасолью из банки. А еще они по детям соскучились. Вторым слился МакКартни, сославшись на то, что его присутствие необходимо в Лондоне. Леннон и Харрисон покинули школу, когда Миа Фэрроу и несколько других послушниц пожаловались на домогательства со стороны гуру. Особенно такое поведение Махариши поразило Леннона. Настолько, что он даже написал песню “Sexy Sadie”. Однако впоследствии и сами участницы скандала, и Битлы поменяли свое отношение к событиям с приставаниями, и некоторые из них даже попытались загладить свою вину перед Махариши.А ашрам, хоть и терял популярность, продолжал действовать еще 16 лет. В 1984 году Верховный суд Индии обратил земли, на которых находился ашрам, в Национальный парк Шахаджи. Земля школы не принадлежала Махариши, гуру брал ее в аренду у государства. Работникам ашрама оставили всего несколько дней, чтобы забрать оттуда все, что можно унести. А Махариши не оставалось больше ничего, кроме как покинуть Индию и отправиться на Запад. А ворота ашрама закрылись для всех. Ну, или для тех, кто не захочет поддержать одинокого стража этих мест скромной купюрой в 50 рупий.И хотя не все так спокойно было в ашраме Битлз, в том числе, и финансовые разногласия ребят с гуру имели место быть, причем, довольно серьезные. Тем не менее давайте закончим наш рассказ на нейтральной ноте и предоставим самим себе право определять наше отношение к Махариши Махеш Йоге и его учению о Трансцедентной медитации. А дурным мыслям покажем языки, как эти мудрые старцы у ворот ашрама.А теперь как туда добраться. От моста Рам Джула (Ram Jhula) на юг. Дорога немного петляет и проходит вдоль двух храмов, но к Гангу спуститесь быстро. А затем идете вдоль реки никуда не сворачивая, пока не упретесь в русло пересохшей речушки. Идете по руслу вверх. Справа будет каменная стена. А сразу за ней вход.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com