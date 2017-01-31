Сводки от ополчения Новороссии 31 января 2017

Армия ДНР в одностороннем порядке прекратила огонь и соблюдает «режим тишины»

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики заявили, что Донецк прекратил ответный огонь и соблюдает режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в управлении Народной Милиции ДНР.

«При этом продолжают фиксироваться обстрелы с позиций ВСУ», — отметили в штабе.

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Украинская армия всю ночь обстреливала села на юге ДНР

Украинские силовики вели обстрел сел на юге Донецкой Народной Республики в течение всей ночи.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

«С 23.00 и всю ночь продолжался обстрел Саханки и Коминтерново. Утром тоже было несколько прилетов. В основном ложилось по окраинам населенных пунктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — сказал представитель Саханской сельской администрации.

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ВСУ предприняли попытку захвата позиций ДНР под Ясиноватой, потеряв более 45 человек

“Сегодня с четырех часов утра, после артподготовки, противник повторил попытку взять под контроль трассу между Донецком и Горловкой, совершив атаки в районе Авдеевской промзоны силами до трех взводов. По нашим данным, в результате неудачной атаки, ВСУ и каратели “Правого сектора” потеряли более 15 человек убитыми и 30 ранеными”.

Украинские силовики утром предприняли очередную попытку захвата позиций сил ДНР в районе трассы Донецк-Горловка, более 15 боевиков Киева погибли, еще 30 ранены. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.— сказал представитель командования.В командовании подчеркнули, что в этой связи вооруженные силы ДНР были вынуждены открыть ответный огонь. На данный момент силы Республики уже прекратили огонь, и полностью соблюдают “режим тишины”.

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В ДНР повреждено около шести домов из-за обстрела ВСУ

Как минимум шесть жилых домов повреждены украинскими обстрелами в Донецке и Горловке, в окрестностях Ясиноватой перебит газопровод.

Об о первых данных пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«В Куйбышевском районе Донецка, в поселке Октябрьский, повреждено три частных дома. В Зайцево под Горловкой зафиксированы повреждения домов по улице Карбышева, 4 и 5. Кроме того, было прямое попадание по улице Куйбышева, 242, — говорится в сообщении. — Обстрелами ВСУ перебит газопровод в селе Яковлевка Ясиноватского района».

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Новости Донбасса: ВСУ 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, пишет ЛИЦ.

С направления Попасной из 82-мм миномета обстрелян район Первомайска.

По району села Калиновка с направления поселка городского типа Луганское велся огонь из 152-мм орудий, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ.

Также с направления Луганского обстреляно село Логвиново, применялись 152-мм орудия и 82-мм минометы.

Район села Калиново обстреливался с направлений сел Троицкое и Новозвановка, огонь велся из 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и СПГ.

С направления села Крымское из минометов калибра 82 мм обстрелян район села Пахалевка.

Район памятника князю Игорю подвергся обстрелу из вооружения БМП с направления Станицы Луганской.

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Потери ВСУ при попытке прорыва превысили 150 человек

Реальные потеpи укpаинской аpмии в Донбассе за последние двое суток составили не менее 78 боевиков убитыми и 76 pанеными. «Разведкой ДНР получен доклад начальника ГШ ВСУ Виктоpа Муженко о реальных потерях украинских боевиков за 29 и 30 января, представленный президенту Украины и ставший причиной его экстренного возвращения из Германии, — заявил ДАН заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Наpодной Республики Эдуард Басурин. — Согласно имеющимся материалам, за указанный период в морги Украины поступили: в Селидово — 29 тел, Красноармейск — 41 тело, Новый Труд — 8 тел погибших и 14 раненых, Часов Яр — 62 раненых бойца». Собеседник агентства добавил, что украинское командование намеренно скрывает потери во избежание паники в подpазделениях ВСУ и среди мирного населения Украины. «Мы обнародуем эту информацию, чтобы дать возможность Петру Порошенко, со временем, лично, глядя в глаза матерям погибших и покалеченных военнослужащих, дать объяснения, ради каких амбиций он загубил столько людей и какую ему победу принесли свыше 70 отправленных на тот свет бойцов», — подчеркнул пpедставитель командования. Читайте также: СРОЧНО: Атака ВСУ «захлебнулась» на минном поле, противник обстреливает мирные окраины Донецка и Макеевки Накануне вечеpом сообщалось, что ВСУ атаковали Pеспублику в pайоне Ясиноватой. После артподготовки противник перешел двумя взводами в атаку при поддержке минометов и танков. Пытаясь обойти позиции ДНР с флангов, ВСУ понесли потери: минимум 10 боевиков были убиты и 15 ранены. Напомним, что в последние дни обстановка вдоль линии соприкосновения pезко обострилась. Количество обстрелов со стороны противника значительно возросло. Командование ДНР отмечает рост числа разрушений, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

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Украинские силовики обстреливают Донецк и Макеевку

“Силовики одновременно ведут огонь по Донецку и Макеевке из всех видов запрещенных “Минском” вооружений. Зафиксированы попадания в жилые дома. Имеется прямое попадание артиллерийского снаряда калибра 122 мм по адресу Донецк, ул. Куйбышева, 242, в крышу девятиэтажного дома. Пострадавшие уточняются.”,

Украинские силовики ведут артиллерийский обстрел городов Донецк и Макеевка, зафиксированы прямые попадания в жилую зону, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.— сообщил он.

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ВАЖНО: Часть Донецка осталась без электричества из-за обстрелов

Из-за практически непрекращающихся обстрелов объектов гражданской инфраструктуры значительная часть Донецка осталась без электроснабжения. Около трех часов ночи пропало электричество в Киевском районе. Мэр города Алексей Кулемзин обратился к дончанам, разъяснив ситуацию: «Земляки! ВСУ продолжают преднамеренные диверсии. Сейчас обесточен ряд энергетических объектов города. Аварийные бригады и ремонтные службы уже работают над возобновлением энергоснабжения в полном объёме. На это нужно время. Надеюсь на ваше понимание и терпение». Без света и отопления остаются Ясиноватая и Авдеевка. В данный момент температура воздуха в Донецке составляет 20 градусов мороза. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате боевых действий Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСН оставлена одна из позиций под Авдеевкой

Сегодня в украинских сетях появилось сообщение о захвате боевиками АТО взводных опорных пунктов ВСН в районе северной части Донецкой Кольцевой дороги с оперативными названиями «Алмаз» и «Алмаз-2».

“Частично подтверждаем данную информацию.” – сообщает ЦОВ “Новороссия первый оперативный”.



“Находящийся под плотным непрекращающимся обстрелом с нескольких направлений (западной части ж/д путей, южной части Авдеевки — района ресторана «Царская охота», ш. Бутовка, Опытного и др.) из стрелкового, зенитных установок и миномётов, ОДИН из указанных ВОПов нашим подразделениями был оставлен. ВСУ его пока тоже не заняли, однако руководствуясь объективной терминологией, им удалось выбить нас с одной из позиций. Второй пока удерживается ВСН. “, – говорится в сообщении.



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В Авдеевке без воды, тепла и электричества остались 25 тысяч человек

Город Авдеевка под Донецком (находится под контролем Украины) из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Об этом сообщил так называемый глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский на Facebook.

“Только что перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку. Обесточены фильтровальная станция (Донецкая фильтровальная станция, – прим. ред.) и коксохим (Авдеевский коксохимический завод, – прим. ред.), который обеспечивал теплом Авдеевку. Город остался без воды, без электричества и без теплоснабжения”.

Как сообщалось ранее, Авдеевку после обстрелов питала только одна линия электроснабжения, затем она была перебита.

Жебривский сообщил, что городе сейчас проживают 25 тысяч человек, а температура воздуха уже упала до -18С.

Полиция приведена в полную боевую готовность.

В ближайшее время в Авдеевке заработает мощный генератор для обеспечения обесточенного города теплом. Об этом сообщил на своей Facebook-странице т.н. первый заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Евгений Вилинский.

Также Вилинский сообщил, что в Авдееке есть запас газа на ближайшие часы.

Мощный генератор для обеспечения работы городской системы теплоснабжения будет запущен в ближайшее время. Также генератор необходим для предотвращения размораживания всей системы.



“На месте руководство областных структур во главе с руководителем областной военно-гражданской администрации Жебривским, представители компаний-поставщиков электроэнергии и газа. Ждем разрешение СЦКК на начало восстановительных работ. Запрос отправлен сразу после обесточивания”, – сообщил Вилинский.



К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Украинский военный заявил о занижении Киевом числа погибших в боях под Донецком

фото:inforeactor.ru

Потери украинских силовиков при столкновениях с ополченцами в районе Авдеевки выше озвученных Киевом, заявил один из бойцов Вооруженных сил Украины, отметив, что при таких боях к официально заявленным потерям украинской стороны можно добавлять «еще пять «двухсотых». По его словам, наступает именно ВСУ.

Украинский военный рассказал изданию «Вести», что, несмотря на заявления Киева о якобы наступлении ополченцев, в действительности на захват пошли ВСУ.

«Наступаем точечно. При этом несем потери», – сказал он.

В ДНР ранее в понедельник заявили, что украинские силовики во время атак потеряли более 65 человек.

Накануне Киев заявил, что в этот день погибли пять украинских силовиков. В понедельник украинские власти заявили, что погибли еще двое силовиков.

Ополченец Александр Жучковский ранее отмечал, что украинская сторона, вероятно, в десятки раз занижает количество погибших и раненых. По его словам, только при атаках утром воскресенья под Авдеевкой и на южных рубежах они потеряли убитыми до 20 человек.

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Что происходит в ДНР, начнет ли наступление ВСУ и чем вызван всплеск их кровавой активности?

Знаменитый военкор ополчения ДНР Геннадий Дубовой рассказал об оперативной обстановке на фронтах ДНР. Что происходит в ДНР? Вчера на северном фронте была попытка наступления на Донецк в направлении Ясиноватая, Пески, Красногоровка, Марьинка. ВСУ, при поддержке всех видов вооружения, намеревались войти и занять наши позиции. Задействовали все, кроме авиации, в том числе реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», артиллерию всех калибров. Потеряв около 20 убитых и 30 раненых, оккупанты вернулись на исходные позиции и начали массированный обстрел Донецка и Макеевки. При этом они целенаправленно били по жилым кварталам городов. Так, в Донецке особенно серьезно пострадал Куйбышевский район. Вечером 29 января армия ДНР открыла мощный ответный огонь на подавление вражеских огневых точек, обстреливавших населенные пункты Донбасса. Сейчас украинские каратели с позиций в Новосёловке ведут регулярные, с высокой интенсивностью обстрелы окраин Донецка, особенно достаётся посёлкам Спартак и Яковлевка. Тяжёлая артиллерия ВСУ также плотно работает по микрорайону Трудовские Петровского района столицы республики. Из ствольной артиллерии периодически подвергаются мощным обстрелам жилые кварталы Путиловки, Яковлевки, Минерального, Макеевки. В Червоногвардейском районе Макеевки зафиксировано попадание возле больницы № 5. Одна мирная жительница погибла, еще трое были ранены (по последним данным, один из ранены скончался, — прим. ред.). Обстрелян пропускной пункт «Майорск» севернее Горловки. Постоянно под обстрелами из миномётов, САУ и гаубиц Авдеевская промзона. Обстрелян был даже наблюдательный пункт российской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Ясиноватой. Причём ВСУ прекрасно знали, куда стреляют… На юге республики жестокие бои на мариупольском направлении: в секторе Водяное-Коминтерново ВСУ используют тяжёлые минометы, орудия БМП. С направления посёлка Сартана обеспечивают огневую поддержку тяжелой артиллерией в район Коминтерново — Ленинское. Бой то стихает, то вспыхивает вновь. Действия ВСУ свидетельствуют о подготовке масштабного наступления? Не думаю. Они понимают, что попытка наступления, как и все прежние, закончится для них полным провалом и страшными потерями. Зачем же тогда осатанело нас обстреливают и то на одном, то на другом участке фронта посылают карателей в безнадёжные атаки? Очередной всплеск кровавой активности ВСУ вызван переговорами президентов США и России. Украина демонстрирует этакую садомазохисткую независимость: с одной стороны никто, дескать, ей не указ, она вне зависимости от смены администрации в Вашингтоне любыми средствами будет сохранять свою территориальную целостность, то есть возвращать Донбасс и Крым. С другой стороны — всем понятно, что Украина была и будет лишь послушным инструментом Запада в противостоянии с РФ и нынешняя резвость ВСУ санкционирована. Пойдут ли они в наступление? Вряд ли, ибо разумеют, чем оно для них обернётся — разгромом, после которого Минские соглашения станут неактуальными, придётся уже признать полную независимость ЛДНР (не исключено, в административных границах Донецкой и Луганской областей). Читайте также: ВСУ перешли в наступление под Донецком, — министр обороны Украины (ВИДЕО) Обстрелы и провокации на разных участках фронта будут продолжаться независимо от дипломатических игр глобального уровня. Потому что Запад и Украина используют нас как полигон. Запад ведёт и будет вести войну на изматывание РФ, в которой ЛДНР — одна из точек приложения сил. А киевский режим решает свои задачи: а) избавляется от потенциально опасных, слишком идейных наци, грезящих о «настоящей национальной революции», перемалывает их в безнадёжных «разведках боем»; б) вынуждает ВСУ учиться в боевых условиях, повышать свой профессиональный уровень; в) отвлекает внимание от неразрешимых экономических проблем и трансформирует социальный протест в ненависть к «сепаратистам» и «российскому агрессору», как к причине всех бед рядовых украинцев. Те, кто отдаёт приказы обстреливать территорию ЛДНР, разрушать наши города и убивать мирных жителей, прекрасно знают, что Донбасс уже никогда не будет украинским. Их главная цель иная — окончательная перекодировка сознания, формирование из украинцев-малороссов радикально антирусской искусственной нации. Технология используется древняя и безотказная — связывание кровью. Чем дольше длится война, тем больше людей вольно или невольно участвует в кровопролитии, за которое придется нести ответственность. И пути назад у них уже нет. А чтобы проливающие кровь не чувствовали себя не палачами и преступниками вколачивается в них политтехнологами удобнейшее оправдание: герои нации обязаны сохранить территориальную целостность любой ценой… …Недавно на Аллее Ангелов увидел я стоящую на коленях перед обелиском в память убиенных украинскими карателями детей Донбасса молодую, плачущую красавицу. Я не стал расспрашивать, о ком она плачет, слёзы её и молитвы — обо всех сожжённых РСЗО, разорванных гаубичными снарядами, раскромсанных осколками мин детях. «Сколько ещё?» — спросила она. Что я мог ей ответить? Нет ответа… Читайте также: Огромные потери ВСУ: более 65 человек убито и ранено за сутки Сколько ещё должно погибнуть русских детей, чтобы когда-нибудь сводка военных действий в Новороссии прозвучала так: «Наши войска на Северном фронте, после тяжёлых боев заняли населённые пункты Константиновка-Краматорск-Славянск и успешно развивают наступление в направлении городов Изюм и Харьков. На Южном фронте, оставив далеко позади город Мариуполь, танковые колонны Армии республики, преодолевая упорное сопротивление карателей, движутся в сторону…»??? Сколько ещё? Не знаю. Но, как и все жители республики, знаю главное: сколько бы ни пришлось сражаться, мы — победим. Геннадий Дубовой, специально для «Русской Весны

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А что ты сделал для победы Республики? — Деян Берич (ВИДЕО)

Легендарный сербский снайпер, воевавший за свободу Донбасса, Деян Берич (Деки) поделился своим взглядом на вопрос мобилизации. «Война надоела, но что ты сделал, чтобы эту войну закончить пораньше? Надо спрашивать у себя: „Что ты сделал для своей республики?”. Открылись предприятия, платишь налоги, хорошо, нормально. Что еще сделал? Ничего? Сидишь дома, говоришь, как мне тяжело, как я не могу слышать это каждый день», — риторически вопрошает Деки, который встал на защиту Донбасса еще в 2014-м году. «Вместе войну закончим быстро», — уверен сербский воин. Читайте также: СРОЧНО: Атака ВСУ «захлебнулась» на минном поле, противник обстреливает мирные окраины Донецка и Макеевки

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ВСУ обстреливают позиции военнослужащих ЛДНР в районе Дебальцево и Стаханова

Украинская сторона открыла огонь по позициям ЛДНР в районе Дебальцево и Стаханова. Об этом сообщил источник в ЛДНР.

«Очередной неспокойный вечер в ЛДНР. На этот раз после обстрелов Донецка укропы бьют по позициям военнослужащих ЛДНР в районе Дебальцево и Стаханова», — сказал он.

Ранее, в результате вечернего артобстрела ВСУ Куйбышевского района ранены два мирных жителя.

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