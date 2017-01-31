Советские газеты о капитуляции немцев под Сталинградом

Источник: http://0gnev.livejournal.com

5 февраля 1943 года весь мир знал об окружении 6-й германской армии, но только немецкая пропаганда не проронила об этом ни слова. Она тщательно скрывала, что Красная Армия завершила окружение этой армии и успешно ведет бой на её уничтожение. Еще 25 января немецкое радио хвастливо утверждало: «Если наши солдаты и отступают в некоторых местах, то только для того, чтобы, перестроившись и пополнив свои материальные силы, пойти в новое наступление». Однако шила в мешке не утаишь. В тот же день через несколько часов в радиопередачах сквозит новая, неожиданная нотка: «В районе Сталинграда положение в значительной степени обострилось… Противнику удалось смять линию нашего фронта… Его наступлению предшествовал буквально огненный шквал невообразимой силы, после которого его танки помчались по изуродованным траншеям наших гренадеров… Кольцо вокруг Сталинграда сжалось ещё теснее». Но вот 1 февраля германское информационное бюро сообщило «весть о конце в Сталинграде». Оно вынуждено было признать «потерю армии» и тем самым подчеркнуть «всю серьезность понесенной неудачи». Далее ведомство Геббельса совершает сногсшибательное историческое открытие. Оно сравнивает поражение немцев под Сталинградом с крупнейшими поражениями в истории войн и затем пытается доказать, будто эти поражения являлись… победами!

Как известно, русский народ и в прошлом не раз бил немецких захватчиков. Так, тевтонские рыцари потерпели жестокое поражение в битве при Танненберге. Но, оказывается, как сообщает германское информационное бюро 1 февраля, немецкий народ гордится Танненбергом. Русская армия разгромила Фридриха II при Кунерсдорфе, но, оказывается, немцы должны и этим гордиться. Наконец, германское информационное бюро считает, что «величайшим делом Наполеона был, по оценке военных историков, не Аустерлиц, а переход через Березину, совершенный им при отступлении из Москвы перед лицом двух русских армий, расположенных на том и другом берегах реки». Какие «военные историки» могут доказать, что поражение Наполеона в России и его бегство через Березину являются его победой, — это секрет Геббельса. Известно, что Шлиффен писал по этому вопросу нечто противоположное: «Только Березина накладывает на московский поход печать ужаснейших Канн». Но если продолжить аналогию, то положение 6-й германской армии оказалось значительно худшим, нежели наполеоновских войск, отступавших из Москвы: она не смогла уйти, была окружена и ныне полностью уничтожена. Если ведомство Геббельса всё ещё пытается доказать, будто поражение 6-й армии под Сталинградом является «победой», то можно сказать: ещё несколько таких «побед», и человечество будет освобождено от гитлеровской орды.

Эквилибристика немецкой пропаганды имеет под собой ещё одну весьма важную подоплеку. Дело в том, что в районе Сталинграда уничтожена, не случайная группировка немецких войск, а цвет германских вооруженных сил, армия, прошедшая победоносный путь по странам Европы и руководимая одними из крупных немецких генералов.

Гитлер гордился своей 6-й армией, её огромной ударной силой, её офицерами и солдатами. Кадровые дивизии 6-й армии сформированы были почти исключительно из чистопсовых арийцев — в Бранденбурге, в Дрездене, в Баден-Бадене. Некоторые части, как, например, 79-я пехотная дивизия, сформированная в августе 1939 года, состояли почти исключительно из молодежи в возрасте от 22 до 28 лет, — молодежи, развращенной фашистской демагогией. Многие солдаты были от’явленными гитлеровцами. По показаниям пленных, в некоторых частях на каждые пять солдат приходился по меньшей мере один член нацистской партии.

Гитлер поручал 6-й армии наиболее ответственные задания. Она должна была нанести первый удар на Запад. 10 мая 1940 года 6-я армия по приказу Гитлера вероломно вторглась в пределы маленькой Бельгии. Сломив сопротивление бельгийской армии на линии канала Альберта, 6-я армия, как вихрь, пронеслась по стране, всюду сея смерть и разрушение. Во время кампании во Франции 6-я армия входила в группу «Б», которой командовал небезызвестный генерал-полковник Бок. Во главе 6-й армии тогда стоял генерал-полковник Рейхенау. Кадровые дивизии 6-й армии прошли по многим странам Западной Европы. После похода на Брюссель и Париж они участвовали в завоевании Югославии и Греции. Еще до войны они вкусили дурманящие плоды легких побед: они участвовали в оккупации Чехословакии.

С первого дня войны с СССР Гитлер бросил 6-ю армию на восток. Это она в 1942 году, истекая кровью, пробивалась от Харькова до Сталинграда. Именно ей поручил Гитлер осуществление важнейшей части своего бредового стратегического плана — захват волжской твердыни. Во главе 6-й армии он поставил генералов, имеющих большой практический опыт двух мировых войн, а также опыт подготовки этих войн. Советские генералы, с таким блеском и умением осуществившие сталинский план разгрома немецкой группировки, имели перед собой опытных и опасных противников.

Командующий 6-й армией Фридрих Паулюс является типичным представителем германского генералитета. Ему 53 года, из которых 33 он находился в рядах армии. Во время войны 1914—1918 гг. он был строевым офицером, а к её окончанию стал офицером генерального штаба. Паулюс участвовал тогда в операциях на западном фронте, на Балканах и на южном фронте. После поражения германской армии в 1918 году фон Паулюс не ушел в отставку. Он долгое время служил в военном министерстве, а затем был начальником штаба управления танковых войск. Таким образом, он принимал деятельное участие в подготовке второй мировой войны.

Гитлер сразу выдвинул Паулюса, назначив его на весьма ответственный пост — начальника штаба армии генерал-фельдмаршала Рейхенау. Вместе с нею Паулюс осенью 1939 года прошел Польшу, а в следующем году принимал участие в разгроме Франции. Вскоре после капитуляции Петэна, в сентябре 1940 года, Паулюс был назначен обер-квартирмейстером генерального штаба германской армии. Таким образом к моменту разбойничьего нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Паулюс уже играл крупную роль среди гитлеровского генералитета. В январе 1942 года он был произведен в генералы танковых войск, а через год получил звание генерал-полковника. Но в это время он вместе со всей своей 6-й армией уже находился в окружении. В разгар боев, когда Красная Армия сжимала свое железное кольцо и наносила страшные удары окруженной немецкой группировке, Гитлер наградил Паулюса дубовым листом к рыцарскому ордену железного креста. Затем он присвоил Паулюсу звание генерал-фельдмаршала. Но на другой день Паулюс вместе со своим штабом был взят в плен.

3 февраля Гитлер ещё пытался отрицать этот факт. Провал своих стратегических планов он стремится скрасить, создавая искусственный ореол вокруг 6-й армии. С этой целью его ставка опубликовала специальное дополнение к сводке: «Громкоговорители предлагают на немецком языке сдаться, но все без исключения продолжают драться там, где стоят». Все без исключения? Гитлер знает, что это ложь, и притом легко разоблачаемая. Далее он всё же меланхолически замечает: «Немногие немецкие и союзные солдаты сдались живыми советским войскам». Немногие — это более 91 тысячи солдат, т.е. почти треть всей армии Паулюса. О своих 2.500 офицерах, о 24 генералах, наконец, о самом генерал-фельдмаршале Паулюсе, взятых в плен, Гитлер всё ещё предпочитает молчать. Однако судьбу всей армии не замолчишь! И вот в тот же день ставка Гитлера опубликовала специальное сообщение: «6-я армия под образцовым командованием фон Паулюса побеждена». Побеждена — это совсем новое слово Гитлера, который ещё 30 января устами Геббельса заявлял, что слово «капитуляция» навсегда вычеркнуто из немецкого лексикона.

Красная Армия победила одну из наиболее сильных фашистских армий, сформированную из отборных частей, предельно насыщенную техникой, имеющую опытное командование. Гитлер утешает немцев: «новые дивизии 6-й армии уже формируются». Но каждый понимает, что это будут эрзац-дивизии. Их постигнет та же судьба. Они будут разгромлены, как были разгромлены в районе Сталинграда кадровые дивизии 6-й германской армии. // Подполковник А.Ерусалимский.

ПЕРЕМЕНА ПРОГРАММЫ. В связи с разгромом и уничтожением германских войск под Сталинградом во всей Германии объявлен траур и закрыты все увеселительные учреждения.

Рис. Б.Ефимова.



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Сталинград празднует победу

Митинг, защитников и жителей города

Заснеженная, изрытая бомбами и снарядами площадь Павших Борцов. В центре её лежит разбитый немецкий бомбардировщик. Мертвые вагоны стоят на трамвайных линиях, изрешеченные пулями и осколками снарядов. Вокруг площади — руины многоэтажных домов. Обгоревшее здание Центрального универмага, разрушенное здание почтамта, Дом Книги, Дом Коммуны, в котором товарищ Сталин в 1918 году проводил совещание по вопросу продовольствия на юге России. Разбитое здание городского театра, где у под’езда на ступеньках уцелел лев с головой, пробитой осколками бомб.

Сурово и строго выглядит сегодня площадь Павших Борцов. Чудом уцелел в центре её памятник 54 красноармейцам, погибшим при обороне Царицына. Всего три дня назад здесь был бой с остатками немецкой группировки. Сегодня на этой площади героического Сталинграда, очищенной от фашистской своры, собрались защитники города и жители его, чтобы отпраздновать славную победу над заклятым врагом. Площадь украшена красными знаменами победы.

На трибуне митинга — Н.С.Хрущев, Чуянов, генералы Чуйков, Шумилов, Родимцев, председатель городского совета Пигалев, секретарь городского комитета партии Пиксин, многие другие командиры сталинградской армии и руководители городских организаций. В 12 часов дня тов. Пигалев открывает митинг. От имени трудящихся города он горячо благодарит победителей сталинградской битвы — бойцов и командиров Донского фронта:

— Дни самых тяжелых испытаний осталась позади. Вовеки слава героям Сталинграда, чьей кровью завоевана победа! Слава нашим храбрым бойцам и командирам, слава товарищу Сталину!

Тов. Пигалев предоставляет слово командующему 62-й армией генерал-лейтенанту Чуйкову. Имя это хорошо известно всей Красной Армии, всему советскому народу. Талантливый военачальник, кавалер ордена Суворова 1-й степени, выступает в городе, который отстояли его войска в самые трудные дни осады.

— Товарищи, — говорит генерал Чуйков, — сегодня, в эти минуты мы вспоминаем все дни героической обороны города. Мы не сдали врагу волжской твердыни, мы не сдали врагу города, носящего имя великого Сталина. Наши бойцы знали, что в их руках судьба родины, что родина помнит о своей армии и согревает её материнской заботой…

Бойцы 62-й армии слушают речь своего командующего и вспоминают, каких усилий стоила эта историческая победа. Их думы уносятся к горячим боевым дням. Они видят своего генерала, появлявшегося на самых ответственных боевых участках. Генерал всегда был с войсками, переживая с ними и горечь неудачи, и радость победы.

Тов. Чуйков говорит о славных защитниках Сталинграда, о талантливых командирах и мужественных бойцах, о том, что горячая вера в торжество нашего дела принесла успех.

— То, что получили немцы под Сталинградом, — это цветочки, — заканчивает свою речь генерал. — Окончательная расплата с гитлеровской армией ещё впереди. За разрушенный Сталинград, за наших павших товарищей мы отплатим врагу сполна. Мы знаем, что историческая победа у Сталинграда скажется на всем ходе войны. Будем громить и уничтожать врага, изгоняя его из пределов нашей отчизны.

Тов. Чуйков провозглашает здравицу в честь Верховного Главнокомандующего товарища Сталина. На площади гремит многоголосое «ура».

Выступает командир 13-й ордена Ленина Гвардейской дивизии Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Родимцев:

— Гвардейцы выстояли перед натиском численно превосходящего врага. Их упорство и стойкость не были сломлены ни бомбами, ни снарядами, ни яростными фашистскими атаками. В летопись великой сталинградской битвы будут навечно записаны имена бойцов-гвардейцев — стойких защитников волжской твердыни. Сегодня наша дивизия отмечает 140 дней своего пребывания в Сталинграде. В первый же день мы отбросили врага, не дали ему распространяться в городе. Тогда же я заявил командующему: гвардейцы пришли в Сталинград, и они скорее умрут, нежели оставят его. Гвардейцы стояли насмерть, и, выстояв, они победили. Нам тяжело смотреть на этот истерзанный город, в котором нет ни одного вершка земли, где бы не было жестоких следов войны. И каждый из нас страстно желает мести. Враг заплатил нам за это сотнями тысяч своих солдат и офицеров. Здесь, среди развалин города, мы клянемся родине и Верховному Главнокомандующему великому Сталину — бить врага и впредь по-гвардейски, по-сталинградски.

На трибуне генерал-лейтенант Шумилов. Его войска дрались с немцами на дальних подступах к Сталинграду и не пустили врага к Волге на юг от города.

— 2 февраля 1943 года, — говорит генерал, — мы услышали последний выстрел в Сталинграде. С капитуляцией северной группы немцев завершилась невиданная в истории операция, осуществленная по гениальному стратегическому плану товарища Сталина. Наши бойцы остановили немцев, не пустили их к Волге, и Сталинград стал могилой для фашистских захватчиков.

Выступает секретарь Сталинградского областного комитета ВКП(б) и член Военного Совета фронта тов. Чуянов. Он говорит о том, как вся страна помогала мужественным защитникам Сталинграда.

— За обороной города лично следил товарищ Сталин. Сюда в трудные дни в горящий город приезжал секретарь ЦК ВКП(б) товарищ Маленков. Сюда были посланы талантливый генерал Еременко и стойкий большевик, верный ученик товарища Сталина — Н.С.Хрущев.

— Наш город сожжен, истерзан, изранен, — говорит тов. Чуянов, — вы видите руины Сталинграда. Мы клянемся нашей партии и родине, что восстановим Сталинград, и его мощная индустрия вновь будет ковать победу над гитлеровской армией.

Бурной овацией встречают войска и трудящиеся Сталинграда появление на трибуне члена Военного Совета фронта товарища Н.С.Хрущева. Его яркая речь, посвященная защитникам Сталинграда, выслушивается с напряженным вниманием.

— Товарищи, — говорит Н.С.Хрущев, — мы сегодня собрались здесь в исторический день, когда наши бойцы, закончив разгром немцев в районе Сталинграда, празднуют свою славную победу над заклятым врагом. От Волги немцам уйти не удалось. Сегодня мы, словно старые друзья, собравшись вместе после долгой разлуки, смотрим друг на друга. Каждый из нас может многое рассказать.

Тов. Хрущев говорит об огромной роли 62-й армии, об её командующем тов. Чуйкове, члене Военного Совета генерал-лейтенанте Гурове.

— Кто был здесь, тот знает, как трудно было 62-й на берегу Волги под огнем противника. Большую роль сыграла и армия под командованием генерала Шумилова. Этой армии тоже пришлось выдержать тяжелые бои с противником…

— Все наши усилия, — говорит в заключение тов. Хрущев, — должны быть направлены на совершенствование военного мастерства. Недалек тот день, когда победное знамя Ленина—Сталина снова будет развеваться над всеми городами нашей родины. Наше дело правое, верное, мы разобьем врага! Да здравствует славная Красная Армия! Да здравствуют наши славные бойцы и командиры — защитники Сталинграда! Ура нашему Сталину!

На площади гремит «ура» в честь великого полководца Верховного Главнокомандующего товарища Сталина, в честь ведомой им Красной Армии, в честь мужественных защитников Сталинграда.

Выступает стахановец N завода тов. Сиднев. Он горячо благодарит войска от имени трудящихся Сталинграда и заявляет о готовности рабочих неустанно ковать мощное оружие для окончательной победы Красной Армии.

Секретарь городского комитета ВКП(б) тов. Пиксин оглашает приветствие Народному Комиссару Обороны товарищу Сталину. Вновь на площади раздастся «ура». Войска и трудящиеся вновь приветствуют своего вождя, чье имя носит город-победитель. // Майор В.Коротеев. Старший лейтенант В.Кудрявцев.

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ВРУЧЕНИЕ МАРШАЛЬСКОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ «МАРШАЛЬСКОЙ ЗВЕЗДЫ» И ОРДЕНОВ СУВОРОВА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ.

4 февраля с. г. в Кремле Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. Калинин М.И. вручил маршальский знак отличия «Маршальскую Звезду» и орден Суворова первой степени Маршалу Советского Союза тов. Жукову Г.К.

Ордена Суворова первой степени были вручены тов. Калининым М.И. генерал-полковнику авиации тов. Новикову А.А. и генерал-лейтенанту авиации тов. Голованову А.Е.

НА СНИМКЕ: тов. М.И.Калинин поздравляет товарища Г.К.Жукова с получением «Маршальской Звезды» и ордена Суворова 1-й степени. В центре — секретарь Президиума Верховного Совета СССР А.Ф.Горкин. Фото Ф.Кислова. (Фотохроника ТАСС).

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Сталинграду

О, вы, штандарты дедовских побед,

России величавая отрада!

Развеяв

Гитлеровский

Бред,

Меж вас пылает знамя Сталинграда.

Огни его горят, как ордена,

Он истинный наследник вашей славы,

В нем ветер, залетевший от Полтавы,

И дым пороховой Бородина.

Бойцы Кавказа! Перед Сталинградом,

Из уваженья к знамени его

Склоните стяг, но только для того,

Чтобы затем они шумели рядом.

Чтобы, себя бессмертием покрыв,

Как Сталинград, мы гнали бы ораву.

Здесь ярости ликующий порыв,

Здесь честь рождает честь, а слава славу.

Илья СЕЛЬВИНСКИЙ. ЗАКАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. (По телеграфу).

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От Советского Информбюро *

Утреннее сообщение 4 февраля

В течение ночи на 4 февраля наши войска вели наступательные бои на прежних направлениях.

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Наши войска южнее Ростова на Дону, преодолевая упорное сопротивление и отражая контратаки противника, продолжали наступление. В районе Кущевская Н-ская часть разгромила до батальона немецкой мотопехоты и уничтожила 10 вражеских танков. На другом участке группа немецких автоматчиков при поддержке танков пыталась прорваться через боевые порядки наших подразделений. Наши бойцы ружейно-пулеметным огнем истребили до 100 немецких автоматчиков и из противотанкового ружья подожгли два танка противника.

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Наши войска в районе Красного Лимана продолжали наступление. Части Н-ского соединения в результате ожесточенного боя овладели шестью сильно укрепленными противником населенными пунктами. Только в борьбе за один из этих населенных пунктов уничтожено до 300 немецких солдат и офицеров, подбито 4 танка, 7 танкеток, 3 бронемашины и захвачено несколько орудий.

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Западнее Воронежа Н-ская часть выбила немцев из двух крупных населенных пунктов. Наши бойцы захватили 5 орудий, 12 пулеметов, 2 миномета, радиостанцию и артиллерийский склад. На одном участке наши автоматчики под командованием лейтенанта Зольвича обстреляли вражескую колонну численностью до 600 человек, направлявшуюся к населенному пункту Алексеевка. Гитлеровцы отошли и повернули в сторону другой деревни. Когда они подошли к этой деревне, другая группа наших бойцов встретила немцев пулеметным огнем. Среди гитлеровцев началась паника. В результате короткой схватки захвачено в плен свыше 300 солдат и офицеров противника.

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Партизанский отряд, действующий в Крыму, за два месяца боевых действий истребил более 200 вражеских солдат и офицеров. Советские патриоты уничтожили 4 грузовых автомашины и пустили под откос немецкий воинский эшелон. Разбиты паровоз, 4 теплушки с солдатами и 19 платформ с разной военной техникой.

Партизанский отряд, действующий на Украине, в середине января месяца пустил под откос воинский эшелон противника. Разбиты паровоз и 16 вагонов с боеприпасами. Кроме того, полностью уничтожена немецкая охрана эшелона.

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Ниже публикуется акт о кровавых злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев в городе Сальск, Ростовской области: «Гитлеровские бандиты и убийцы залили кровью улицы Сальска, разорили наш город. Каждый день фашистские людоеды расстреливали десятки мирных жителей. У кирпичного завода №1 обнаружено 30 котлованов, наполненных трупами расстрелянных. По неполным данным, немцы замучили насмерть и убили свыше 3 тысяч мирных жителей города. Фашистские палачи расстреляли врача Дубинскую, слесаря депо Ганина, председателя колхоза Гласко, сапожника Филоненко, бухгалтера детсада Рудневу и её 80-летнюю мать, гражданку Бойко с двумя малолетними детьми и многих других. Кроме того, в городе обнаружены трупы зверски замученных немцами пленных красноармейцев и командиров. Отступая из города, фашистские бандиты сожгли поликлинику, две больницы, пять школ, вокзал, электростанцию, клуб железнодорожников и много жилых домов. Только быстрое наступление Красной Армии спасло город от полного разрушения». Акт подписали: председатель Исполкома сальского районного Совета депутатов трудящихся — Д.Шестерко, врач Е.Лекаркина, учительница Е.Узлова, колхозник Рева, рабочий Донцов, служащий Проскурин, домохозяйка Щеглова, колхозник Сытник и другие.

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30 января из пункта формирования отправилась на один из участков советско-германского фронта чехословацкая воинская часть, сформированная из чехословацких граждан, находившихся на советской территории к моменту вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР. Чехословацкой воинской частью командует полковник Свобода.

Вечернее сообщение 4 февраля

На Украине наши войска в результате решительной атаки овладели городом Кулянск, а также заняли районные центры — Двуречная, Боровая.

Восточнее Курска наши войска заняли город и железнодорожную станцию Щигры, город Тим, районный центр и железнодорожную станцию Черемисиново, районный центр и железнодорожную станцию Колпны.

Южнее Ростова на Дону наши войска овладели районным центром и крупным железнодорожным узлом Старо-Минская, районным центром и железнодорожной станцией Каневская.

На остальных участках фронта наши войска продолжали вести бои на прежних направлениях.

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3 февраля частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 100 немецких автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 4 артиллерийских батарей, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.

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Южнее Ростова на Дону наши войска продолжали успешное наступление. На одном из рубежей северо-западнее Мечетинская противник создал мощную оборонительную линию. Немцы построили многочисленные дзоты, окопы, установили проволочные заграждения и густо минировали подходы. Советские части мощным ударом артиллерии, танков, пехоты и кавалерии прорвали вражескую оборону и проникли в расположение противника. Занято несколько сильно укрепленных населенных пунктов. Немцы отступили, оставив сотни трупов своих солдат и офицеров и много разбитой техники. Нашими частями захвачены трофеи и пленные.

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В районе Красного Лимана Н-ское гвардейское соединение, ломая сопротивление противника, овладело несколькими населенными пунктами. Только около одного из этих населенных пунктов подсчитано до 300 трупов немецких солдат и офицеров. Захвачено 2 танка, 6 орудий, 19 пулеметов, 2 склада с боеприпасами и другие трофеи. На другом участке отражена контратака танков и пехоты противника. Истреблено до роты гитлеровцев и подбито 9 немецких танков.

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В районе Купянска противник создал на берегу реки сильно укрепленный рубеж обороны. Наши части обошли город с юга и севера и ворвались на городские окраины. В результате ожесточенных уличных боев наши бойцы истребили 1.400 солдат и офицеров противника. Захвачено 15 танков, 34 орудия, 130 пулеметов, 43 миномета, 1.900 винтовок, 12 транспортов, 2 склада с мукой и другие трофеи.

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Западнее Воронежа наши войска продолжали успешное наступление. Части Н-ского соединения уничтожили до полка немецкой пехоты. Взяты трофеи: 16 орудий, 18 пулеметов, 17 радиостанций, 6 тысяч снарядов, 4 тысячи ручных гранат и много другого военного имущества. Против наступающей части, где командирам тов. Голосов, немцы бросили в контратаку 15 танков. Наши подразделения подбили и сожгли 7 вражеских танков и, продвигаясь вперед,, овладели крупным населенным пунктом. Ружейно-пулеметным огнем сбито 5 немецких самолетов.

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Ниже публикуется акт о насилиях и издевательствах немецко-венгерских мерзавцев над жителями деревни Юдино, Воронежской области: «Немцы и их венгерские подручные ограбили и разорили всё население нашей деревни. Грабители отняли у крестьян продовольствие и ценные вещи, выбросили из домов на улицу всех жителей и превратили многие избы в конюшни. В домах поставили лошадей, а колхозники с семьями и маленькими детьми жили под открытым небом или в землянках. Фашистские захватчики всячески унижали достоинство советских людей и издевались над ними. Комендант выдал всем жителями номера и обязал каждого носить на рукаве повязку с присвоенным ему номером. За появление на улице без повязки с номером оккупанты зверски избивали и штрафовали. Гитлеровцы гоняли всех жителей за 10 километров от деревни на строительство укреплений и заставляли работать с раннего утра до поздней ночи. За опоздание на работу немцы ввели порку плетьми. Отступая под ударами Красной Армии, бандиты сожгли 70 домов колхозников. Многих мужчин и женщин они насильно угнали на фашистскую каторгу в Германию». Акт подписали: майор Кичанов, старший лейтенант Сироткин и жители деревни Юдино — Красноштанова, Тимченко и другие.

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Французские патриоты, об’единенные в отряды свободных стрелков, усиливают борьбу против немецких оккупантов. В Париже на одной из площадей группа свободных стрелков бросила несколько гранат в немецкий отряд. Убито и ранено много гитлеровцев. В Кот д’Ор свободные стрелки уничтожили 5 немецких гарнизонов и захватили склад с автоматами и патронами. В районе Сен-Жермен де Фоссе пущен под откос немецкий товарный поезд. // Совинформбюро.

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Газета «Красная Звезда» №29 (5400), 5 февраля 1943 года

Источник: nstarikov.ru