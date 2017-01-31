Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 января 2017

Более 20 тонн гуманитарной помощи от ООН десантировано российской авиацией в осажденный боевиками ИГИЛ город Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщили во вторник в российском центре примирения враждующих сторон.

«Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,7 тонн гуманитарных грузов — продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН», — сказали в центре.

Российские военные также сообщили, что центром по примирению проведено 12 гуманитарных акций в городе Алеппо, общий объем переданных населению — 15,2 тонны.

Сирийский город Дейр-эз-Зор на протяжении нескольких лет находится на осадном положении, подступы к нему контролируют боевики ИГИЛ.

Как сообщала «Русская Весна», ВКС России продолжают оказывать мощную поддержку с воздуха обороняющимся и контратакующим войскам САР в Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Свыше 30 террористов ИГИЛ* были уничтожены в воскресенье, 29 января, в провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов российской и сирийской военной авиации.

Кроме того, российские офицеры привезли помощь семьям погибших военных Армии Сирии. В населенном пункте Ктайльбия провинции Латакия семьям погибших военных Армии САР было передано 150 гуманитарных пакетов с необходимым набором продуктов питания и предметами первой необходимости.

* Запрещенная в РФ террористическая организация