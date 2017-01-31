Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 января 2017
- 08:00 Российские самолеты десантировали груз ООН в осажденный террористами ИГИЛ Дейр-эз-Зор.
- 07:25 Минобороны: РФ доставила более 15 тонн гуманитарки жителям Алеппо за сутки.
- 06:26 СМИ сообщили об уничтожении главного палача ИГ у Мосула.
- Вчера 23:54 Пушков: Астана может стать постоянной площадкой переговоров по Сирии.
- Вчера 22:21 В Сирии опровергают слухи об инсульте у Башара Асада.
- Вчера 21:31 Российские офицеры привезли помощь семьям погибших военных Армии Сирии — репортаж «Русской Весны» (ФОТО, ВИДЕО).
Российские самолеты десантировали груз ООН в осажденный террористами ИГИЛ Дейр-эз-Зор
Более 20 тонн гуманитарной помощи от ООН десантировано российской авиацией в осажденный боевиками ИГИЛ город Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщили во вторник в российском центре примирения враждующих сторон.
«Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,7 тонн гуманитарных грузов — продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН», — сказали в центре.
Российские военные также сообщили, что центром по примирению проведено 12 гуманитарных акций в городе Алеппо, общий объем переданных населению — 15,2 тонны.
Сирийский город Дейр-эз-Зор на протяжении нескольких лет находится на осадном положении, подступы к нему контролируют боевики ИГИЛ.
Как сообщала «Русская Весна», ВКС России продолжают оказывать мощную поддержку с воздуха обороняющимся и контратакующим войскам САР в Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
Свыше 30 террористов ИГИЛ* были уничтожены в воскресенье, 29 января, в провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов российской и сирийской военной авиации.
Кроме того, российские офицеры привезли помощь семьям погибших военных Армии Сирии. В населенном пункте Ктайльбия провинции Латакия семьям погибших военных Армии САР было передано 150 гуманитарных пакетов с необходимым набором продуктов питания и предметами первой необходимости.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Минобороны: РФ доставила более 15 тонн гуманитарки жителям Алеппо за сутки
Россия передала жителям Алеппо более 15 тонн продуктов за сутки.
Об этом сообщает Минобороны, передает RT.
Отмечается также ,что российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 12 гуманитарных акций.
«Произведена передача мирным жителям более 7,5 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 1,2 тыс. продовольственных наборов», — сказано в сообщении.
Кроме того, российские самолёты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,7 тонн гуманитарных грузов, полученных сирийскими властями по линии ООН.
К оглавлению | Источник: news-front.info
СМИ сообщили об уничтожении главного палача ИГ у Мосула
Фото: dailymail.co.uk
В Ираке убит главный палач террористической группировки “Исламское государство”* Абу Сайяф, который обезглавил более ста человек. Об этом сообщает Daily Mail.
Боевик считался одним из самых жестоких участников группировки и часто присутствовал на пропагандистских видео исламистов.
Кроме того, он, вероятно, возглавлял террористическую группировку в иракской провинции Найнава.
Как отмечает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ, достоверной информации о том, при каких обстоятельствах Абу Сайяф был убитым, нет. Существует версия, что террориста зарезали представители неизвестной радикальной группировки в Ираке.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Пушков: Астана может стать постоянной площадкой переговоров по Сирии
Астана действительно может стать постоянным местом встречи военной оппозиции и Дамаска, поскольку другие площадки не дали заметного результата и альтернативы Астане нет, считает сенатор Алексей Пушков.
В столице Казахстана 23-24 января состоялись переговоры делегации вооруженной оппозиции Сирии и представителей официального Дамаска при посредничестве стран-гарантов соглашения о перемирии в стране (Россия, Турция, Иран). На встрече в Астане впервые правительственная делегация и оппозиция сели за один стол переговоров, хотя прямого контакта без посредников так и не случилось. РФ передала сторонам переговорного процесса проект конституции, разработанный Москвой.
Директор Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника ООН по Сирии Виталий Наумкин заявил в понедельник журналистам, что Астана может стать постоянной площадкой встречи военной оппозиции в Сирии и Дамаска.
«Это высказывание отражает оценку и самого (спецпосланника ООН по Сирии Стаффана) де Мистуры прошедшей в Астане встречи, которая при всех сложностях и противоречиях обозначила хотя бы скромное, но движение вперёд, что стало уже большим достижением, поскольку предыдущие площадки не дали большого прогресса», — сказал Пушков
К оглавлению | Источник: news-front.info
В Сирии опровергают слухи об инсульте у Башара Асада
Сирийское правительство опровергло слухи о плохом здоровье президента страны Башара Асада. Его администрация официально сообщила, что сирийский лидер пребывает в отличном состоянии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти Сирии.
«Администрация президента опровергает все эти сообщения. Президент Асад находится в отличном состоянии здоровья», — указано в сообщении.
Как отмечается, Башар Асад выполняет президентские обязанности в обычном режиме.
Ранее появлялась информация о том, что Башар Асад экстренно госпитализирован в критическом состоянии. Ливанская газета Аl-Mustaqbal сообщила, что президент Сирии был госпитализирован с ишемическим инсультом.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Российские офицеры привезли помощь семьям погибших военных Армии Сирии — репортаж «Русской Весны» (ФОТО, ВИДЕО)
В населенном пункте Ктайльбия провинции Латакия состоялась совместная российско-сирийская гуманитарная акция по оказанию помощи родственникам погибших военнослужащих Сирийской Арабской Армии.
Об этом репортаж «Русской Весны».
В ходе акции семьям погибших военных Армии САР было передано 150 гуманитарных пакетов с необходимым набором продуктов питания и предметами первой необходимости, а также оказывалась медицинская помощь местному населению.
Более 80 сирийцев — преимущественно старики, женщины и дети прошли медицинский осмотр и получили необходимые лекарственные препараты.
Читайте также: Алеппо: Русские «Тигры» и красные береты ВС РФ выезжают на происшествия — фоторепортаж «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su