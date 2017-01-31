Русская кровь: история и геополитика



Генетика – наука о законах и механизмах наследственности и изменчивости. В зависимости от объекта исследования классифицируют генетику растений, животных, микроорганизмов, человека и др.; в зависимости от используемых методов других дисциплин – молекулярную генетику, экологическую генетику и др. Идеи и методы генетики играют важную роль в медицине, сельском хозяйстве, микробиологической промышленности, а также в генетической инженерии.



В последнее время стала очень актуальной «русская тема», активно используемая в политической плоскости, пишет в «Живом Журнале» Александр Никитин, секретарь ЦПС ПЗРК «РУСЬ». Пресса и телевидение полны выступлениями на эту тему, как правило, мутными и противоречивыми.



Кто говорит, что русский народ вообще не существует, кто считает русскими одних только православных, кто включает в это понятие всех, говорящих на русском языке, и т. д. Между тем наука уже дала совершенно определенный ответ на этот вопрос, отмечает автор публикации.



Научные данные, приведенные ниже, являются страшной тайной. Формально эти данные не засекречены, поскольку получены американскими учеными вне сферы оборонных исследований, и даже кое-где опубликованы, но организованный вокруг них заговор молчания является беспрецедентным. Атомный проект на его начальной стадии даже в сравнение не идет: тогда кое-что все же просачивалось в печать, а в данном случае – вообще ничего.





Что же это за ужасная тайна, упоминание о которой является всемирным табу? Это – тайна происхождения и исторического пути русского народа.



Почему информацию скрывают – об этом позже. Сначала – кратко о сути открытия американских генетиков.



В ДНК человека 46 хромосом, половину он наследует от отца, половину – от матери. Из 23 хромосом, полученных от отца, в одной-единственной – мужской Y-хромосоме – содержится набор нуклеотидов, который передается из поколения в поколение без каких-либо изменений в течение тысячелетий. Генетики называют этот набор гаплогруппой. У каждого живущего сейчас мужчины в ДНК находится точно та же гаплогруппа, что у его отца, деда, прадеда, прапрадеда и т. д. во множестве поколений.



Гаплогруппа в силу ее наследственной неизменности одинакова у всех людей одного биологического происхождения, т. е. у мужчин одного народа. У каждого биологически самобытного народа есть своя гаплогруппа, отличная от аналогичных наборов нуклеотидов у других народов, которая является его генетическим маркером, своего рода этнической меткой. В библейской системе понятий можно представить дело так, что Господь Бог, когда Он делил человечество на разные народы, каждый из них пометил уникальным набором нуклеотидов в Y-хромосоме ДНК. (У женщин тоже есть такие метки, только в другой системе координат – в митохондриальных кольцах ДНК.)



Конечно, в природе нет ничего абсолютно неизменного, ибо движение есть форма существования материи. Изменяются и гаплогруппы (в биологии такие изменения называют мутациями), но очень редко, с интервалами в тысячелетия, и генетики научились очень точно определять их время и место. Так, американские ученые выяснили, что одна такая мутация произошла 4500 лет назад на Среднерусской равнине. Родился мальчик с несколько иной, чем у его отца, гаплогруппой, которой они присвоили генетическую классификацию R1a1. Отцовская R1a мутировала, и возникла новая R1a1.



Мутация оказалась очень жизнеспособной. Род R1a1, которому положил начало этот самый мальчик, выжил, в отличие от миллионов других родов, исчезнувших, когда пресеклись их генеалогические линии, и расплодился на огромном пространстве. В настоящее время обладатели гаплогруппы R1a1 составляют 70% всего мужского населения России, Украины и Белоруссии, а в старинных русских городах и селениях – до 80%. R1a1 является биологическим маркером русского этноса. Этот набор нуклеотидов и есть «русскость» с точки зрения генетики.



Таким образом, русский народ в генетически современном виде появился на свет на европейской части нынешней России около 4500 лет тому назад. Мальчик с мутацией R1a1 стал прямым предком всех живущих сейчас на земле мужчин, в ДНК которых присутствует эта гаплогруппа. Все они – его биологические или, как говорили раньше, кровные потомки и между собой – кровные родственники, в совокупности составляющие единый народ – русский.



Биология суть наука точная. Двояких толкований она не допускает, и генетические заключения по установлению родства принимаются даже судом. Поэтому генетико-статистический анализ структуры населения, основанный на определении гаплогрупп в ДНК, гораздо достовернее позволяет проследить исторические пути народов, чем этнография, археология, лингвистика и прочие занимающиеся этими вопросами научные дисциплины.



Действительно, гаплогруппа в Y-хромосоме ДНК, в отличие от языка, культуры, религии и прочих творений рук человеческих, не модифицируется и не ассимилируется. Она либо та, либо другая. И если у статистически значимого количества коренных жителей какой-либо территории присутствует определенная гаплогруппа, со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что эти люди происходят от изначальных носителей данной гаплогруппы, которые на данной территории когда-то присутствовали.



Со следственной точки зрения надпись на глиняном горшке «Здесь был Вася», конечно, является уликой, указывающей на Васино присутствие на данном месте, но только косвенной: кто-то мог пошутить и подписаться Васиным именем, горшок могли привезти из другой местности и т. д. Но если у местных мужчин в их ДНК обнаруживается Васина гаплогруппа, то это – уже прямое и неопровержимое свидетельство того, что Вася или его кровные родственники по мужской линии тут действительно побывали и наследили: наследственный биологический знак не смывается. Поэтому генетическая история является основной, и все остальное может лишь ее дополнять или уточнять, но никак не опровергать.



Поняв это, американские генетики, с присущим всем эмигрантом энтузиазмом в вопросах происхождения, принялись бродить по миру, брать у людей анализы и искать биологические «корни», свои и чужие. То, что у них получилось, представляет для нас огромный интерес, поскольку проливает истинный свет на исторические пути нашего русского народа и разрушает многие устоявшиеся мифы.



Итак, возникнув 4500 лет назад на Среднерусской равнине (место максимальной концентрации R1a1 – этнический очаг), русский народ быстро расплодился и стал расширять ареал своего обитания. 4000 лет назад наши предки вышли на Урал и создали там Аркаим и «цивилизацию городов» со множеством медных рудников и международными связями вплоть до Крита (химический анализ некоторых найденных там изделий показывает: медь – уральская). Выглядели они тогда точно так же, как мы сейчас, никаких монголоидных и прочих нерусских черт у древних русов не было. Ученые воссоздали по костным останкам внешний облик молодой женщины из «цивилизации городов»: получилась типичная русская красавица, миллионы таких же живут в наше время в российской глубинке.



Еще через 500 лет, 3500 лет назад, гаплогруппа R1a1 появилась в Индии. История прихода русских в Индию известна лучше других перипетий территориальной экспансии наших предков благодаря древнеиндийскому эпосу, в котором его обстоятельства описаны достаточно подробно. Но есть и другие свидетельства этой эпопеи, в т. ч. археологические и лингвистические.



Известно, что звались древние русы в то время ариями (так они зафиксированы в индийских текстах). Известно также, что не местные индусы дали им это имя, а что это – самоназвание. В гидронимике и топонимике сохранились убедительные тому свидетельства – река Арийка, деревни Верхний Арий и Нижний Арий в Пермской области, в самом сердце уральской цивилизации городов, и т. д.



Известно также, что появление на территории Индии русской гаплогруппы R1a1 3500 лет назад (вычисленное генетиками время рождения первого индоария) сопровождалось гибелью развитой местной цивилизации, которую археологи по месту первых раскопок назвали хараппской. Перед своим исчезновением этот народ, имевший многолюдные по тем временам города в долинах Инда и Ганга, принялся строить оборонительные укрепления, чего раньше никогда не делал. Однако укрепления, видимо, не помогли, и хараппский период индийской истории сменился арийским.



Первый памятник индийского эпоса, в котором говорится о появлении ариев, был письменно оформлен спустя 400 лет, в XI в. до н. э., а в III в. до н. э. в завершенном уже виде сложился древнеиндийский литературный язык санскрит, удивительно похожий на современный русский язык.



Сейчас мужчины русского рода R1a1 составляют 16% всего мужского населения Индии, а в высших кастах их почти половина – 47%, что свидетельствует об активном участии ариев в формировании индийской аристократии (вторая половина мужчин высших каст представлена местными племенами, в основном дравидскими).



К сожалению, пока недоступна информация по этногенетике населения Ирана, но научная общественность единодушна во мнении об арийских (т. е. русских) корнях древнеиранской цивилизации. Древнее наименование Ирана – Ариан, а персидские цари любили подчеркивать свое арийское происхождение, о чем красноречиво свидетельствует, в частности, популярное у них имя Дарий. Значит, и там в древности были русские.



Наши предки мигрировали из этнического очага не только на восток (на Урал) и на юг (в Индию и Иран), но и на запад – туда, где сейчас располагаются европейские страны. На западном направлении статистика у генетиков имеется полная: в Польше обладатели русской (арийской) гаплогруппы R1a1 составляют 57% мужского населения, в Латвии, Литве, Чехии и Словакии – 40%, в Германии, Норвегии и Швеции – 18%, в Болгарии – 12%, а в Англии – меньше всего (3%).



К сожалению, пока нет этногенетической информации по европейской родовой аристократии, и поэтому невозможно определить, равномерно ли распределяется доля этнических русских по всем социальным слоям населения или, как в Индии и, предположительно, в Иране, арии составляли знать на тех землях, куда они приходили.



Единственным достоверным свидетельством в пользу последней версии стал побочный результат генетической экспертизы по установлению подлинности останков семьи Николая II. Y-хромосомы царя и наследника Алексея оказались идентичными образцам, взятым у их родственников из английской королевской семьи. А это значит, что по меньшей мере один королевский дом Европы, а именно дом германских Гогенцоллернов, ветвью которого являются английские Виндзоры, имеет арийские корни.



Впрочем, западные европейцы (гаплогруппа R1b) в любом случае являются самыми близкими нашими родственниками, как ни странно, гораздо более близкими, чем славяне северные (гаплогруппа N) и славяне южные (гаплогруппа I1b). Наш общий с западными европейцами предок жил около 13 000 лет назад, в конце ледникового периода, где-то за 5000 лет до того, как собирательство стало перерастать в растениеводство, а охота – в скотоводство. Т. е. в совсем уж седой «каменновековой» древности. А славяне по крови от нас еще дальше.



Расселение русских-ариев на восток, юг и запад (дальше на север идти было просто некуда; и так, согласно индийским Ведам, до прихода в Индию они жили рядом с полярным кругом) стало биологической предпосылкой формирования особой языковой группы – индоевропейской. Это – почти все европейские языки, некоторые языки современных Ирана и Индии и, конечно, русский язык и древний санскрит, наиболее близкие друг другу по очевидной причине: во времени (санскрит) и в пространстве (русский язык) они стоят рядом с первоисточником – арийским праязыком, из которого и выросли все другие индоевропейские языки.



Оспорить невозможно. Нужно замолчать



Сказанное выше – неопровержимые естественнонаучные факты, к тому же добытые независимыми американскими учеными. Оспаривать их – все равно что не соглашаться с результатами анализа крови в поликлинике. Их и не оспаривают. Их просто замалчивают. Замалчивают дружно и упорно, замалчивают, можно сказать, тотально. И на то есть свои причины.



Первая такая причина вполне тривиальна и сводится к научной лжесолидарности. Слишком много теорий, концепций и ученых репутаций придется опровергнуть, если ревизовать их в свете последних открытий этногенетики.



Например, придется переосмыслить все, что известно о татаро-монгольском нашествии на Русь. Вооруженное завоевание народов и земель всегда и повсюду сопровождалось в то время массовым изнасилованием местных женщин.



В крови мужской части русского населения должны были остаться следы в виде монгольских и тюркских гаплогрупп. Но их нет! Сплошная R1a1 – и больше ничего, чистота крови поразительная. Значит, и Орда, пришедшая на Русь, была вовсе не тем, что о ней принято думать: монголы там если и присутствовали, то в статистически незначительном количестве, а кого называли «татарами», вообще непонятно. Ну кто из ученых станет опровергать научные устои, подкрепленные горами литературы и великими авторитетами?!



Никому не хочется портить отношения с коллегами и прослыть экстремистом, разрушая устоявшиеся мифы. В академической среде такое случается сплошь и рядом: если факты не соответствуют теории – тем хуже для фактов.



Вторая причина, несопоставимо более весомая, относится к сфере геополитики. История человеческой цивилизации предстает в новом и совершенно неожиданном свете, и это не может не иметь серьезных политических последствий.



В течение всей новой истории столпы европейской научной и политической мысли исходили из представления о русских как о варварах, недавно слезших с елок, от природы отсталых и неспособных к созидательному труду. И вдруг оказывается, что русские – это и есть те самые арии, которые оказали определяющее влияние на формирование великих цивилизаций в Индии, Иране и в самой Европе! Что именно русским европейцы обязаны очень многим в их благополучной жизни, начиная с языков, на которых они говорят. Что неслучайно в новейшей истории треть самых важных открытий и изобретений принадлежит этническим русским в самой России и за рубежом. Что русский народ неслучайно смог отразить вторжения объединенных сил континентальной Европы под предводительством Наполеона, а затем – Гитлера. И т. д.



Неслучайно потому, что за всем этим стоит великая историческая традиция, основательно забытая за многие века, но остающаяся в коллективном подсознательном русского народа и проявляющаяся всякий раз, когда нация сталкивается с новыми вызовами. Проявляющаяся с железной неизбежностью в силу того, что она произросла на материальной, биологической основе в виде русской крови, которая остается неизменной в течение четырех с половиной тысячелетий.



Западным политикам и идеологам есть над чем подумать, чтобы сделать политику в отношении России более адекватной в свете открытых генетиками исторических обстоятельств. Но думать и что-либо менять им не хочется, отсюда – и заговор молчания вокруг русско-арийской темы.



Впрочем, Господь с ними и с их страусиной политикой. Для нас гораздо важнее то, что этногенетика привносит нового в собственно российскую ситуацию.



В этом отношении главное заключается в самой констатации существования русского народа как биологически цельной и генетически гомогенной сущности. Основной тезис русофобской пропаганды большевиков и нынешних либералов как раз и заключается в отрицании этого факта. В научном сообществе господствует представление, сформулированное Львом Гумилевым в его теории этногенеза: «Из смеси алан, угров, славян и тюрок развилась великорусская народность». «Национальный лидер» повторяет расхожее «поскреби русского – найдешь татарина». И т. д.



Зачем это нужно врагам русской нации? Ответ очевиден. Коли русского народа как такового не существует, а существует какая-то аморфная «смесь», то и управлять этой «смесью» может кто угодно: хоть немцы, хоть африканские пигмеи, хоть марсиане. Отрицание биологического бытия русского народа есть идеологическое обоснование господства нерусской «элиты» в России (раньше – советской, сейчас – либеральной).



Но тут вмешиваются американцы с их генетикой, и выясняется, что никакой «смеси» нет, что русский народ существует в неизменном виде уже 4500 лет, что аланы с тюрками и многие другие в России тоже живут, но это – отдельные самобытные народы, и т. д. И сразу возникает вопрос: почему же тогда Россией вот уже без малого столетие правят не русские? Нелогично и неправильно, русскими должны управлять русские.



Похожим образом 600 лет назад рассуждал чех Ян Гус, профессор Пражского университета: «Чехи в королевстве Чешском по закону и по требованию природы должны быть первыми в должностях, так же как французы во Франции и немцы в своих землях». Это его заявление сочли неполиткорректным, нетолерантным, разжигающим межнациональную рознь, и профессора сожгли на костре.



Сейчас нравы смягчились, профессоров не жгут, но чтобы у людей не было соблазна поддаваться гуситской логике, в России нерусская власть русский народ просто «отменила»: «смесь», мол. И все бы ничего, да выскочили откуда-то американцы с их анализами – и все дело испортили. Крыть их нечем, остается только замалчивать научные результаты, что и делается под хриплые звуки старой и заезженной русофобской пропагандистской пластинки.



Крушение мифа о русском народе как об этнической смеси автоматически разрушает другой миф – миф о многонациональности России. До сих пор этнодемографическую структуру нашей страны пытались представить как винегрет из русской «смеси не поймешь чего» и множества коренных народов и пришлых диаспор. При такой структуре все ее компоненты примерно равновелики, поэтому Россия якобы является «многонациональной».



Но генетические исследования дают совсем другую картину. Если верить американцам (а поводов им не верить нет: ученые они авторитетные, репутацией дорожат, да и врать – таким-то прорусским образом – у них причин никаких нет), то получается, что 70% всего мужского населения России составляют чистокровные русские. По данным предпоследней переписи (результаты последней пока неизвестны), к русским себя относят 80% опрошенных, т. е. на 10% больше – это обрусевшие представители других народов (именно у этих 10%, если «поскрести», найдешь нерусские корни). И 20% приходится на остальные 170 с лишним народов, народностей и племен, проживающих на территории Российской Федерации. Итого: Россия есть страна мононациональная, хотя и полиэтническая, с подавляющим демографическим большинством природных русских. Именно здесь начинает работать логика Яна Гуса.



Далее – об отсталости. К этому мифу основательно приложили руку церковники: мол, до крещения Руси люди на ней жили в полной дикости. Ничего себе «дикость»! Освоили полмира, построили великие цивилизации, научили аборигенов своему языку, причем все это задолго до Рождества Христова… Не вяжется, никак не вяжется реальная история с ее церковной версией. Есть в русском народе нечто изначальное, природное, к религиозной жизни не сводимое.



Конечно, между биологией и социальной сферой нельзя ставить знак равенства. Между ними, несомненно, существуют точки соприкосновения, но как одно переходит в другое, как материальное становится идеальным, науке неизвестно. Во всяком случае, очевидно, что в одних и тех же условиях разные народы имеют различный характер жизнедеятельности.



На северо-востоке Европы, помимо русских, жили и сейчас живут многие народы, но никто из них не создал ничего даже отдаленно похожего на великую русскую цивилизацию. То же самое относится и к другим местам цивилизационной активности русских-ариев в древности. Природные условия везде разные, и этническое окружение разное, поэтому и построенные нашими предками цивилизации не одинаковы, но есть нечто для всех них общее: они великие по исторической шкале ценностей и намного превосходят достижения соседей.



Отец диалектики, древний грек Гераклит, известен как автор изречения «Все течет, все изменяется». Менее известно продолжение этой его фразы: «…кроме человеческой души». Пока человек жив, душа его остается неизменной (что с ней происходит в загробном мире, судить не нам). То же самое верно и для более сложной формы организации живой материи, чем человек, – для народа. Народная душа неизменна, пока живо народное тело. Русское народное тело отмечено природой особой последовательностью нуклеотидов в управляющей этим телом ДНК. Это значит, что до тех пор, пока существуют на земле люди с гаплогруппой R1a1 в Y-хромосоме, их народ сохраняет свою душу без изменений.



Эволюционирует язык, развивается культура, меняются религиозные верования, а русская душа остается той же самой, что все 4500 лет существования народа в нынешнем его генетическом виде. И в совокупности тело с душой, составляющие единую биосоциальную сущность под именем «русский народ», обладают природной способностью к великим свершениям цивилизационного масштаба. Русский народ многократно демонстрировал это в прошлом, этот его потенциал сохраняется в настоящем, и будет существовать всегда, пока жив народ.



Очень важно это знать и через призму знания оценивать текущие события, слова и поступки людей, определять собственное место в истории великого биосоциального феномена под названием «русская нация». Знание истории народа обязывает человека стараться быть на уровне великих свершений его предков, а это для врагов русской нации самое страшное. Поэтому они и пытаются это знание утаить. А мы стараемся сделать его общедоступным.





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Источник: ss69100.livejournal.com