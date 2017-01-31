«Ода глупости» с продолжением «Она написала убийство»

Вернувшись из суда (дело мы выиграли) с чувством исполненного долга читала новости и наткнулась на очередной депутатский троллинг. После прочтения сразу подумала об обмене… Об обмене депутата Поклонской на депутата Савченко. И в Раде будут рады, и в ГД вздохнут с облегчением. Судите сами:

https://www.newsru.com/cinema/30jan2017/matilda.html

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская направила очередной запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя “Матильда”, сообщает ТАСС. Картина, вокруг которой развернулся громкий скандал, посвящена романтическим отношениям императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. В новом запросе экс-прокурора Крыма говорится, что в полученном ею ответе за подписью исполняющего обязанности прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко было сказано “об отсутствии оснований для принятия мер реагирования, а также для направления материалов в порядке УПК РФ”. Она пояснила, что такие выводы были сделаны на основании положительных результатов психолого-лингвистического исследования двухминутного рекламного ролика к кинофильму. Теперь Поклонская просит генпрокурора “организовать проведение тщательной проверки” “в части проведения исследования утвержденного к съемкам сценария фильма “Матильда”, а также провести проверку законности расходования бюджетных средств”.

Алексей Учитель пообещал ответить Поклонской “в юридической форме”

В ближайшее время режиссер Алексей Учитель “в юридической форме” ответит на претензии депутата Поклонской. “Выпад и обвинения депутата Поклонской происходят уже второй раз, и текст абсолютно одинаковый, что был тогда, что сейчас”, – заявил Учитель радио “Коммерсант FM”. “Депутат Поклонская все-таки юрист, и теперь мы решили, что я не буду вступать в полемику, объяснять ей, что такое порноактер, что – не порноактер… Через пару дней будет ответ в юридической форме – в какой, вы узнаете буквально на днях”, – заявил Алексей Учитель. На вопрос о том, должно ли в целом государство вмешиваться в культуру и искусство, режиссер ответил, что “вмешиваться можно, но для этого надо обладать квалификацией, какими-то знаниями – не профессиональными даже, а хотя бы общекультурными”. “Когда говорят, что в фильме пьянство, блуд и виселицы… Ни одного кадра у нас нет ни пьянства, ни виселиц, ничего нет. Как можно на это реагировать? Вранье просто, больше ничего”, – сказал режиссер. Напомним, ранее Алексей Учитель, который категорически отметает все обвинения, сообщал, что планирует устроить премьеру своего фильма “Матильда” в Мариинском театре. В прокат картина должна выйти 25 октября 2017 года, когда будет отмечаться 100-летие Октябрьской революции.

Троллинг может быть бесконечным, а депутатский троллинг – особенно. Но с какой целью народный депутат по списку ЕР уже во второй раз возвращается к этому вопросу? Искала объяснение странному поведению не я одна:

https://cont.ws/@conrat/507884

В целом, маразм крепчал. Создается впечатление, что Поклонской проплатили вирусную рекламу “Матильды”, от которой вряд ли много людей ждут больших откровений.

Разочарую: это не вирусная реклама. Причина такого рвения депутата ГД от ЕР широко известна в узких кругах наших тайных и явных монархистов: депутат недавно получила княжеский титул из рук Марии Кирилловны. Новоявленная потешная княжна после исполнения реверанса и лобызания ручки «императрицы», на радостях, решила докопаться до популярного режиссера снова.

Дважды сказанная глупость во второй раз публику уже не веселит, ибо пропадает элемент внезапности. До чего ж сильно стремление у глупых и малообразованных людей к получению титулов! Они даже не понимают, что для окружающих такое рвение равносильно публичному признанию в собственной ущербности. Детишки тоже умом не блещут? Если титул по наследству не передать — так дура дурой? Не хотелось бы в это верить, но маме видней.

Депутаты ГД состоят на службе у некой «императрицы». Нет ли тут противоречия интересов? Ведь интерес «императрицы» – изменение конституционного строя РФ, восстановление монархии и личной власти. Справедливости ради надо сказать, что в ГД хватает людей, тайно и не очень поддерживающих и продвигающих монархические идеи, но у большинства из них хватает ума не выносить свою подрывную деятельность на суд изумленной публики. Они гораздо опаснее своей до расшибленного лба старательной однопартийки. Прочитала обращение депутата в прокуратуру и сразу вспомнила про Надю, – на предмет обменять Наташу на что-нибудь не нужное.

Частушку помните:

Обменяли хулигана

на Луиса Корвалана.

Где ж найти такую б-дь,

чтоб на Брежнева сменять…

Так вот, раздумывая, «где ж найти такую б-дь, чтоб Наташеньку сменять…», искала в интернете фото поновее. Но вместо многочисленных портретов депутата Савченко, обратила внимание на немногочисленные – ее пресс-секретаря Татьяну Проторченко:

Рассмотрела получше фото, и поняла, что текст моего сочинения, условно мной определяемого, как «похвальное слово глупости» в стиле Э. Роттердамского, на глазах превращается в детектив А. Кристи «Она написала убийство».

Пресс-секретарь выглядит очень похоже на своего условного работодателя, но с небольшими отличиями: парикмахеры и стилисты у пресс-секретаря явно лучше и дороже, чем у Нади. Сравните с оригиналом:

С чего бы во внешний вид пресс-секретаря вкладывать гораздо больше денег, чем в саму Надежду? Кто-то может мне объяснить? Поискала информацию о пресс-секретаре Надежды, так теперь не знаю, чему верить. Злые языки наболтали, что девушка-секретарь успела пройти курс молодого бойца (и не только) в одном маленьком, но гордом государстве.

Зачем ей, в свете успешной военной карьеры, вдруг начать работать у Надежды пресс-секретарем? Какой интерес? Если работать честно — никакого интереса нет. А вот если рассчитывать в недалеком будущем занять место своей начальницы на украинском политическом Олимпе, – то работа обретает глубокий смысл и открывает заманчивые перспективы. Особенно, если точно знать, что долго ждать освобождения места не придется, в связи с ожидаемой в самое ближайшее время трагической гибелью народной героини…

Кто-то же должен будет поднять волну народного гнева и двинуть людей на Киев? Так вот. Все пока живы, а этот «кто-то» уже подготовил пламенную речь, продумал прическу и образ…

Политтехнологи терпели Надины выходки, так как видели ее в роли тарана против П. Порошенко и некоторых других политических фигур, которые могут стать неугодными в момент очередного передела власти на Украине. Теперь Надежде, – политическому шахиду Верховной Рады, – пришло время сыграть свою главную роль в этой политической пьесе-буфф. Стать невинно-убиенной жертвой, то есть человеком-символом, который не дурит и не мешает политтехнологам лепить свой светлый образ — стать мертвым героем. Присоединиться к Небесной сотне.

Гибель Надежды можно будет списать на Москву, и под этим предлогом очередной раз продлить санкции, но можно будет обвинить в убийстве Надежды и П. Порошенко. Надежда резко критиковала его за обострение войны на Донбассе, так что, вполне возможно, что он и будет объявлен крайним, если Путин очередной раз выкрутится. А ведь такое уже не раз бывало, и с допингом, и с Боингом, и с хакерами. На Путина в качестве злодея политтехнологи твердо положиться не могут, так что, в любом случае, готовят запасного злодея.

Порошенко прекратить войну на Донбассе самостоятельно не способен, так как он фигура не самостоятельная, – его Меркель попросила немного повоевать — без войны ей выборы в Германии не выиграть.

Где идет война — канцлеру все равно. Украина — самое подходящее место, ведь она должна одновременно заискивать и перед избирателями-немцами и перед избирателями-мусульманами, а заодно пугать соседей по ЕС. Украинцы на исход немецких выборов заметного влияния не окажут, а в качестве страшилки — подходят. Опять же, граничат с Путиным, которого можно обвинять бесконечно. Следующая цель для антироссийской провокации выбрана — это депутат Н. Савченко.

Покушение состоится в ближайшее время, если конечно Надежда не предпримет срочных мер для защиты собственной жизни. Например, не уволит с громким скандалом Т. Проторченко и не наймет на ее место какую-нибудь крашенную блондинку, обязательно на высоких каблуках и желательно без армейского прошлого.

Дата покушения — вопрос нескольких дней. Профессионалы сработают громко и нагло: подрыв автомобиля или еще что-то, не менее шумное, например, стрельба в центре города. Не на кого нам будет обменивать депутата-Наташеньку…