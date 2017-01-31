Китайский пятилетний план

... должно быть планирование: временной горизонт, пятилетнее планирование, годовое. У нас сначала..., в 25-ом году. Первый пятилетний план, это 29-й год. Безусловно... бартера (та же самая ирано-китайская торговля). - Использование национальных денежных единиц...