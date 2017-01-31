Каким был Ленин

Фигура вождя мирового пролетариата одна из самых изучаемых и одна из самых неизвестных. Январь – месяц смерти Ленина, это время, когда обсуждение Ильича достигает апогея.

Радио «Спутник», вещающее на зарубежную аудиторию, пригласило меня поговорить о Ленине. За полчаса беседы, которую радио разделило на две программы, действительно удалось обсудить ряд важнейших вопросов. Свой взгляд на Ленина мне удалось высказать так полно, как это можно в рамках столь ограниченного времени.

Вы сможете сложить свое мнение, посмотрев и послушав запись беседы. Однако могу сказать, что с тезисами, которые произносил в эфире журналист государственного СМИ, я мог согласиться крайне редко…

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Источник: nstarikov.ru