Давно я собирался написать на эту тему, тем более что я пережил этот феномен уже три раза, а недавно мне удалось осмыслить и понять саму причину этого чуда.

Разумеется, прежде чем начать кому-то "открывать Америку", я решил поинтересовался, а что уже написано на эту тему? Так всегда делают люди с инженерно-техническим складом ума, которые не хотят вторично "изобрести велосипед".

Поиск в Гугле по ключевой фразе "Феномен замедления времени" дал несколько ссылок на статьи: "10 попыток объяснить феномен времени", "Разгадан феномен замедления времени в критических ситуациях", "Тайна остановки времени" и другие. Прочитав их, я не увидел сколько-нибудь внятного понимания авторами заявленной темы.

В статье "Разгадан феномен замедления времени в критических ситуациях" после пересказа автором не им пережитых ситуаций сделан вывод: "в экстремальных ситуациях человеку кажется, что всё вокруг движется очень быстро, а он сам всё делает медленно. Подобное искажение происходит из-за того, что в пограничных ситуациях мы быстрее усваиваем новую и в буквальном смысле жизненно важную информацию. В это время активизируется особый участок мозга, который накапливает все впечатления, возникающие в опасной для жизни ситуации. Именно поэтому воспоминания об ужасающих событиях отличаются глубиной и яркостью. И чем больше деталей и впечатлений о ситуации сохраняется в памяти, тем более долгим кажется нам пережитый момент...."

Это, как вы сами понимаете, никакая не "разгадка феномена", а всего лишь очередная гипотеза, причём без какой-либо ясной конкретики.

Статья "10 попыток объяснить феномен времени" оказалась и вовсе на другую тему. Сделана попытка объяснить, что вообще такое "время"...

Статья "Тайна остановки времени" оказалась наиболее информативной по заявленной теме, но и в ней тоже не дано ясного ответа на вопрос, в чём кроется тайна замедления времени в критических ситуациях. Однако, я решил за основу своего рассказа взять именно эту статью, чтобы на уже готовом фундаменте раскрыть "феномен замедления времени", как я его понял.

Феномен замедления времени

Наука утверждает, что время всегда течёт с одинаковой скоростью, и никто не может изменить это – ни человек, ни природа. Но бывают случаи, когда у человека изменяется ощущение хода времени и ему кажется, что время ускоряет или замедляет свой бег. Обычно такое ощущение появляется, когда в считанные секунды происходит очень много событий и сознание не может их «уместить» в обычные временные отрезки.

Известно множество фактов, когда человек в минуты смертельной опасности чувствует, что время замедляется, как будто останавливается. Множество людей при описании драматических событий говорят: «Такое ощущение, будто время остановилось». Фронтовики утверждали, что видели снаряды и пули, которые летели на них. Они остались в живых только потому, что успели уклониться от них. На первый взгляд это кажется невозможным, ведь человеческий глаз не может воспринимать объекты, которые движутся с такой скоростью. Однако слова участников боевых действий подтверждаются – не раз солдат внезапно нырял на дно окопа, а в следующее мгновение осколок или пуля вспахивали бруствер в том месте, где секунду назад была его голова. Некоторые люди рассказывали, что видели, как на них сверху падал кирпич или с крыши падала сосулька. Предметы будто летели в замедленном темпе, поэтому они не успевали даже испугаться. И таких примеров очень много.

Так, однажды машина космонавта Владимира Аксенова заглохла на переезде через железную дорогу. Метрах в пятидесяти из-за поворота в этот момент показалась мчавшаяся электричка. Водитель даже не успел бы выбраться из авто – через секунду электричка должна была неминуемо врезаться в нее. Аксенов выдернул ключ зажигания из гнезда, а потом опять вставил его и медленно надавил на стартер. Тут же мотор завелся и машина, съехав с рельсов, замерла в паре метров от промчавшего поезда. У космонавта было такое ощущение, будто вагоны проплыли как в замедленном кино. Ему даже удалось разглядеть бледное лицо машиниста, который даже не начал торможение.

Еще один случай несколько лет назад произошел в альплагере. Инструктор-грузин Вахтанг рассказал, что в тот день шёл в связке со своим другом. Он первым двинулся, а друг остался у края снежника страховать его. Когда Вахтанг был почти на полпути, то заметил, как по снегу по бокам и чуть выше от него пошли трещины. Затем громадные пласты снега со льдом медленно устремились вниз. Страха инструктор не чувствовал и действовал так, будто некуда было спешить – высматривал большой смерзшийся кусок снега и броском перебирался на него, потом выбирал следующий и т.д. Его друг не поверил своим глазам, когда он выбрался из лавины – на самом деле все это происходило в доли секунды.

Заявления такого рода – о замедлении визуального восприятия быстропротекающих процессов, не удается пока рационально истолковать. Они непостижимы и удивительны.

Химики, физики и философы сходятся во мнении, что ход времени является неизменным и все события происходят в строго определённых временных рамках. Тогда что с человеком происходит, когда ему кажется, что время идёт очень медленно или вообще остановилось? Возможно всё дело в ускорении биологических процессов в организме в критических ситуациях – нервные импульсы проходят быстрее, мышечные волокна чаще сокращаются, хотя человек не чувствует и не осознает этого.

Исследователи проанализировали рассказы людей о своих ощущениях и провели соответствующие расчёты. В итоге они сделали вывод, что ход собственного времени может ускоряться в 130 раз. Поэтому всё вокруг происходит медленнее в 130 раз и человеку кажется, что время остановилось. Подтверждает эту гипотезу тот факт, что все люди, которые пережили «остановку времени», утверждают, что все происходило в странной тишине. Это довольно просто объяснить – при ускорении индивидуального времени более чем в сто раз, поступающие в ухо звуки, превращаются в инфразвуки, не воспринимаемые человеческим слуховым аппаратом.

Исследователи из медицинского колледжа провели эксперимент, чтобы проверить – на самом ли деле время для человека в минуту опасности замедляется. Добровольцев без страховки сбрасывали с высоты пятьдесят метров спиной вперед. Они, конечно, падали на специальную сетку, но каждый все равно испытывал очень сильный испуг. По ощущениям каждого добровольца их полет длился намного дольше, чем это было в действительности. Падали они считанные секунды, а для них это казалось значительно дольше. Человек, который испытывает сильнейший страх, впадает в своеобразный транс. При этом все системы организма начинают работать с ускорением. Человек начинает мыслить значительно быстрее.

Физик и химик Илья Пригожин утверждал, что каждый человек конструирует собственное время в каждый момент бытия. В критические моменты мозг управляет собственным временем, т.е. может замедлить его чуть ли не в сотни раз, а может и ускорить. Есть наглядный пример, который доказывает это.

Буры, начавшие в 1780 – е годы захват земель коса и зулусов, столкнулись с удивительным явлением – африканские знахари могли заговарить от пуль своих воинов. В результате они атаковали европейцев, несмотря на ожесточенный огонь. Некоторые оставались целыми и невредимыми даже когда по ним в упор стреляли. Пули от африканцев не отскакивали, но и не попадали в них. Тогда с этой загадкой колонизаторы разбираться не стали, потому что всех заговоренных воинов, в конце концов, перебили.

Сегодня можно объяснить секрет их неуязвимости – африканские воины могли произвольно ускорять течение своего индивидуального времени и, таким образом, уклоняться от пуль. Но они погибли, так как это не могло продолжаться бесконечно.

Некоторые йоги на Востоке способны, казалось бы, останавливать время. Они умеют исчезать прямо на глазах у изумленных зрителей и оказываться за их спинами. Этот феномен был давно описан. Ритуалы, которые помогали стать невидимым, были описаны еще в древнейших индийских манускриптах, написанных в 2500 – 1400 годах до нашей эры. В этих манускриптах говорится, что для полноты исчезновения необходима концентрация мысли. Йоги владеют телепортацией или же они способны максимально ускорять свое время, из-за чего зрители их не видят? В отличие от критических ситуаций, у испытывающего положительные эмоции человека убыстряется субъективное ощущение времени. Человек просто не замечает, как течет время.

Итак, с уверенностью можно сказать, что состояния страха, смертельной опасности и стресса переводят организм в так называемый «аварийный режим работы», который сопровождается возрастанием скорости восприятия окружающей действительности и скорости мышления. Может быть, это делается для снижения потерь времени при проведении в жизнь защитных действий от наступившей опасности? Организм должен до конца бороться с применением всех наличных средств и сил.

Опубликовал Валерий.

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Итак, моё видение этого феномена и понимание его природы.

Идею, мысль, что "все люди, которые пережили «остановку времени», утверждают, что всё происходило в странной тишине", я подтверждаю.

Мне было лет 14 или даже меньше, когда я пережил этот феномен впервые. Причём уникально то, что я его пережил, когда моей жизни ничто не угрожало. Я не находился в критической ситуации!

Я гулял неподалёку от своего дома с мальчишками, мы шли куда-то, я повернул свою голову вправо и это случилось... Я увидел примерно в 70 метрах от себя, как автомобиль сбивает человека на пешеходном переходе. Вот просто я повернул зачем-то голову вправо, посмотрел вдаль, и всё случилось перед моими глазами как в замедленном кино и без звука... То, что без звука, я хорошо запомнил. Меня это очень удивило тогда. Немые кинофильмы с Чарли Чаплиным ещё были свежи в моей памяти... Во времена моей юности их иногда ещё показывали по телевизору.

Вот что я тогда увидел:

Какой-то мужчина шёл уверенно на красный свет светофора, а наперерез ему через перекрёсток двигалась машина "УАЗ-буханка" со скруглённым носом. Вот такая:

Я увидел тогда всё в таких подробностях, что просто оцепенел. Скруглённый нос машины медленно ударил мужчину в правый бок, его тело изогнулось дугой, в этом изгибе тела голова мужчины ударила по лобовому стеклу так, что оно разбилось... Я видел, как летел каждый его осколок... Дальше, очевидно, сработала упругость человеческого тела. Машина не тормозила, водитель даже на давил на тормоз, а человек стал улетать относительно машины вперёд и вверх... Подлетев метра на 4 вверх, аккурат к троллейбусным проводам, он потом упал на дорогу... УАЗ проехал по его перекрещенным ногам и только после этого водитель затормозил машину и остановился...

Когда моё оцепенение прошло, я с ребятами побежал к месту трагедии, при этом меня лихорадило от увиденного... Такое я увидел впервые в жизни... Мужчина, по всей видимости, остался тогда жив. По крайней мере, подъехавшая бригада скорой помощи увезла его с места происшествия живым...

Второй раз я испытал феномен замедления времени где-то в году 1992, когда сам стал участником и виновником ДТП на автомобиле друзей, вот на таком "Москвиче".

Машина была старенькой, задние ведущие колёса имели "лысую" резину, а я ещё только учился быть водителем. Поскольку дело было за городом, друзья доверили мне вождение. К тому же, дорогу, по которой предстояло ехать, я уже знал.

На мою беду, тогда была осень, в тот день подморозило. Соответственно, дорога покрылась ледком... Впереди был поворот почти на 90 градусов вправо и почти сразу начинался довольно крутой подъём в гору. Я почему-то подумал тогда, что пройду поворот до половины и затем резко прибавлю газ, чтобы машина могла набрать ускорение и без проблем въехать в гору. Как я подумал, так и сделал... Это была моя стратегическая ошибка, сделанная мною в силу моей неопытности...

Когда я сильно даванул на газ, машину крутануло на повороте, и она превратилась в ледовую фигуристку, начавшую вращаться вокруг своей оси...

Застывшее мгновение.

Автомобиль, за рулём которого я находился, стал кружиться по какой-то эллипсоидной спирали. Я опять увидел "замедленное кино" и услышал тишину. Руль я не трогал, педали тоже. Я просто не знал, что нужно делать, когда машина кружится?! Обернулся к товарищу, сидящему на заднем сиденье, увидел его испуганные глаза и растопыренные по сторонам руки (на случай бокового удара). Задал сам себе в слух вопрос: "что делать?", и вдруг на фоне тишины в моём сознании ясно прозвучал ответ в виде мысли: "жми на тормоз!". Услышав мысленно (не ушами) эту команду, я втопил педаль тормоза до упора, траектория движения машины резко поменялась, её затрясло, и мы с другом благополучно строго задом съехали в глубокий придорожный кювет...

Когда я выбрался из кабины, неподалёку увидел огромные камни-валуны, а "Москвич", которым я управлял, воткнулся задним бампером и багажником в мягкий грунт, упав почти с двухметровой высоты. Всё повреждение машины — от удара расплющило её убогий задний бампер. Когда я поднялся на дорогу, на ней были отчётливо видны следы машины. Я видел, где она кружилась, где я нажал на тормоз и как она ушла с дороги строго перпендикулярно дорожному полотну.

Самое главное, что я тогда понял: нажатие на тормоз было сделано именно в ту сотую долю секунды, которая задала машине самую безопасную траекторию. Если бы я затормозил чуть раньше или чуть позже, то машина ушла бы с дороги по диагонали и это сопровождалось бы обязательным переворотом через крышу, что могло привести к самым печальным последствиям...

Третий феноменальный случай произошёл со мной в 2010 году на 691 километре трассы Москва — Мурманск, когда я управлял свежекупленным в астосалоне "Москва" подержанным автомобилем "Volvo S80".

Двигатель у машины был с двумя турбинами, которые создавали мощность 250 л/с, 10 подушек безопасности: фронтальные, боковые, задние, подушка на крыше на случай перевёртывания... Плюс к этому несколько систем безопасности, управляющих колёсами: ABS, EBS и прочее...

Я шёл тогда на обгон автобуса, при этом большого опыта управления машиной такого класса у меня не было. И вот на скорости около 100 км/час я не справился с управлением... Пытаясь уйти от бокового столкновения, я отыграл рулём, как будто это были "Жигули", забыв напрочь про тормоз. "Volvo S80" пошла юзом, затрещала система осевой стабилизации, машина на высокой скорости наехала на придорожный отбойник, который, на моё счастье, начинался от самой земли и отделял полотно дороги от небольшого оврага... Я увидел тогда небо, как будто лётчик на взлёте, а дальше опять включилось "немое кино" с замедлением картинки...

Это было самое феноменальное, что я видел в своей жизни. Полёт машины походил на полёт летающего лыжника, взлетевшего в небо посредством трамплина. В моём случае роль трамплина сыграл этот самый металлический дорожный отбойник...

Я был пристёгнут ремнями безопасности. Рядом со мной спал пристёгнутым мой младший сын, которому тогда было 18 с хвостиком. Скорость поступательного движения машины была высокой... Всё-таки я шёл на обгон...

Когда Volvo S80 стала переворачиваться в воздухе и я оказался в положении "вниз головой", я вспомнил про подушку безопасности, которая располагалась в крыше. Во время прохождения машиной и мною вертикали ("нижней мёртвой точки"), (а я очень чётко её прочувствовал), я весь напрягся, ожидая удара по голове от выстрела потолочной подушки...

Кувыркание машины из нормального положения "вниз колёсами" в положение "вверх колёсами" заняло, наверное, какие-то сотые доли секунды. А я успел за это время помыслить, порассуждать и как-то сгруппироваться... Феноменально!..

Ожидаемого взрыва потолочной подушки безопасности тогда не последовало, что меня в тот миг сильно удивило и даже озадачило... А между тем вращение машины в воздухе и её падение всё ещё продолжалось... Вращаясь вокруг своей оси как пуля, Volvo S80 коснулась, наконец, земли... Удар пришёлся на правый угол крыши и ребро правого переднего крыла... (Тяжёлый мотор перевесил зад). Я явственно увидел в этом момент, как по лобовому стеклу побежала молния электростатического разряда (!) и вместе с тем стекло стало растрескиваться от верхнего правого угла к низу! Феноменально! Я видел появление в лобовом стекле каждого нового осколка! Дальше прошло какое-то время, и удар об землю принял на себя левый край крыши и левое переднее крыло. Электростатический разряд, точно такой же, какой я видел справа, пошёл внутри лобового стекла уже от верхнего левого угла к низу и к середине. Одновременно с электростатическим разрядом шло такое же растрескивание лобового стекла как и в предыдущем случае... Затем последовал ещё один кувырок и машина встала на колёса...

Когда я вылез из кабины, то понял, что жив сам и сын жив тоже, оба без каких-либо повреждений... Осмотр машины показал, что двигатель продолжает работать, никакие жидкости не потекли... Это хоть немного порадовало. Все четыре колеса тоже были на месте... Оторвало только пластиковую защиту арок колёс...

Когда добрые люди помогли вытащить с помощью буксира машину из кювета, оказалось, что она была в состоянии ехать своим ходом дальше. Оставшиеся до Мурманска 700 км машину вёл мой сын, у него были водительские права, я же пребывал в шоке и в горести, что всё так получилось...

Он вёл машину, а я смотрел по сторонам и обращал внимания на придорожные могилки, (их в России много на любой трассе), которые свидетельствуют о том, что в таком-то месте погиб человек...

Думая свои думы, я пришёл тогда к выводу, что для чего-то я ещё нужен на белом свете, раз мне не суждено было погибнуть в ходе этого ДТП...

А менее чем через год я вновь вернулся в литературу...

До этого мною уже было написано две книги "Геометрия жизни" (1998) и "Распятое Солнце" (2000), которые вышли в бумажном варианте, и ещё одна книга была по физике, написанная мною в 2002 году, которую я посчитал незавершённой. Никаких денег эти книги мне не принесли, а на их написание ушли годы!

И когда в 2002 году меня приняли в Москве в члены "Союза писателей России", я решил, что хватит мне уже быть писателем...

И вот прошло почти 8 лет моей безмятежной жизни (с 2002 по 2010 год), и тот случай, произошедший со мной, буквально вынудил меня вновь начать писать статьи и новые книги.

Что меня тогда тревожило как писателя? — хотите знать?

Этот вопрос стал мне сейчас самому интересен! Я воспользовался гугл-поиском и нашёл свои самые ранние публикации на сайте "Махпарк":

Статья за 7 марта 2011 года: "О ДОБРЕ И ЗЛЕ".

Статья за 11 мая 2011 года: "ЕВРЕЙСКОЕ ИГО БУДЕТ ОДНАЖДЫ СВЕРГНУТО, УТВЕРЖДАЕТ БИБЛИЯ".

Статья за 12 июля 2011 года: "У СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС – СВЕРЖЕНИЕ ИУДЕЙСКОГО ИГА".

Статья за 19 августа 2011 года: "ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ СОВЕСТЬ?".

После того, как я в третий раз испытал на себе феномен замедления времени, я понял, почему в экстремальных ситуациях человек начинает видеть и мыслить в 130 раз быстрее (если учёные не ошиблись с подсчётом), чем в обычной ситуации. В нас заключены сразу две мыслительные системы, и, соответственно, две души, работающие на разных тактовых частотах!

Низшая мыслительная система работает на низкой тактовой частоте, высшая — на высокой! Причём наша низшая мыслительная система работает всегда, а высшая мыслительная система включается только в особых случаях. Поэтому то, когда она включается, у нас и может возникать "феномен замедления времени".

Если перейти на образный язык, который позволяет очень сложные вещи объяснять простыми словами, то наша высшая мыслительная система подобна воздушной турбине, которая приделывается к двигателю автомобиля для повышения его мощности. Автомобилисты знают, что эта турбина выполняет работу воздушного компрессора. Когда она включается, мощность двигателя внутреннего сгорания возрастает сразу на 30-40% за счёт того, что воздушно-топливная смесь нагнетается в цилиндры под высоким давлением.

Так вот, в статье "О ДОБРЕ И ЗЛЕ", которую я написал 7 марта 2011 года, я рассказал буквально следующее:

Люди часто вступают в дискуссии, пытаясь в их ходе найти ответ, ЧТО есть зло и ЧТО есть добро в этом мире? В финале этих дискуссий обычно звучит мысль, что зло есть отсутствие добра. Формально это правильный вывод, но, многое эта формулировка не объясняет.

Прийти к пониманию ДОБРА и ЗЛА в полной мере всякий человек может через осмысление следующей логической цепочки.

1. Есть Бог, и есть его антипод. Для удобства я буду называть их так: "Высший разум" и "низший разум". Посмотрите внутрь себя – осмыслите свои чувства и убедитесь в существовании в себе обоих этих Богов.

Всё низкое в природе человека порождает "низший разум". Его плоды: алчность, скупость, завистливость, ложь, лжесвидетельство, сварливость, гнев, злоба, ненависть, лукавство, коварство, малодушие, предательство и т.п.

Порождение "Высшего разума" в человеке: бескорыстие, любовь в высшем смысле, все таланты, творчество, патриотизм, готовность к самопожертвованию ради спасения других людей и другие добродетели.

2. Всякий человек находится во власти этих двух разумов, чаще всего даже не осознавая этого. Когда оба эти разума находятся в балансе друг с другом по своему воздействию на сознание человека, мы имеем в себе то, что называется гармонией.

3. Вектор поведенческих устремлений человека может быть направлен как к "Высшему разуму", так и к "низшему".

4. Если происходит первое, человек от шага к шагу делает из себя высоконравственную личность. Если происходит второе, человек постепенно превращает себя в животное.

5. Если однажды у человека напрочь обрывается связь между сознанием и его "Высшим разумом" (происходит потеря совести, как говорят в народе), сознание человека замыкается на "низшем разуме", и тогда он превращается даже не в животное, а в чудовище. Полагаю, здесь не надо ничего доказывать. Любая криминальная хроника демонстрирует нам в изобилии таких людей-чудовищ.

6. "Высший разум" и "низший разум" способны порождать в сознании человека чувства и мысли. Относительно "низшего разума", который завязан на наши инстинкты и телесные потребности, полагаю, особо объяснять ничего не требуется. Уверен, что сказанное мною вряд ли вызывает у кого-либо неприятие. В отношении "Высшего разума" у многих людей почему-то есть сомнения: а существует ли Он, "Высший разум", вообще, а дано ли нам Его слышать, и т.п.

Если вам хоть раз в жизни доводилось слышать голос совести, когда вы ещё только думали совершить что-то нехорошее, значит, вы уже слышали голос "Высшего разума", которого все религии называют Всевышним или Богом, или Аллахом. Слово "Аллах" как раз и означает "Всевышний", давая нам по умолчанию намёк на то, что есть ещё НЕКТО "низший".

7. Находясь в нас, "Высший разум", вместе с тем, находится и вне нас. Он вездесущ и всеобъемлющ как радиоволны и свет, а в нас всегда находится лишь какая-то Его часть.

Так откуда же столько зла вокруг, если "Высший разум" вездесущ? – возможно, кто-то хочет спросить меня?

Прежде всего, каждый должен уяснить себе, что homo sapiens ("человек разумный") явлен на свет, чтобы жить по совести. Для того она и дана ему "Высшим разумом". Причём голос совести – это всегда запреты (в отличие от голоса "низшего разума", который всегда кричит: "хочу!", "хочу!", "хочу!"). Совесть звучит в сознании всякий раз, когда человек реально пытается сделать что-либо нехорошее (с точки зрения "Высшего разума").

Эти запреты, как я понимаю, диктуются исключительно для того, чтобы человеческое сообщество в целом могло развиваться гармонично на бесконфликтной и добрососедской основе, как, например, семья пчёл или семейство муравьёв.

Если кого-то смущает введённое мною определение «низший разум», мол, в священных писаниях антиподом Бога является сатана или диавол, я отвечу на этот счёт следующее. У многих людей, начитавшихся в детстве сказок про Змея Горыныча и Бабу-Ягу, при чтении этих двух слов "сатана" или "диавол" в сознании почему-то неизменно возникают образы фантастических существ, подобных названным вымышленным персонажам. И это очень печально.

Наша жизнь далека от сказок. Она гораздо страшней и трагичней. Вот почему я считаю возможным вместо слов "сатана" и "диавол", вызывающих столько недоразумений, использовать определение «низший разум». А чтобы исключить все противоречия на этот счёт, я хочу ко всему сказанному добавить следующее.

"Низший разум", он же первичный белковый разум, (он же "сатана" и он же "диавол" в религиозном лексиконе, он же "люцифер" у сатанистов-сектантов), обитает в наших клетках, в наших генах, а также в клетках и в генах всех биологических объектов природы. Его функциональная задача — заботиться о том, чтобы все твари земные плодились, преумножались и в соперничестве пожирали друг друга. Именно соперничество не на жизнь, а на смерть, вынуждает "низший разум" быть отцом маскировки, отцом лжи, отцом лукавства и разных прочих приёмов выживания в дикой природе.



Хищник-богомол, замаскированный под цветок. Вот наглядная работа "дьявольского ума".

Человеку же дан не только "низший разум", но и "Высший разум". Этим человек и отличается от всех прочих земных тварей. "Высший разум" проявляет себя в сознании человека прежде всего как голос совести и как голос интуиции. А поскольку каждому человеку даны ум, воля и право выбора своего жизненного пути, он сам выбирает, в каком направлении ему идти, и какой разум ему слушать, и чьи команды исполнять.

К сожалению, среди нас проживает много людей, которые смогли задушить в себе голос совести напрочь. Есть даже такие люди, которые провозгласили "низший разум" своим Богом!

Вот наглядный пример:

"В Колумбии открыт храм поклонению Люциферу":



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Есть среди нас и такие люди, которые не только осознанно разорвали свою связь с "Высшим разумом", сделав всю ставку на свой "низший разум", но и которые хотят опираясь исключительно на свой "дьявольский ум", захватить власть над всем человечеством.

Что это за люди? — вы можете спросить меня.

Если верить Библии, два тысячелетия назад их обозначил в человеческой истории и обличил некто Иисус Христос, адресовав этим борцам с "Высшим разумом" следующие слова: «ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». (От Иоанна, 8: 44).

* * *

Это я написал 7 марта 2011 года, а 19 августа 2011 года я решил устроить в "Махпарке" опрос, желая прояснить для себя, какой процент людей ощущает в себе связь с "Высшим разумом", и какой процент людей не ощущает в себе этой связи.

Поскольку способность человека слышать в себе голос совести является верным признаком того, что в нём работают сразу обе мыслительных системы: Высшая и низшая, я решил устроить опрос на тему, "что для Вас значит совесть?" Причём я поставил вопрос так: "Считаете ли Вы, что совесть — врождённое чувство? Или же вы полагаете, что совесть прививается воспитанием?"

Каверзность моего вопроса была в том, что отвечающий на него человек раскрывался на 100%.

У кого не было совести, кто не способен был слышать идущий из глубины души голос "Высшего разума", тот обязательно цеплялся за предложенные в моём опроснике слова, что "совесть прививается воспитанием". А кто слышал хоть раз в жизни голос совести, тот даже не задумываясь отвечал, что "совесть — есть врождённое чувство".

Результат проведенного мною опроса получился следующим:



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Разумеется, по этим цифрам нельзя судить обо всём нашем обществе, ведь в моём опросе приняло участие только две сотни человек, но приблизительную картину уже можно представить.

Процент людей в нашем обществе, которые живут исключительно животным умом ("низшим разумом") слишком велик, отсюда у нас и высокая преступность, и всё такое прочее!

А сегодня, когда я вдруг надумал осветить тему "феномен замедления времени", я вспомнил про это своё творчество 2011 года в связи с вот какой мыслью: феномен замедления времени возникает в критических ситуациях ведь тоже не у всех людей подряд, а лишь у некоторых!

Спрашиваешь одних, "а у вас было такое?"

"Было!" — говорят, и рассказывают, что они прочувствовали тогда и что пережили.

Как правило, те, у кого такой феномен возникает, отделываются в тех же дорожных ДТП лёгким испугом, потому что срабатывает такая защита, которая многократно круче любых подушек или ремней безопасности!

Спрашиваю других: "был ли у вас эффект замедления времени во время ДТП с вашим участием?", а мне отвечают: "всё произошло очень быстро! Бац — и всё!!!"

Я подозреваю, что "бац — и всё!" получалось у тех людей, у кого на момент ДТП в силу каких-то причин отсутствовал (был обрезан) контакт с их "Высшим разумом".

А вы что думаете на этот счёт, читатель?

31 января 2017 года. Мурманск. Антон Благин