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Древние карьеры или петляющие реки?

17:58. 31 января 2017 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:
После того, как wakeuphuman поднял в своей статье тему, что каньоны в Северной Америке, в особенности Гранд Каньон – это древние карьеры, идут постоянные дискуссии. Что же это на самом деле? Можно сказать, что и я склонялся больше в сторону их техногенного появления. Но не могу не поделиться аналогией, которую заметил. Для начала посмотрим пример:


Каньон Гусиные шейки, шт.Юта, США. Река Сан-Хуан, протекающая по каньону. Глубина каньона 300 м. И конечно же, это национальный парк.




Почему река делает такой поворот? Почему не промыла плато напрямую?


А здесь – три поворота подряд!


Очень странно выглядит двухуровневая территория. Как буд-то сняли верхнюю часть грунта, оставив типа столовых гор. Или это содрано водами потопа?


Частично река Сан-Хуан равнинная, а частично – каньон


Если это древний карьер, то здесь видны отвалы (более темный цвет грунта). Или остатки слоев грунта.





Такие примеры можно приводить еще (не будем трогать всем известный Гранд Каньон в Аризоне)


Canyonlands The Maze Aerial


Этот пейзаж вообще трудно объяснить




Трудно представить, что здесь произошло. Где весь тот грунт, который был вровень этим остаткам столовых гор?

Я долго и не раз разглядывал подобные примеры. Мне часто присылали подобные примеры как потенциальные места на звание «древний карьер». Но доля сомнений у меня сохраняется всегда в любой стороне вопроса. Вспомнил про извилистые равнинные реки:


Почему равнинные реки не текут прямо? Ведь прямо – это движение с наименьшей работой и сопротивлением.


Образный вопрос в картинке


Река в горной местности Перу


В этих примерах дело явно не в рельефе.



Официальное объяснение:
Пример: течет река строго прямо по ровному месту. И вдруг в русле речки встречается какое-либо неоднородное место, которое приведет к тому, что река немножко изогнется из-за размывания грунта. Подобное искривление не будет выпрямлено, а будет еще больше усилено. Так как в новых условиях масса воды будет двигаться по дуге, на воду будет действовать центростремительная сила – это воздействие берега на речку. Cоответственно, вода будет действовать на берег с точно такой же силой – вспоминаем третий закон Ньютона. А раз вода будет действовать на грунт берега, то берег начнет подмываться, тем самым и увеличивая искривление русла.
Кроме того, в массе воды возникает циркуляция воды в вертикальной плоскости, что приводит к переносу частиц земли от внешнего (подмываемого) берега к внутреннему. Это приводит к перемещению русла в сторону внешнего берега, то есть, к большему искривлению. Кстати, именно поэтому внутренний берег, как правило, пологий и река у него мелкая, а у внешнего берега река значительно глубже.
Стоит отметить, что подобное движение воды наблюдается и в стакане воды – это и объясняет, почему чаинки собираются в центре дна (которое можно уподобить внутреннему берегу).
Таким образом, если вы видите очень прямой и протяженный участок речки – это было сделано искусственно.

Запутанно, как и петляние рек. Вот более научное объяснение на видео:


Источник

В конце выступления было произнесено: из-за скорости течения глубокая река будет все больше углубляться, а мелкая – заилится. Все красиво в этой модели. Но больше всего мне понравился пример извивания потока воды на этом видео:


Здесь ничего не мешает потоку воды в виде неоднородностей грунта. Но поток все-равно течет извилисто как реки.
Больше всего в понимании этих процессов подошел в свое время Виктор Шаубергер. Вот документальный фильм про него: «Понимать природу и подражать ей»

Эти ответы не отвечают на вопрос: почему поток прошел через плато? В особенности в Гранд Каньоне? Он пересекает там возвышенность. Как такое возможно? У меня объяснение, что произвел это поток воды потопа или стремительное таяние ледниковой шапки когда на территории Северной Америки находился северный полюс. Только гигантские потоки воды высотой в сотни метров могли сотворить такое. Однако, вопрос еще в том, что потоки потопа накрыли бы территорию и каньонов было бы много. А мы видим одиночные. Не исключу еще версию, что был выход вод подземного океана под давлением где-то на этой территории возвышенности. Эта вода промыла каньоны, начиная именно с возвышенности, стекала на равнину. Как в Библии: и разверглись тверди небесные и земные.
Но версию древнего карьера-каньона нельзя сбрасывать со счетов до конца. Она тоже имеет основания на существование.
Вот такое опровержение версии древних карьеров по крайней мере в отношении каньона Гусиные шейки. Как говорится: «Платон мне друг, но истина дороже…».


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: геология, заблуждения, земля, карьеры, наука, шаубергер
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