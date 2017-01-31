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ЦРУ рассекретило файлы о наблюдениях за НЛО над Гималаями

19:01. 31 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В опубликованной ЦРУ США подборке документов, насчитывающей 13 млн страниц, обнаружились весьма неожиданные материалы. Кроме будничных аналитических справок и различных дежурных отчётов в подборке содержатся документы, свидетельствующие, например, о том, что разведка серьёзно интересовалась проблемой НЛО.

RT продолжает изучение необычных фрагментов из архивов американских спецслужб.

RT уже знакомил читателей с рассекреченными документами ЦРУ, которые наглядно демонстрировали неподдельный интерес американских разведчиков к феномену НЛО и различным паранормальным явлениям.

Однако при дальнейшем изучении архивов ЦРУ становится ясно, что американские разведчики интересовались этим явлением и за пределами Соединённых Штатов и Западной Европы. Так, в базе данных обнаружились доклады о наблюдениях за НЛО над Гималаями.

  • © cia.gov

В 1968 году ЦРУ < ![CDATA[]]>составило доклад< ![CDATA[]]> о шести случаях появления НЛО в небе над индийскими регионами Ладакх и Сикким, а также королевствами Бутан и Непал.

Непал и Сикким

19 февраля 1968 года яркий объект, двигающийся на большой скорости, был замечен в небе над северо-восточным Непалом и на севере Сиккима в около 21:00 по местному времени.

«Объект двигался на большой скорости, имел вытянутую форму и испускал красные и зелёные лучи. Они были настолько мощными, что ярко освещали район наблюдения. Через несколько секунд после появления объекта над населённым пунктом Чхоламу раздался громкий звук, напоминающий раскат грома», — говорится в документе.

Бутан

21 февраля 1968 года ЦРУ сообщило о наблюдении за другим НЛО над столицей Бутана, городом Тхимпху.

«Объект, от которого шло голубоватое свечение, перемещался абсолютно бесшумно. Яркое излучение озаряло весь район наблюдения», — сказано в докладе. В документе указано, что объект двигался с востока на запад со стороны Тибета.

Ладакх

4 марта 1968 года неопознанный объект был замечен, когда двигался с востока на запад со стороны перевала Чанг-Ла. Он пролетел над базой индийских ВВС Фукче и деревней Койул.

«Было замечено яркое излучение белого цвета, за которым последовали два громких звука, напоминающих взрывы. Также наблюдалось красноватое излучение, за которым тянулся белый дымный след», — пишет ЦРУ.

Над Ладакхом были замечены ещё два объекта, 4 и 25 марта того же года. Однако в докладе уточняется, что объект, зафиксированный 25 марта, явно напоминал ракету и оставлял за собой заметный дымный след.

Непал

Самое интересное в данном докладе — наблюдение, сделанное 25 марта 1968 года в районе Каски в северо-западном Непале.

«Двигался с севера на юг. Объект излучал яркое свечение, которое пульсировало вспышками. Издав громкий звук, напоминавший раскат грома, он дезинтегрировался в небе над регионом Каски. Большой дискообразный металлический объект диаметром шесть футов и толщиной четыре фута был найден в кратере в Балтичауре, в пяти милях к северо-востоку от Покхары. Похожие объекты были обнаружены в Талакоте и Турепасале», — говорится в документе.

Доклад, подготовленный для «контролируемого распространения», был рассекречен в 2001 году. На его обложке размещены фотографии Дональда Кихоу, который возглавлял Национальный комитет по воздушным феноменам с 1957 по 1969 год, и физика-ядерщика Эдварда Кондона, главы Национально бюро по стандартам.

  • Фотографии Кондона и Кихоу, приложенные к докладу ЦРУ.

Кондон впоследствии возглавил так называемый Боулдеровский проект по НЛО под эгидой ВВС США. В своих мемуарах он писал, что согласился стать руководителем комитета для того, чтобы остаться на государственной службе. Его деятельность негативно воспринимается подавляющим большинством уфологов, которые полагают, что он несерьёзно относился к своим обязанностям и поверхностно изучал предоставляемую информацию. Доклад Кондона сыграл ключевую роль в закрытии всех правительственных программ по изучению феномена НЛО в США. Из сопроводительной записки документа ЦРУ, несмотря на фотографии учёных, неясно, был ли этот доклад подготовлен для Кихоу и Кондона.

Напомним, что ЦРУ с 2016 года стало регулярно предавать огласке свои внутренние секретные документы, связанные с феноменом НЛО. В одном из них говорилось, что не мене 20% всех наблюдений не имеют научного или обыденного объяснения.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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