1917 – 1923: война Гражданская или Отечественная?

„ Это была война против иностранных интервентов, численность которых превосходила 1 миллион человек. И эта масса войск, поддерживаемая „белыми”, пересекла территорию России в короткий период с февраля по июль 1918 года.

Против России воевали: англичане, канадцы, американцы, французы, алжирцы, китайцы, сенегальцы, итальянцы, греки, румыны, поляки, японцы, немцы, австрийцы, венгры, турки, чехи… ”

Гражда́нская война́ в Росси́и (1917—1922/1923) — ряд вооружённых конфликтов между различными политическими, этническими, социальными группами и государственными образованиями на территории бывшей Российской империи, последовавших за захватом власти большевиками в результате Октябрьской революции 1917 года

23 декабря 1917 г. было заключено англо-французское соглашение о разделе сфер будущих военных действий в России: в зону Великобритании вошли Кавказ и казачьи области, в зону Франции — Бессарабия, Украина и Крым; Сибирь и Дальний Восток рассматривались как сфера интересов США и Японии.”

Такая же проблема массового дезертирства вставала и перед белыми, как только они пытались провести мобилизацию на «освобожденных» территориях

Численность белых армий, сражавшихся против Красной армии, по оценкам разведки к июню 1919 г. составляла около 300 000 человек

В октябре 1919 во ВСЮР было всего 150 тыс. штыков и сабель, но это считая со штыками и саблями глубокого тыла и тылов действующей армии (гарнизоны, войска внутреннего противоповстанческого фронта и т.д.). Штыки и сабли боевых войск во ВСЮР в октябре 1919 насчитывали почти 120 тыс., из них на фронте против большевиков – около 100 тыс. (остальные – против Петлюры, на грузинской границе и в Терском крае против повстанцев Чечни и Дагестана).

Из отечественной истории практически вычеркнуты боевые действия войск иностранных государств на нашей земле в 1918-1922 годах. Напротив, всячески будируется миф о братоубийственной гражданской войне, которую якобы развязали большевики. За количество вложенных технических, людских и финансовых средств военный министр Великобритании Черчилль называл деникинскую армию «моя армия». «Было бы ошибочно думать, — писал он в книге «Мировой кризис», что в течение всего этого года (1919 – Б.С.) мы сражались на фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше дело»!

Борис Соколов

Из отечественной истории практически вычеркнуты боевые действия войск иностранных государств на нашей земле в 1918-1922 годах. Напротив, всячески будируется миф о братоубийственной гражданской войне, которую якобы развязали большевики.

События, развернувшиеся на территории России в первые годы после Октябрьской революции, остаются для нас интересными, актуальными и… малоизвестными. На огромных территориях шла война с линиями фронтов, танками, орудиями и боевыми кораблями, а за линиями фронтов действовали целые партизанские армии, группы подпольщиков! Кто был в это время в сердце государства, кто его отстоял и собрал – известно. А кто был с другой стороны?

Гражданской была та великая война или все-таки какой-то другой? Единственный способ разобраться (если мы этого хотим) – изучать историю спокойно и последовательно, переосмысливая известные и учитывая вновь открывшиеся факты.

Вернёмся в те далёкие годы… Свой известный лозунг «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую» Ленин выдвинул в августе 1914 года, обращаясь к трудящимся и социалистам ВСЕХ воюющих государств, подразумевая их ОДНОВРЕМЕННОЕ выступление против империалистов — организаторов войны (Ленин В.И. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 26, C.32, 180, 362).

Но после победы Октябрьской революции первым декретом советской власти был Декрет о мире, юнкера и казаки, выступившие против большевиков, после пленения были отпущены на свободу. И собственно гражданская война, война граждан, была в России очень короткой, приняв своеобразный очаговый, "эшелонный" характер. Продолжалась она с ноября 1917 по март 1918 года и закончилась практически полным разгромом «очагов белой борьбы».

Ленин в марте 1918 года имел все основания писать: «Мы в несколько недель, свергнув буржуазию, победили ее открытое сопротивление в гражданской войне. Мы прошли победным триумфальным шествием большевизма из конца в конец громадной страны» (Ленин В.И. Главная задача наших дней. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 36, C.79.).

Однако затем в период с февраля по июль 1918 года с разных сторон на территорию России вступили более 1 миллиона иностранных солдат – оккупантов!

Это масштабнейшее вторжение войск многих государств на суше, на море и в воздухе почему-то закрепилось в истории под мягким, почти нежным наименованием «ИНТЕРВЕНЦИЯ», в то время как на самом деле началась самая настоящая захватническая война!

На русском севере с лета 1918 до осени 1919 года воевали англичане, американцы, канадцы, французы, итальянцы, сербы численностью около 24 тыс. человек на конец 1918 года. От Финляндии и Прибалтики через Белоруссию, Украину вплоть до Ростова на Дону с февраля по ноябрь 1918 года боевые действия вели немцы и австро–венгры (около 1 млн. чел.). Сразу после их ухода и до конца весны 1919 года на Украине и в Крыму войну продолжили французские и греческие войска, численностью около 40 тыс. человек.

Грузию, Армению и Азербайджан оккупировали с зимы до осени 1918 года немцы и турки численностью более 30 тыс. человек, затем, до июля 1920 года, их сменили английские войска примерно такой же численности. Крупные города Поволжья, Урала и Сибири захватил летом 1918 года 30-тысячный чехословацкий легион, входивший в состав французской армии.

На Дальнем Востоке с лета 1918 до конца 1919 года вели активные боевые действия японцы, американцы, те же чехословаки, англичане, французы, итальянцы, всего более 100 тыс. человек на конец 1918 года. Причем японские войска эвакуировались лишь в конце 1922 года!*

За период с 1918 по 1920 гг. только британский королевский военно-морской флот использовал для проведения морских операций против Советской России 238 кораблей и судов всех типов!*

Именно иностранные государства прямым военным вмешательством, не говоря о разнообразном косвенном, уничтожили на большей части территории России признанную народом де-факто советскую власть, надломив тем самым естественный ход российской истории. На оккупиованных территориях чужеземцы насаждали авторитарные военные режимы, осуществляли политические репрессии, беззастенчиво грабили! Поставив правительство большевиков в условия полной блокады, заставили его проводить строительство нового общества по жесткой, военной схеме. Началась совсем другая война, к которой в гораздо большей степени подходит термин «Отечественная»!

С кем воевали сибирские мужики, украинские крестьяне…? Друг с другом? Или все-таки первые — в основном с чехословаками, японцами, американцами, британцами и т.д., а вторые — с немцами, австрийцами, венграми и т.д.?

В секретной ноте №25, утвержденной Верховным военным советом Антанты 2 мая 1918 года, подписанной Клемансо, Фошем, Петэном, Ллойд Джорджем и другими тогдашними лидерами западного мира, о чехословацких легионерах, растянувшихся эшелонами от Волги до Владивостока указывалось, что «…они могли бы… при необходимости содействовать акции союзников в Сибири».

Американские исследователи Д.Дэвис и Ю.Трани в работе «Первая холодная война», основываясь на многочисленных документах, показывают, что нападение чехословацких легионеров на советскую власть в качестве авангарда интервентов Антанты одобрил сам президент США Вудро Вильсон!

Восточный фронт Советской России появился именно «благодаря» легионерам, которые воевали там в первой линии с июня по декабрь 1918 года. Известным, но не популярным ныне историческим фактом является то, что приближение частей чехословацкого легиона к Екатеринбургу стало непосредственным поводом к расстрелу бывшего царя и его семьи. В 1919 году чехословацкий легион служил костяком иностранной оккупационной армии на Транссибирской железной дороге и выполнял карательные и противопартизанские «миссии».

Мало популяризованы события так называемой «эвакуации» чехословацких легионеров с востока России зимой 1919/1920 года: «Захватив русские вагоны, чехи безжалостно выкидывали из них русских людей, выдавали красным тех самых офицеров, которые ими же были втянуты в гражданскую войну…; …благодаря чешскому хозяйничанью на дороге артельщики не могли развозить денег, …прервалось сообщение с фронтом, были отняты все транспортные средства у русских военных частей…; распродажа привозимого в чешских эшелонах имущества в Харбине достаточно ярко рисует, каким интересам отдавалось предпочтение, когда отнимались паровозы от поездов с ранеными, больными, женщинами и детьми».

Об этих и о многих других «делах» вооруженных иностранцев в России пишет управляющий делами колчаковского правительства Г.К. Гинс в своих объемистых воспоминаниях «Сибирь, союзники и Колчак». Так не пора ли призвать их потомков к покаянию?

В 1919-1920 годах с Советской Россией в числе многих прочих воевали и польские войска, оснащенные Францией, Англией и США. Они топтали своими сапогами Киев, Минск, Вильно… 12 тысячная польская дивизия в составе войск интервентов убивала русских даже в Сибири! «Десятки тысяч красноармейцев, которые оказались в Польше… пропали или погибли», напомнил Дмитрий Медведев, выступая в ходе пресс-конференции в Варшаве в конце 2010 года. Не пора ли польским официальным лицам покаяться за эти злодеяния?

А можно ли считать по преимуществу принудительно мобилизованные и экипированные за иностранный счет войска Колчака, Миллера, Юденича, Деникина «русской армией»? Тыл Колчака обеспечивала весь 1919 год почти 200 тысячная иностранная армия, состоявшая из японцев, чехословаков, американцев, поляков, англичан, канадцев, австралийцев, французов, итальянцев, сербов, румын! Она контролировала Транссибирскую железную дорогу и воевала со 100 тысячной армией красных партизан.

На Кольском полуострове и Северной Двине воевали не столько принудительно мобилизованные русские Северной армии генерала Миллера, сколько английские волонтеры генерала Айронсайда со своими кораблями, самолетами, бронепоездами и танками, а так же помогавшие им американцы, французы и прочие.

Небольшая армия Юденича была сформирована и экипирована стараниями английских генералов Гофа и Марша. Вместе с ней на красный Петроград наступала оснащенная теми же англичанами эстонская армия, а с моря на Балтике их поддерживал английский флот. На юге России при армии Деникина с Советской Россией воевала двухтысячная британская военная миссия – штабисты, инструкторы, летчики, танкисты, артиллеристы. За количество вложенных технических, людских и финансовых средств военный министр Великобритании Черчилль называл деникинскую армию «моя армия».

«Было бы ошибочно думать, — писал он в книге «Мировой кризис», что в течение всего этого года (1919 – Б.С.) мы сражались на фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше дело»!

Широкий иностранный «след» тех трагических для России событий ярко выписан у Шолохова в «Тихом Доне». Читая, мы видим, как старый казак на Дону убегает от немецких оккупантов, пытающихся отобрать у него бричку вместе с лошадьми, как Григорий Мелехов пьет и по душам гутарит с английским танкистом, как английский линкор «Император Индии» «стервенит» красных из главного калибра под Новороссийском, как Григорий идет с красными на польский фронт!

Так что же это была за война? Гражданская или неизвестная Отечественная?

Обращаться к почти столетнему прошлому нас заставляет политическая и военная атмосфера, окружающая современную Россию. Положим рядом (или откроем в Интернете) карты Российской империи, Советской России в кольце фронтов 1918-1919 гг., СССР и РФ. Достаточно взглянуть на эти 4 карты, чтобы грустно призадуматься – ситуация-то повторяется. Прибалтика вновь отделена от России, входит в агрессивный военный блок НАТО, немецкие, английские и американские самолеты и корабли бороздят балтийское пространство. Продвигается НАТО на восток в Причерноморье, прощупывает Среднюю Азию. Руководство Польши опять, занимая недружественную России позицию, принимает у себя американских ракетчиков, как в 1920 году принимало американских летчиков. Имеется свежий опыт Югославии, которую, в отличие от Советской России западным державам в несколько приемов удалось расчленить полностью. Почти десятилетнее пребывание западных интервентов XXI века в Афганистане и Ираке также говорит о том, что они «присутствуют» там не только для борьбы с террористами…

Не осознав схожести процессов и, не сделав соответствующих выводов, мы, в условиях экономической нестабильности, ослабления государства и армии рискуем тоже получить новую интервенцию! А кто-то видимо будет подобно Бунину в «Окаянных днях» радостно ждать и встречать оккупантов.

*данные о численности иностранных войск приведены на основе книг А. Дерябина «Гражданская война в России 1917 – 1922. Войска интервентов» и «Гражданская война в России 1917 – 1922. Национальные армии».

У меня, после прочтения статьи, возникает мнение, о том. что сейчас, то есть после перестройки, победила Антанта, так как цели которые ставили интервенты Антанты в настоящее время выполнены, то есть страна превращена в сырьевой придаток, промышленность дышит на ладан и 70% нашей промышленности принадлежит иностранным компаниям. Страна СССР разделена на маленькие государства. Разве не так?