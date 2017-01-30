Технология спаивания на примере сериала СТС «Вы все меня бесите»

Сериал «Вы все меня бесите» телеканала СТС рассказывает историю злобной эгоистки Сони Багрецовой, которая работает обозревателем в глянцевом журнале. Несмотря на открытую человеконенавистническую позицию, выраженную в стремлении постоянно всех оскорбить, унизить и оттолкнуть, к героине проникаются симпатией сразу несколько человек, начинают дружить с ней и на протяжении 20 серий постоянно выслушивают всевозможные колкости и оскорбления в свой адрес. А её гнусное поведение, наоборот, воспринимается ими, как нечто уникальное и даже положительное – именно такая она им и нравится.

В конце сериала Соню, которая так и не исправит свой дурной характер, ждёт хэппи-энд в виде решения всех трудностей на работе и урегулирования ситуации в личной жизни. По сути, зрителю показывают очередную историю успеха маргинальной личности, по умолчанию представляя её модель поведения, как образец для подражания, что вполне логично вписывается в программу оболванивания населения, неуклонно реализуемую телевидением. Если кому-то не хватает лицемерия, лживости и язвительности в реальной жизни, то это кино для вас, всем остальным оно вряд ли будет интересно и уж тем более полезно.

Мы же на примере только одной первой серии ситкома продемонстрируем, как с помощью подобной якобы развлекательной продукции в головах зрителей формируют убеждение, что употребление алкоголя – является не только нормальным, но даже обязательным явлением в жизни каждого.

Итак, сюжет первой серии такой: Соня посещает психиатра, у которого проходит принудительное лечение из-за инцидента с полицией. Тот рекомендует ей выпить и, когда она отказывается, высказывает предположение, что в этом её главная проблема. Что показательно, это основной образ врача в сериале, и он практически в каждой серии консультирует пациентку, не выпуская бутылку с алкоголем из рук. От психиатра Соня едет на работу и в офисе знакомится с новым шеф-редактором Кириллом, который теперь будет её начальником.

Ближе к вечеру они вместе с её новым боссом оказываются в одном ресторане, и тот убеждает Соню выпить немного вина, так как она ведёт себя неадекватно и может провалить служебное задание. Алкоголь оказывает на Соню волшебное действие – из стервозной и злой она превращается в добрую и весёлую, устраивает у себя дома вечеринку и проводит ночь с Кириллом, который в неё сразу влюбляется. К тому же её статья, посвящённая тому самому ресторану, имеет большой успех, и у героини появляются двое новых друзей – маникюрша Нэля и сосед Вова.

Таким образом, алкоголь в фильме показан тем сказочным средством, которое за один день сумело кардинально изменить жизнь героини – она нашла новых друзей, влюбила в себя начальника и достигла успеха в профессиональной сфере. Параллельно поощряется и крайне легкомысленное поведение, потому что по логике развития сюжета переспать с человеком в первый вечер после знакомства – это отличная основа для дальнейшего развития отношений.

Посыл зрителю: Алкоголь может решить любые проблемы на работе и в личной жизни, к тому же «врачи рекомендуют…»

Для того, чтобы нас не упрекнули в предвзятости и не сказали, что кино, мол, просто развлекательное, предлагаем посчитать количество сцен с алкоголем в одной только 20-минутной первой серии. Но сначала озвучим 5 основных принципов гитлеровской пропаганды по Геббельсу, так как продолжателем именно его дела является современное российское телевидение.

Первый гласит, что «пропаганды должно быть много, очень много». Второй принцип отмечает «предельную простоту любых посланий». Это нужно затем, чтобы даже ребёнок усвоил команду, транслируемую с экрана. Кстати, молодёжь и дети – это всегда главная аудитория, на которую рассчитана подобная промывка мозгов. Третий – «максимальное однообразие ясных, кратких, хлестких посылов». Четвёртый – «никакого лишнего выбора», пропаганда не должна позволять сомневаться, колебаться, рассматривать различные варианты. Пятый – «апеллировать в первую очередь к эмоциям и чувствам, и лишь в самой малой степени к мозгу».

А теперь – наглядная реализация этих пяти принципов: сцены с алкоголем даём в сокращённом виде.

ИТОГО. В 20-минутной серии:

алкоголь в кадре около 10 минут

эпизодов с алкоголем более 10

+ модели поведения, транслируемые через образ главной героини:

пошлость

легкомыслие

цинизм

эгоизм

глупость

Как показывает практика, телеканал СТС обычно пытается под предлогом защиты авторских прав блокировать любую критику в свой адрес, и это касается не только проекта Научи хорошему. Так было, например, и с видеороликом популярного блоггера Михаила Лазутина (он же «Лев против»), когда Михаил единственный раз решил попробовать подняться с уровня тушения бычков на уровень противодействия информационному террору и опубликовал достаточно сильный обзор на сериал СТС «Два отца – два сына», показав, что там также в каждой серии присутствует навязчивая пропаганда алкоголя и пошлости.

На следующий день после публикации видеообзор был сначала заблокирован на Ютубе по требованию СТС, а затем и полностью удалён владельцем канала. Михаил больше к этой тематике с тех пор ни разу не возвращался и никаких комментариев не давал.

Однако, как показывает наш опыт, при наличии нескольких развитых информационных площадок и определённой настойчивости, блокирование информации на одном ресурсе – например, на Ютубе, вызывает всплеск внимания к теме на всех других: на сайте, ВКонтакте и в Одноклассниках. В результате попытка цензуры заканчивается только большим пиаром затронутой темы. Кстати, на нашей стороне не только правда, но и закон – так как мы используем авторский контент исключительно в образовательных целях.

Тем не менее, призываем зрителей активно распространять этот и все другие обзоры, по возможности загружать их на различные видеохостинги, в том числе на Ютуб, и включаться в работу по возрождению нравственности в СМИ. Смелее товарищ, гласность – наша сила!

Источник: whatisgood.ru