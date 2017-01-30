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Такого милиционера в СССР больше не было…

09:36. 30 января 2017 Просмотров - 271 Нет комментариев Опубликовал:
В 70-е он возглавлял ГУВД Московской области, был начальником угрозыска.
Днем ловил бандитов, а вечерами писал музыку.

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«Снегопад» Брегвадзе, «Не надо печалиться», – визитная карточка «Самоцветов», «Я хочу, чтобы песни звучали», «Вот и встретились два одиночества» в исполнении Кикабидзе и еще много-много песен, которые брали в свой репертуар Кобзон, Магомаев, Зыкина, Лещенко, Мулерман…

Один из лучших сыщиков страны был еще и одним из самых любимых народом композиторов.
Ни одна «Песня года» не обходилась тогда без его хитов.

Представить страшно мне теперь,
Что я не ту открыл бы дверь,
Другой бы улицей прошел,
Тебя не встретил, не нашел…

- неслась изо всех радиоточек Советского Союза «Случайность» в исполнении незабвенной Герман.


А написал ее специально для Анны самый молодой генерал-майор милиции (моложе был только Чурбанов, зять Брежнева) Алексей Экимян.

И не только написал, но и сам сочинил партитуру для всех инструментов оркестра Юрия Силантьева, во время записи песни на фирме «Мелодия».

Такого милиционера в СССР больше не было.

Сегодня мы отмечали бы его 85-летие, но, к сожалению, Алексей Гургенович умер, не дожив и до 55, не перенеся третьего инфаркта.
Работа в милиции, как и профессия актера, здоровья не прибавляет…(((

Алексей Экимян вырастил двух прекрасных сыновей – Михаила и Рафаэля.
Михаил стал композитором. А Рафаэль – милиционером.
Как отец.





Вахтанг Кикабидзе:

- Наше знакомство было странным. Однажды мне позвонили из Тбилиси, из УВД. Сказали, что приехал какой-то московский генерал, который в свободное время пишет песни и хочет, чтобы я их исполнил… Отбояриться не получилось – уже минут через 20 ко мне домой явились высокопоставленные чиновники, среди них Экимян в генеральской форме. Нехотя поехал с ними на студию. Но потом послушал песни, штук четырнадцать, и понял – то, что надо! Я записал их с ходу, на следующий же день. Даже не репетировал, настолько они оказались мелодичными: просто брал текст, слушал музыку – и пел… Утром зашел в студию с бутылкой коньяка, вечером вышел – коньяка не было, песни были!.. Экимян остался очень доволен. Позвонил мне, сказал, что хочет вместе сфотографироваться для диска. Я ответил: «Конечно! Только надень белый костюм. Как зачем?! Расписываться на твоем костюме стану, автографы давать!» Диск имел огромный успех. Назвали мы его «Пожелание» – по одноименной песне: «Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал». И «Разговор» – оттуда же: «Вот и встретились два одиночества, развели у дороги костер». До сих пор на всех концертах эти песни пою, люди просят…





Колышется дождь густой пеленой… Слова Роберта Рождественского, музыка Алексея Экимяна.


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, история, Культура, личности, песня, поэзия
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