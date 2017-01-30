В 70-е он возглавлял ГУВД Московской области, был начальником угрозыска.

Днем ловил бандитов, а вечерами писал музыку.

«Снегопад» Брегвадзе, «Не надо печалиться», – визитная карточка «Самоцветов», «Я хочу, чтобы песни звучали», «Вот и встретились два одиночества» в исполнении Кикабидзе и еще много-много песен, которые брали в свой репертуар Кобзон, Магомаев, Зыкина, Лещенко, Мулерман…Один из лучших сыщиков страны был еще и одним из самых любимых народом композиторов.Ни одна «Песня года» не обходилась тогда без его хитов.- неслась изо всех радиоточек Советского Союза «Случайность» в исполнении незабвенной Герман.А написал ее специально для Анны самый молодой генерал-майор милиции (моложе был только Чурбанов, зять Брежнева) Алексей Экимян.И не только написал, но и сам сочинил партитуру для всех инструментов оркестра Юрия Силантьева, во время записи песни на фирме «Мелодия».Такого милиционера в СССР больше не было.Сегодня мы отмечали бы его 85-летие, но, к сожалению, Алексей Гургенович умер, не дожив и до 55, не перенеся третьего инфаркта.Работа в милиции, как и профессия актера, здоровья не прибавляет…(((Алексей Экимян вырастил двух прекрасных сыновей – Михаила и Рафаэля.Михаил стал композитором. А Рафаэль – милиционером.Как отец.Вахтанг Кикабидзе:- Наше знакомство было странным. Однажды мне позвонили из Тбилиси, из УВД. Сказали, что приехал какой-то московский генерал, который в свободное время пишет песни и хочет, чтобы я их исполнил… Отбояриться не получилось – уже минут через 20 ко мне домой явились высокопоставленные чиновники, среди них Экимян в генеральской форме. Нехотя поехал с ними на студию. Но потом послушал песни, штук четырнадцать, и понял – то, что надо! Я записал их с ходу, на следующий же день. Даже не репетировал, настолько они оказались мелодичными: просто брал текст, слушал музыку – и пел… Утром зашел в студию с бутылкой коньяка, вечером вышел – коньяка не было, песни были!.. Экимян остался очень доволен. Позвонил мне, сказал, что хочет вместе сфотографироваться для диска. Я ответил: «Конечно! Только надень белый костюм. Как зачем?! Расписываться на твоем костюме стану, автографы давать!» Диск имел огромный успех. Назвали мы его «Пожелание» – по одноименной песне: «Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал». И «Разговор» – оттуда же: «Вот и встретились два одиночества, развели у дороги костер». До сих пор на всех концертах эти песни пою, люди просят…Колышется дождь густой пеленой… Слова Роберта Рождественского, музыка Алексея Экимяна.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com