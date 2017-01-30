Сводки от ополчения Новороссии 30 января 2017
- 11:28 Последствия обстрела со стороны ВСУ Макеевки в ДНР.
- 11:22 Последствия обстрела Донецка украинскими боевиками.
- 09:16 Ясиноватское направление: столкновения продолжаются (ФОТО, ВИДЕО).
- 09:13 ВСУ пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР.
- 09:04 ВСУ более 10 часов обстреливают юг ДНР, 4 села обесточены.
- 08:18 О боях под Донецком 29 января.
- 06:41 Сколько ещё должно погибнуть..?.
- 01:32 ВСУ перешли в наступление под Донецком, — министр обороны Украины (ВИДЕО).
Последствия обстрела со стороны ВСУ Макеевки в ДНР
Вооруженные силы Украины начиная со вчерашнего дня начали обстрел Донецка и Макеевки.
«Ночной сюрприз в дворе между улицами Репина и Черепановых», — пишут местные жители Макеевки.
Сообщение от местного жителя Гвардейки (район Макеевки):
«Упал снаряд за 30 кварталом в 11,35. В пол двенадцатого ночи , только сейчас увидели».
К оглавлению | Источник: news-front.info
Последствия обстрела Донецка украинскими боевиками
В Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины пострадал многоквартирный дом в киевском районе.
«В Донецке прилеты в Киевском районе. Несколько на Партизанский проспект. Эти фотографии г.Донецк, пр.Партизанский 37-б», — пишут в сети.
Кроме того, сообщается что в Червоногвардейском районе Макеевки отмечены повреждения домов по улицам Давыденко, 17Б и Черепановых, 143, в этом же районе повреждена котельная, был прилет в район 32 школы.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Ясиноватское направление: столкновения продолжаются (ФОТО, ВИДЕО)
После провалившейся попытки прорыва в Авдеевской промзоне украинские оккупанты не прекратили обстрелов жилых районов и инфраструктуры.
Так, в результате ночных обстрелов поврежден газопровод в Киевском районе. Без газоснабжения осталась одна из котельных района. Без центрального отопления соответственно 7 жилых домов. Кроме того, перебита газовая труба по Партизанскому проспекту.
По состоянию на 08:30 в Киевском районе слышны звуки дальнего боя, в том числе звуки тяжелого вооружения на Ясиноватском направлении.
На фото: последствия артиллерийских обстрелов ВСУ в воскресенье 29 января.
Дом по улице Чкалова в Макеевке, о прямом попадании в который вчера сообщала «Русская Весна». По информации Управления Народной милиции ДНР, это был 152-мм снаряд.
И место ранения мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. Калибр не меньше 122 мм. Снаряд упал рядом с автомастерской. Как сообщала «Русская Весна», раненый автослесарь в состоянии средней тяжести находится в госпитале.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ атакуют и пытаются отсечь позиции ДНР: подробности боёв под Авдеевкой и Ясиноватой
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Район села Калиново подвергся обстрелам с направлений Попасной и села Троицкое, огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ВСУ более 10 часов обстреливают юг ДНР, 4 села обесточены
Обстрел юга Донецкой Народной Республики продолжается более десяти часов, ряд сел обесточены, – об этом сообщили в Саханской сельской администрации.
— сообщили в администрации.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
О боях под Донецком 29 января
Жучковский о боях в ДНР 29 января 2017 года.
"Что можно сказать по итогам суточных ожесточенных боев в ДНР, в частности под Донецком. Хотя интенсивность боевых действий серьезно возросла еще в середине недели, пик БД и наибольшие потери пришлись на последние сутки. Тяжелая артиллерия с обеих сторон работает и в эти минуты. В отличие от предыдущих недель и месяцев стала применяться реактивная артиллерия, причем не только Грады, но и Ураганы.
Потери с точностью до человека указать сложно – данные как всегда противоречивы. Насколько мне известно от товарищей, ополченцев погибло не менее десяти, раненых на линии фронта около трех десятков. Это относительно малые потери, учитывая высокую интенсивность военных действий. Связано это с тем, что прямые боестолкновения (атаки пехоты при поддержке бронетехники) в эти сутки были ограниченными – две попытки атаковать наши позиции украинцами силами до взвода (под Авдеевкой и Мариуполем). В основном же применялась тяжелая артиллерия, поэтому, слава Богу, у нас больше разрушений, чем человеческих жертв.
Что касается потерь противника, украинцы, я полагаю, занижают количество погибших и раненых в десятки раз. Во-первых, потому что только при утренних атаках под Авдеевкой и на южных рубежах они потеряли убитыми более 20 человек. Во-вторых, по позициям ВСУ было выпущено такое количество снарядов (в т.ч. РСЗО), что ущерб должен быть колоссальным.
Действительно, примерно к вечеру, после 18 ч., с нашей стороны последовала настолько жесткая реакция, что это было неожиданно даже для нас. Огонь был ураганный, уничтожено множество техники с личным составом и артиллерийских расчетов ВСУ, особенно в р-не Авдеевки и Песок. По ощущениям за один вечер было выпущено снарядов больше, чем за весь прошедший месяц.
Причину такого обострения я вижу в следующем. Украина предприняла атаки, чтобы "прощупать", насколько пассивно или активно поведет себя Россия (руками ДНР) с учетом изменившейся международной обстановки и контактов с США. Если пассивно – значит обстановка для РФ пока неблагонадежная ("Трамп не слил"), если активно – значит Россия чувствует себя более уверенно ("Трамп слил"). Судя по сегодняшним событиям, по разрешению ДНР отвечать максимально жестко, – все-таки второй вариант.
Если это действительно так, вряд ли Украина попробует предпринять какие-то серьезные наступательные действия при полном отсутствии гарантий со стороны Запада. Но вооруженные провокации и артналеты скорее всего будут продолжаться – только так Украина может продолжать привлекать к себе внимание и обвинять Россию в агрессии."
http://voicesevas.ru/news/29333-po-itoga
http://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/29
http://cigr.net/glavnoe/27268-donbass-op
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сколько ещё должно погибнуть..?
“Обстановка на линии соприкосновения с противником имеет тенденцию к обострению. Украинские силовики 153 раза обстреляли территорию республики…” Очередную сводку событий Эдуард Басурин, заместитель командующего корпусом Министерства обороны ДНР начинает этими словами вот уже более двух лет. Меняются только цифры – количество обстрелов, погибших и раненых бойцов и мирных жителей республики, поврежденных объектов инфраструктуры, но – не меняется суть. Нас убивают. Мы соблюдаем. Перемирие.
Минские соглашения с теми, кто не согласен с тем, что мы живы. И любой ценой намерен нас уничтожить.
Сегодня на Аллее Ангелов увидел я стоящую на коленях перед обелиском в память убиенных украинскими карателями детей Донбасса молодую, плачущую красавицу. Я не стал расспрашивать, о ком она плачет, слёзы её и молитвы – обо всех сожжённых РСЗО, разорванных гаубичными снарядами, раскромсанных осколками мин детях. “Сколько ещё?” – спросила она. Что я мог ей ответить? Нет ответа…
Сколько ещё должно погибнуть русских детей, чтобы очередная сводка Эдуарда Басурина прозвучала так: “Наши войска на Северном фронте, после тяжёлых боев заняли населённые пункты Константиновка-Краматорск-Славянск и успешно развивают наступление в направлении городов Изюм и Харьков. На Южном фронте, оставив далеко позади город Мариуполь танковые колонны Армии республики, преодолевая упорное сопротивление карателей, движутся в сторону…”???
Сколько ещё..?
Геннадий Дубовой
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
ВСУ перешли в наступление под Донецком, — министр обороны Украины (ВИДЕО)
Украинские оккупационные силы на Донбассе в воскресенье перешли в наступление и якобы заняли стратегические позиции в районе Авдеевки под Донецком, тем самым нарушив минские соглашения.
Такое заявление сделал министр обороны Украины Степан Полторак в процессе общения с ранеными солдатами в львовском военном госпитале, сообщает пресс-служба Минобороны 29 января.
Полторак решил подбодрить «перемогами» пострадавших «атошников» и рассказал им, что утром в воскресенье начались артиллерийские бои у Авдеевки, а вслед за ними прямые боестолкновения пехотных подразделений. По его словам, со стороны ДНР участвовали два подразделения по 25–30 бойцов каждое, ожесточенные столкновения шли у двух позиций ВСУ. Он утверждает, что на первой позиции ничего знаменательного не произошло, а вот на второй случилась «перемога».
«На второй (позиции, – прим. РВ) — наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, что имеет стратегическое значение», — заявил Степан Полторак.
При этом, по данным «Русской Весны», силы оккупантов на Донецком направлении не смогли продвинуться вперед, понесли потери и были отброшены защитниками ДНР.
Читайте также: ВАЖНО: попытка наступления ВСУ под Донецком провалилась, отступающего врага накрыло заградительным огнем «правосеков» (+ВИДЕО)
Министр обороны добавил, что среди украинских сил есть потери, ситуация в зоне боевых действий на Донбассе остается сложной.
В то же время в 72-й бригаде ВСУ также рассказали о раненых, пресс-секретарь 72-й ОМБр Елена Мокренчук сообщила СМИ, что их «направили в военные госпитали, где им уже оказана соответствующая помощь».
Мокренчук добавила, что вечером артиллерийский огонь у Авдеевской промзоны продолжился. «Бой начался около четырех утра и продолжается до сих пор. Уже не так сильно бьют, но тем не менее. Стреляют из тяжелой артиллерии. Ожидаем всего», — заявила она.
Смотрите также: Неожиданно: «Патриота», требовавшего говорить с ним по-украински, проучил пожилой «АТОшник» (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su