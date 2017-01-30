Сводки от ополчения Новороссии 30 января 2017

Последствия обстрела со стороны ВСУ Макеевки в ДНР

Вооруженные силы Украины начиная со вчерашнего дня начали обстрел Донецка и Макеевки.

«Ночной сюрприз в дворе между улицами Репина и Черепановых», — пишут местные жители Макеевки.

Сообщение от местного жителя Гвардейки (район Макеевки):

«Упал снаряд за 30 кварталом в 11,35. В пол двенадцатого ночи , только сейчас увидели».

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Последствия обстрела Донецка украинскими боевиками

В Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины пострадал многоквартирный дом в киевском районе.

«В Донецке прилеты в Киевском районе. Несколько на Партизанский проспект. Эти фотографии г.Донецк, пр.Партизанский 37-б», — пишут в сети.

Кроме того, сообщается что в Червоногвардейском районе Макеевки отмечены повреждения домов по улицам Давыденко, 17Б и Черепановых, 143, в этом же районе повреждена котельная, был прилет в район 32 школы.

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Ясиноватское направление: столкновения продолжаются (ФОТО, ВИДЕО)

После провалившейся попытки прорыва в Авдеевской промзоне украинские оккупанты не прекратили обстрелов жилых районов и инфраструктуры. Так, в результате ночных обстрелов поврежден газопровод в Киевском районе. Без газоснабжения осталась одна из котельных района. Без центрального отопления соответственно 7 жилых домов. Кроме того, перебита газовая труба по Партизанскому проспекту. По состоянию на 08:30 в Киевском районе слышны звуки дальнего боя, в том числе звуки тяжелого вооружения на Ясиноватском направлении. На фото: последствия артиллерийских обстрелов ВСУ в воскресенье 29 января. Дом по улице Чкалова в Макеевке, о прямом попадании в который вчера сообщала «Русская Весна». По информации Управления Народной милиции ДНР, это был 152-мм снаряд. И место ранения мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка. Калибр не меньше 122 мм. Снаряд упал рядом с автомастерской. Как сообщала «Русская Весна», раненый автослесарь в состоянии средней тяжести находится в госпитале. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ атакуют и пытаются отсечь позиции ДНР: подробности боёв под Авдеевкой и Ясиноватой

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ВСУ пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Район села Калиново подвергся обстрелам с направлений Попасной и села Троицкое, огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия.

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ВСУ более 10 часов обстреливают юг ДНР, 4 села обесточены

“По всему фронту обстрелы были с 22.30 и всю ночь. Сейчас продолжают бить по Коминтерново. Снова обесточены Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, Новотаврия, вчера восстановили и вот снова перебили линии”

Обстрел юга Донецкой Народной Республики продолжается более десяти часов, ряд сел обесточены, – об этом сообщили в Саханской сельской администрации.— сообщили в администрации.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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О боях под Донецком 29 января

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сколько ещё должно погибнуть..?

“Обстановка на линии соприкосновения с противником имеет тенденцию к обострению. Украинские силовики 153 раза обстреляли территорию республики…” Очередную сводку событий Эдуард Басурин, заместитель командующего корпусом Министерства обороны ДНР начинает этими словами вот уже более двух лет. Меняются только цифры – количество обстрелов, погибших и раненых бойцов и мирных жителей республики, поврежденных объектов инфраструктуры, но – не меняется суть. Нас убивают. Мы соблюдаем. Перемирие.



Минские соглашения с теми, кто не согласен с тем, что мы живы. И любой ценой намерен нас уничтожить.



Сегодня на Аллее Ангелов увидел я стоящую на коленях перед обелиском в память убиенных украинскими карателями детей Донбасса молодую, плачущую красавицу. Я не стал расспрашивать, о ком она плачет, слёзы её и молитвы – обо всех сожжённых РСЗО, разорванных гаубичными снарядами, раскромсанных осколками мин детях. “Сколько ещё?” – спросила она. Что я мог ей ответить? Нет ответа…



Сколько ещё должно погибнуть русских детей, чтобы очередная сводка Эдуарда Басурина прозвучала так: “Наши войска на Северном фронте, после тяжёлых боев заняли населённые пункты Константиновка-Краматорск-Славянск и успешно развивают наступление в направлении городов Изюм и Харьков. На Южном фронте, оставив далеко позади город Мариуполь танковые колонны Армии республики, преодолевая упорное сопротивление карателей, движутся в сторону…”???

Сколько ещё..?

Геннадий Дубовой

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

ВСУ перешли в наступление под Донецком, — министр обороны Украины (ВИДЕО)

Украинские оккупационные силы на Донбассе в воскресенье перешли в наступление и якобы заняли стратегические позиции в районе Авдеевки под Донецком, тем самым нарушив минские соглашения. Такое заявление сделал министр обороны Украины Степан Полторак в процессе общения с ранеными солдатами в львовском военном госпитале, сообщает пресс-служба Минобороны 29 января. Полторак решил подбодрить «перемогами» пострадавших «атошников» и рассказал им, что утром в воскресенье начались артиллерийские бои у Авдеевки, а вслед за ними прямые боестолкновения пехотных подразделений. По его словам, со стороны ДНР участвовали два подразделения по 25–30 бойцов каждое, ожесточенные столкновения шли у двух позиций ВСУ. Он утверждает, что на первой позиции ничего знаменательного не произошло, а вот на второй случилась «перемога». «На второй (позиции, – прим. РВ) — наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, что имеет стратегическое значение», — заявил Степан Полторак. При этом, по данным «Русской Весны», силы оккупантов на Донецком направлении не смогли продвинуться вперед, понесли потери и были отброшены защитниками ДНР. Читайте также: ВАЖНО: попытка наступления ВСУ под Донецком провалилась, отступающего врага накрыло заградительным огнем «правосеков» (+ВИДЕО) Министр обороны добавил, что среди украинских сил есть потери, ситуация в зоне боевых действий на Донбассе остается сложной. В то же время в 72-й бригаде ВСУ также рассказали о раненых, пресс-секретарь 72-й ОМБр Елена Мокренчук сообщила СМИ, что их «направили в военные госпитали, где им уже оказана соответствующая помощь». Мокренчук добавила, что вечером артиллерийский огонь у Авдеевской промзоны продолжился. «Бой начался около четырех утра и продолжается до сих пор. Уже не так сильно бьют, но тем не менее. Стреляют из тяжелой артиллерии. Ожидаем всего», — заявила она. Смотрите также: Неожиданно: «Патриота», требовавшего говорить с ним по-украински, проучил пожилой «АТОшник» (ВИДЕО)

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