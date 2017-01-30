Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 января 2017
- 05:30 ВКС России громит ИГИЛ в Дейр-эз-Зор: корректируемые бомбы падают на головы террористов.
- 03:30 Сирия прекрасна, а Запад обречён, — мнение.
- 03:09 Боевики перед эвакуацией жгли дома — репортаж из освобожденной долины Вади Барада под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:06 Русский огонь, истребляющий ИГИЛ: Огнемёты «Буратино», ВКС РФ и танки Т-90 сметают оборону боевиков в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА).
ВКС России громит ИГИЛ в Дейр-эз-Зор: корректируемые бомбы падают на головы террористов
ВКС России продолжают оказывать мощную поддержку с воздуха обороняющимся и контратакующим войскам САР в Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
Свыше 30 террористов ИГИЛ* были уничтожены в воскресенье, 29 января, в провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов российской и сирийской военной авиации.
Удары корректируемыми авиабомбами были нанесены по скоплениям боевиков у холма Джабаль Тарда, передает арабское агентство AMN.
По данным антиправительственной «Сирийской обсерватории по правам человека», за минувшие 2 недели в Дейр-эз-Зоре в боях с Армией Сирии и ополчением ликвидировано около 200 боевиков ИГИЛ.
Как сообщала «Русская Весна», несколько недель назад террористы ИГИЛ начали штурм подконтрольных правительству районов города Дейр-эз-Зор и одноименной авиабазы. Группировка ИГИЛ оккупировала большую часть этой провинции и пытается захватить ее полностью.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирия прекрасна, а Запад обречён, — мнение
Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин — о том, что ждет Восток и Запад.
Четверть века назад я был в Дамаске. Заходил в маленькую гробницу великого Саладина, посетил храм, построенный на месте, где гонитель христиан Павел вновь обрёл зрение.
Сирия прекрасна!
Чтобы понять, что происходит сейчас в Сирии, необходимо смириться с мыслью, что Восток — это другой мир. Другие отношения.
Конечно, общечеловеческий базис остаётся, но традиции очень разнятся.
Русским людям в силу исторического опыта доступно понимание и всех особенностей западного мира, и всех предрасположений восточного.
Оттого и договариваются русские люди с людьми Востока проще, чем англосаксы. Англичанин может сколь угодно долго обсуждать с арабом изящные темы и научные открытия, но никогда они не поговорят «по душам». Просто не смогут. Нет точек соприкосновения, на уровне массовых бессознательных. А русские могут. И арабы это понимают, оттого и уважение.
Восток пытаются делить без учёта мнения арабов. Причём иезуитски ловко и жестоко — революциями с цветочками в руках, после чего к власти, на заграничные деньги, приходит другой клан и порабощает предшественников.
Хаоc в смене клановых традиций возродил в толпе выброшенных за край жизни представителей проигравших сторон мечту об Исламском государстве. Теперь у затейников на Западе большие проблемы. Доброй волей и жирной взяткой бесполезно.
Тем более денег у них полно. Молодёжь Запада, почти столетие лишённая традиционной морали, пачками принимает ислам и едет воевать за халифат в небе. Простить нельзя, но понять можно.
И их очень много вернётся домой, где они смешаются с толпами беженцев, а там понимаете….
У Запада только один выход. Самый непопулярный. Без газетных передовиц и блогеров. Силами армии и местного населения. За один день. Но Запад не сможет. Да и арабы не дураки. Взрывы и теракты закончатся с первым премьером из их среды.
После чего — дело времени! — премьер по доброй восточной традиции привлечёт к государственной службе ближайших родственников и друзей, а те быстро убедят своих дальних агрессивных родственников, что лучше Запад в руке, чем халифат в небе. Они все родственники. Так или иначе. У них многотысячелетняя культура. Особо отмечу: живая культура!
У Запада этого давно нет. Слишком много блудил Запад. Задушил Запад свою культуру стриптизом и фриками. Запад обречён.
Нам бы самим учесть этот опыт и настаивать, чтобы дети молились перед едой, а белая фата на голове невесты действительно олицетворяла целомудрие. А что на Западе себе для дополнительного удовольствия в задницы суют, нам знать необязательно. Лишнее это для нас знание.
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Иван Охлобыстин
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Боевики перед эвакуацией жгли дома — репортаж из освобожденной долины Вади Барада под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщалось, населенный пункт Айн-Аль-Фиджа и долина Вади Барада под Дамаском полностью освобождены правительственными войсками от боевиков.
Военный источник рассказал «Русской Весне» подробности.
«Террористы, покидая населенный пункт, жгли дома, в которых размещались до этого», — рассказал военный.
«В Айн-Аль-Фиджа прибыла бригада рабочих для ремонта водозабора. По заявлению представителя администрации г. Дамаска, ремонтные работы начнутся сразу по завершению обезвреживания самодельных взрывных устройств в районе насосной станции», — добавил собеседник «Русской Весны».
Несколько автобусов прибыли в населенный пункт Айн-Аль-Фиджа для эвакуации боевиков, не пожелавших урегулировать свой статус, в провинцию Идлиб.
Читайте также: ВАЖНО: Армия Сирии очистила от боевиков долину Вади-Барада под Дамаском (ФОТО, ВИДЕО)
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Русский огонь, истребляющий ИГИЛ: Огнемёты «Буратино», ВКС РФ и танки Т-90 сметают оборону боевиков в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)
Сирийская армия при массированной поддержке ВКС России ведет масштабное и победоносное наступление на востоке провинции Алеппо.
Под предводительством спецназа «Тигры» за короткий промежуток времени освобождено 23 населенных пункта на пути к главной цитадели ИГИЛ* — городу Аль-Баб.
Наступление правительственных войск в этом районе поддерживается российской военной авиацией, которая наносит мощнейшие удары по позициям исламистов, расчищая путь продвигающимся войскам.
«Игиловцы» публикуют кадры массированных авиаударов, а сирийские источники — фото тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1 «Буратино», переброшенной в этот район (фото 1).
Также в наступлении активно участвуют современные российские танки Т-90 (фото 2).
В январе Tiger Force нанесли первый удар, освобождая несколько поселков и вершин холмов от террористов ИГИЛ, направляясь к их оплоту на востоке сельской местности Алеппо.
В настоящее время Сирийская Армия освободила не менее 23 поселков и деревень, убив и ранив более 150 боевиков.
В то же время, севернее, турецкие войска неоднократно пытались войти в город Аль-Баб, но терпели неудачу за неудачей, несмотря на помощь со стороны ВКС России, которые недавно стали помогать Анкаре в этом районе.
Вооруженные Силы Турции потеряли большое количество военной техники и солдат во время наступления на Аль-Баб, главной операции армии Эрдогана, проводимой с августа 2016 года.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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