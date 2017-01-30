Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 января 2017

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин — о том, что ждет Восток и Запад.

Четверть века назад я был в Дамаске. Заходил в маленькую гробницу великого Саладина, посетил храм, построенный на месте, где гонитель христиан Павел вновь обрёл зрение.

Сирия прекрасна!

Чтобы понять, что происходит сейчас в Сирии, необходимо смириться с мыслью, что Восток — это другой мир. Другие отношения.

Конечно, общечеловеческий базис остаётся, но традиции очень разнятся.

Русским людям в силу исторического опыта доступно понимание и всех особенностей западного мира, и всех предрасположений восточного.

Оттого и договариваются русские люди с людьми Востока проще, чем англосаксы. Англичанин может сколь угодно долго обсуждать с арабом изящные темы и научные открытия, но никогда они не поговорят «по душам». Просто не смогут. Нет точек соприкосновения, на уровне массовых бессознательных. А русские могут. И арабы это понимают, оттого и уважение.

Восток пытаются делить без учёта мнения арабов. Причём иезуитски ловко и жестоко — революциями с цветочками в руках, после чего к власти, на заграничные деньги, приходит другой клан и порабощает предшественников.

Хаоc в смене клановых традиций возродил в толпе выброшенных за край жизни представителей проигравших сторон мечту об Исламском государстве. Теперь у затейников на Западе большие проблемы. Доброй волей и жирной взяткой бесполезно.

Тем более денег у них полно. Молодёжь Запада, почти столетие лишённая традиционной морали, пачками принимает ислам и едет воевать за халифат в небе. Простить нельзя, но понять можно.

И их очень много вернётся домой, где они смешаются с толпами беженцев, а там понимаете….

У Запада только один выход. Самый непопулярный. Без газетных передовиц и блогеров. Силами армии и местного населения. За один день. Но Запад не сможет. Да и арабы не дураки. Взрывы и теракты закончатся с первым премьером из их среды.

После чего — дело времени! — премьер по доброй восточной традиции привлечёт к государственной службе ближайших родственников и друзей, а те быстро убедят своих дальних агрессивных родственников, что лучше Запад в руке, чем халифат в небе. Они все родственники. Так или иначе. У них многотысячелетняя культура. Особо отмечу: живая культура!

У Запада этого давно нет. Слишком много блудил Запад. Задушил Запад свою культуру стриптизом и фриками. Запад обречён.

Нам бы самим учесть этот опыт и настаивать, чтобы дети молились перед едой, а белая фата на голове невесты действительно олицетворяла целомудрие. А что на Западе себе для дополнительного удовольствия в задницы суют, нам знать необязательно. Лишнее это для нас знание.

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Иван Охлобыстин