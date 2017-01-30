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Почему суды запрещают видеосъёмку [Палочное правосудие]

19:32. 30 января 2017 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал:

korrupciyasud

Мордобой в тверском районном суде. Чтоб не осталось следов преступления или почему суды запрещают видеосъёмку по резонансным делам. Царь, просто царь, особенности общественного устройства современной России. Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations



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Суд в РФ: головой – о сейф! Насилие над Еленой Рохлиной [РОЙ ТВ]

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Как приставы в Тверском суде Москвы (где судят ребят из ИГПР «ЗОВ» за намерение законным образом провести референдум) избивают людей? Насилие над Еленой Рохлиной, закрытая черепно-мозговая травма адвоката Алексея Суханова. Очевидцы рассказывают Максиму Калашникову.

Это – будущее РФ…

Источник: http://roytv.ru

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