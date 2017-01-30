ПК – Народный Сход в Защиту Исаакиевского Собора – С-Петербург – 28.01.2017

28.01.2017г. в Петербурге состоялся массовый народный сход. Несмотря на запрет митинга, угрозы депутатам, попытки запугать горожан ряженными и прочую иезуитщину в виде параллельного митинга НОД в поддержку преступной власти, порядка трёх тысяч свободных граждан пришли на Марсово поле, чтобы заявить свою позицию в вопросе принадлежности Исаакиевского собора, а если шире - неприемлимость для подавляющего большинства петербуржцев насильственной клерикализации. Люди своим выходом показали реальное соотношение сторонников и противников незаконных телодвижений власти и церкви. Источник

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Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php