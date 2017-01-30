ПК – Народный Сход в Защиту Исаакиевского Собора – С-Петербург – 28.01.2017
28.01.2017г. в Петербурге состоялся массовый народный сход. Несмотря на запрет митинга, угрозы депутатам, попытки запугать горожан ряженными и прочую иезуитщину в виде параллельного митинга НОД в поддержку преступной власти, порядка трёх тысяч свободных граждан пришли на Марсово поле, чтобы заявить свою позицию в вопросе принадлежности Исаакиевского собора, а если шире - неприемлимость для подавляющего большинства петербуржцев насильственной клерикализации. Люди своим выходом показали реальное соотношение сторонников и противников незаконных телодвижений власти и церкви. Источник
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
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Призываете Шариковых к участию в НЕЗАКОННЫХ митингах.
Себе ДОЛЛАРЫ а лохам ОМОН.
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Власти Петербурга отказались согласовать проведение митинга из-за другой заявки на митинг, поэтому мероприятие прошло в виде встречи с депутатами Законодательного собрания города.
В акциях на Марсовом приняло участие около двух тысяч человек с учетом ротации участников. Мероприятие проходило без инцидентов, – сказал представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Против передачи Исаакия 13 января в Петербурге прошел народный сход, в котором приняли участие несколько сотен горожан. Петицию в Интернете против передачи Исаакиевского собора подписали более 200 тысяч человек.
Музеем собор стал в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, сейчас они проводятся ежедневно. Исаакиевский собор находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. По данным музея, в прошлом году проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывали примерно 3,9 млн туристов.
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Ищешь Бога ты всюду и ночью, и днем,
Ищешь ты вне себя, слеп в мечтаньях о Нем.
Бог тебе говорит на наречиях разных:
«Ищешь где и кого? Я — в тебе же самом!» / Омар Хайям