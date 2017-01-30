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ПК – Народный Сход в Защиту Исаакиевского Собора – С-Петербург – 28.01.2017

19:41. 30 января 2017 Просмотров - 282 3 коммент. Опубликовал:

shod

28.01.2017г. в Петербурге состоялся массовый народный сход. Несмотря на запрет митинга, угрозы депутатам, попытки запугать горожан ряженными и прочую иезуитщину в виде параллельного митинга НОД в поддержку преступной власти, порядка трёх тысяч свободных граждан пришли на Марсово поле, чтобы заявить свою позицию в вопросе принадлежности Исаакиевского собора, а если шире - неприемлимость для подавляющего большинства петербуржцев насильственной клерикализации. Люди своим выходом показали реальное соотношение сторонников и противников незаконных телодвижений власти и церкви. Источник

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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3 коммент.»

  • 7717 79
    Русофил 30 января 2017 в 20:56 Ссылка Пометить
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    Призываете Шариковых к участию в НЕЗАКОННЫХ митингах.
    Себе ДОЛЛАРЫ а лохам ОМОН.

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      rusgar Русофил 30 января 2017 в 21:18 Ссылка Пометить
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      Власти Петербурга отказались согласовать проведение митинга из-за другой заявки на митинг, поэтому мероприятие прошло в виде встречи с депутатами Законодательного собрания города.

      В акциях на Марсовом приняло участие около двух тысяч человек с учетом ротации участников. Мероприятие проходило без инцидентов, – сказал представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

      Против передачи Исаакия 13 января в Петербурге прошел народный сход, в котором приняли участие несколько сотен горожан. Петицию в Интернете против передачи Исаакиевского собора подписали более 200 тысяч человек.

      Музеем собор стал в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, сейчас они проводятся ежедневно. Исаакиевский собор находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. По данным музея, в прошлом году проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывали примерно 3,9 млн туристов.

      Подробнее – http://tass.ru/obschestvo/3979575

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  • 238 279
    Зарема Хозиева 30 января 2017 в 21:09 Ссылка Пометить
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    Ищешь Бога ты всюду и ночью, и днем,
    Ищешь ты вне себя, слеп в мечтаньях о Нем.
    Бог тебе говорит на наречиях разных:
    «Ищешь где и кого? Я — в тебе же самом!» / Омар Хайям

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