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Объект особо важных инвестиций

11:48. 30 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: Вячеслав Аргенберг
Я открыл старый советский журнал времен позднего СССР и увидел на развороте текст безымянного комментатора-корреспондента под заголовком крупными буквами: «Объект особо важных инвестиций». Привожу его без купюр, в оригинале, с заменой одного словосочетания «сталинский тоталитаризм» на «ельцинский олигархизм-псевдолиберализм»:

«Сегодня, в условиях дефицита сил и средств в стране, когда каждое ведомство прежде всего говорит о своих трудностях, просит именно ему дать побольше, тянет, как говорится, одеяло на себя, даже в этих условиях есть область абсолютного приоритета инвестиций, область, куда вкладывать средства важнее всего и, более того, выгоднее всего. Эта область – народное образование, обучение, воспитание людей, их профессиональная подготовка. Ибо и сейчас, как было всегда и, бесспорно, будет, мерой всего остается человек. Мерой и первопричиной.

Именно люди, граждане страны, их общественное сознание, образованность, интеллект, их профессионализм и культура, именно они прежде всего и определяют все стороны нашей жизни –  от межнациональных отношений до магазинных прилавков. Никакой ельцинский олигархизм-псевдолиберализм не был бы возможен, если бы не начинавшаяся тогда буквально со школьной скамьи тщательно продуманная жестокая деформация шкалы жизненных ценностей, деформация человеческой личности, а значит, и общества в целом. И никакая модернизация в стране не приблизит нас к социалистическим идеалам, к уже добытому другими странами материальному изобилию, если мы вместо «винтиков» не начнем выпускать в жизнь людей творческих, свободных, рационально мыслящих и профессионально работающих, людей гуманистической морали и высокой культуры.

В нашей огромной и богатой стране нет никаких объективных причин для бедности, беспорядка, неустроенности, конфронтации. Нет никаких объективных причин, кроме одной – это мы сами, наше неумение, нежелание, непонимание, незнание. Будущее страны зависит от будущих её граждан, тех кто ходит в школу, готовит институтские курсовые работы, сдает аспирантские экзамены. От тех, кто сменит нас. Чему мы научим свою смену? Какой воспитаем ее? Как подготовим?

Может быть, и не очень уместно здесь это слово, но система формирования человека, его воспитания и обучения – это все же гигантская индустрия со своими проектами и технологиями, со своей большой наукой. Десятки предметов, многие тысячи упражнений, задач, заданий, десять непростых переходов из класса в класс, 20 тысяч школьных уроков – так маленький человек открывает для себя картину мира, добытую великими умами человечества. Школа – это путь от беспечного шалуна, только что выучившего букву «о», до разносторонне образованного человека, понимающего смысл теории относительности, умеющего решать не только алгебраические, но и житейские задачи, размышлять и работать, любить и сострадать. Умеющего жить в обществе, ценить его блага и служить обществу».

Есть такие тексты, которые звучат как новые в любое время – возможно, они и есть самые важные и самые главные, те, к которым можно и нужно всегда возвращаться.

Есть высказывание, которое ошибочно приписывают Майеру Амшелю Ротшильду, основателю банкирской династии Ротшильдов: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы» или «Позвольте мне выпускать и управлять деньгами нации, и меня не волнует, кто создает её законы» («Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws»). В действительности Майер Ротшильд никогда не говорил таких слов, или, по крайней мере, нет никаких письменных исторических свидетельств этого, а значит, можно считать, этого и не было.

В реальности эта фраза является свободным цитированием или компиляцией двух других. Первые слова произнес Джеймс Абрам Гарфилд, 20-й президент США, в своей инаугурационной речи: «Кто управляет деньгами страны, является абсолютным хозяином всей промышленности и торговли» («Whoever controls the volume of money in any country is absolute master of all industry and commerce»). Это звучит как банковский девиз-интернационал.

А последний оборот взят из письма шотландского писателя и политика Эндрю Флетчера, датированного 1703 годом: «Если человеку дозволено создавать все баллады, ему нет дела, кто будет писать законы страны» («If a man were permitted to make all the ballads he need not care who should make the laws of a nation»).

Так вот, хочется заметить, что у этого шотландского писателя, составившего свое письмо больше трехсот лет назад, было более глубокое проникновение в структуру реальности, чем у 20-го президента США, зацикленного на выпуске денег, торговле и промышленности.

Теперь, если как следует подумать, то можно выразить это так, по-другому: «Позвольте мне контролировать образование и воспитание детей в стране, и меня не волнует, кто будет выпускать деньги или писать законы».

Можно до бесконечности говорить об экономике, об армии, о безопасности, о военно-промышленном комплексе, о войне в Сирии и на Украине, о мировом кризисе капиталистической системы, о будущем дефиците энергоресурсов, о проблемах глобализма, национализма и изоляционизма, о Евросоюзе, Китае, США и Ближнем Востоке, но это нисколько не приблизит нас к пониманию сути вещей – мир, каким он будет, будет зависеть от того, что прямо сейчас происходит в головах маленьких людей, которые окружают нас и придут на смену нам. Именно они прежде всего и определят все стороны нашей жизни.

Это крайне опасная иллюзия – думать, что какие-то деньги, или законы, или доступ к ресурсам, или военные базы, или даже доступ к средствам массовой информации – управляют миром. Миром правят мозги и человеческие качества. И поэтому миром правит тот, кто посредством разных каналов незримо формирует эти мозги и качества в детском и юношеском возрасте формирования от нуля до двадцати лет. Ошибаются даже те, кто пытается влиять на взрослых людей, то есть всякие пропагандисты и идеологи и политтехнологи – это все уже вторая или третья производные, и попытки влиять на расходный, уходящий материал. Только тот, кто держит пульс на формировании детского сознания и самосознания – тот и контролирует все в этом мире. В прямом и самом буквальном смысле – все.

Человеческое сознание изоморфно наблюдаемой Вселенной, и прикосновение к этому граалю святая святых в момент, когда оно развивается – есть прикосновение к сотворению Вселенной, есть истинное со-творение мира.

Сейчас огромное влияние на детей и молодых людей оказывает интернет. Не знаю, почему об этом никто не говорит и никто не думает об этом. Это основополагающий, фундаментальный просчет властей. Те, кто сидят наверху и думают, что они управляют сознанием людей через телевизор и раздачу бюджетных денег, сильно ошибаются. Это может быть справедливо только для взрослых, но не для молодого поколения. Сознание молодых людей занято интернетом и общением в нем. Достаточно посмотреть на школьников, основная масса которых ходит с телефонами и постоянно сидит в интернете и социальных сетях.

Внешние для нашей страны силы сотворяют сознание наших детей посредством интернета, а мы не можем это даже просто заметить и провести самую элементарную чистку этого интернета. От взрослых, не знавших интернета в молодости людей можно услышать такую фразу: «Интернет – это один сплошной мусор, там ничего полезного нет». И самое интересное, что сейчас, в это самое время, – они по большей части правы. Сейчас, интернет – это действительно свалка, состоящая на 99% из когнитивного мусора и информационного шума, крайне вредного для незрелого сознания и незрелой души. Но дети этого не знают! Они сидят «ВКонтактиках», просматривая идиотские мозгодробительные картинки, читают матерщинные декадентские дневники на ЖЖ, городских сумасшедших с Фейсбука, крутят тупые, идиотские ролики с YouTube, даже смотрят порнографию, и мы думаем, что это не оказывает на них никакого влияния! А это неотъемлемая часть их реальности, которая формирует их мировоззрение, их психологию, и даже их физиологию, наравне со школой – прямо сейчас, в эту самую минуту. Даже если и есть особо продвинутые, элитарные дети, которые совсем не ходят в интернет, они все равно подвергаются воздействию обычных интернет-зависимых детей.

Все без исключения самые популярные группы ВКонтакте являются когнитивным оружием, убивающим души людей и детей: ЕП, MDK, Палата №6, многочисленные региональные группы с названиями «Подслушано», «Подсмотрено», «Пошлое», «Забор», и так далее. Основной контингент этих групп – школьники!

Сайт «Луркоморье», представляющий собой форменное издевательство над русским языком, русскими смыслами и идиомами, долгое время у нас недоступный, опять всплыл. Кто позволил этому сборищу жаргонизмов, мерзости, пошлости и ментальной грязи опять существовать на просторах нашего интернета? Пусть этой пошлостью кормятся те, кто её создает, но не мы.

Все топовые авторы в матерном ЖЖ уже не одно десятилетие успешно и методично занимаются промывкой мозгов и душ наших детей и людей. Делают их меркантильными, лицемерными, фальшивыми, лживыми, лукавыми, притворными, зацикленными на материальных выгодах.

Были перечислены только самые траффируемые ресурсы с высокой посещаемостью, которые ежедневно и еженощно, методично и технологично отравляют наш интернет ментальной и эмоциональной безнравственной грязью, каждую секунду своего существования убивающие все самое лучшее в миллионах людей.

Кроме того, целый парк грязных окололиберальных пропагандистов содержится на Facebook. Содержится – это не описка. Они не существуют сами по себе – их специально выращивают, как домашних животных, чтобы влиять на наше ментальное поле посредством социальных сетей. Они формируют вокруг себя ядро последователей по образу и подобию сект с использованием технологий сектантских лидеров, и дальше их начинают пиарить в желтых СМИ. После они выходят на какой-то минимальный уровень популярности и цитируемости, и начинают методично отравлять наше культурное пространство, сначала в интернете через семантику языка, а потом эта семантика и эти извращенные смыслы начинают постепенно перетекать уже в обычную, реальную жизнь, в самые широкие слои населения. Таким образом, пассионарной группой из нескольких десятков человек можно оказывать влияние на общественное сознание десятков миллионов, вызывать микроскопические, но последовательные изменения этого сознания в ту или иную сторону, пытаться вести общество в нужном направлении.

Вот основное поле когнитивного воздействия: «Фейсбук», топ сервиса «Живой Журнал» («ЖЖ»), крупные группы во «ВКонтакте». Мы не сможем полностью устранить это воздействие, да это и не нужно, но сможем заметно снизить «накал» этого воздействия, бессрочно закрыв с несколько десятков самых популярных групп и дневников. Нет задачи закрывать сайты и группы массово, ибо это было бы наступлением на свободу слова и свободу выражения. Каждый сумасшедший у нас в стране должен иметь право оставаться сумасшедшим и публично демонстрировать свое сумасшествие, но при выполнении двух важных условий: его бред не должен оказывать значимого влияния на миллионы нормальных здоровых граждан, и его бред не должен быть технологичным, оплаченным, заказанным откуда-то извне. Пусть вещают в узких кругах своих «Палат №6», среди своих, таких же точно сумасшедших, деградировавших, нравственно павших людей. Пусть вещают на чистом энтузиазме, без внешних подпиток. Задача – не устранить вирус, а следить за его распространением в организме, поддерживать низкий уровень вирулентности для выработки в обществе иммунитета к разного рода когнитивным и психическим воздействиям. А у нас получается так, что вирусу дозволено развиваться в организме бесконтрольно – никто этого не видит и не следит за этим.

В фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар» герой с аутическим упрямым постоянством задает себе и окружающим вопрос: «Как же все это случилось? Как мы дошли до жизни такой? Где мы что-то пропустили?». Вот и сейчас мы пропускаем. Пропускаем очень сильно. Не видим, не понимаем, что и как формирует наших детей. Потому что сами давно уже стали взрослыми.

На самом деле мы находимся в самом центре катастрофы. И это не катастрофа экономического кризиса, и не катастрофа международных отношений, и не катастрофа мирового устройства. Это катастрофа человеческого сознания и человеческой души. И то, что будет происходить с этим миром – это лишь следствие того, что происходит сейчас в человеческих мозгах и душах. Душах наших маленьких детей и молодых людей.

И если мы сейчас не начнем это понимать и исправлять, то закончится все так же, как в конце упомянутого выше фильма: «Здесь уже ничего не исправить, Господь, жги!» Все произойдет точно так же, с точно такими же внутренними онтологическими пружинами и механизмами, но только в современных исторических реалиях, реалиях современного дня.

И тут нужно вспомнить ещё один монолог из ещё одного фильма Никиты Михалкова: «Вот эту трубу видите? Сколько она уже здесь лет? Сорок. Сколько ещё здесь пробудет? Столько же. И все так! Все! Увидали, осудили, потрындели, махнули, покурили. И все… И все так.»

А казалось бы, это так просто сделать – начать серьезно цензурировать интернет, блокировать опасные деструктивные сайты и группы, убивающие психику людей. Но нет, ничего из этого не делается. Поднимается много шума, но ничего из реально опасного не блокируется. Охота идет только на прямое выражение экстремизма и призывы к свержению власти.

Я задаюсь вопросом и может меня кто-нибудь услышит – когда мы наконец начнем цензурировать наш интернет, когда начнем очищать его от миллионов тонн мусора, мата, безнравственности, пошлости и грязи, что в нем накоплено? Я призываю блокировать сайты и группы не десятками, не сотнями, а десятками тысяч. Не надо бояться испортить что-то там, где все и так уже давно и безнадежно испорчено.

Те силы и центры когнитивной информационной войны, что из-за рубежа, посредством интернета, занимаются формированием наших детей и молодых людей, держат пульс на их когнитивном и эмоциональном и нейрофизиологическом развитии – им не важно кто, как и какие законы пишет в нашей стране, не важно кто и как выпускает и распределяет деньги. Им не так важен Крым, мост, космодром, ВПК, ракеты, подводные лодки, оружие, газовые и нефтяные трубы, Сирия, Украина, война – то, что кажется таким приоритетным для нас сейчас. Это все вопросы второго и третьего уровня важности для них. Им важно, что они могут вложить в наши мозги и души, важно каким станет новое поколение подрастающих детей, что оно принесет с собой в своем коллективном сознании и подсознании и отношении к жизни, к себе, друг к другу, к миру. Важна вот эта самая сущностная волна, «под которой будет вся страна». Борьба уже давно идет не за рынки сбыта и территории, а за души и сознания людей.

Когда у нас, наконец, поймут что: «Есть область абсолютного приоритета инвестиций, область, куда вкладывать средства важнее всего и, более того, выгоднее всего. Эта область – народное образование, обучение, воспитание людей. Ибо и сейчас, как было всегда и, бесспорно, будет, мерой всего остается человек. Мерой и первопричиной. Именно люди, граждане страны, их общественное сознание, образованность, интеллект, их профессионализм и культура, именно они прежде всего и определяют все стороны нашей жизни –  от межнациональных отношений до магазинных прилавков.»

2017, Ростов-на-Дону.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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