Мегалиты горы Изыгаш
09:32. 30 января 2017 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Горной Шории находится огромное количество мегалитических останцев. Ими утыканы очень многие горные хребты и отдельные горы.
Но далеко не все эти образования видели не то что фотоаппарат туриста, но даже редкого геолога или охотника. Представлю фотографии одного такого не безразличного к сибирским красотам человека.
Эти останцы находятся недалеко от г.Междуречинск (на юго-восток), недалеко от Куйлюмских мегалитов. Сама гора с этими останцами расположена на карте ниже чуть севернее П.3:
Кликабельно. Маршрут велопохода одной из групп в июне 2012.
Не буду подробно комментировать эти красоты и необычные виды, просто смотрим:
Ровная стена
Матрацная структура с равными по толщине слоями
Что образовалось раньше? Выросло дерево или мегалиты? Конечно, скорее всего, дерево выросло так удачно между плит.
Фотоальбом
Единственная фотография из сети с этого места:
Но далеко не все эти образования видели не то что фотоаппарат туриста, но даже редкого геолога или охотника. Представлю фотографии одного такого не безразличного к сибирским красотам человека.
Эти останцы находятся недалеко от г.Междуречинск (на юго-восток), недалеко от Куйлюмских мегалитов. Сама гора с этими останцами расположена на карте ниже чуть севернее П.3:
Кликабельно. Маршрут велопохода одной из групп в июне 2012.
Не буду подробно комментировать эти красоты и необычные виды, просто смотрим:
Ровная стена
Матрацная структура с равными по толщине слоями
Что образовалось раньше? Выросло дерево или мегалиты? Конечно, скорее всего, дерево выросло так удачно между плит.
Фотоальбом
Единственная фотография из сети с этого места:
Источник: sibved.livejournal.com