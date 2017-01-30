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Мегалиты горы Изыгаш

09:32. 30 января 2017 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал:
В Горной Шории находится огромное количество мегалитических останцев. Ими утыканы очень многие горные хребты и отдельные горы.
Но далеко не все эти образования видели не то что фотоаппарат туриста, но даже редкого геолога или охотника. Представлю фотографии одного такого не безразличного к сибирским красотам человека.



Эти останцы находятся недалеко от г.Междуречинск (на юго-восток), недалеко от Куйлюмских мегалитов. Сама гора с этими останцами расположена на карте ниже чуть севернее П.3:


Кликабельно. Маршрут велопохода одной из групп в июне 2012.

Не буду подробно комментировать эти красоты и необычные виды, просто смотрим:






























Ровная стена


Матрацная структура с равными по толщине слоями






Что образовалось раньше? Выросло дерево или мегалиты? Конечно, скорее всего, дерево выросло так удачно между плит.









Фотоальбом

Единственная фотография из сети с этого места:




Источник: sibved.livejournal.com

Метки: геология, мегалиты, останцы, сибирь
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