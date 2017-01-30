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Кто пишет «народные» песни

23:29. 30 января 2017 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

Все знают слова и мотив этих хитов, но не знают имен их авторов

Кто пишет «народные» песни

Когда-то я очень удивлялся: как это так, что у вполне себе народной песни «Гоп-стоп» есть конкретный сочинитель — Александр Розенбаум. Естественно, с этим не все согласны: авторство вышеупомянутого «Гоп-стопа» оспаривает бард Алексей Яцковский. Понятно, чем популярнее произведение, тем больше желающих заявить: «Это я придумал!» Чаще всего не из-за корысти, а из тщеславной страсти сохраниться таким образом «в веках». 
Сам по себе статус «народной песни» чрезвычайно почётен — большего признания, на мой взгляд, не существует. Однако совершенно не логичен. Ну, не могут миллионы людей все скопом придумывать строчки и мотивы. Подхватить, дописать, поправить — другое дело, но всегда должен быть «первоисточник», откуда черпается последующее вдохновение. Докопаться до него сложно, иногда за давностью лет и «густотой» событий, кажется, невозможно, но это совсем не значит, что его не существовало в принципе. 
Давайте попробуем вспомнить некоторых из тех, кому по праву принадлежит звание «народный». Начинаю с главной новогодней мелодии — «в лесу рождённой ёлочки»…

В лесу родилась ёлочка…

Слова — Раиса Адамовна Кудашева (1878−1964). Работала учителем, в советскую эпоху — библиотекарем. В декабре 1903 года в журнале «Малютка» появилось её стихотворение, подписанное псевдонимом. Кудашева долго не знала, каким популярным стало это произведение, и лишь в 1921 году случайно услышала в поезде, как маленькая девочка поёт «Ёлочку».

Музыка — Леонид Карлович Бекман (1872−1939). Биолог, агроном, музыкант-любитель. Мотив «Ёлочки» родился у него 30 октября 1905 года, когда он читал своей двухлетней дочери Верочке журнал «Малютка». Вдохновение пришло после строк о «трусишке-зайчике» и «сердитом волке».

Калинка-малинка

Слова и музыка — Иван Петрович Ларионов (1830−1889). Литератор и композитор. «Калинка-Малинка» была написана им в 1860 году в Саратове для любительского спектакля. Позже он безвозмездно передал её в репертуар «Славянского хора» и произведение стало известно далеко за пределами Саратовской губернии. Окончательный «блеск» и мировое признание «Калинке» принесла обработка профессора Александрова для созданного им Краснознамённого ансамбля песни и пляски.

Степь, да степь кругом…

Слова — Иван Захарович Суриков (1841−1880). Из крестьян, поэт-самоучка. Ставшие знаменитыми строки написаны им в 1865 году под названием «Степь Моздокская». По мере исполнения песни некоторые места оригинального текста были изменены или подзабыты. Например, это:

Замолчал ямщик,
Слеза катится…
А в степи глухой
Вьюга плачется.

Музыка — Сергей Садовский (подробные сведения отсутствуют).

 

Чёрный ворон…

Слова — Николай Верёвкин, унтер-офицер Невского пехотного полка. Жил во времена императора Николая I. Сейчас почти забыт, хотя в ту эпоху написал не одно произведение, которые с удовольствием распевали в армии и даже печатали в различных сборниках. Так, «Чёрный ворон» был опубликован в 1837 году с названием «Под зелёною ракитою», где раненый русский солдат отгонял от себя смерть:

Ты не вейся, чёрный ворон,
Над моею головой!
Ты добычи не дождёшься,
Я солдат ещё живой!

Живёт моя отрада…

Слова — Сергей Фёдорович Рыскин (1859−1895). Поэт, журналист. Стихотворение «Удалец», ставшее основой знаменитой песни, было написано им в 1882 году, а опубликовано лишь через 6 лет в книге «Первый шаг». По одной из версий, таким образом, автор рассказал о реальной истории — нашумевшем, судебном процессе похищения дочери дворянина Надежды Локтевой купеческим сыном Николаем Шагановым

Живет моя зазноба в высоком терему;
В высокий этот терем нет ходу никому;
Но я нежданным гостем — настанет только ночь —
К желанной во светлицу пожаловать не прочь!..
Без шапки-невидимки пройду я в гости к ней!..
Была бы только ночка сегодня потемней!..

Позже произведение литературно обработал поэт Сергей Клычков (1889−1937), отчего его называют соавтором песни.

Музыка — Михаил Дмитриевич Шишкин, цыганский гитарист и композитор (начало ХХ века).

По диким степям Забайкалья…

В дискографии исполнителей 20 века у этой песни указывается конкретный автор — Иван Кузьмич Кондратьев (1849−1904). Историк, поэт — как бы сейчас сказали — «песенник», исследователь Москвы, переводчик. Сочинитель многих романсов, ушедших в фольклор, вроде «Эти очи — темны ночи», «Очаровательные глазки» и т. д.

Эх, мороз, мороз…

Солистка Воронежского хора Мария Павловна Морозова-Уварова (1924 года рождения) утверждает, что песня была написана ею в декабре 1954 года для дуэта с мужем Александром Уваровым. Через два года вышла соответствующая грампластинка.
Мария Павловна сочинила три куплета, у неё всё заканчивалось «женой», которая «ждет, печалится». Сейчас именно юридически подтвердить её авторство сложно, так как оставшихся в живых свидетелей не осталось. Тем не менее, косвенный факт в её пользу — «Мороз, мороз» не встречается ни в одном из сборников «народных песен».

Из-за острова на стрежень …

Слова — Дмитрий Николаевич Садовников (1847−1883). Поэт, этнограф. Песня прославилась во многом благодаря исполнению Фёдором Шаляпиным.

Варяг

Слова — тут всё не просто. Изначально стихотворение Der «Warjag» написал австрийский поэт Рудольф Грейнц в 1904 году под впечатлением соответственно российского подвига крейсера «Варяг». Текст был опубликован в журнале «Югенд», откуда его перевела поэтесса Евгения Михайловна Студенская (1874−1906). Вот её перевод и стал канонической песней.

Музыка — Алексей Сергеевич Турищев (1888−1962). Военный музыкант, дирижер и педагог. Именно он, тогда воспитанник 12-го Астраханского гренадёрского полка, победил в конкурсе на лучшую песню-марш для торжественного приёма, устраиваемого императором Николаем II в честь офицеров и матросов крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». 

Конечно здесь лишь ничтожная часть из «народного наследия», в основном по причинам, указанным во вступлении… Если вы что знаете — подсказывайте.

 

http://svpressa.ru/blogs/article/165235/

 

 

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