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Как самая грозная спецслужба мира признала себя мыльным пузырём. История всемирного обмана

17:54. 30 января 2017 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал:

ЦРУ рассекретило архивы, в которых чёрным по белому написано, что американская разведка годами следила за погодой в Перми и ценам на водку в Петербурге. В отчётах секретных агентов можно найти советские анекдоты и данные об импорте ананасов в Советский Союз. Разведчики занимались безуспешными поисками НЛО и на полном серьёзе предлагали использовать магию, чтобы устранить Андропова. Этот фильм о том, как самая грозная спецслужба мира признала себя мыльным пузырём. 26 января 2017 года во многих уважаемых газетах Америки появилась информация о том, что Дональд Трамп возродит секретные тюрьмы ЦРУ на территориях вне юрисдикции США, мол, это будет сделано для того, чтобы агенты могли пытать террористов, формально не нарушаю законов Америки. Белый дом уже открестился от данной информации. Что это, утечка или очередная провокация против Трампа?

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