Госдума саботирует антиювенальные поправки к «закону о шлепках»

На минувшей неделе мы наблюдали удивительную картину: депутаты от «Единой России» с триумфальной помпой меняли закон, который приняли… они же несколько месяцев назад! При этом СМИ подавали эту работу над ошибками не как исправление законодательной двойки, а как большую победу и огромное достижение. Это больше похоже на клинический случай и возвращает к вопросу о дееспособности правящей партии. Всего лишь летом 2016 депутаты Думы практически тем же составом единодушно приняли ювенальные поправки, грозящие тюремными сроками ответственным родителям. А уже в январе бравируют тем, какие молодцы, что, всё-таки, убрали за собой. Спустя всего полгода они выдают свой промах за геройство!

Напомню, о чём идет речь. В конце своей работы Госдума прежнего созыва приняла, несмотря на протесты общественности, пресловутый «Закон о шлепках». Под видом «защиты от семейного насилия» были введены изменения, которые карали статьями Уголовного кодекса воспитательные меры в отношении детей. При этом родство было отягчающим фактором! Получалось – шлёпнул по попе – синяк – даже его отсутствие, но подозрение, что шлепок был – 2 года тюрьмы. Протесты общественности были столь сильны, что Госдума нашла в себе силы признать ошибку, и новый её состав (по большей части состоящий из тех же депутатов, что и прежний!) убрал ювенальные смыслы из №116 УК РФ, исключил из текста закона, принятого «Единой Россией» летом 2016 года, фразу «в отношении близких лиц», которая грозила посадкой в тюрьму любому родителю

Получается дважды «Победа»!

ЕР — молодцы в июле 2016, что «защищают детей» и готовы сажать родителей, внеся поправки в УК РФ! ЕР – молодцы в январе 2017, что убрали собственные же законодательные «инициативы», и то, не в полном объеме.

В ответ на исправления депутатами от ЕР своих законодательных ляпов в прессе началась настоящая вакханалия, где депутатов начали ругать именно за удаление ювенальных технологий из закона.

Но радоваться произошедшему исправлению ошибки очень и очень рано. Для начала, не совсем ясно, действительно ли это была ошибка, а не вынужденное отступление ювенального лобби под давлением общественности и позиции нашего Президента:

Ситуация, при которой конституционное большинство «Единой России» может без оглядки на другие партии в Думе, не обращая внимание на протесты общественности, принимать законы, разрушающие семью, сама по себе очень опасна. Получается, что депутаты от ЕР либо вообще не читают законы, за которые голосуют, либо скованы партийной дисциплиной так, что читай — не читай, а голосовать надо так, как велит пресловутая фракционная дисциплина, а вовсе не совесть. Несколько сотен взрослых и образованных депутатов не могут менять свою точку зрения за несколько месяцев на диаметрально противоположную. Такая смена взглядов ещё В.И. Лениным называлась «политической проституцией» и точно характеризовала ситуацию, когда сегодня ты против того, за что горячо ратовал вчера. При оценке происходящего сразу возникает вопрос: а понимают ли люди, составляющие конституционное большинство «Единой России» меру своей ответственности? Есть ли у них понимание в стиле Маяковского «что такое хорошо, что такое плохо». Или то хорошо, за что приказывает голосовать руководство фракции ЕР в Думе? На душе становится очень тревожно, если вспомнить, что подаваемое как большая Победа исправление своего же «закона о шлепках», происходило на фоне отклонения Президентом другого ювенального закона «о Контингенте», принятого Госдумой в январе 2017 года. Один ювенальный закон депутаты ЕР меняют, другой такой же вредный и такой же ювенальный тут же принимают. Как такое возможно?

А возможна подобная ситуация только в одном случае – перед нами сформировавшийся политический тандем Медведев – Володин. Где Госдума «Единой России» послушно принимает все законы, которые ей предлагает либеральное крыло правительства «Единой России». С момента начала работы «обновленной» Думы не был отклонен ни один законопроект, предлагаемый ведомством Д.А.Медведева. Кстати, и отклоненный Путиным «закон о Контингенте» был предложен правительством, наряду с повышением тарифов ЖКХ, приватизацией, платным въездом в города, принятием антисоциального бюджета и т.д. и т.п.

Правительство в Думе ни в чём не знает отказа. Вместо того, чтобы уравновешивать либералов Медведева, Госдума под управлением В.В.Володина их усилила. И только когда в ситуацию вмешивается Президент, а именно так было в ситуации с обоими ювенальными законами, тогда и только тогда, ситуация изменяется наряду с изменением законов в правильном русле.

Об избирательном подходе в голосовании депутатов Государственной Думы я уже писал. Волшебным образом народные избранники, конституционное большинство которых составляют члены «Единой России» (343 единороса против 106 депутатов из других фракций), «испаряются» из зала заседаний в момент, когда идет голосование по законодательным инициативам в защиту прав и интересов граждан России. Поясню: физически депутаты присутствуют в зале заседаний в полном составе, да и трудно себе представить, чтобы более 226 человек (именно столько нужно для кворума, чтобы рассматривать предложенные законопроекты) одномоментно «вышли покурить». Скорее дело в том, что одна лишь мысль о возможности принятия законов, отвечающих чаяниям избирателей, действует на парламентариев магическим образом, парализуя члены. Как иначе объяснить, что из 449 депутатов ГД РФ(именно столько законодателей насчитывает на сегодня нижняя палата российского парламента), лишь единицы в состоянии нажать свои рабочие кнопки — ДА, НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

А ведь это прямая обязанность депутата – голосовать, высказывать свою точку зрения. Быть «за», быть «против» или, не имея до конца сформированной позиции, нажать кнопку «воздержался». А как называется ситуация, когда депутат находится в зале, но не голосует? Это саботаж – иначе никак такое «явление» назвать нельзя.

Саботаж в Думе ярко проявился при голосовании поправок к «закону о шлепках». Если либеральные деятели критиковали Госдуму за изъятие ювенальных смыслов из закона, то с точки зрения патриотической общественности депутатов надо критиковать за совсем иные вещи. Дело в том, что из пресловутого закона удалены не все ювенальные смыслы!

Проект НародныйЗакон.РФ, который успешно работает с октября 2016 года и призван помочь парламентариям действовать в интересах российских граждан, а не путать её с исполнением правительственных поручений, представил депутатам общественное видение проблемы. Нашими экспертами был разработан и передан на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий не только изменение формулировок ст. 116 УК РФ по исключению фразы «близкие лица». Мы настаивали на полном исключении ювенальной составляющей, которой «Единая Россия» опутала Уголовный кодекс, приняв поправки к нему в соответствии с ФЗ № 323 от 3 июля 2016 года.

Именно поэтому Партия Великое Отечество предложила исключить из УК РФ ещё и ст. 116.ч. 1, которая стараниями единоросов, предусматривала уголовную ответственность для близких лиц ребенка в случае повторных шлепков. То есть, если папа или мама, а также дедушка, братик или сестренка, как и «лица, состоящие в свойстве с лицом» уже однажды будут оштрафованы за шлепок ребенка в воспитательных целях, то в следующий раз уж точно отправятся за решётку. Подготовленную юристами проекта НародныйЗакон.РФ поправку внес депутат ГД РФ, член Общественного совета проекта Алексей Александрович Журавлев, через которого ПВО вносит свои законопроекты в парламент.

Забегая вперед, скажем, что поправка была отклонена. Знаете почему? Не набран кворум. Депутаты проявили «максимум» ответственности и внимательности при рассмотрении вопроса, касающегося тысяч семей в России. Участие в голосовании приняло всего три депутата из 449. Остальные просаботировали голосование, просто не приняли участие в нем.

Вот как это было:

Причём, справедливости ради, отметим, что саботажем занимались депутаты всех фракций. Однако именно «Единая Россия» в итоге обладает монополией на решение: пройти закону или не пройти. Несмотря на все обещания и уверения, глава Думы В.В.Володин ничего не сделал для пресечения депутатского саботажа, который вошёл не то что в привычку, а стал нормой для седьмого созыва народных избранников. Ни полслова не сказал Председатель Госдумы после того, как члены парламента фактически отказались рассмотреть предлагаемую поправку к закону «о шлепках».

Чем был вызван паралич членов высшего законодательного органа власти страны при рассмотрении поправок ПВО, сформулированных в рамках проекта НародныйЗакон.РФ? Ответов на вопрос может быть несколько:

«Единая Россия», от которой и только от которой зависят итоги рассмотрения любого законопроекта в парламенте, не желает принимать во внимание мнение, озвучиваемое другими политическими силами. При этом забывая, что члены других фракций и свободные депутаты, к которым относится А.А. Журавлев, также представляют интересы российский граждан в парламенте;

«Единая Россия» намеренно хочет сохранить ювенальную составляющую в Уголовном кодексе;

«Единой России» в принципе наплевать на то, чего на самом деле хотят избиратели;

Депутаты Госдумы в принципе не способны принимать решения, и без команды руководства фракций КАК им ГОЛОСОВАТЬ, сами решить они не могут.

Ещё раз внимательно послушайте полемику Алексея Журавлева и единоросски Ольги Баталиной. Оба говорят о том, что в УК РФ достаточно других статей, которые регулируют ответственность сторон в случае нанесения умышленных побоев. Разница в том, что наш соратник и участник проекта НародныйЗакон.РФ указывает на избыточность такого правоприменения, на его явную ювенальную направленность, а главное — на дублирование законодательства, а представительница правящей партии считает, что это нормально — отправлять в тюрьму за второй шлепок по попе ребенку.

Кто поддерживает точку зрения ЕР, по крайней мере, в этом вопросе, — нам до сих пор неизвестно. Пока что таковые граждане нам не попадались, что следует из видеоопросов, проведенных в Уфе и в Петербурге. А то, что озвученная Алексеем Александровичем Журавлевым точка зрения поддержана участниками проекта НародныйЗакон.РФ и соратниками ПВО, мы знаем точно.

И у меня есть ответ на вопрос: почему? Потому, что в отличие от разношерстной группы получивших мандаты народного доверия единоросов, у членов Партии Великое Отечество есть четкий идеологический стержень. Он пронизывает всю нашу Программу. А вот у правящей партии его нет,. И если в идеологическом вопросе «Единой России» мы помочь ничем не можем, разве что привлечь их к претворению в жизнь наших собственных взглядов и установок, то заставить их хотя бы рассматривать общественный запрос по существу нам вполне по силам.

НародныйЗакон.РФ предложит депутатам рассмотреть законопроект о персональной ответственности народного избранника за саботаж в ходе рабочих заседаний парламента. Кроме того, наши юристы готовят механизм отзыва нерадивого депутата избирателями. Потому что терпеть дальнейшее очковтирательство становится все сложнее.

Источник: nstarikov.ru