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Ельцин-Центр как трибуна для бандеровцев

10:07. 30 января 2017 Просмотров - 236 Нет комментариев Опубликовал:


Бандеровец Виктор Пестов на сцене Ельцин Центра в вышиванке представляет фильм про 36-ю колонию для ОУНовцев, лесных братьев и прочих нацистов и коллаборационистов, под Пермью, где сам сидел. Зэков лагеря, как и самого Виктора Пестова, ельцинисты объявляют «политзаключёнными». Спонсор показа и картины — немецкий фонд Роберта Боша.

С нетерпением ждем выступлений ветеранов-гитлеровцев СС.

http://zergulio.livejournal.com/4549816.html – цинк

Из доклада https://riss.ru/analitycs/5043/ о подрывной деятельности иностранных НКО в России:

Головной Фонд Карнеги, согласно информации с официального сайта, финансируется, в том числе НАТО, Госдепом США, Разведывательным управлением Министерства обороны США (РУМО), Управлением военно-морских исследований ВМС США, МИД Великобритании, Министерство международного развития Великобритании, МИД Германии, МИД Норвегии, Посольство Объединенных арабских эмиратов и др. Кроме того, фондами, известными тесной связью со специальными службами США (Фонд «Азия», Фонд Форда), «семейными» фондами американского капитала, известными связями с госведомствами («Открытое общество» Дж. Сороса, Фонд Генри Люса, Фонд Макартуров, Фонд Эндрю Меллона, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд Роберта Боша, Корпорация Карнеги и др.).

Сам фонд не раз светился на Украине, где участвовал в реализации программ связанных с продвижением идей "евроинтеграции" ("евроавтобус", "Европа в чемодане" и т.д.) в том числе и у нас в Севастополе, а так же программ связанных с культурно-образовательным обменом и воспитанием молодого поколения в духе европейских ценностей. Так же участвовал в исследованиях связанных с взаимодействием агрессивных футбольных фанатов на Украине.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бандеровщина, екатеринбург, ельцин-центр, оун-упа
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