ЦРУ: Литовские «лесные братья» причастны к убийствам мирного населения

В них обнаружилась информация о литовских «лесных братьях», боровшихся против советской власти после завершения войны, сообщает BaltNews.lt.Данные о так называемых «лесных братьях» были обнаружены в документах ЦРУ за 1949 год. В них говорится, что в послевоенной Литве действуют около 20 тысяч «партизан», которые отказались смириться с вхождением республики в состав СССР. При этом авторы отмечают, что в активных военных действиях против бойцов советской армии были задействованы лишь около 3 500 — 4 000 человек. Согласно рассекреченным файлам ЦРУ, в 1949 году советская власть контролировала все крупные города, однако в провинции влияние «лесных братьев» было довольно велико: «Сейчас в Литве около 20 000 партизан. Есть „армия“, насчитывающая от 3 500 до 4 000 мужчин, борющихся с советскими военными, когда предоставляется благоприятный случай», — сказано в ранее засекреченном отчёте американских спецслужб.Авторы документов указывают и на то, что «лесные братья» принимали участие в убийствах — и косвенно подтверждают информацию о том, что они были задействованы в карательных операциях против местного населения. «Основная цель партизан — предотвратить коллективизацию земель, используя вооружённую силу. Они стремятся выгнать земледельцев, которых привезли в Литву из Советского Союза, и иногда даже их убивают. В отношении фермеров, сбежавших из Восточной Пруссии и занявших запущенные хозяйства, к насилию в Литве не прибегают», — сказано в документе.Напомним, что активная фаза так называемого в литовской историографии «периода сопротивления» проходила с 1944 по 1953 год. Необходимо отметить, что представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак, комментируя новость об открытии документов, подчеркнула, что «рассекреченные файлы — это полная история, в них есть и плохое, и хорошее». При этом, по её словам, большинство материалов подвергли небольшой редактуре. Это было сделано «с целью защиты источников информации, а также методов её сбора, раскрытие которых может навредить национальной безопасности США».Добавим, что, по мнению исследователей, абсолютное большинство литовских «лесных братьев» были задействованы в массовых убийствах евреев, они воевали на стороне немцев, после освобождения Литвы Красной армией они сформировали собственные отряды и продолжили борьбу. Партизаны были замешаны и в убийствах мирного литовского населения — но после выхода республики из СССР об их преступлениях предпочли забыть и вознести как «героев» и «борцов за независимую Литву». Всего в течение 1944−1958 гг. от рук «лесных братьев» только в Литве погибло более 25 000 человек (причем, из них около 23 000 являлись этническими литовцами).

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com