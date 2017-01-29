Страсти по Исакию, что за ними?

Российское общество уже вторую неделю активно бурлит по поводу факта передачи государством старинного Исакиевского собора в пользование организации "Русская Православная Церковь".

Блогер с ником "russkiy-malchik" опубликовал на "КОНТе" статью "С кем вы, протестующие против Исаакия?", в которой он выразил своё мнение по поводу этой ситуации.

Сам блогер "russkiy-malchik" ратует за передачу собора-музея в пользование РПЦ. Вот финальный фрагмент его публикации:

"Кому лично спать не даёт проведение православной службы в Исаакиевском соборе. Что это? Простой антиклерикализм? Нет! Это потакание тем силам, которые жаждут разрушения России и русского мира как особой цивилизации. Их герои — не Сталин и, скажем, Королёв, а "Пусси райот" и Мадонна, их парады — не победы, а педерастов, их Россия — не великая единая страна, а один из штатов западного мира. Задумайтесь об этом, советские патриоты! И обратите внимание, что лидер КПРФ Зюганов при всей его политической слабости давно уже мудро выбрал путь примирения с православием. Потому что у нас один общий враг: тот самый, который сначала целился в Церковь и разрушил Россию, затем в Компартию и разрушил Россию, а теперь снова в Церковь. Пора бы уже делать выводы".

Статья "русского-мальчика" вызвала настоящий шквал откликов, которые оказались даже более интересными, чем авторский текст. Ведь это мнение не одного человека, а мнения самых разных людей!

Семчев Вадим: во главе РПЦ стоят жадные ублюдки по главе с вором Гундяевым, и именно это — основная причина протестов против передачи Исакия этим жирным, жадным ворам от Бога!

FoxWhite: Путин о Православии: "У нас по закону четыре основные традиционные конфессии. Они все равны. Но, конечно, нам хорошо известно, что Православие лидирует. Это понятно, даже хотя бы взять по количеству православных людей в нашей стране... Православие сыграло особую роль в истории нашего государства. Я бы хотел, чтобы это все услышали. Почему? Потому что ведь до того, как князь Владимир крестил Русь, а потом объединил, у нас ведь не было единого Российского государства, и русской нации как таковой не было. Древляне, поляне и так далее, а вот после крещения начала формироваться единая русская нация и русский народ. Именно Православие сыграло эту объединяющую роль."

Юстас: не надо путать РПЦ, коммерческую организацию где богом и не пахнет, с церковью в понимании верующих.

Mart: "именно Православие сыграло эту объединяющую роль", — это было в прошлом. Сейчас, увы, православный клир играет в основном разъединяющую роль в обществе. Попы не понятно на каком основании всех русских записали в православные! А это не так. У нас в России, даже те кто не отрицает РПЦ и бога, в большинстве своем — агностики. Для меня, как гражданки России, Исаакий в первую очередь — мировой шедевр архитектуры и прикладного искусства, один из пяти символов Петербурга. Для меня важно, что бы он сохранился в том великолепном виде, какой имеет сейчас, и для потомков. Будут там проходить службы мне собственно говоря все равно. Если кому-то надо — пусть службы идут. Мне это абсолютно не мешает жить и любоваться творением Монферана. Я до этого времени знала, что здание находится в руках профессиональных искусствоведов. Сейчас это здание собираются передать попам, чьи мирские профессии далеки от искусствоведения. Это мне категорически не нравится. Тем более, что есть печальный опыт совместного использования Успенского собора во Владимире РПЦ и Владимиро-суздальским музеем заповедником. В результате чего гибнут фрески кисти Андрея Рублева. Здесь на "КОНТе" один из участников обсуждения назвал эти фрески — "какие-то рисунки". Мне тревожно, что изумительный собор попадёт в руки подобных мракобесов.

Alex Lwowski: КАК можно говорить, что Исаакий православный храм, если он построен ВОПРЕКИ всем канонам постройки церквей на Руси? Как может называться ЦЕРКОВЬЮ здание с колоннами, атлантами, статуями богов, не имеющих к православию никакого отношения, да еще и названного в честь какого то второстепенного персонажа из непонятно какого издания? Где в теж же святцах "святой Исак?". Люди! У вас что, глаз нет?

Галина Агапова: простите, но спорить с Вами я не буду, а на Ваш вопрос отвечу. Исаакиевский собор не назван, а освящен в честь святого Исаакия Далматского. Современный Исаакиевский собор четвертая по счету церковь в Петербурге, освященная во имя этого святого. Сначала неподалеку от Адмиралтейства по проекту голландца Х. ван Болеса была построена деревянная церковь. Произошло это в 1707 году. По решению Петра Первого церковь была освящена во имя Исаакия Далматского, особо почитаемого царем. Дело в том, что день памяти святого, 30 мая, совпадает с днём рождения Петра Первого. Именно в этой церкви в 1712 году состоялось венчание Пётра I и Екатерины Алексеевны. Но со временем деревянная церковь обветшала.

Вторая Исаакиевская церковь была заложена в 1717 году на нынешнем месте Медного всадника. Закладка церкви проходила с участием Петра. Новая церковь строилась из камня в стиле петровского барокко по проекту Г. И. Маттарнови. Эта церковь строилась десять лет и была закончена уже после смерти Петра. По внешнему виду она походила Петропавловский собор. К сожалению, место для строительства было выбрано неудачно. В то время берега Невы еще не были одеты в гранитные набережные и вода постепенно размывала фундамент.

Третья Исаакиевская церковь была заложена во времена Екатерины Второй в 1766 году. Это уже был собор. Место для собора было выбрано подальше от Невы. Стройка затянулась на несколько десятилетий, да и архитекторы менялись. Начал строить С. И. Чевакинский, продолжил А. Ринальди, закончил В. Бренна уже во времена Павла Первого. В 1802 году Исаакиевский собор был освящен. Но, к сожалению, сие здание не вписывалось в облик Санкт-Петербурга. Во времена Александра Первого, в 1819 году был заложен четвертый по счету (современный) Исаакиевский собор по проекту Огюста Монферрана. Новый собор строился на месте третьего. Дело в том, что было решено сохранить алтарную часть прежнего здания. Освящение Исаакиевского собора состоялось в 1858 году. День освящения по традиции остался прежним - 30 мая.

Alex Lwowski: красавица! Задаю один простой вопрос: кто такой этот Исаакий, каким боком он к РПЦ, и за какие заслуги русский народ отгрохал в его честь храм (сиречь церковь) вопреки всем канонам постройки православных церквей? Может хоть Вы ответите на этот простой вопрос?

FoxWhite: прочтём определение из Большого Энциклопедического Словаря: "Собор — главный храм города или монастыря, где совершает богослужение высшее духовное лицо (патриарх, архиепископ и др.) Например, собор Парижской богоматери в Париже, соборы св. Петра в Риме, св. Павла в Лондоне, Софийские соборы в Киеве и Новгороде. В городе бывает несколько соборов". А почему этот собор "Исаакиевский"? Потому что он изначально был освящен в честь христианского святого Исаакия Далматского". Не знаю почему у вас тишина ... публикаций с разъяснениями на интересующую вас тему за последнее время на КОНТЕ было предостаточно.

Alex Lwowski: ясно. И Вы в это верите? Что какому-то Исаку Далмацкому русский народ испытывал таку любовь, шо аж кушать не мог, пока храм не отгрохал? Шикарно! Ну да ладно, что с вас взять... А таки про каноны опять тишина. Я вам, любезная, так скажу: ежели Исаакий — это православный храм, то наша синагога на Арнаутской — планетарий!

Татьяна: Уважаемый автор! Там, где речь идет о стяжательстве и приобретении выгодного объекта для доходов патриархии, не надо прикрываться красивыми словами и фразами, типа этих: "...ненависть к духовным основам русского мира", "....процесс их возрождения и нового осмысления", и т.п. Разве русский мир заключается только в православии и РПЦ? И какое-такое "возрождение и новое осмысление" выдумала РПЦ?

РУССКИЙ МИР — это прежде всего РУССКИЙ ЯЗЫК и РУССКАЯ КУЛЬТУРА! Вот основы! А церковь и Православие — ЭТО РЕЛИГИЯ. В многонациональной и многоконфессиональной России отдавать предпочтение какой-то одной религии, ЗАБИРАЯ У ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ России МУЗЕЙ, куда свободно ходили ВСЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ и отдать этот музей для обогащения иерархов РПЦ — эта вопиющая подлость, прикрытая словами: "новое осмысление"!

Вы, уважаемый, видимо забыли, что по Конституции России, церковь отделена от государства?! Поэтому РПЦ и ведёт себя как некий ПОСТОРОННИЙ субъект, желающий приобрести у России дорогую недвижимость. Даже если предположить, что РПЦ берёт этот объект в аренду, то где гарантия, что РПЦ не сдаст этот объект в СУБАРЕНДУ или не устроит еще какую-либо махинацию? В наших законах, как известно, "дыр" и "лазеек" имеется великое множество на радость всяким махинаторам.

"Задумайтесь об этом, советские патриоты!" — призывает "русский-мальчик". Вот мы и задумались! Нас уже один раз "надули" с приватизацией, когда говорили, вручая ваучеры, — "вы же теперь СОБСТВЕННИКИ, имеете СВОЮ ДОЛЮ В ГОС. СОБСТВЕННОСТИ!"

Что вышло НА САМОМ ДЕЛЕ? Народ получил дулю под нос! Теперь контора под названием РПЦ отжимает у народа России МУЗЕЙ. Вам, автор, НЕ СТЫДНО УЧАСТВОВАТЬ В ОБМАНЕ, прикрывая этот обман напыщенными фразами?

Вот такой вам будет ответ от СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА.

Alya Sobol: петербуржцы в большинстве своём против передачи Исаакиевского собора РПЦ. И этому есть объяснение. Посмотрите на последствия реставрации Казанского храма и все поймёте. И почему оградили садик у Казанского? Почему колонны "украсили" черной (словно могильная) оградкой? У РПЦ нет ума прислушаться к искусствоведам?

Все приведенные выше мнения людей — это страсти из одного "котла разума". Другой огромный кипящий "котёл разума" возник после того, как правнук Льва Толстого — Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы РФ, депутат от «Единой России» и бывший ведущий Первого канала сделал заявление, которое опубликовало "Эхо Москвы":

Источник: http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1915204-echo/

После этих слов взорвался еврейский сегмент российского общества, журналисты и блогеры принялись обсуждать "антисемитские высказывания" Петра Толстого.

С резкой критикой Толстого выступил представитель Федерации еврейских общин России Борух Горин: «Лично я считаю заявление Толстого открытым антисемитизмом. Если человек приписывает национальной группе взгляды исключительно из-за её национального происхождения, то, конечно, это не просто обобщения, а обобщения националистические, в данном случае юдофобские. Отдельно можно заметить, что это никак не соответствует реальности, потому что не существует никаких единых взглядов на возвращение Исаакиевского собора не то что у еврейской общины России, но у евреев России как индивидуумов», — заявил Горин.

Еще более резко высказался блогер Антон Носик. «Раньше в Госдуме был спикер и вице-спикеры. В седьмом созыве учредилась должность наци-спикера. Её вне конкурса поторопился занять зоологический антисемит Пётр Толстой», — написал Носик. Источник.

Отметился и член Общественной палаты РФ Николай Сванидзе: "Высказывание Толстого о черте оседлости – обвинение еврейского народа!"

Не остались в стороне и представители противоположного лагеря — наши ура-патриоты, которые незамедлительно объявили Петра Толстого "настоящим русским".

Между тем, есть величайшая мудрость, которая касается как раз страстей, разгоревшихся вокруг передачи Исакия в пользование РПЦ, и укладывается всего в три строчки текста:

Что мы наблюдаем сейчас повсеместно во всех СМИ и в Интернете?

Одни люди погрязли в обсуждении личности Петра Толстого за его высказывание, в котором он коснулся евреев.

Другие люди активно обсуждают событие — факт передачи Исакиевского собора в пользование РПЦ.

Третьи люди в комментариях обсуждают саму идею — какой было смысл превращать старинный собор-музей, который посещали люди вообще всех конфессий а также атеисты, в действующий храм "Русской Православной Церкви"?

Я же со своей стороны хочу коснуться в этой статье ТАЙНОЙ СТОРОНЫ решения, принятого правительством Д.А. Медведева по передаче Исакиевского собора-музея в пользование РПЦ.

Кто у Медведева и Путина консультанты по всем религиозным вопросам? Не ожидали, читатель, такого вопроса? А между тем, ответ на него сегодня важно знать всем, кто радеет за судьбу Отечества и переживает прежде всего за государственную безопасность.

Вот они, главные религиозные консультанты наших государственных руководителей:

Теперь давайте задумаемся: решение о передаче Исакия в пользование РПЦ состоялось на фоне каких событий?

Если кто не в курсе, подсказываю:

1. РПЦ сближается с Римско-католической церковью чтобы заново "евангелизировать христиан":

Источник: https://regnum.ru/news/society/2173299.html

2. Папа Римский Франциск I официально заявил, что "иудеи — старшие братья христиан".

Источник: http://www.pravoslavie.ru/89784.html

3. В 2013 году в санкт-петербургской Большой хоральной синагоге раввином Пинхасом Полонским была доведена до верующих питерских евреев информация, согласно которой весь мир в самое ближайшее время должен плавно перейти под чисто иудейское управление. Причём раввин Полонский открыто сказал, что всю подготовительную работу для этого делают "дочерние предприятия иудеев" — Христианство и Ислам.

"...Вас учили, что иудаизм — это не мессионерская религия. Так это не так! Иудаизм — это самая миссионерская религия на земле.

Через наши дочерние предприятия — Христианство и Ислам — мы распространили нашу идею по человечеству. А теперь мы переходим к тому, чтобы работать напрямую с человечеством! То есть, и Христианство, и Ислам выполнили важнейшую историческую миссию. Они распространили человечеству знания про еврейский народ. Про "Заповеди", про Авраама, про Моисея, про Монотеизм.

Большое за это СПАСИБО! Это очень важная работа, мы сами сделать её не могли. После этой замечательной подготовки мы можем, наконец, сами общаться с человечеством!

Поэтому мы собираемся на уровне Соломона предложить человечеству Новый Путь, и мы собираемся его предлагать в ближайшей перспективе. Это превращение Иудаизма в универсальную религию человечества.

Эта подготовка идёт полным ходом!"

* * *

Вы ошарашены такой информацией? А что делать?! Я тоже был ошарашен какое-то время, потом попривык.

Получается интересный "заколдованный круг": руководство РПЦ пытается втихую слиться с Ватиканом, глава Римско-католической церкви заявляет при этом, что "иудеи — старшие братья христиан", а сами иудеи говорят, что Христианство и Ислам — их "дочерние предприятия" и они намерены "в самое ближайшее время сделать Иудаизм — универсальной религией человечества".

Давайте сейчас вспомним афоризм: «ЗНАКИ И СИМВОЛЫ ПРАВЯТ МИРОМ, А НЕ СЛОВО И ЗАКОН», чтобы понять, зачем правительству России понадобилось передавать Исакиевский собор в пользование РПЦ, которое стремится втихую от верующего люда слиться с Ватиканом.

В чём символизм этой передачи культурного объекта в пользование РПЦ?

Некто Alex Lwowski совершенно правильно сказал выше: "КАК можно говорить, что Исаакий — православный храм, если он построен ВОПРЕКИ всем канонам постройки церквей на Руси? Как может называться ЦЕРКОВЬЮ здание с колоннами, атлантами, статуями богов, не имеющих к православию никакого отношения?"

Вот как выглядит архитектура традиционных ПРАВОСЛАВНЫХ храмов России:

(Некоторые подробности по этой теме в статье "Свастика и Православие: что общего? И что нас ждёт в будущем после намеченного объединения религий?").

Что касается Исакиевского собора, то он был создан по образу и подобию главного римско-католического собора святого Петра. (Либо это собор святого Петра в Риме создан по образу и подобию Исакиевского храма в Санкт-Петербурге!) То, что у них единый архитектурный стиль — это бесспорно!

И-и-и?! — скажет сейчас читатель: на что намекает автор?

Отвечаю: это я проясняю на наглядном примере, что значит выражение "ЗНАКИ И СИМВОЛЫ ПРАВЯТ МИРОМ, А НЕ СЛОВО И ЗАКОН".

Смысл этого выражения в том, что народы живут по своим законам, а правящие элиты живут по своим законам. И когда умные люди обсуждают события, не зная их подоплёки, а дураки обсуждают каких-то людей за их мысли и высказывания, ещё одна категория людей, которая правит миром, оперирует символами и идеями, которые способны приводить в движение миллионы подвластных людей и кардинально менять их жизнь и ход их мыслей.

Приведу наглядный пример и попробую одновременно принудить вас думать, читатель!

Попробуйте осмыслить СИМВОЛИЗМ развязанной Адольфом Гитлером Второй Мировой войны.

Эта война замысливалась нацистами как "крестовый поход" основателя "Третьего Рейха" и духовного правопреемника Фридриха Барбаросса против России, отчего и план молниеносной войны против СССР носил название "План Барбаросса". Фридрих Барбаросса был с 1155 года императором Священной Римской империи.

Вот вам сразу три важнейших символа Второй Мировой войны: "План Барбаросса", "крестовый поход", "Третий Рейх" ("Третий Рим"). Рейх — немецкое слово для обозначения ряда земель, подчиненных одной власти как в Священной Римской империи.

Понятно, что германский народ в одиночку, пусть даже и вооружённый самым лучшим оружием того времени, был не в состоянии сокрушить и уничтожить строящийся под руководством Сталина "Советский Союз". А вот создание "Третьего Рейха", который должен установить военный диктат над всеми европейскими странами, как это было во времена "Священной Римской империи германской нации" (1512-1806), теоретически могло решить эту задачу. Созданием "Третьего Рейха" Адольф Гитлер и занимался с марта 1933 года по июнь 1941 года, и только потом в соответствии с "планом Барбаросса" сводные войска "Вермахта" начали войну против СССР.

Итак, "Третий Рейх" Адольфа Гитлера предполагал возрождение "Священной Римской империи", просуществовавшей с 962 по 1806 годы, а план нападения объединённой Европы на СССР был назван в честь Фридриха Барбароссы, императора "Священной Римской империи" с 1155 года. В рамках этой доктрины был соответствующим образом оформлен и новый "крестовый поход". Нацисты Гитлера были именно крестоносцами, продолжателями традиции Священной Римской империи, о чём говорила вся их символика:

Даже одноглавый орёл — символ нацистской Германии — был скопирован Адольфом Гитлером с личного герба Фридриха Барбароссы, императора "Священной Римской империи" с 1155 года. Вот тому наглядное доказательство.

Слева "горжет знаменосца Вермахта" образца 1936 года, справа памятник Фридриху Барбароссе в Кифхаузене. Красным кружком выделено изображение точно такого же одноглавого орла на его короне как и на "горжете знаменосца" образца 1936 года.

Понятно теперь, какой "Третий Рейх" строил Адольф Гитлер при поддержке всей Европы и Римско-католической церкви? Он строил новую "Священную Римскую империю", не афишируя этого плана!

Католики и нацисты зигуют фюреру Третьего Рейха.

С этим понятно?

Давайте посмотрим, что втихаря строит наше российское правительство под руководством Д.А. Медведева — десятого председателя Правительства Российской Федерации.

Вопрос первый: чей герб носит Российская Федерация, образованная после развала в 1991 году Советского Союза?

Посмотрите на этот коллаж. Слева герб нынешней России, справа герб "Священной Римской империи германской нации", в центре её император Леопольд I (1640-1705).

Кто был тот безусловно умный человек в пост-советском правительстве, который высказал идею и убедил правящую элиту выбрать этого двуглавого орла в качестве герба вновь создаваемой Российской Федерации?

Мне лично неизвестно. Но этот человек, безусловно знал, что «знаки и символы правят миром, а не слово и закон».

И Пётр I из рода Романовых (Римских!), создатель Российской империи, это тоже знал, потому он и избрал в качестве герба Российской империи герб "Священной Римской империи германской нации". Причём эта идея превратиться из царя "всея Руси" в императора Российской империи возникла у Петра I исключительно после личной встречи с императором Священной Римской империи германской нации Леопольдом I в 1698 году, во время более чем годового заграничного турне.

Если кто-то захочет возразить, мол, нет, нет! Пётр I взял для Российской империи герб Византии, то фиг вам, товарищи!

Герб Византии — двуглавый орёл с опущенными крыльями, а герб Священной Римской империи — двуглавый орёл с поднятыми вверх крыльями.

Как вы сами видите, Российская империя жила под гербом "Священной Римской империи германской нации", под этим же гербом живёт сегодня население Российской Федерации.

Некоторые мысли по этому поводу ранее я изложил в статье "Ну ни хрена себе! — сказал я себе!".

Ещё одна уникальная метаморфоза произошла с российской судейской системой. Символизм, который правит этим миром, коснулся и её.

Внимание вопрос: в Российской империи до 1917 году судьи носили судейскую мантию? Нет. Во времена СССР советские судьи её тоже не носили. Они обходились гражданской одеждой. А вот после развала СССР, начиная с 1992 года российские судьи стали носить особую судейскую мантию.

Знаете, что символизирует эта одежда судей?

Эта форма судей ("judicial robes") и её название в английском языке говорят о том, что изначально в Священной Римской империи судья и священник — были в одном лице! Причём священник был иудеем. Отсюда название судейской спецодежды — judicial robes. Judaic — иудей.

А теперь возвращаемся к тому, о чём я рассказал в самом начале этой статьи: руководство РПЦ пытается втихую слиться с Ватиканом, глава Римско-католической церкви Франциск I заявляет при этом, что "иудеи — старшие братья христиан", а сами иудеи в своих синагогах говорят, что Христианство и Ислам — их "дочерние предприятия" и они намерены "в самое ближайшее время сделать Иудаизм — универсальной религией человечества".

Теперь вам понятно, зачем РПЦ понадобился находящийся в Санкт-Петербурге Исакиевский собор, архитектура которого очень схожа с архитектурой собора святого Петра, расположенного в Риме?!

Исакиевский собор по планам архитекторов Нового Мирового Порядка должен стать главным символом экуменизма, а Россия должна превратиться в фундамент Мирового Государства, в котором русскому народу опять отведена роль не хозяина, а раба.

На эту тему ещё год назад написал замечательную статью блогер с ником "Шеф": https://cont.ws/@shef2016/177768

Итак, я доказал в этой статье и то, что "народы живут по своим законам, а правящие элиты живут по своим законам. И когда умные люди обсуждают события, не зная их подоплёки, а дураки обсуждают каких-то людей за их мысли и высказывания, ещё одна категория людей, которая правит миром, оперирует символами и идеями, которые способны приводить в движение миллионы подвластных людей и кардинально менять их жизнь и ход их мыслей".

Что мы и имеем по факту...

29 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

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