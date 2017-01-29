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Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 января 2017

09:03. 29 января 2017 Просмотров - 298 Один комментарий Опубликовал:

Раскол



Раскол среди боевиков воюющих между собой в Идлибе продолжает углубляться. "Ан-Нусра" и "Ахрар-аш-Шам" выступают полюсами притяжения, вокруг которых собираются противостоящие группировки. На практике, мы наблюдаем то самое размежевание, о невозможности которого весь 2016-й год говорили американцы. Как оказалось, надо было договариваться не с США, а с Турцией, чтобы среди "зеленых" произошел столь решительный раскол. Соответственно, реальный список "умеренных" и "не умеренных" террористов, будет формироваться просто по факту разобщения в ходе междоусобной войны. где "Ан-Нусра" и ее союзники потеряют всякую возможность легализоваться. Соответственно, те, кто окажется среди их оппонентов, сохранят возможность выступать от конгломерата "зеленых" боевиков и с ними будут разговаривать.Что главное – мы наблюдаем реальный, а не декларативный раскол среди внутренних врагов Асада, что безусловно укрепляет его позиции внутри Сирии и ослабляет переговорные позиции его внутренних оппонентов.

Новый альянс радикальных джихадистов называется "Hay'at Tahrir-al-Sham". Стоит отметить, что одна из бригад "Ахрар-аш-Шам" численностью около 1000 человек, кинула своих бывших подельников и присоединилась к "Ан-Нусре" и Ко.


Территории занимаемые сторонами в междоусобной войне в Идлибе. Темно-зеленым отмечены территории занимаемые "Ан-Нусрой" и Ко. Светло-зеленым – "Ахрар-аш-Шам" и Ко.
В ближайшие дни в этот клоповник вывезут сдающихся боевиков из Вади Барада (около 700 боевиков и 1600 гражданских лиц), которым еще предстоит выбрать стороны в местной войне.



Надо понимать, что в ближайшее время жизнь в провинции Идлиб будет весьма "увлекательной". На примере Идлиба можно будет в локальном варианте наблюдать то, что произошло бы со всей Сирией, в случае если бы Асада свергли и эти персонажи пришли к власти. Сторонам войны в Идлибе можно лишь пожелать всяческих успехов в деле самоистребления.

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Россия и США могут создать коалицию в Сирии, — Слуцкий

Россия и США могут создать коалицию в Сирии, — Слуцкий | Русская весна

Стремление РФ и США к совместной борьбе с международным терроризмом может привести к созданию широкой антитеррористической коалиции в Сирии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Самым главным итогом первого разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, на мой взгляд, стали договоренности по координации усилий по разгрому ИГИЛ*. Это то, чего ждет от российско-американского взаимодействия весь здравомыслящий мир», — заявил Слуцкий журналистам.

«Дальнейшим шагом, уверен, должны стать переговоры по созданию широкой антитеррористической коалиции в Сирии, к формированию которой призывал еще в 2015 году президент РФ Владимир Путин с трибуны Генассамблеи ООН», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии, а также выделили приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой — международным терроризмом.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

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“Водник” в Тартусе



В порту Тартуса была отмечена партия российских бронеавтомобилей "Водник". В Сирии на моей памяти такие машины не отмечались. Российские военные использовали в основном более современные "Тигры".
В самой России масштабное производство "Водников" было прекращено в 2013 году, когда на смену "Воднику" пришли "Тигры" и сейчас российские военные используют только то, что уже было произведено и принято на вооружение.
Ну а сейчас кое-что по всей видимости подбросили на сирийский ТВД.



Высокомобильный автомобиль многоцелевого назначения ГАЗ-39371 «Водник» предназначен для установки функциональных модулей, необходимых для транспортировки людей и грузов в труднопроходимых районах, при необходимости – с обеспечением защиты экипажа от огнестрельного оружия. В основу конструкции автомобиля ГАЗ-39371 «Водник» положена модульная схема построения, что позволяет оперативно производить в полевых условиях смену боевых и хозяйственных модулей, а также обеспечивать выполнение одним шасси функций нескольких автомобилей – специальных армейских автомобилей, машин обслуживания, а также боевых машин с различными вариантами вооружения – от легкого стрелкового до 120-мм миномета.

В настоящее время известны две машины этого семейства, ГАЗ-3937 и ГАЗ-39371, имеющие одинаковую компоновку: отделение управления (с двумя местами на ГАЗ-3937 и тремя – на ГАЗ-39371), боевое и моторно-трансмиссионное отделения. Конструкция ГАЗ-3937 «Водник» выполнена по модульной схеме. Сварной корпус имеет два съемных модуля – передний и задний. В переднем размещены моторно-трансмиссионное отделение и отделение управления, разделенные герметичной перегородкой. Задний модуль ГАЗ-39371 может быть использован для перевозки личного состава (бронированный или небронированный варианты), монтажа различного вооружения или специального оборудования. По заявлениям представителей «ГАЗа», предусмотрено создание 26 сменных модулей, устанавливаемых в зависимости от характера решаемых задач. Главным преимуществом такой схемы является то, что благодаря быстроразъемному соединению заднего модуля и опорного фланца корпуса возможна быстрая смена различных модулей даже в полевых условиях.

Всего у ГАЗ-3937 «Водник» насчитывается 26 сменных модулей, с помощью которых можно в кратчайшие сроки и с использованием простейших приспособлений переоборудовать машину из одного варианта в другой. Для боевых целей имеются модули с 14,5-мм пулеметом КПВТ, с 30-мм автоматической пушкой, а также с различными ракетными зенитными и противотанковыми комплексами. Модульная конструкция, кроме того что позволяет унифицировать шасси для машин разного назначения, еще и положительно влияет на выживаемость боевых установок. В случае поражения машины с боевым модулем установка вооружения может быть оперативно переставлена на одну из машин обеспечения, построенных на шасси «Водника».

Для защиты экипажа проработано несколько вариантов бронирования. Корпус ГАЗ-3937 «Водник», в зависимости от назначения машины, изготавливается из броневой стали, обеспечивающей защиту экипажа от пуль калибра 7,62 мм и осколков. Передний и задний модули могут выполняется как бронированными, так и небронированными, в зависимости от задач, выполняемых конкретной машиной. Кроме того, для увеличения уровня защиты возможна установка на машину дополнительной бронезащиты. Вооружение боевого модуля зависит от назначения машины. В настоящее время проходят испытания машины с боевыми модулями, вооруженными двумя 7,62-мм пулеметами ПКМС, а также башенной пулеметной установкой от БТР-80 с 14,5-мм пулеметом КПВТ и 7,62-мм пулеметом ПКТ. В состав устанавливаемого на машинах оборудования входят танковое переговорное устройство Р-174, отопитель, кондиционер, средства пожаротушения. Предусмотрена также установка радиостанции Р-163–50 У, навигационной аппаратуры и специального оборудования: централизованной системы пожаротушения, радиостанции, навигационной аппаратуры и другого оборудования.

В соответствии с распоряжением Генерального штаба ВС РФ, в период с 10 апреля 2001 по июнь 2001 г. на базе 42 гв. мед проводились войсковые испытания 12 автомобилей ГАЗ-39371-221 «Водник» (опытно-промышленная партия). Проходит испытания в боевых условиях подразделение на машинах с боевыми модулями со смонтированными башенными установками от БТР-80. Эти автомобили были переданы в 4 мер 72 мсп, зачислены в боевую группу эксплуатации и выделены в отдельную роту сопровождения транспорта центроподвоза. Реально первые машины появились в 42 мед летом 2000 г. и использовались в ВАИ.

Корпус бронеавтомобиля ГАЗ-3937 «Водник», изготовленный из стальной брони, обеспечивает защиту экипажа от пуль калибра 7,62-мм при стрельбе с близкого расстояния. Впервые на бронемашине применены неприкрытые многослойные бронированные стекла без каких-либо дополнительных бронещитков или бронеограждений. Боевой расчет машины состоит из 10–11 человек: командира отделения (машины), механика-водителя и десанта в количестве восьми (ГАЗ-3937) или девяти (ГАЗ-39371) человек. Масса буксируемого прицепа – до 2,5 т. Машина может оснащаться следующими дизельными двигателями: ГАЗ-562 (175 л.с.), ЯМЗ-460 (160 л.с.), HINO J07C (165 л.с.). Коробка передач пятиступенчатая с пятью передачами вперед и одной назад. ГАЗ-3937 «Водник» имеет два ведущих моста (4×4), управляемые колеса – передние. Подвеска – независимая торсионная на поперечных рычагах с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Для повышения живучести ходовой части и улучшения проходимости имеется централизованная система регулирования давления воздуха в шинах. При полной массе 6,6-7,5 т машина способна развивать скорость до 112 км/ч по шоссе, преодолевать подъем крутизной до 30° и вертикальную стенку высотой до 0,4 м. Без предварительной подготовки она может преодолеть брод глубиной до 1,2 м. Запас хода по топливу при скорости 60 км/ч может составлять до 1000 км.

Тактико-технические характеристики ГАЗ-3937 «Водник»

Экипаж (расчёт): 2 (+9 пассажиров)
Масса, кг: 7500
Длина, мм: 5750
Ширина, мм: 2600
Высота, мм: 2630
Тип и модель двигателя: ГАЗ-5621
Скорость, км/ч: 110
Мощность двигателя, л.с.: 175 лс (130 КВ)
Запас хода, км: 1000
Подвеска: торсионная
Основное вооружение: 14,5 мм КПВТ
Дополнительное вооружение: 1х7,62 ПКТ

http://www.dogswar.ru/bronetehnika/bmp-btr/6331-broneavtomobil-gaz-3.html – цинк



PS. Так же стоит отметить, что в Сирию недавно загнали солидную партию Т-62 + в последнее время вновь поперли фотографии с модернизированными версиями Т-72 с модулями ДЗ (так что вероятно и с ними была поставка).
В целом, подобного добра у России весьма богато, так что в плане пополнения сирийских механизированных соедининий, возможности у РФ достаточно широкие. Ну и кое-что можно различными шиитским отрядам подбрасывать на бедность.
Сирийский экспресс продолжает свою безостановочную работу.


БДК "Цезарь Куников" идет через Босфор в Тартус.






Рейс "Амазона" Новороссийск-Тартус. 8 больших контейнеров.





В общем, как уже ранее неоднкократно на этот счет говорилось – никто Сирию не бросит, и уходить из нее при сущестующих затратах, так же никто не будет.

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Трамп намерен поручить военным подготовить план для победы над ИГИЛ за 30 дней

Трамп намерен поручить военным подготовить план для победы над ИГИЛ за 30 дней | Русская весна

Президент США Дональд Трамп может вскоре подписать указ с поручением Объединенному комитету начальников штабов ВС США предоставить ему план по уничтожению террористической группировки ИГИЛ, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации американского президента.

По данным агентства, Трамп потребует предоставить соответствующий план в течение 30 дней.

ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация.

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Метки: главное, компиляция
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Один комментарий»

  • 11343 4113
    Люся 29 января 2017 в 9:11 Ссылка Пометить
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    Привыкли америкосы сливки собирать.Опять как в 1944 году,в канун Победы,лезут трофеи делить.

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