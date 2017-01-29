Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 января 2017

Стремление РФ и США к совместной борьбе с международным терроризмом может привести к созданию широкой антитеррористической коалиции в Сирии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Самым главным итогом первого разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, на мой взгляд, стали договоренности по координации усилий по разгрому ИГИЛ*. Это то, чего ждет от российско-американского взаимодействия весь здравомыслящий мир», — заявил Слуцкий журналистам.

«Дальнейшим шагом, уверен, должны стать переговоры по созданию широкой антитеррористической коалиции в Сирии, к формированию которой призывал еще в 2015 году президент РФ Владимир Путин с трибуны Генассамблеи ООН», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии, а также выделили приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой — международным терроризмом.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация