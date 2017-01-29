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Русские обыграли американцев. Секретные аспекты лунной гонки вооружений

16:53. 29 января 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

17 ноября 1970 года в 7 часов 20 минут по московскому времени в районе Моря Дождей на Луне советский космический аппарат, управляемый с Земли, преодолел первые несколько метров. Уже на следующий день мир узнал новое слово, ставшее интернациональным, «луноход». С этого момента началась новая эпоха исследований спутника Земли. 
Сегодня мало кто знает, что сугубо гражданский «объект» разрабатывался военными учреждениями: НПО имени Лавочкина, прославившимся не только знаменитыми самолетами, но и первыми системами управления авиационных и зенитных ракет, а также ВНИИ-100 (ныне ВНИИТРАНСМАШ) – главной научной базой бронетанковых войск. Любопытен тот факт, что изначально советские ученые были убеждены в том, что поверхность Луны не является твердой, и собирались построить «Луноплав». Собственно луноход появился благодаря С.П.Королеву, принявшему единственно правильное решение - посчитать поверхность спутника земли твердой. Экипаж первого «Лунохода», как и экипажи трёх последующих машин, состоял из танкистов. А поскольку военные управляли аппаратами с Земли, их стали называть «сидячими космонавтами». При создании лунохода было использовано множество выдающихся конструкторских решений. Эти необыкновенные машины, управляемые с Земли, принесли огромную пользу науке. В будущем новые поколения планетоходов будут использоваться при строительстве лунных станций, которые станут стартовыми площадками для исследований Венеры и Марса. 

Метки: космос, лунная гонка, луноход
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