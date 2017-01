Почему никто не вспоминает про Холокост 6 миллионов евреев, о котором писали в 1919 году?!

Вчера, 27 января, весь мир отмечал учреждённый Организацией Объединённых Наций в 2005 году День памяти жертв Холокоста — убийства в годы Второй Мировой войны нацистами 6 миллионов евреев.

Еврейские СМИ и глашатаи Холокоста смогли убедить большинство жителей Земли в том, что евреи — самая сакральная жертва нацизма.

Причём 6 миллионов — это как в атомной энергетике высчитанная учёными-атомщиками "критическая масса" ядрёного вещества. Только здесь, цифру "6 миллионов" высчитали учёные иной сферы — иудеи-каббалисты. Жертва самого "ядрёного" народа на планете, приносимая от случая к случаю б-гу Яхве, должна быть записана в анналах истории именно такой цифрой, и не на человека меньше, даже если реально в жертву приносится 600.000 евреев или даже 60 тысяч евреев.

Допускаю, что сейчас кто-то от возмущения уже начал кричать: "Эй, писатель! Что за бред ты тут излагаешь? Какая "сакральная жертва", о какой "критической массе евреев" ты тут рассказываешь байки?!"

Успокойтесь и не возмущайтесь! Я пишу сейчас о том, что я знаю и в чём я уверен на 100%! Ниже наглядные доказательства того, что 6 миллионов евреев не было убито, ни в годы Второй Мировой войны, ни ранее!

Фраза "6 миллионов евреев" — сакральная. Это как фраза "к чёрту!", произносимая в ответ на традиционное пожелание успеха: "ни пуха, ни пера!". Всякий раз, когда евреям начинает грозить смертельная опасность, они непременно пишут в СМИ статьи с упоминанием слова ХОЛОКОСТ и с упоминанием фразы "six million Jews" ("шесть миллионов евреев").

Это у них так принято, в их религиозной традиции, делать для того, чтобы смерть обошла этот ядрёный народ стороной, и чтобы шесть миллионов евреев гарантированно ни при каких обстоятельствах не погибли!

Вот что подразумевается при написании в СМИ фразы "six million Jews".

Если кто-то сомневается в этом, вот вам доказательства! Ниже снимок журнальной статьи за 31 октября 1919 года про Холокост всё тех же 6 миллионов евреев. Автор этой заметки — очень известный человек, американский политический деятель, 40-ой губернатор Нью-Йорка с 1913 до 1914 годы — Мартин Глинн (1871–1924 гг.).



Источник.

В статье семь раз повторено "6 миллионов евреев" и один раз употреблено слово "холокост".

Закономерен вопрос: что могло послужить основанием для появления в журнале "Американский еврей" в 1919 году этой публикации Мартина Глинна?

По свидетельству очевидца событий тех лет Василия Витальевича Шульгина, видного политического деятеля царской России, именно евреи, а не русские и не украинцы, организовали в 1917 году в Российской империи Октябрьскую революцию, потом они же разожгли костёр Гражданской войны 1918-1922 годов, и когда они увидели, сколь страшно протекает этот кровавый процесс, сами же пришли в ужас!

Причём они пришли в ужас строго по предсказанию 1877 года писателя Фёдора Достоевского: "Безбожный анархизм близок: наши дети увидят его... Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России... Она и начинается, ибо нет у нас против неё надёжного отпора — ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнётся с атеизма и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются..." Источник.

На территории Украины этот ужас евреев принял самые гипертрофированные формы. Когда Василий Шульгин увидел его, он не удержался, чтобы не описать его в небольшой статье "Пытка страхом", которую опубликовала 8 октября 1919 года газета «Киевлянин».

Кстати, сопоставьте дату написания этой статьи Шульгина с датой появления статьи Мартина Глинна в журнале "Американский еврей", и вам станет сразу всё понятно — 31 октября 1919 года! Аккурат столько времени нужно было, чтобы эта информация долетела с Украины до Америки.

Виталий Шульгин: "ПЫТКА СТРАХОМ"

«По ночам на улицах Киева н а с т у п а е т средневековая жуть. Среди мёртвой тишины и безлюдья вдруг начинаются душе-раздирающие вопли. Это кричат жиды. Кричат от страха. В темноте улицы где-нибудь появится кучка пробирающихся людей со штыками, и, завидев их, огромные пятиэтажные, шестиэтажные дома начинают выть сверху до низу. Целые улицы, охваченные смертельным ужасом, кричат н е ч е л о в е ч е с к и м и голосами, дрожа за жизнь.

Жутко слышать эти голоса послереволюционной ночи. Конечно, страх этот преувеличен и приобретает с нашей точки зрения нелепые и унизительные формы. Но всё же это подлинный ужас, настоящая «пытка страхом», которой подвержено всё еврейское население.

Власть, поскольку это в её силах, борется за то, чтобы не допустить убийств и грабежей. Русское же население, прислушиваясь к этим ужасным воплям, исторгнутым «пыткою страхом», думает свою думу.

Оно думает о том, научатся ли в эти страшные ночи чему-нибудь евреи.

Поймут ли они, что значит разрушать государства, не ими созданные? Поймут ли они, что значит добывать равноправие какой угодно ценой? Поймут ли они, что значит по рецепту «великого учителя» Карла Маркса натравливать класс на класс? Поймут ли они, что такое в России осуществление принципа народовластия?

Поймут ли они, что им надо сделать сейчас?

Будут ли во всех еврейских синагогах всенародно прокляты все те евреи, которые приложили руку к смуте? Отречётся ли толща еврейского населения с той же страстностью, с какой она нападала на старый режим, от созидателей «нового»? Будет ли еврейство, бия себя в грудь и посыпая пеплом голову, всенародно каяться в том, что сыны Израиля приняли такое роковое участие в большевистском бесновании?..

Или же всё останется по-старому, и после страшных ночей, проведенных в смертельном ужасе, по-прежнему будет создаваться «Лига борьбы с антисемитизмом», своим нелепым отрицанием совершенно ясных фактов разжигающая антисемитские чувства?

Перед евреями две дороги: Первая – признать и покаяться. Вторая – отрицать и обвинять всех, кроме самих себя. От того, какой дорогой они пойдут, будет зависеть их судьба. Ужели же и «пытка страхом» не укажет им верного пути?»

* * *

Итак, у тысяч и тысяч евреев возник в тот момент жуткий, непроходимый страх за свою жизнь. Они боялись, что русские, мирную жизнь которых еврейские головорезы взорвали революцией 1917 года, будут им мстить! Поэтому, подобно спасательному бую, какой обычно выпускает терпящее бедствие субмарина, в американских СМИ всплыла статья-вопль Мартина Глинна про творящийся на Украине "Холокост six million Jews"!!!

Для тех, кто не понял с одного раза, для чего такая информация была опубликована 40-м губернатором Нью-Йорка, повторю ещё раз, чтобы таки дошло:

Фраза "6 миллионов евреев" — сакральная. Это как фраза "к чёрту!", произносимая в ответ на традиционное пожелание успеха: "ни пуха, ни пера!". Всякий раз, когда евреям начинает грозить смертельная опасность, они непременно пишут в СМИ статьи с упоминанием слова ХОЛОКОСТ и с упоминанием фразы "six million Jews" ("шесть миллионов евреев"). Это у них так принято, в их религиозной традиции, делать для того, чтобы смерть обошла этот ядрёный народ стороной, и чтобы шесть миллионов евреев гарантированно ни при каких обстоятельствах не погибли!

Подтверждает мои слова и доказывает, что у иудеев есть такая традиция в случае опасности писать про "холокост 6 миллионов евреев" — вот эта подборка публикаций в газете "The New York Times", в которых упоминается про этот самый ХОЛОКОСТ "six million Jews" аж с 1869 года!!!

Теперь вам понятно, что значат слова в СМИ про "холокост 6 миллионов евреев"?

Надеюсь, вы также поняли, что ни в одном из этих случаев, описанных в газетах, даты которых здесь указаны (1869-1938 годы), НЕ БЫЛИ УБИТЫ сакральные "six million Jews".

Не были убиты 6 миллионов евреев и в годы Второй Мировой войны! Реальное число жертв со стороны евреев значительно ниже.

Свидетельство тому — фальсификация еврейских организаций с числом еврейских жертв в нацистском концлагере Освенцим (Аушвиц).

Когда в 1948 году международное еврейское сообщество заявило, что в одном только концлагере Аушвиц (Освенцим) было уничтожено 4 миллиона человек, большинство из которых были евреями , и когда в этом концлагере была вывешена вот такая памятная табличка: "Четыре миллиона человек пострадали и умерли здесь от рук нацистских бандитов в период с 1940 по 1945 годы", историки разных стран отнеслись к этой цифре скептически и стали тщательно перепроверять факты.

Памятная доска в Аушвице на английском языке и на идише "4 миллиона".

И когда выявленные исследователями холокоста факты оказались не в пользу цифры 4 миллиона, заявленной международным еврейским сообществом, памятную доску тут же поменяли на другую, где было указано значительно меньшее число жертв — "один с половиной миллион". Но тоже с припиской: "преимущественно евреев из разных стран Европы".

Есть по этому поводу очень справедливый афоризм Козьмы Пруткова: «Единожды солгавши, кто тебе поверит?»

Чтобы понять историю Второй Мировой войны ещё лучше, рекомендую к прочтению мою предыдущую статью: "Люди! Хватит уже лить слёзы по фальшивому холокосту! Пора сказать самим себе: “Finita la comedia!”: https://cont.ws/@antonblagin/503899

28 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин