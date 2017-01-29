Почему Бог создает двух одинаковых людей? Необыкновенная связь между близнецами

Очень часто можно услышать о необыкновенной связи, существующей между близнецами. Во многом сходство в поведении или мыслях близнецов объясняется их одинаковым воспитанием и окружением. И действительно, если вы растите двух близнецов, одеваете их в одну и ту же одежду, дарите им одинаковые подарки, вместе купаете, то логично от них ожидать и синхронного поведения во взрослом возрасте. Связь между близнецами проявляет на расстоянии не только одинаковое мышление, но и потрясающую прозорливость, болеют одними болезнями, попадают в одновременные и идентичные несчастные случаи. Эти факты не может объяснить ни один ученый. Это касается и телепатической связи, которую отмечают многие близнецы.

Так кто такие близнецы? Почему бог создает двух одинаковых людей? Есть ли различия в их организмах и судьбе? И почему эзотерики считают, что даже если вы не имеете брата-близнеца, на планете все равно существует ваш двойник?