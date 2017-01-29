Осторожно НТВ! «Обольем грязью! Дорого!» [Разоблачение ЛЖИ о Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)]

В декабре газпромовский телеканал НТВ выпустил очередную поганую передачку о российском политике Светлане Ладе-Русь.

За последний год это уже третий выпуск, при помощи которого журналисты НТВ пытаются выставить уважаемого общественного деятеля мошенницей, шарлатанкой и создательницей тоталитарной секты. У многих рядовых граждан сложилось впечатление, что НТВ, вероятно за весьма кругленькую сумму, выполняет заказ по очернению Светланы Лады-Русь, как одного из основных конкурентов Путина перед предстоящими выборами президента. Есть даже предположения, что заказ поступил с самых верхов, поэтому речь может идти скорее всего о громадной денежной сумме. Иначе как объяснить тот факт, что практически на всех обысках загородного дома Лады-Русь и квартир ее соратников присутствуют НТВшники? Перед первым штурмом жилища политического деятеля корреспонденты вообще ехали на место в одном КамАЗе с ОМОНом. Это означает, что следствие явно информирует их и даже помогает заполучить «нужную» картинку. Явный сговор и политический заказ по ликвидации честного человека на лицо!

Однако, несмотря на это, сенсационного «разоблачения» Светланы Лады-Русь у НТВ ни разу не получилось, а заказ выполнять видимо нужно. Поэтому каждый сюжет режиссерам приходится «притягивать за уши», чтобы хоть как-нибудь да оболгать порядочного человека. Есть мнение, что выпуски явно создаются с применением техники НЛП и гипноза, чтобы сформировать у доверчивых людей определенную точку зрения. Подобные технологии описаны еще в 1971 году в советском научно-популярном фильме «Я и другие». Фильм состоит из ряда социально-психологических экспериментов. Один из экспериментов ярко показывает, как легко можно манипулировать мнением человека. Психолог В. Мухина выбирает добровольцев из аудитории и приглашает их в отдельную комнату, затем вызывает по одному. Каждому демонстрируется один и тот же портрет пожилого человека, только одним психолог говорит, что это видный учёный, другим же представляет его как преступника. Задача испытуемых составить психологический портрет человека, изображённого на фотографии. В итоге, люди, естественно, давали одному и тому же человеку совершенно противоположные характеристики.

Вот так же при помощи сюжетов НТВ людям представляют негативный образ Светланы Лады-Русь. Хотя этот человек всю свою жизнь посвятил помощи людям и защите России от оккупации иностранцами. Единственное чем она «грешна», так это тем, что разоблачала действия системы власти по уничтожению коренных народов нашей страны. Поэтому, чтобы ее убрать, начали ей прикреплять ярлыки сектантки, экстремиста, мошенницы, пятой колонны и т.д.

Если же последнюю передачу НТВ разобрать по кадрам, то становится понятно, что она несет собой только эмоциональную нагрузку, чтобы, так сказать «поймать зрителя на крючок», а достоверных фактов там и вовсе нет.

Выпуск длится 25 минут, из которых первые 18 минут речь идет о саентологической церкви. А после сразу идет сравнение с организацией Светланы Лады-Русь, у которой вообще нет ничего общего с саентологами и их деятельностью. Нам показывают мнение сектоведа Александра Дворкина — американского гражданина, который состоял в организации CAN, уличенной в пытках людей.

Кстати, в Интернете «гуляет» информация о том, что Дворкин наблюдался в психоневрологическом диспансере и лежал в психиатрической клинике. Затем мы видим мнение эксперта Ларисы Астаховой.

Однако почему-то нам не рассказывают, что эту попадью хотят лишить ученой степени за плагиат в ее диссертации. И мнение вот этих людей нам выдают как истину в последней инстанции. Ну не бред ли?

Затем по стандартной схеме из тысячи роликов Светланы Михайловны НТВшники почему-то берут короткие цитаты не о разоблачении двойников Путина и Ельцина, причастности ФСБ к теракту в Беслане, Гарвардском проекте по уничтожению России, а о космических угрозах. В Интернете 1081 видеороликов Светланы Лады-Русь обо всем на свете. Из них всего в семи (!) видеосюжетах, снятых накануне декабря 2012 года, Светлана Михайловна высказала свое мнение о будоражившей тогда всю планету теме конца света. Тогда о грядущем апокалипсисе не высказывался только ленивый, и, конечно, Лада-Русь не могла обойти вниманием эту тему. В самом популярном ролике, распространенном в 2011 г., ясно сказано, что информация о Нибиру и инопланетянах-рептилиях взята из интернета и исторических источников, в частности, из расшифровки табличек древних шумеров. Кроме того, Светлана Лада-Русь (Пеунова) лично посещала многие исторические места, в том числе памятники цивилизации майя. Так что никакие это не «пророчества Пеуновой», а сведение в единую логическую цепочку информации из различных источников. Но все научные обоснования журналисты, в том числе НТВ, вырезают, оставляя только те фрагменты, которые незнающему человеку покажутся бредом. Этот прием у черных пиарщиков называется «выдергивание из контекста».

Идем дальше. Показывают женщину, которая говорит всего одну фразу: «Я не верю, что вживую вижу святого человека». Что это за женщина? С чего мы должны поверить, что она говорит именно о Светлане Михайловне? Подтверждений нет! Даже если предположить, что она говорит о Ладе-Русь, то это ее личное мнение. Путина, например, чуть ли не каждый год просят к лику святых причислить, однако НТВшники почему-то не кричат в его сторону, что он себя считает миссией. Зато в сюжете про Светлану Пеунову диктор откровенно лжет, что она провозгласила себя святой и поменяла фамилию на Ладу-Русь. Святой она себя ни разу не называла, а ее фамилия означает «любовь к Руси», «любовь к Родине». К безграмотности журналистов, этот отсыл не к святости, а к патриотизму политика.

Продолжаем наш экскурс по лже-сюжету НТВ. Мы слышим, что известному общественному деятелю якобы принадлежат магазины, салоны красоты, лечебные центры, типография. Все это вранье. Однако озвучили так, как-будто ей принадлежат яхты, виллы, самолеты и т. д. Чем действительно «богата» Светлана Лада-Русь, так это собственным Центром, который оказывает гражданам психологическую помощь за весьма скромную по общероссийским меркам оплату. Далее диктор говорит, что она зарабатывала деньги на книгах, личных консультациях и семинарах. Простите, а она занималась чем-то незаконным, запрещенным или преступным? Вовсе нет, она рассказывала людям о собственном уникальном методе безлекарственного восстановления здоровья, который действительно помог тысячам по всему миру, а эффективность метода подтверждена медицинской статистикой. Это вам не «клан Путина», который считается самым богатым в мире с состоянием 130 млрд. долларов (судя по информации британской газеты The Sunday Times).

Далее нам показывают фрагменты с конкретными провокаторами. Сначала мы видим неадекватного мужчину в полицейском участке, явно играющего на камеру. Он показывает изображение Лады-Русь на своей футболке и говорит, что он получил образование в Академии развития Светланы Пеуновой.

Потом нам показывают другого мужчину в капюшоне с размытым лицом, говорящего о том, что Светлане Михайловне сделали золотую корону и провозгласили императрицей.

Кто все эти подозрительные люди? Почему мы должны им верить? Где подтверждения их словам?

Журналист говорит, что многие книги Пеуновой признаны экстремистскими материалами. Это наглая ложь, т. к. ни одна книга, ни одна песня не была признана экстремистской. Ну, а потом НТВшники зашли так далеко в своей лжи, до которой еще никто не додумывался. Они обвинили Светлану Ладу-Русь в том, что она совместно со своими сторонниками готовила государственный переворот. Затем мы слышим сфабрикованную аудиозапись, из которой сразу понятно, что речь Светланы Михайловны составлена из разных фрагментов.

Далее показывают какой-то документ неизвестного происхождения про захват власти. Притом опять нет никаких доказательств, что эти бумаги хоть как-то относятся к организации Лады-Русь. Более того, ни к какому перевороту женская организация никогда не призывала. Активисты и сторонники движения всегда выступали за мирные законные выборы и считали неприемлемыми цветные революции и перевороты.

В завершении нам говорят, что Светлана Лада-Русь находится в бегах за границей и, якобы в подтверждение, показывают ее архивные записи с путешествий, которые были выложены в Интернет несколько лет назад.

На самом деле даже на суде следователь Вячеслав Хаустов, который ведет это очевидно сфабрикованное уголовное дело на известного политика, не смог доказать, что она находится заграницей. Доказательств нет.

Из всего вышеизложенного мы видим четкую картину, что на самом-то деле в сюжетах НТВ верить нечему. Они состоят из пустых, ничем не обоснованных обвинений, пронизаны умышленным навешиванием «чернушных» ярлыков, выдергиванием из контекста фраз и полным отсутствием настоящего журналистского расследования. Невооруженным взглядом видно, что НТВ ставит перед собой задачу не донести до людей правду о Светлане Ладе-Русь, а оклеветать ее в глазах народа.

Не верьте НТВ.

В Интернете многие пишут, что давно уже перестали смотреть этот телеканал и даже отключили его у себя. Каждый из нас вправе повторить этот разумный поступок наших сограждан. Давайте же сделаем это. А если в соц.сетях вы увидите ролики НТВ о Светлане Ладе-Русь, смело кидайте в ответ туда эту статью. - http://za.ladu-rus.ru/archives/13533 , Источник: http://lada-rus.ru

Узнай правду! «Обманутая Россия» - независимые расследования самых запретных тем...

http://обманутая-россия.рф

В рамках проекта «Обманутая Россия» вышло два фильма об авторе проекта Светлане Пеунове (Ладе-Русь). Узнаете, как живется гению в своей стране. Познакомьтесь с уникальным человеком, русским гением - Светланой Ладой-Русь. http://обманутая-россия.рф - смотри все фильмы проекта...

Подпишись на канал и следи за обновлениями.